архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 12.03.21 22:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Telegraph”,

"The controversial origins of the Royals' family jewels" Великобритания - 03 марта 2021 г. Неоднозначные истории происхождения фамильных драгоценностей британской королевской семьи Sarah Royce-Greensill Выяснилось, что пара серег, которые носила герцогиня Сассекская во время королевского турне по Новой Зеландии, Фиджи и Тонге в 2018 году, была подарком наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, который обвиняется в заказе убийства журналиста. Джамал Хашогги. В то время в Кенсингтонском дворце просто заявили, что бриллиантовые серьги-подвески «позаимствовали» для этого мероприятия. Позже Меган надела те же серьги на вечеринку по случаю 70-летия принца Чарльза в Букингемском дворце. Как и ожидалось, эта новость вызвала споры: адвокаты герцогини настаивали на том, что в то время она не знала о каких-либо предположениях о причастности наследного принца к убийству Хашогги, и отрицали, что она ввела кого-либо в заблуждение относительно происхождения серег. По данным журнала People, серьги были подарены королевской семьей Саудовской Аравии 7 марта 2018 года, когда наследный принц обедал с королевой в Букингемском дворце. Ни Меган, ни принц Гарри не присутствовали на обеде, и нет никаких свидетельств, что Меган когда-либо встречалась с наследным принцем лично. Свадебные подарки от глав государств остаются официальной собственностью Короны. Серьги - не единственное королевское украшение с сомнительной историей. От диадем, связанных с русской революцией, до бесценных изумрудов, подаренных любовницей, драгоценности короны всегда вызывали споры. Владимирская тиара (Grand Duchess Vladimir tiara) Эта роскошная бриллиантовая тиара со съемными жемчужными каплями-подвесками была изготовлена ​​в 1874 году российским придворным ювелиром Болиным для великой княгини Марии Павловны (старшей), жены великого князя Владимира Александровича. Одна из последних Романовых, бежавших из революционной России, она, как сообщается, скрывалась на охваченном войной Кавказе в 1917 и 1918 годах, надеясь, что ее старший сын станет царем. В конце концов они сбежали в Анапу на рыбацкой лодке в 1918 году, а в 1920 году уехали из России в Венецию. Во время изгнания в 1917 году герцогиня рассказала Берти Стопфорду, британскому торговцу антиквариатом и другу Романовых, где она спрятала свои драгоценности. Он, переодевшись рабочим, пробрался во Владимирский дворец, забрал 244 предмета, включая тиару, и контрабандой вывез их из страны в Англию. После смерти великой княгини во Франции в 1920 году тиару унаследовала ее дочь, великая княгиня Елена Владимировна, которая продала ее королеве Марии, бабушке королевы, в 1921 году за 28000 фунтов стерлингов. С тех пор тиара находится в королевской коллекции, и ее часто носит королева, как с жемчужными каплями, так и без них - или с изумрудными каплями, которые были сделаны по заказу королевы Марии.

Тиара с бирманскими рубинами Тиара с бирманскими рубинами, одна из немногих драгоценностей, заказанных королевой Елизаветой II во время ее правления, была изготовлена ​​Crown Jeweler Garrard в 1973 году с использованием бриллиантов из низама хайдерабадской тиары. Королева получила тиару в качестве свадебного подарка от 7-го Низама Хайдарабада в 1947 году - история гласит, что индийский правитель позволил ей выбрать все, что ей нравится, от Картье, и она выбрала диадему и подходящее бриллиантовое ожерелье (которое все еще находится в ее коллекция и было одолжена герцогине Кембриджской ). Несколько десятилетий спустя королева, очевидно, изменила свое мнение о тиаре, разобрав ее, чтобы создать новое украшение, в котором также использовались 96 рубинов, которые она получила в качестве свадебного подарка от народа Бирмы. Рубины были вставлены в желтое золото с орнаментом из роз Тюдоров, что резко контрастировало с белыми бриллиантами в платине. Бирманцы считают, что дар в виде 96 рубинов помогает защитить владельца от 96 болезней, которые могут поразить тело - факт, о котором объявили, когда королева выбрала именно эту тиару для государственного банкета с президентом Дональдом Трампом в 2019 году. Бирманские рубины теперь считаются спорным драгоценным камнем, и несколько элитных ювелирных домов пообещали не использовать их из-за опасений, что прибыль от торговли рубинами помогает финансировать военный режим, ответственный за геноцид народа рохинджа, начало которого восходит к 1970-м годам. США запрещали импорт бирманских рубинов и нефрита с 2008 по 2016 год, а в прошлом месяце наложили санкции на три бирманские компании по производству драгоценных камней, контролируемые военными страны.

Кембриджские изумруды Историки никак не могут прийти к согласию по поводу истории исключительной коллекции так называемых Кембриджских изумрудов, которая была названа в честь герцогини Кембриджской, Августы Гессен-Кассельской, бабушки королевы Марии. Говорят, что Августа и ее муж принц Адольфус участвовали в лотерее во Франкфурте и выиграли коробку (от 30 до 40 камней) изумрудов кабошон. Некоторые из них герцогиня вставила в серьги и ожерелье, которые унаследовала ее дочь Мэри Аделаида, герцогиня Тек. Когда она умерла, коллекция изумрудов была передана ее сыну, принцу Франциску Текскому (брату королевы Марии). Известный как неисправимый игрок, которого исключили из Веллингтонского колледжа, принц внезапно скончался от пневмонии в 1910 году в возрасте 40 лет. Его завещание было засекречено, чтобы избежать потенциального скандала - и не зря, поскольку выяснилось, что он завещал передать Кембриджские изумруды замужней красавице Эллен Констанс, графине Килмори, бывшей любовнице короля Эдуарда VII. Королева Мария, которая была коронована вскоре после смерти своего брата, принялась возвращать изумруды любыми средствами - как сообщается, она заплатила графине 10000 фунтов стерлингов за драгоценные камни после того, как другие, применявшиеся по слухам, методы, такие как социальное изгнание, не сработали. Вернувшиеся в коллекцию королевской семьи, Кембриджские изумруды использовались в ряде сказочных драгоценностей, в том числе в ювелирном гарнитуре Дели Дурбар, сделанном для празднования коронации короля Георга V в 1911 году в Индии. Ожерелье Дели Дурбар несет в себе девять Кембриджских изумрудов. Королева Мария также использовала кембриджские изумруды для изготовления съемных подвесок для Владимирской тиары, которые она часто использовала вместо оригинальных жемчужных. Брошь принцессы Кентской Принцесса Майкл Кентская была вынуждена извиниться после того, как в 2017 году ее назвали «расисткой», из-за того что она, на ежегодном рождественском банкете королевы, была сфотографирована с украшением которое было описано как «брошь черного цвета». Герцогиня Сассекская также присутствовала на праздничном обеде в Букингемском дворце и, как сообщается, «обиделась» на аксессуар. В биографии герцога и герцогини «Обретение свободы» (в написании которой они лично не участвовали) утверждалось, что брошь, на которой изображен чернокожий мужчина в роскошном золотом халате и тюрбане, была «нетактичной по отношению к ее афроамериканским корням». Драгоценности Blackamoor были популярны в Европе в период Возрождения и сейчас считаются спорными из-за их изображения африканцев в виде рабов или слуг. Авторы писали, что «выбор броши принцессой Майкл мог быть просто ошибкой, но в глубине души Меган задавалась вопросом, не было ли это посланием, отправленным в виде приколотого булавкой туловища африканца в золотом тюрбане и богато украшенной одежде». После сообщений СМИ об этой оплошности представитель принцессы, которая замужем за двоюродным братом королевы, сказала, что она «очень сожалеет и огорчена тем, что это нанесло оскорбление». Впоследствии эксперты указали, что ее брошь на самом деле была не ювелирным украшением Blackamoor, а особым типом венецианских украшений, известных как Moretto Veneziano. Изображая мавританского венецианского принца, он был изготовлен ювелиром Альберто Нарди, которому принадлежит магазин на площади Сан-Марко в Венеции. «Было написано много чепухи, и я хочу защитить объект с богатой историей и уникальный для Венеции», - сказал он тогда итальянским СМИ. «Независимо от поведения принцессы, этот объект является полной противоположностью расизма». Брошь Prince of Wales Feathers с изумрудом и бриллиантами © Предоставлено The Telegraph . Герцогиня Корнуоллская носит брошь Prince of Wales Feathers с изумрудами и бриллиантами - Getty Images Одна сторону жизни принцессы, которую леди Ди явно любила, - это возможность погрузиться в королевскую коллекцию украшений. Принцесса заимствовала множество украшений у Короны, с энтузиазмом надевая бриллиантовые диадемы, ожерелья и браслеты. Герцогиня Корнуоллская, напротив, ведет себя относительно сдержанно, носит одну и ту же сотовую тиару на большинстве государственных мероприятий и в целом сводит драгоценности к минимуму, избегая сравнения. Но в 2019 году Камилла вызвала споры, надев изумрудно-бриллиантовую брошь, переделанную из ожерелья, которое когда-то носила принцесса Диана. © Предоставлено The Telegraph Принцесса Диана в колье Prince of Wales Feathers во время королевского турне по Австралии в 1983 году - Тим Грэм / Getty Images К 50-летию вступления в должность принца Чарльза герцогиня дополнила свой темно-зеленый костюм с юбкой брошью Prince of Wales Feathers с украшенным бриллиантами геральдическим значком принца Уэльского, на котором висит большой изумруд-кабошон. Украшенный драгоценностями значок ранее висел в виде кулона на ожерелье, которое носила принцесса Диана. Ожерелье было королевской реликвией, которую королева-мать, как сообщается, передала Диане в бессрочную аренду, когда она вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году. Принцесса Диана носила его несколько раз, как с изумрудной каплей, так и без нее. После ее смерти ожерелье было возвращено в королевскую коллекцию, а затем преобразовано в брошь, которую теперь носит вторая жена принца Чарльза. Бриллиант Кох-и-Нур © Предоставлено The Telegraph . Корона королевы Елизаветы, королевы-матери (1937 г.) сделана из платины и украшена, вместе с другими драгоценными камнями, знаменитым алмазом Кох-и-нур - Тим Грэм / Getty Images Об алмазе Кох-и-Нур существует больше мифов и легенд, чем о любом другом драгоценном камне в королевской коллекции. Камень 105,6 карата, известный как один из самых неоднозначных бриллиантов в мире, вставлен в корону королевы Елизаветы, королевы-матери, которая является частью драгоценностей короны , выставленных в Лондонском Тауэре. Алмаз является частью драгоценностей короны с 1849 года, когда он был передан королеве Виктории в соответствии с Последним Лахорским договором, и у него долгая и легендарная история. Считается, что алмаз был найден на индийском руднике Коллур в 13 веке, хотя эксперты оспаривают это утверждение, утверждая, что с большей вероятностью он был обнаружен в русле реки. Его первое известное упоминание относится к 1306 году, когда он был задокументирован как принадлежащий раджам Малва. Считается, что первоначально он весил 186 карат. Алмаз прошел через руки различных правителей индийских княжеств и императоров Великих Моголов, многие из которых встретили несчастный или кровавый конец, что привело к убеждению, что алмаз проклят. Легенда гласит, что тот, кто владеет Кох-и-Нур, что означает «гора света», «будет владеть миром, но также познает все его несчастья». Миф, который якобы восходит к индуистскому тексту, говорит, что «только Бог или женщина могут носить его безнаказанно». Поэтому его носили только члены королевской семьи женского пола. Предполагаемое «проклятие» продолжалось и во время путешествия алмаза из Индии: корабль, на котором его везли, пострадал от вспышки холеры на борту, а затем - от сильных штормов. Благополучно достигнув британской земли, алмаз был выставлен на Великой выставке 1851 года, но получил далеко не блестящие отзывы - возможно, из-за имевшихся в нем включений. В результате принц Альберт приказал огранить его до нынешних 105 каратов. Впервые он был вставлен в брошь, часть личной коллекции королевы, хотя она, очевидно, не любила ее носить. После смерти королевы Виктории Кох-и-Нур был помещен в короны королев-супруг - королевы Александры и королевы Марии - а затем он был использован для короны королевы-матери, где он остается сегодня. Помимо суеверий, его современные полемика вращается вокруг спора о его законном владении: с тех пор, как Индия обрела независимость, претензии на легендарный камень предъявили правительства Индии, Пакистана, Ирана и Афганистана. статью прочитали: 588 человек Комментарии