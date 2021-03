архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.03.21 04:59 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"Chinese netizens, scholars condemn US politician’s proposal to withhold debt payment" Китай - 12 марта 2021 г. Китайские пользователи сети и ученые осуждают предложение американского политика приостановить выплату долга Китаю By Huang Lanlan Published: Mar 12, 2021 Люди проходят мимо здания Министерства финансов США в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 21 мая 2020 г. (Фото Тинг Шен / Синьхуа) Недавнее предложение американского политика навсегда отказаться от выплаты долгов Китаю в качестве способа «наказать» его за COVID-19 вызвало в пятницу возмущение в китайских социальных сетях. Пользователи сети и ученые осудили это предложение как очередной мошеннический трюк. Конгрессмен-республиканец Брайан Маст, как ожидается, предложит меры направленные на то, чтобы навсегда отказаться делать выплаты из США и других стран по долгу перед Китаем, поскольку он считает, что, на фоне пандемии, Китай «причинил неисчислимые экономические разрушения» США, сообщил канал Fox News в четверг. В китайской Twitter-подобной сети Weibo пользователи высмеяли его нелепую идею как своего рода гангстерскую логику. Существует небольшая вероятность того, что США откажутся от выплаты долга Китаю, поскольку это может оказать «огромное негативное влияние» на доверие международного сообщества к стране, долларовой системе и текущему финансовому положению США в мире, заявил международный ученый-финансист Си Цзюньян, профессор Шанхайского финансово-экономического университета. Си сказал, что США никогда не объявляли дефолта по своим федеральным долгам, за исключением периодических замораживаний выплат по долгам некоторым странам. «Долгового дефолта не произойдет, если только не произойдут крайние случаи, такие как война между США и Китаем», - сказал он Global Times. «Предложение Маста - всего лишь пример того, как американский политик пытается привлечь больше внимания к себе с помощью необоснованных атак на Китай», - сказал Юй Сян, старший научный сотрудник Центра исследований глобализации при Университете Цинхуа. «Они делают такие громкие, броские и даже анти-интеллектуальные замечания только в своих личных политических целях», - сказал Юй. Подобные нелепые заявления были также сделаны некоторыми организациями и частными лицами США в сентябре 2020 года, когда они попросили Китай выплатить «1,6 триллиона долларов» по вековым облигациям, выпущенным правительством династии Цин (1644-1911). Претензии были отклонены китайскими пользователями сети. Один из них сказал, что «следуя этой логике, западные агрессоры должны сначала вернуть Китаю сокровища, которые они украли у цинского правительства в то время». Ю сказал Global Times, что это также продемонстрировало элементарное незнание закона о том, что эмитент облигаций сменился. «Правительство Китайской Народной Республики не является преемником феодального правительства династии Цин», - отметил он. Китай, второй по величине держатель долга США в мире, в последние годы постепенно сокращает свои запасы облигаций США. Согласно статистическим данным, к декабрю 2020 года у Китая был долг США на сумму 1,07 триллиона долларов, что примерно на 50 миллиардов долларов меньше, чем в конце 2018 года. По словам Си, главный способ избежать потенциальных рисков дефолта для Китая - это сократить свои запасы казначейских облигаций США. По его прогнозам, Китай в течение одного или двух лет продолжит урезать свои авуары с текущего уровня до, примерно, 800 миллиардов долларов. статью прочитали: 499 человек Комментарии