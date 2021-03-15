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дата публикации 11.03.21 22:38
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Грузия: 95 тысяч соискателей работы в Германии на 300 вакансий

JAMnews, Тбилиси

На сегодняшний день уже более 95 тысяч человек зарегистрировались на портале, где записывают желающих выехать на легальную сезонную работу в Германии.

Однако на этот момент немецкая сторона предоставила только 300 вакансий, сообщили агентству BMG в госагентстве по занятости.

Там также рассказали, что ждут от немецкой стороны «значительного увеличения» числа вакансий в будущем, хотя когда и на сколько именно, не уточнили.

На сегодняшний день конкурс составляет 315 человек на одно место.

С 1 апреля граждане Грузии смогут легально выезжать в Германию и временно трудоустроиться там на сезонные работы.

Грузия — первая страна, с которой Германия начала сотрудничать в этом формате, сказал посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.

По его словам, для сезонных работ предназначен аграрный сектор. То есть граждане Грузии в основном будут работать на выращивании и сборе различных сезонных овощей, фруктов и ягод.

Согласно программе, граждане Грузии будут проводить в Германии от одного до трех месяцев, работая по пять-шесть дней в неделю. Продолжительность рабочего дня 8-10 часов.

Минимальная зарплата составляет 9,5 евро в час. Из этой суммы вычитаются налоги и расходы на питание и жилье.

Чтобы получить работу, соискатель должен сначала зарегистрироваться на портале workabroad.gov.ge.

Заявление Службы внешней разведки России комментируют в Грузии

10/03/2021

 Центральное здание Службы внешней разведки России, Фото: Александр Белек/macos.livejournal.com

Служба внешней разведки России заявила 9 марта, что «в последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований».

Внешняя разведка России: США подрывают позиции Грузинской мечты

«Civil.ge» предлагает отличающиеся оценки правящей команды и оппозиции по заявлению Службы внешней разведки России.

Комментарии представителей правящей партии

Мамука Мдинарадзе – председатель фракции Грузинская мечта: «Почему происходит так, что создание антизападных настроений совпадает с этим временем? И почему происходит так, что о чем говорит какой-нибудь лидер Национального движения, о том же говорит сегодня российская Внешняя разведка. Никто в современном мире не говорит, что позиция Грузинской мечты отдалилась от западных стандартов и настроений Соединенных Штатов. Так говорят оккупанты и так говорят многие лидеры Национального движения».

Николоз Самхарадзе – председатель Комитета по внешним отношениям: «Этим заявлением российские официальные лица пытаются внести напряженность и трещину в грузино-американских отношениях. Нарышкины, Гавриловы и другие люди, которые делают заявления, зачастую это совпадает с активизацией Запада в Грузии, и очень показательно, что именно тогда они делают такие заявления».

Оценки представителей оппозиции

Георгий Барамидзе – Единое национальное движение: «Это наши люди и не трогайте их, они прямо говорят американцам. Вот это и есть реальность, в которой мы живем. К сожалению, (это) то, о чем мы говорим все эти годы, что в Грузии есть олигарх, который непосредственно реализует и выполняет план Путина в Грузии по превращению Грузии в вассальное государство России, государство, напрямую зависящее от России».

Гиги Угулава – Европейская Грузия: «Практически, (СВР России) выбросила спасательный круг Грузинской мечте тем, что якобы разоблачила Америку, как будто Америка вмешивается во внутренние дела Грузии. Теперь давайте посмотрим, как вмешивается Америка – Америка просит правительство Грузии не устраивать репрессии собственному народу, что необходимо уважать права человека, что нельзя штурмовать офис оппозиции и арестовывать лидера, и что это плохой поступок. То есть просит демократии. А теперь (посмотрим), что просит Россия? Россия просит назначьте мне министра внутренних дел, и такой был у нас… назначьте мне министра безопасности».

Григол Гегелия – Лело за Грузию: «Это шокирующее заявление, которое, с одной стороны, подтверждает, насколько волнуется Россия-матушка и КГБ за свое любимое пророссийское правительство, а с другой – это заявление четко подтверждает нам то, что мы прекрасно знаем и без российской разведки и говорим каждый день, что это правительство не является правительством, проводящим евроатлантический курс. На словах эта власть может быть верной Америке, Европе и прозападному курсу Грузии, но на деле уже 8 лет уничтожает на ежедневной практике все проевропейское и перспективы евроатлантической интеграции Грузии».

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