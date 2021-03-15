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ФОТО: BBC News

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник сообщила, что администрация Джо Байдена внимательно следит за попытками Кремля подорвать доверие к вакцинам от коронавиурса компаний Moderna и Pfizer.

По ее словам, работа по дискредитации вакцин ведется сразу на нескольких интернет-платформах и за ними стоят российские спецслужбы.

О российской дезинформации заявил в понедельник и представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Определены четыре российские онлайн-платформы, которые работали под управлением разведслужб и распространяли дезинформацию о вакцинах, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США», - сказал он.

Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США выявил три таких платформы, которые, как утверждают в GEC, распространяют дезинформацию не только о вирусе, но и о международных организациях, военных конфликтах, протестах и обо всем, что может потенциально способствовать расколу в западном обществе.

«У этих агентств разный охват, тон и целевая аудитория, но все они распространяют российскую пропаганду и дезинформацию», - заявил представитель GEC.

Организация еще в августе 2020 года выпустила специальный отчет на эту тему, в том числе и на русском языке, под названием «Основные элементы экосистемы российской дезинформации и пропаганды».

Об этом также сообщила недавно газета Wall Street Journal. Издание пришло к выводу, что это целенаправленная кампания по дезинформации, скоординированная российским спецслужбами, которая стала нарастать по мере того, как в США и других западных странах началась активная вакцинация населения препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson and Johnson.

В качестве примера такой дезинформации газета приводит публикацию одной из трех упомянутых медийных платформ - так называемого народного информационного агентства Новостной фронт (в английской версии - News Front).

Это агентство сыграло на международных сообщениях и преувеличило риск развития паралича Белла, поражающего лицевые мускулы, у людей, которым сделали прививки Pfizer или Moderna. Хотя специалисты признают, что в редких случаях такое осложнение в самом деле бывает, это практически не сказывается на безопасности и эффективности вакцины.

Судя по всему, полагает Wall Street Journal, это попытка подорвать усилия американских чиновников, которые стараются вселить в население уверенность в эффективность вакцин после ряда публикаций, заставивших некоторых усомниться в их действенности и безопасности.

Аналитический отчет о том, как Россия, Китай и Иран манипулируют информацией о вакцинах, опубликовала на днях и неправительственная организация «Альянс за безопасность демократии» (ASD). Эта близкая к американским властям аналитическая организация была создана в 2017 году для противостояния российским дезинформационным кампаниям, направленным на подрыв демократических институтов в США.

«С тех пор, как в марте прошлого года из-за вспышки вируса большая часть мира оказалась в локдауне, Россия, Китай и Иран использовали комбинацию публичной дипломатии, пропаганды, а также открытых и скрытых кампаний дезинформации, чтобы представить ответные меры на пандемию в этих странах как более эффективные, чем на Западе», - сообщается в отчете.

Организация изучила в «Твиттере» почти полмиллиона сообщений из этих трех стран. Наибольшим нападкам, по подсчетам авторов исследования, по не совсем понятной причине подверглась вакцина фирмы Pfizer. При этом из трех стран именно российские источники чаще увязывали эту вакцину со смертью пациентов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмел обвинения в адрес спецслужб России, назвав это полной чушью и заявив, что они не имеют никакого отношения к нагнетанию волны критики в адрес вакцин.

На это Джен Псаки ответила, что попытки дезинформации со стороны России для американцев - не новость, что подходы и тактика Кремля известны, что США будут им всеми силами противостоять и что соответствующие шаги в этом направлении уже делаются.

09 марта 2021

РИА Новости

В России ведутся работы над созданием беспилотного комплекса "Молния". В него войдут несколько дронов, которые смогут летать роем и выполнять широкий спектр задач.

Российские конструкторы ведут работу над созданием многоцелевого беспилотного комплекса "Молния". Предполагается, что он будет состоять из реактивных дронов, платформой для которых станет самолет-носитель. Особенность этих беспилотников заключается в возможности действовать роем. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК.

Отмечается, что проект разрабатывается в интересах российских Воздушно-космических сил (ВКС). По словам источника, над созданием многоцелевого комплекса "Молния" работает в инициативном порядке компания "Кронштадт". Ее специалисты уже представили эскизный проект, а в ближайшее время ожидается начало опытно-конструкторской работы.

Собеседник агентства добавил, что опытно-конструкторские работы (ОКР) по проекту должны начаться в ближайшее время.

Предполагается, что запущенные с самолета-носителя беспилотники можно будет использовать для прорыва вражеской ПВО и ведения радиоэлектронной борьбы.

"Также предполагается применение аппаратов комплекса как отдельных высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей", – отметил источник.

Основу комплекса будут составлять малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выполненные в форм-факторе крылатой ракеты –​ с удлиненным фюзеляжем,​ реактивным двигателем и складывающимся крылом.

"Аппараты можно будет применять с различных носителей – боевых и военно-транспортных самолетов ВКС, с внешних и внутренних подвесок, в том числе из грузовых отсеков. Су-57, в частности, сможет нести до восьми таких аппаратов во внутрифюзеляжных отсеках. Также их носителем может быть беспилотник "Охотник", – объяснил он.

Кроме того, собеседник агентства раскрыл некоторые предварительные тактико-технические характеристики новых беспилотников, которые еще могут быть скорректированы в рамках ОКР.

По словам источника, предполагается, что длина дрона составит 1,5 м, а размах крыла – до 1,2 м. На беспилотнике будет установлен турбореактивный двигатель, благодаря которому аппарат сможет развивать скорость 600–700 км/час. Масса боевой части или полезной нагрузки оценивается в 5–7 кг, а дальность действия дрона – в несколько сотен километров.

Кроме того, в конструкции аппаратов будет использована технология "стелс" для снижения заметности, а также специальное покрытие, плоское сопло и воздухозаборник на верхней части фюзеляжа.

Военный обозреватель Александр Жилин высоко оценил возможности планируемого комплекса "Молния". По его мнению, предварительные тактико-технические характеристики аппаратов позволяют говорить о широкой возможности их применения.

"Беспилотники могут представлять из себя ракеты – доставят до цели взрывчатку и уничтожат объекты. Они могут проводить воздушную разведку – передавать данные и корректировать действия самолетов ВКС. Они могут наносить точечные удары, когда речь идет о, скажем так, деликатных задачах. И многое другое могут. Думаю, этот комплекс будет реализован. Мы действуем в ответ на те угрозы, которые возникают против нас", – сказал он.

rus.postimees.ee

Флаг Германии. ФОТО: DAVID GANNON/AFP

Германия наиболее часто в сравнении с другими странами ЕС становилась объектом российских кампаний дезинформации. Это следует из отчета, обнародованного Европейской службой внешних связей (EEAS) во вторник, 9 марта, в Брюсселе.

"Ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем Германию", - приводит выдержки из доклада агентство dpa. По оценке EEAS, речь идет о кампаниях на политическом уровне, а также в прокремлевских средствах массовой информации.

Как следует из отчета, в базе данных "ЕС vs. Дезинформация" с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии - о 170, к Испании - о свыше 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков.

"Кремль говорит о хоре иррациональной "русофобии"

"Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии", - пишут авторы доклада. При этом они, в частности, ссылаются на освещение ситуации с проживающими в Берлине выходцами из России - Юлией и Евгением Зайберт, - у которых, по словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, изъяли троих детей. Как отмечает агентство dpa, сделано это было в интересах благополучия малолетних. Между тем, как следует из доклада EEAS, данный случай был использован прокремлевскими СМИ и политиками, чтобы обвинить германские власти в систематическом давлении на выходцев из РФ в Германии.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Евросоюза. В качестве примера Боррель привел сообщения прокремлевских СМИ о вакцинах против коронавируса. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, восхваляя свой собственный.

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