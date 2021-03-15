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Спецоперация ФСБ: задержан миллионер Аллахверди Абдуллаев 

Отдел информации 10 мартa 2021, 

Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Их подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, говорят собеседники РБК. 

«Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников», — рассказал РБК источник. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование началось после комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил он. 

По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд руб. в Северо-Западном банке Сбербанка, рассказал источник в полиции.

ТД «Интерторг» ранее управлял сетями SPAR и «Народная семья».

Сейчас компания находится в стадии ликвидации. В структуре собственников указана компания ООО «Интергрупп». Совладельцами этой компании с 99% долей в уставном капитале является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа «Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз», 1 процент уставного капитала принадлежит Мушвигу Абдуллаеву. Его брат Аллахверди в 2007 году владел 30% уставного капитала «ТД Интерторг».

Ранее «Интерторг» был четвертым по величине ретейлером Санкт-Петербурга и управлял более 450 магазинами в Москве и Северо-Западном регионе. Компания прекратила свою деятельность в 2020 году и закрыла все свои магазины. 


Ультиматум генерала Хачатурова

10 мартa 2021,

Командующий 3-м армейским корпусом ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров выступил с заявлением, потребовав отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщают армянские СМИ.

«Считаю бессмысленным много углубляться в заявлении, но только тот факт, что в течение трех лет по инициативе Н.Пашиняна на должность начальника Генштаба ВС РА назначены четыре высокопоставленных военных, это подтверждает неадекватность и безответственность Н.Пашиняна.

Каждый день, час занятие Н.Пашиняном поста премьер-министра Республики Армения разрушает безопасность Республики Армения, ставит под сомнение будущее нашей Родины.

Таким образом, еще раз подтверждая заявление Генерального штаба ВС РА от 25 февраля 2021 г., я вновь требую немедленной отставки Н.Пашиняна», - говорится в заявлении.

Командный состав ВС Армении присоединился к заявлению теперь уже бывшего главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна и подтвердил данные ранее оценки ситуации в стране. Командиры вслед за посланием Гаспаряна в среду выступили с совместным заявлением, которое опубликовано на странице начальника отдела информации ГШ ВС Армении Самвела Асатряна в Facebook, сообщает «Спутник-Армения».

В заявлении отмечается, что офицеры разделяют позицию Гаспаряна о необходимости отставки премьера Никола Пашиняна и проведения внеочередных парламентских выборов.

Генералы отмечают, что «понять их лишения и пройденные ими испытания могут только люди, способные к оценке и анализу».

В то же время они «берут под козырек» призыв Гаспаряна – продолжать службу во благо армии, страны и народа.

Напомним, Гаспарян в своем послании сообщил, что обратился в Административный суд с целью оспорить решение премьера о снятии его с занимаемой должности. Он также обратился к генералам, офицерам и солдатам, призвав их продолжить службу стране и народу.

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