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опубликовано редакцией на Переводике 11.03.21 21:12
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Впервые в постсоветской истории Россия стала нетто-экспортером продуктов питания

10 Mar, 2021 

Россия впервые в постсоветской истории стала нетто-экспортером продуктов питания

© Sputnik / Vitaly Timkiv

В прошлом году Россия экспортировала 79 миллионов тонн продуктов питания на сумму 30,7 миллиарда долларов, говорится в последнем отчете центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе страны.

По данным агентства, экспорт продуктов питания из России  по сравнению с предыдущим годом,  вырос на 20 процентов,  побив рекорд 2018 года, когда страна экспортировала 78,5 миллиона тонн продукции на сумму 25,8 миллиарда долларов.

Страна также экспортировала больше зерна, мяса, рыбы, овощей, молочных продуктов и других продуктов, чем импортировала, став, впервые после распада Советского Союза,  нетто-продавцом сельскохозяйственной продукции.

Зерновые, традиционно,  составляли более половины экспорта российской сельскохозяйственной продукции по весу, что составляло около 33 процентов зарубежных продаж продовольственных товаров. В 2020 году в стране был зафиксирован второй по величине урожай зерновых в истории. Турция стала крупным потребителем российского зерна, купив девять миллионов тонн за 1,9 миллиарда долларов.

Наибольший рост был отмечен в экспорте мяса, который, как сообщается, вырос за год на 49 процентов до общей стоимости почти 900 миллионов долларов, чему способствовал устойчивый и растущий спрос со стороны Китая.

Пекин оставался основным импортером российских продуктов питания, на долю которого приходилось 13 процентов от общего объема продаж.

Вторым по величине покупателем стала Турция с 10 процентами, в то время как доля импорта Казахстана составила 7 процентов. Всего Россия экспортировала продукты питания в 150 стран мира.

Сельскохозяйственный сектор России процветает с 2014 года, когда страна запретила импорт некоторых продуктов питания из Европейского союза в ответ на санкции в связи с воссоединением Крыма и была вынуждена разработать внутренние альтернативы европейским молочным продуктам, фруктам, овощам, сырам и мясу.

Согласно стратегии, предложенной правительством страны, импорт сельскохозяйственной продукции увеличится еще на 50 процентов в течение следующих трех лет. Минсельхоз ожидает, что экспорт продовольствия в 2021 году составит не менее 26 миллиардов долларов.

Однако недавние меры, предпринятые правительством России, могут сдержать резкий рост. Кремль недавно ввел ограничение на экспорт и повышение налогов на экспорт зерна, чтобы удержать излишки запасов у себя дома  и  не допустить роста внутренних цен на продовольствие.

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