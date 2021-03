архив



дата публикации 11.03.21 23:41 скаут: Игорь Львович Русскоязычные СМИ о Китае Америка и Китай закупают московское мороженое на миллионы долларов Источник: msk.kp.ru От вкусного мороженого вряд ли кто-то откажется, даже зимой. А москвичи круглый год лакомятся пломбиром, эскимо и другими произведёнными в столице молочными продуктами. Ещё и делятся «молочкой» со всем миром. Экспорт московских молочных товаров вырос на треть, в число импортёров вошла 31 страна. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Столичный экспорт молочной продукции устойчиво растет последние несколько лет, - отметил заммэра. - В 2017 году он составлял 42,96 миллиона долларов, в 2018 году – 43,44 миллиона долларов, в 2019 году – 44,79 миллиона долларов. В целом за четыре года рост экспорта молочной продукции составил 33,2%". В лидерах по поставкам – мороженое. На него приходится больше половины от всего объема проданной продукции. Его поставили на сумму 29,65 миллиона долларов. За ним следуют сыры и творог, кисломолочные продукты, а также свежее молоко и сливки». Одна из главных причин – общий рост потребления такой продукции в мире и высокая конкурентоспособность столичных товаров. При этом эксперты говорят о дальнейшем развитии. Специалисты Центра «Моспром» отмечают среди наиболее перспективных товаров для экспорта готовую молочную продукцию продолжительного хранения. Молоко относится к скоропортящимся товарам и требует специальных условий транспортировки, что создает дополнительные трудности для экспортера. Тем не менее, чем выше степень переработки товара, тем выше срок его хранения и цена для конечного потребителя. Мороженое традиционно один из самых известных и популярных замороженных десертов в мире. Наиболее востребовано лакомство высокого качества с натуральными ингредиентами. С каждым годом увеличивается спрос на мороженое без добавления сахара, а также на основе соевого, миндального и кокосового молока. Это связано с набирающим популярность трендом на здоровый образ жизни и желанием потребителей подходить к выбору продуктов питания наиболее тщательно, формируя «правильный» рацион. По предварительным итогам 2020 года основными мировыми экспортерами мороженого стали Германия – 568,29 млн. долларов, Франция – 550,35 млн. долларов, Бельгия – 398,31 млн. долларов, Нидерланды – 298,01 млн. долларов и Соединенные Штаты Америки – 254,33 млн. долларов. «Россия входит в двадцатку крупнейших мировых поставщиков мороженого с объёмом экспорта в 57,01 миллиона долларов, что на 7 процентов больше уровня 2019 года, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - На долю Москвы приходится половина объёма от всего российского экспорта мороженого». По его словам, основными рынками сбыта столичного мороженого стали Казахстан – 10,87 млн. долларов, Соединенные Штаты Америки – 8,23 млн. долларов, Китай – 2,93 млн. долларов, Канада – 2,51 млн. долларов и Беларусь – 1,12 млн. долларов. Пломбир, эскимо и другие сорта московского мороженого обожают по всему миру - от Америки и Канады до Африки и Китая. Несмотря на то, что США показали самый значительный прирост экспорта этой продукции в 2020 году – на 278,2% – наиболее перспективным рынком на североамериканском направлении, по мнению экспертов Центра «Моспром», является Канада. Поставки мороженого в эту страну устойчиво растут. В 2018 году столичный экспорт вырос на 61,1%, а в 2019 году – на 58,7%. Среди стран Ближнего Востока и Африки самые перспективные рынки – Алжир, Оман, Иордания. Эти страны открыты для российских поставщиков, а увеличение доли среднего класса в структуре их населения может повысить интерес к импортному, более дорогому мороженому. Страны азиатско-тихоокеанского региона считаются драйвером рынка благодаря их активному участию в структуре глобального производства и потребления, а также росту доходов на душу населения. Особенно мороженое любят в Поднебесной. При этом китайский рынок все еще обладает свободными нишами, которые могут быть заняты столичными экспортерами. Эксперты также фиксируют спрос в Индонезии, Малайзии, Камбодже и Японии. В ближнем зарубежье среди потенциально перспективных рынков эксперты называют Таджикистан, Узбекистан, Монголию и Казахстан. В 2020 году эти страны уже продемонстрировали положительную экспортную динамику, и это дает основание полагать, что интерес к столичному мороженому здесь продолжит расти и дальше. На долю Москвы приходится половина объёма от всего российского экспорта мороженого. Москва в 2020 году экспортировала сыры и творог в 16 стран мира. При этом объем совокупного экспорта составил 11,06 миллиона долларов, что на 59,9% больше, чем годом ранее. География экспорта этих товаров достаточно ограничена, что объясняется трудностями организации логистики молочной продукции. Тем не менее, со многими странами уже налажены устойчивые транспортные связи, которые минимизируют риски. Ключевыми покупателями столичных сыров и творога остаются страны СНГ: Казахстан – 6,74 млн. долларов, Беларусь – 2,05 млн. долларов и Киргизия – 710 тысяч долларов. В списке импортеров также есть Соединенные Штаты Америки, Китай, Израиль и Австралия. Сейчас поставки в эти страны невелики, но перспективны ввиду налаженных торговых связей, которые уже в 2021 году помогут использовать весь их экспортный потенциал. К многообещающим регионам для реализации сыра и творога эксперты Центра «Моспром» также относят Ближний Восток, в особенности Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Эти страны относятся к наиболее активным игрокам ближневосточной экономики и являются лидерами в потребительском сегменте. В 2019 году общий импорт сыра и творога Саудовской Аравии составил около 660,5 миллиона долларов, а Объединенных Арабских Эмиратов – 347,6 миллиона долларов. Более того, эти страны являются основными поставщиками сыра и творога на рынок Омана, что создает дополнительные возможности для московских экспортеров. Выход на рынки Азии также открывает широкие перспективы для столичных поставщиков. Этому способствует ряд факторов - высокие темпы роста населения и активное формирование среднего класса, нарастающий уровень урбанизации, а также доверие потребителей к высокому качеству импортных товаров. Сегодня одним из перспективных товаров для экспорта становится готовая «молочка» продолжительного хранения. Другая «молочка» тоже не отстаёт и активно поставляется за рубеж. По данным Центра «Моспром», объем экспорта кисломолочных продуктов столичных производителей в 2020 году составил 7,93 миллиона долларов. Это на 26,2% больше, чем в 2019 году. Покупателями этой продукции московских компаний стали 16 стран мира. Больше всего поставок пришлось на Беларусь – 2,16 млн. долларов, Казахстан – 1,32 млн. долларов, Киргизию – 950 тысяч долларов, Азербайджан – 900 тысяч млн. долларов и Грузию – 830 тысяч долларов. Доля этих стран составила около 78% от всего столичного экспорта кисломолочных продуктов. Экспорт кисломолочки, как и сыров, сконцентрирован в ограниченных регионах из-за специфики этой продукции. Между тем, кисломолочные продукты пользуются спросом на рынках стран Юго-Восточной Азии. По мнению экспертов Центра «Моспром», уже в 2021 году индонезийские компании могут стать активными покупателями йогурта столичного производства. Успешная деятельность в Индонезии, в свою очередь, может стать катализатором экспортной активности на соседних рынках: Малайзии, Камбоджи, Филиппин и Вьетнама. Однако торговым барьером может стать высокий уровень конкуренции на этих площадках со стороны австралийских экспортеров. На рынке Северной Европы, особенно в Дании, у московских производителей также есть перспективы занять достойное место среди других экспортеров йогурта. Это объясняется его умеренной географической удаленностью от России, высокими объемами потребления кисломолочных продуктов, а также отсутствием большого числа таможенных барьеров для экспорта йогурта. В этом году поставки йогурта столичного производства расширятся на рынках стран Северной Европы и Юго-Восточной Азии. По прогнозам экспертов, на 2021 год московский экспорт продукции молочной отрасли оценивается на уровне 75 миллионов долларов. При этом поставки мороженого могут достичь 42,3 млн. долларов, сыров и творога – 20 млн. долларов, а кисломолочных продуктов – 8,5 млн. долларов США. Общей чертой для всей молочной продукции, рассчитывающей покорить иностранных покупателей, должно стать высокое качество, натуральные ингредиенты, а также соответствие тренду на здоровый образ жизни. Другие особенности будут продиктованы спецификой конкретных рынков. К примеру, азиатские потребители предпочтут продукцию с необычными вкусами по средней или высокой цене, а в странах Ближнего Востока оценят высокое качество и презентабельную упаковку. Географию московской молочной продукции следует расширять в первую очередь по направлениям Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, в то время как Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия по-прежнему останутся основными торговыми партнерами.

The Guardian: Китай может захватить Тайвань в течение ближайших шести лет 10 марта, 2021, Демократический остров живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая. © crimeapress.info Американский адмирал, командующий военных сил США Азиатско-Тихоокеанского региона Филипп Дэвидсон говорит, что Пекин хочет забрать у США роль глобального лидера до 2050 года. Китай уже мобилизует свои силы на фоне обострения конкуренции с Америкой, пишет британская газета The Guardian. Китай может вторгнуться на Тайвань в течение ближайших шести лет, поскольку Пекин ускоряет свои действия по вытеснению американской военной силы в Азии, предупредил военный командующий США. Демократический и самоуправляемый Тайвань живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая, ведь китайские власти рассматривают остров как часть своей территории, которую они пообещали вернуть назад. "Я переживаю, что Китай ускоряет свои попытки вытеснить США и нашу руководящую роль в международном порядке, основанном на правилах уже к 2050 году", - сказал высший военный офицер Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе адмирал Филипп Дэвидсон. «Тайвань, очевидно, одна из амбиций Китая по этому поводу. И я думаю, что угроза реального вторжения Пекина на демократический остров проявится уже в ближайшие шесть лет», - сказал Дэвидсон на заседании комитета вооруженных сил Сената США. Дэвидсон заявил, что расширение военных активов Китая в регионе рискует создать "неблагоприятную" ситуацию для США, ослабив американские военные силы. "Мы накапливаем риск, который может подбодрить Китай в одностороннем порядке изменить статус-кво до того, как наши силы смогут дать эффективный ответ. Очень трудно понять реальные военные намерения Китая, но единственное, что можно сказать точно - Пекин настроен агрессивно", - считает адмирал. Тайвань отделился от материкового Китая в конце гражданской войны в 1949 году. Властная китайская коммунистическая партия в Пекине никогда не управляла Тайванем, но считает остров частью Китая, которую она отвоюет силой, если это будет необходимо. Руководство Тайваня и большинство его населения отвергают идею, что остров является частью Китая, а напряженность между странами была высокой с тех пор, как Пекин прекратил официальные контакты с Тайванем после выборов в 2016 году, где победила нынешняя лидер Цай Инвэнь. Напряженность еще больше обострили продажа США оружия и американские дипломатические визиты на Тайвань на последних этапах президентства Дональда Трампа, когда он враждовал с Китаем по таким вопросам, как торговля и национальная безопасность. В ответ Китай неоднократно угрожал "контрмерами" и усилил свою военную активность в Тайваньском проливе и вблизи него. Аналитики расходятся в своих прогнозах относительно реального военного конфликта, отмечая, что Пекин также использует торговое и дипломатическое влияние для изоляции Тайваня. Кроме того растет беспокойство из-за тактики "серой зоны", в частности бурения морского дна вокруг спорных островов, которые не совсем пересекают границу конфронтации. «Хотя я не уверен, что Пекин исчерпал все возможности в своем наборе инструментов, не достигнув полного вторжения, я обеспокоен тем, что с увеличением регулярности вторжений в воздушное пространство Тайваня существует больший риск аварии или просчета - то, что может стать поводом для руководства Китая начать военную эскалацию», - сказала Джессика Друн из аналитического центра Project 2049. В 1979 году Вашингтон принял решение остановить дипломатическое сотрудничество с Тайванем, но США все еще остаются важнейшим неофициальным союзником и военной поддержкой острова. Десятилетиями США придерживались политики стратегической неоднозначности, отказываясь четко сказать, что будет делать Америка, если Китай начнет кампанию военного захвата Тайваня. Появившись на слушаниях в Сенате, Дэвидсон предложил это пересмотреть. Администрация Байдена пока не уточняла, какой будет ее политика относительно демократического острова, но предложила Тайваню повод для оптимизма относительно дальнейшей поддержки. В январе Государственный департамент заявил, что приверженность США к острову "твердая", а фактический посол Тайваня в США был официально приглашен на инаугурацию Байдена, это беспрецедентный шаг с 1979 года. Китай также выдвинул экспансивные территориальные претензии в богатом ресурсами Южно-Китайском море и даже угрожает американскому острову Гуам, сказал Дэвидсон. "Гуам сегодня является мишенью", - предупредил американский адмирал, напомнив, что китайские военные обнародовали видео, которое показывает имитацию атаки на островную базу, похожую на объекты США на Диего-Гарсии и Гуаме. Адмирал призвал законодателей одобрить установку на Гуаме противоракетной батареи Aegis Ashore, способной перехватывать мощные китайские ракеты в полете. «Гуам нужно защищать, и он должен быть готов к угрозам, которые придут в будущем», - сказал Дэвидсон. В дополнение к другим системам противоракетной обороны Aegis, Дэвидсон призвал законодателей предусмотреть бюджет на расширение вооружения, "чтобы Китай оценил мощь США". "Расширенная база вооружения, что обеспечивается всеми нашими наземными силами - не только морскими и воздушными, но и сухопутными, - чрезвычайно важна для стабилизации нестабильной среды в западной части Тихого океана", - сказал Дэвидсон. Пентагон заявил, что выступает за размещение таких ракет в регионе, но американские союзники в Азии пока колеблются. Однако Дэвидсон считает, что противоракетной обороны может быть недостаточно для сдерживания потенциального противника. В ковидном мире мыльные пузыри хай-тека неконтролируемо растут, как и цена биткоина, но усиливается и чувство тревоги, что рано или поздно эти пузыри лопнут под собственным давлением, и ничем не обеспеченная ликвидность уничтожит и рынок, и доллар вместе с ним. Причиной этого может стать не только возвращение мировой экономики к «нормальному» функционированию. Дело в том, что у хай-тека в США появился конкурент, и он довольно специфически относится к правилам Уолл-стрит. Этот конкурент — Китай. Уже нет никаких сомнений, что в ближайшие годы развернется жесткое противостояние, и в первую очередь — на уровне государственных политик, за технологическое лидерство. Судно с австралийским углем стояло 9 месяцев у Китая из-за торговой войны 10 марта 2021 Иллюстрация: marinetraffic.com. В июне прошлого года судно Topas отправилось с углем из австралийского порта Далримпл в китайский Цзинтан. Однако разгрузилось там только 3 марта. Сухогруз, как и еще несколько десятков судов, стал жертвой торговой войны между Китаем и Австралией. У берегов Азии по-прежнему стоят около полусотни неразгруженных судов. 3 марта судно Topas зашло в порт Цзинтан в Китае и выгрузило австралийский уголь. Об этом говорят данные навигационного портала Vesselfinder. До этого судно простояло 9 месяцев на рейде китайского порта. По данным Myshiptracking, Topas покинуло австралийский Далримпл еще 25 мая 2020 года. Иллюстрация: marinetraffic.com. Иллюстрация: myshiptracking.com. Иллюстрация: vesselfinder.com. Источник Reuters сообщил, что разгрузка стала жестом доброй воли со стороны китайских властей, но она совсем не означает, что Пекин снял запрет на поставки австралийского угля в страну. Неофициально власти не объявляли об ограничениях, но в октябре и ноябре китайские компании прекратили закупку и выгрузку уже заказанного угля из Австралии. Такая ситуация стала следствием ухудшения отношений между Пекином и Канберрой. По данным Reuters, запрет ударил по 70 судам, которые уже направлялись в Китай с австралийским углем, и коснулся 1,4 тыс. моряков. Не менее 10 судов тогда разгрузились в Индии. Местный магнат Навин Джиндал заявил, что готов купить уголь, чтобы вернуть индийских моряков домой. Большинство судов при этом так и стояли у берегов Китая. Местные власти не разрешали разгружаться, а судовладельцы запрещали морякам покидать суда, сообщает Reuters. Такая ситуация стала причиной напряженности между Китаем и странами, гражданами которых были моряки. Австралийская Sydney Morning Herald сообщала, что 4 моряка судна Anastasia находились под наблюдением из-за суицидальных настроений. На рейде китайских портов по-прежнему находятся 46 судов с австралийским углем и еще два сухогруза разгрузились в марте, говорят данные Reuters.

Китайский подводный кабель разожжет войну в интернете — Bloomberg 9 марта 2021 Изображение: geralt, pixabay, cc0 Через несколько месяцев подводный кабель появится в районе популярного места для принятия солнечных ванн — во французском порту Марсель. Кабель «Мир» вначале проложат по суше из Китая в Пакистан, а затем он пройдет около 7500 миль по дну океана через Африканский Рог, прежде чем оказаться во Франции, рассказывает 8 марта агентство Bloomberg. «Мир», который строится китайскими компаниями, сможет передавать за одну секунду объем данных, достаточный для просмотра 90 000 часов продукции Netflix, и в значительной степени будет способствовать ускорению обслуживания китайских компаний, ведущих бизнес в Европе и Африке. «Это план по проецированию мощи за пределы Китая в Европу и Африку», — говорит Жан-Люк Вуйлемен, глава международных сетей Orange SA, французской телефонной компании, которая будет управлять станцией приземления кабеля в Марселе. Проект являет новую «горячую точку» в геополитике Интернета, пишет Bloomberg. Huawei Technologies Co, находящаяся в центре затянувшейся борьбы между Китаем и США, является третьим по величине акционером Hengtong Optic-Electric Co. — компании, производящей кабель. Huawei также производит оборудование для наземных кабельных приемных терминалов «Мира» и подводные передаточные устройства. Google, принадлежащая Alphabet Inc., и Facebook Inc. заявляют, что не будут использовать «Мир», потому что у них уже достаточно возможностей. Но даже если бы они захотели, им было бы сложно использовать «Мир» из-за объявленного по соображениям национальной безопасности руководством США бойкота многим китайским производителям телекоммуникационного оборудования, включая Huawei. Подводные кабели имеют важное стратегическое значение, отмечает Bloomberg. Сейчас около 400 из них обеспечивают передачу около 98% международных интернет-данных и телефонного трафика по всему миру. Многие принадлежат американским компаниям и управляются ими, что помогает укрепить доминирование США в Интернете, придавая одновременно чувство безопасности и самим США, и их союзникам, которые опасаются саботажа или слежки. США заявили об угрозе, исходящей от инфраструктуры, которую создает Китай. В 2020 году госсекретарь США Майк Помпео призывал международное сообщество «обеспечить, чтобы подводные кабели, соединяющие нашу страну с глобальным Интернетом, не использовались для сбора разведывательной информации Китайской Народной Республикой в огромных масштабах». Однако французское правительство готово противостоять дополнительному давлению со стороны США по поводу «Мира», говорят люди, знакомые с его мнением, но просившие не называть их имен. Канцлер Германии Ангела Меркель также возражала против попыток изолировать Китай, заявив на пресс-конференции с Макроном 5 февраля, что не считает изоляцию от Китая «правильным путем, особенно в нашу цифровую эпоху». Приемные станции, такие как та, что создается возле пляжа в Марселе, считаются самым уязвимым местом для прослушивания кабеля и тщательно охраняются. По мнению экспертов по безопасности, существует риск во время строительства, когда могут быть вставлены бэкдоры для перекачивания информации. «Каждый раз, когда ваши данные проходят через их коммутаторы, их кабели — они являются источником перенаправления трафика и подслушивания», — говорит Роберт Сполдинг, старший научный сотрудник группы политик Института Гудзона в Вашингтоне. По оценкам голландских Института мира и исследований конфликтов и Лейденского университета, к 2019 году Китай стал местом высадки, владельцем или поставщиком 11,4% подводных кабелей в мире. Ожидается, что эта доля вырастет до 20% в период с 2025 по 2030 год. В определенные моменты США и их союзники преграждали путь Китаю. В 2018 году Австралия отказалась от кабеля Huawei Marine Networks, который должен был соединить Соломоновы острова, Папуа-Новую Гвинею и Сидней через группу островных государств Тихого океана. В 2020 году участок 8000-мильного кабеля из Лос-Анджелеса в Гонконг, частично финансируемый Google и Facebook, был перенаправлен после того, как представители национальной безопасности США заблокировали планы прохождения по территории, находящейся под контролем Китая. «Очень жаль, что эта геополитика давит на физические уровни Интернета», — говорит Эмили Тейлор, эксперт по киберполитике и научный сотрудник аналитического центра по международным отношениям Chatham House. — «Но всем нам придется решать вопрос — как сохранить по возможности больше открытых дверей в Интернете, не подвергая угрозам национальную безопасность».

Китайский ответ Boston Dynamics Китайский ответ Boston Dynamics. Четвероногие роботы Laikago производства китайской компании Unitree Robotics. Laikago может нести полезную нагрузку в 5 кг., развивать скорость до 13 км/ч и выполнять поставленную задачу в течение 2,5 часов без подзарядки. Стоимость около 10 000 долларов США.











