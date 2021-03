архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.03.21 04:21 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Navy Times”,

"Sailors say this submarine has been ravaged by bed bugs" США - 10 марта 2021 г. Клопы “заели” экипаж ударной АПЛ “Коннектикут” Geoff Ziezulewicz Моряки, входящие в состав экипажа ударной АПЛ «Коннектикут», говорят, что они боролись с постельными клопами в своих стеллажных койках примерно год, а командование не спешило что-либо с этим делать. Здесь показаны некоторые из клопов, пойманных командой. (Фотография предоставлена ​​Navy Times) Экипаж ударной АПЛ «Коннектикут» боролся с постельными клопами в стеллажных койках своих кубриков и матросы, приписанные к подлодке, утверждают, что командование не спешило устранять проблему. Проблема инфестации появилась в марте 2020 года, когда подлодка принимала участие в учениях ICEX 2020 в Северном Ледовитом океане, и, по словам старшего офицера «Коннектикута», пожелавшего остаться неизвестным из опасения наказания, продолжалась во всё время развертывания в прошлом году. «У нас уже год постельные клопы», - сказал старшина. «Моряки жаловались на укусы в постели». «Люди боятся укусов», - добавил он. Хотя моряки утверждают, что боролись с клопами большую часть 2020 года, коммандер Синтия Филдс, пресс-секретарь ВМС Тихоокеанского региона, сказала, что командование лодки впервые сообщило о проблеме в декабре, и что «физическое присутствие» клопов на борту не было обнаружено до 19 февраля. «Критерии ВМФ для обработки подводных лодок или кораблей требуют физического обнаружения постельных клопов для подтверждения их наличия», - сказала она. Старшина сказал, что сначала командование не поверило заявлениям матросов о постельных клопах, потому что «у нас не было доказательств». По словам Филдс, начались ежедневные проверки, проверялись все каюты и кубрики и матрасы. Постельное белье и занавески были выстираны или заменены, и энтомологи ВМС прибыли на борт, чтобы отслеживать усилия, которые включали «самые решительные меры противодействия», - сказала она. «ВМС очень серьезно относятся к безопасности и здоровью своих моряков», - сказала Филдс. Фотография постельного клопа, предоставленная матросом с «Коннектикута», который сказал, что он был пойман на борту АПЛ. (Фотография предоставлена ​​Navy Times) Но, по словам двух старших офицеров, служащих на «Коннектикуте», лодка борется с постельными клопами с, по крайней мере, момента проведения учений ICEX в марте 2020 года. Все стало настолько плохо, что некоторые члены экипажа стали спать на стульях или на полу, чтобы избежать укусов неуловимых кровососов во время сна, рассказал один старшина. «Людей заживо ели на койках», - сказал старшина, который утверждает, что заражение клопами распространилось на несколько спальных мест в кубриках и, по крайней мере, одну офицерскую каюту. «Лучше всего это было бы, вероятно, охарактеризовать как «жестокое обращение с персоналом», но я думаю, что на флоте это не так», - сказал другой младший офицер о реакции руководства на проблему, он пожелал остаться неназванным из опасения возмездия. Один младший офицер сказал, что он связался с генеральным инспектором военно-морского флота и обратился к Navy Times, потому что руководство не решило проблему должным образом, а жизнь подводников достаточно напряженна без постельных клопов и потери сна, которую насекомые принесли команде. Он отметил, что моряки уже спят вместе тесно прижавшись друг другу в других отсеках подлодки, и усталость может иметь дополнительные негативные последствия, когда подлодка идет в подводном положении. «Если кто-то лишился сна из-за того, что его заживо съели постельные клопы, он может заснуть у рулей (управления) и лодка врежется в подводную скалу», - сказал старшина. Он также сказал, что обеспокоен тем, что члены экипажа будут приносить клопов себе домой, своим супругам и детям. «Я не хочу, чтобы они приносили домой клопов», - сказал он. «Их семьи пострадают и они должны будут покупать фумигаторы». Экипаж АПЛ «Коннектикут» вышел на лёд после всплытия за Полярным кругом во время ледовых учений (ICEX, 2020). Моряки говорят, что заражение клопами на лодке стало очевидным в марте 2020 года, после этих учений. (ВМФ) Филдс, пресс-секретарь SUBPAC, сказала, что командование «действовало быстро», когда в декабре впервые появились сообщения о постельных клопах. «Инспекции, проведенные санинструктором корабля, не обнаружили никаких классических признаков постельных клопов и это было подтверждено осмотром техников-специалистов по профилактической медицине 21 декабря», - сказала она. «Несмотря на последующие проверки сертифицированными инспекторами, которые не обнаружили доказательств наличия клопов, команда продолжала добиваться решения». По словам одного младшего офицера, который утверждает, что постельные клопы были проблемой на подлодке большую часть 2020 года, невозможность устранения постельных клопов во время развертывания была понятна, учитывая ограниченные ресурсы во время похода, но руководство также, похоже, не поверило экипажу что дело дошло до заражения клопами, пока моряки не поймали несколько из них. Постельные клопы - крошечные и живучие существа, которые питаются человеческой кровью, и от них, как известно, трудно избавиться. По данным отдела энтомологии Университета Кентукки, их укусы спящих людей могут вызывать зудящие раны, а кровь они сосут, прокалывая кожу удлиненным хоботком. «Укус занимает от трех до 10 минут, но, поскольку он безболезненный, люди редко осознают, что их укусили», - говорят в университете. Моряки говорят, что когда в декабре лодка вернулась в порт приписки в штате Вашингтон, реакция командования не устранило проблему. Одним из решений было пропарить стеллажи, чтобы, как надеялись, убить клопов, но, по словам моряков, это не сработало. В Университете Кентукки отмечают, что горячий пар часто недостаточно проникает через ткани и другие материалы, в которых обитают постельные клопы. «Наши усилия в течение месяца стоянки оказались безрезультатными», - сказал один старшина. Другой добавил: «Из-за этого клопы распространились по всей лодке». Моряки пытались заклеить стены и заделать отверстия, но расположение стоек стеллажных коек не позволило полностью закрыть все точки входа или выхода для клопов. По данным Университета Кентукки, эти существа могут протискиваться в отверстия диаметром не большим чем диаметр зубочистки. По словам одного старшины, матрасы сняли и продезинфицировали, но клопы вернулись. «Наше высшее руководство заявило: «Если мы очистим и продезинфицируем все это, и кто-то скажет про клопов, то он ё...ное брехло, - заявил один из старшин. Старшины также утверждают, что командование заставляет моряков спать на стеллажных койках на этой неделе, когда во время тренировок весь экипаж субмарины будет на борту. «Они используют нас как живца… чтобы проверить, остались ли (постельные клопы)», - сказал один старшина. «Высшие инстанции не собираются спать в этих койках. Они собираются заставить сделать это низших по чину». «Сегодня вечером и завтра нам приказано ночевать в заведомо зараженной зоне - каютах и кубриках, чтобы записать данные, которые уже были записаны», - сказал другой старшина в понедельник вечером. В ответ на вопросы Navy Times об утверждениях моряков, что их гонят обратно на зараженные спальные места, Филдс сказала, что энтомологи ВМС «приняли санкционированные меры противодействия и подтверждают, что были приняты все возможные меры для борьбы с постельными клопами». «После двух применений одобренных ВМФ пестицидов и применения диатомовой пыли длительного действия ... энтомологи рекомендовали заселить каюты и кубрики», - сказала она. «Были приняты все соответствующие контрмеры, и были твердо разработаны планы по предотвращению дальнейших заражений, если они произойдут». Один старшина сказал, что подводная жизнь и темп операций уже достаточно нагружают команду “Коннектикута”, и что моральный дух находится на низком уровне из-за постельных клопов и предполагаемого отсутствия помощи. «Они относятся к людям как к винтикам, а к винтикам как к людям», - сказал старшина. «Экипаж устал от постоянных передвижений, постоянного режима “давай-давай, скорей-скорей”, который длился годами подряд», - сказал другой старшина. Чтобы дать экипажу незараженное место для сна в рабочие дни, когда они находятся в порту приписки, командование построило на пирсе временное сооружение, сказал старшина, но эта «куча стоек покрытых брезентом сверху и металлическими стенами» была неудобной для моряков, поэтому некоторые спали в креслах, в служебном фургоне или в столовой. «Некоторые люди спали на металлическом профнастиле, потому что не хотели спать на стеллаже», - сказал он. Моряки, служащие на АПЛ «Коннектикут», говорят, что их заставляют спать в сборном здании на причале в дни дежурства из-за заражения постельными клопами, которое охватило несколько кубриков подлодки. (Фотография предоставлена ​​Navy Times) Один старшина также задается вопросом, почему командование не рассмотрело другие варианты мест отдыха у причалов для дежурных, такие как трейлеры, баржа или казармы. «То, что они выбрали, было импровизированным зданием, сделанным из стоек, стяжек и раскладушек времен Второй мировой войны», - сказал он. «Коек почти не хватает на всю дежурную часть, поэтому люди также подвешивают гамаки, чтобы спать». Отвечая на вопрос о временной казарме на пирсе, Филдс сказала, что «одобренные сооружения - места для отдыха, включая временную казарму у пирса для дежурного персонала было и будет предоставляться морякам Коннектикута, в то время как (представители ВМФ) и санитары кораблей решали проблемы экипажа».