опубликовано редакцией на Переводике 11.03.21 19:38 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “asharq alawsat”,

"‘Secret Channel’ between US, Russia in Vienna on Syria: Military Understandings, Political Disappointments " Великобритания - 07 марта 2021 г. «Секретный канал» между США и Россией в Вене по Сирии: военное взаимопонимание, политические разочарования London – Ibrahim Hamidi Sunday, 7 March, 2021 На этой фотографии из архива президент США Дональд Трамп (слева) и президент России Владимир Путин встречаются в президентском дворце в Хельсинки, Финляндия. 16 июля 2018 года(AP) Соединенные Штаты предупредили Россию только за четыре или пять минут до того, как 26 февраля нанесли удары по иранским позициям на сирийско-иракской границе. В прошлом этот интервал был больше, доходя до нескольких часов когда в апреле 2017 и 2018 гг., Вашингтон, наносил удары по объектам в Сирии. Новая глава в отношениях между Вашингтоном и Москвой началась с избранием президентом Джо Байдена. Он открыто заявил об этом во время своей инаугурации: «Американское руководство должно противостоять этим новым моментам наступающего авторитаризма, включая растущие амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами и решимость России нанести ущерб и подорвать нашу демократию. «В манере, очень отличной от моего предшественника, я дал понять президенту Путину что дни, когда Соединенные Штаты капитулировали перед лицом агрессивных действий России (…), прошли», - добавил он. Байден имел в виду многочисленные встречи американских и российских официальных лиц, - бывшего президента США Дональда Трампа, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его американских коллег: Хиллари Клинтон, Джона Керри, Рекса Тиллерсона и Майка Помпео. Встречи между военными лидерами проходили в рамках так называемого «Венского пути» - неафишируемых переговоров между двумя сторонами, в частности между бывшим российским официальным лицом, ведающим сирийским досье Сергеем Вершининым, и бывшим посланником США в Сирии Джеймсом Джеффри в 2019 и 2020 годах. . В воскресенье Asharq Al-Awsat публикует сводку непростых официальных и неофициальных переговоров, которые состоялись между США и Россией в последние годы: Со времен Барака Обамы, США постоянно преследовали последствия «иракского капкана». США вторглась в страну под сомнительным предлогом наличия оружия массового уничтожения. Америка начала авантюру в Ираке, унаследовав все его проблемы и трагедии и так и не сумев «распространить демократию» на Ближнем Востоке. Еще одну ошибку США совершили в Ливии. Ошибки в Ираке и Ливии продолжали терзать США, когда они вмешались в конфликт в Сирии. К этому уравнению добавляется «одержимость» команды Обамы иранским ядерным вопросом, неспособность решить проблему региональной экспансии Тегерана и нерешительность в отношении применения силы после резни в Гуте в августе 2013 года и согласия на предложения по созданию безопасной зоны. После химической атаки Путин обратился к Обаме с великолепным предложением, и в результате, в сентябре 2013 года, США и Россия достигли соглашения по ядерной программе. До этого Лавров, Клинтон и другие были сосредоточены на Женевской декларации от июня 2013 года. Соглашение предусматривало формирование переходного руководящего органа, которому будет принадлежать вся полнота исполнительной власти, но Вашингтон и Москва в конечном итоге разошлись во мнениях о том, как его [Соглашение] реализовать. В мае 2013 года Лавров и Керри договорились ускорить политический процесс реализации Женевской декларации и поручили бывшему посланнику Лахдару Брахими, который приступил к своим обязанностям в 2012 году, провести конференцию Geneva 1 в Монтрё в начале 2014 года. В сентябре 2013 года, Керри и Лавров договорились избавиться от сирийского арсенала химического оружия. Реализация сделки совпала с президентскими выборами в Сирии в 2014 году. Соглашение было одобрено в Совете Безопасности ООН (Резолюция 2118) и было подписано в критический момент конфликта: ИГИЛ расширяло свое влияние, Свободная сирийская армия несла потери, а США начали проведение региональной секретной программы по поддержке вооружения сирийской оппозиции в Иордании и Турции. Поддержка Ирана не смогла спасти режим, которому весной 2015 года были нанесены тяжелые удары - были потеряны Идлиб и сельские районы провинции Дараа. Асад, на тот момент, он контролировал только 15 процентов сирийской территории. В середине 2015 года, Иран, который направил все свои средства на поддержку режима, обратился за помощью к Путину который только и ждал подходящего момента, чтобы наброситься на свою «жертву». Что и произошло. Россия вмешалась в Сирии в сентябре 2015 года, распространив свое влияние на Ближний Восток. Вскоре после этого Россия, став «единственным представителем» политического процесса примирения, подготовила почву для запуска «венского политического процесса». В этом процессе приняли участие все стороны, вовлеченные в конфликт, и в конце 2015 года был подготовлен проект резолюции 2254. Посредством резолюции Россия получила ряд «уступок» и совершила несколько «прорывов»: она передала политическую власть от переходного органа к «правительству» отчасти из-за «запутанных формулировок» тогдашнего посланника ООН Стефана де Мистуры; она размыла представительство сирийской оппозиции, включив в него Каирскую и Московскую платформы, а не только переговорный комитет; и было введено понятие «борьба с терроризмом», которое затем легло в основу широкомасштабных военных операций против «умеренной оппозиции», несмотря на то, что что она не входила в число идентифицированных террористических групп. К 2016 году осажденная Сирия была измучена беженцами и ударами боевиков. Керри все еще стремился достичь «взаимопонимания» с Лавровым, заключив, после марафона переговоров, соглашения о прекращении огня. Соглашение включало множество сложных моментов, таких как доставка помощи осажденному восточному Алеппо, формирование совместной группы из представителей американской и российской армий, которая будет наблюдать за прекращением огня, обмениваться картами и разведданными перед началом нападения на боевиков al-Nusra и координировать усилия в войне против ИГИЛ. Но механизм надзора за реализацией Соглашения в значительной степени отсутствовал. Следовательно, удары и бои продолжались. К концу 2016 года наиболее заметным было соглашение между Москвой и Анкарой, согласно которому восточный Алеппо был оставлен в обмен на проникновение Турции в северную Сирию. Повторный захват Дамаском Алеппо стал еще одним поворотным моментом в конфликте. Москва, Анкара и Тегеран тогда начали играть более заметную роль, и это было не менее очевидно, чем во время запуска Астанинского процесса в начале 2017 года. - эскалация в Гуте (Дамаск), сельских районах Хомса, в Идлибе и Дараа и их окрестностях. Этот курс давал возможность маневрировать и отвоевывать огромные территории у противника, который подвергался постоянным блокировкам и ударам. Россия сумела скрыть этот военный аспект за политическими и гуманитарными заявлениями. Предотвращение столкновений . Внимание Америки было сосредоточено на регионе к востоку от реки Евфрат, где она наносила удары международной коалиции по ИГИЛ, и на юго-запад Сирии у границ Израиля и Иордании. Вашингтон стремился «оздоровить» оба региона. Он проводил объявленные и необъявленные встречи между госсекретарем и Лавровым, которые часто проводились в Вене, а иногда и в Нью-Йорке и Женеве. Эти встречи легли в основу более глубокого понимания, которое было достигнуто между ними по Сирии. Среди этих соглашений было соглашение о предотвращении столкновений, достигнутое в середине 2017 года. В июле 2017 года Трамп и Путин объявят о прекращении огня между сирийским правительством и оппозиционными силами. До заключения соглашения Трамп прекратил финансирование ЦРУ сирийской оппозиции, что было истолковано как неявное согласие, позволяющее России сохранить преимущество в Сирии. В мае 2017 года американские войска нанесли удар по иранским группировкам на базе Аль-Танф. В феврале 2018 года они нанесли удар по российским наемникам Вагнера на востоке Сирии. Военные контакты между Вашингтоном и Москвой в то время были направлены на предотвращение любой эскалации в соответствии с соглашением об избежании столкновений. Этот же канал будут использовать американцы перед нанесением удара 26 февраля. Более того, соглашение по югу Сирии, достигнутое в середине 2018 года, было продуктом “Венского пути”. Соглашение предусматривало возвращение сил режима в сельскую местность Дараа в обмен на изгнание иранских ополченцев и возобновление работы Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением на Голанских высотах. Затем в переговорах в Вене приняли участие помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, бывший специальный посланник президента по Глобальной коалиции по противодействию ИГИЛ Бретт МакГерк и различные российские официальные лица. В 2019 году Трамп приказал отвести американские войска от сирийской границы с Турцией, дав Анкаре зеленый свет на проникновение, в конце октября того же года, в Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Многие изменения были внесены и в размещение войск к востоку от Евфрата. Это побудило к дальнейшим военным соглашениям между заинтересованными сторонами. В конечном итоге США развернули свои боевые машины Bradley для защиты нефтяных месторождений и предотвращения любых российских провокаций. В декабре 2019 года российское и американское военное командование встретилось в Швейцарии, чтобы предотвратить любые столкновения между их силами во время операций в Сирии. Разочарование Изменения в американском подходе к Сирии произошли после прихода к власти Джеффри и его преемника Джоэла Рейберна. Эти изменения включали сдвиг в политике и коалицию против ИГИЛ. Обе стороны возобновили неофициальные переговоры в Вене. На этот раз на переговорах обсуждались политические и гуманитарные вопросы, основанные на «пошаговом» подходе или «много в обмен на много, а несколько - в обмен на многое». Во время одной из встреч Джеффри и Вершинина в Вене в середине 2019 года американцы впервые предложили письменные предложения по замораживанию санкций, оказанию помощи режимным регионам, финансированию процесса разминирования в Сирии и убеждению Иордании предоставить южной Сирии электричество. Взамен они потребовали принятия международной резолюции о трансграничной гуманитарной помощи, активизации политического процесса и формирования Конституционного комитета, что действительно произошло в октябре 2019 года. Они также потребовали выполнения соглашения по югу Сирии и соблюдения соглашения 2013 года между Керри и Лавровым по химическому оружию Сирии. Эта встреча 2019 года была предвестником встречи Путина и Трампа на полях саммита G20 в Японии позже в июне того же года. В конце концов, обе стороны будут разочарованы. “Венский путь” закончится в конце 2019 года, поскольку экономика Сирии испытает резкий спад и в 2020 году начнутся нарушения Идлибского перемирия. Русские, похоже, стремились возобновить этот путь, и состоялись две встречи между Джеффри и Вершининым - в июле 2020 года в Вене и в августе 2020 года в Женеве. Москва настаивала на возобновлении венского пути после того, как визит Лаврова в Вашингтон в конце 2019 года закончился разочарованием после того, как ему не удалось убедить американцев отказаться от “закона Цезаря” и положить конец изоляции Дамаска. В ходе июльских переговоров стало ясно, что российская делегация осознает, насколько серьезен экономический кризис, и разочарована тем, что Закон Цезаря вступил в силу. Россия также была расстроена тем, что Вашингтон воспрепятствовал её попыткам убедить несколько арабских и западных стран нормализовать отношения с Дамаском. В августе американцы были проинформированы об отказе России от «поэтапного» подхода по Сирии. В Москве также считали, что Конституционный комитет будет работать годами и что ему не нужны временные рамки для достижения желаемых результатов. Русские считают, что президентские выборы в Сирии в середине 2021 года - это возможность для арабских и западных стран признать легитимность Башара Асада. Между тем, США придерживались своей повестки дня, сохраняя свое военное присутствие к востоку от Евфрата для «сдерживания» России и Ирана, предлагая курдам инициативы по организации своих рядов, поддерживая международную коалицию против ИГИЛ и вводя, согласно Закону Цезаря, новые санкции чтобы усилить изоляцию Дамаска. “Венский путь” вряд ли снова соберется до сирийских выборов. Трамп больше не находится у власти, и Сирия, похоже, не является приоритетом для Байдена. Он еще не назначил посланника в раздираемой войной стране, но он назвал имена людей из администрации Обамы. МакГурк вернулся и играет центральную роль в пересмотре политики в отношении Сирии, поднимая вопросы относительно того, будет ли в центре внимания находиться американские интересы, такие как борьба с ИГИЛ, удовлетворение интересов Израиля и изгнание Ирана, или же внимание будет сосредоточено на политическом пути - выполнение резолюции 2254 и устранение коренных причин кризиса. статью прочитали: 765 человек Комментарии