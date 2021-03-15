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Русскоязычные СМИ Армении

США отказались от помощи России замерзавшим штатам

11.03.2021

Спасенные от похолодания черепахи в эвакуационном центре на острове Саут-Падре (17 февраля 2021). Техас

Необычно холодная и снежная погода охватила в феврале ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас.

ЕРЕВАН, 11 мар - Sputnik. Москва готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались, выразив при этом заинтересованность в изучении российского опыта приспособления к холодам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов - Техаса, Оклахомы и Луизианы - не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить", - сказал дипломат.

По его словам, власти Штатов ответили, что "в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам".

Необычно холодная и снежная погода охватила в феврале ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас.

Президент США Джо Байден направил в Техас помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Глава государства также объявил в нескольких штатах чрезвычайное положение.

Подполковник Рюрик Олегович Семенов: как русский стал героем обороны Нагорного Карабаха

12 марта 2021  

Русские люди впервые поселились в Нагорном Карабахе еще во времена Петра I. Широко начали селиться здесь в XIX-м столетии, когда эти исконно армянские места стали частью Российской империи.

Именно тогда, почти 200 лет назад, в Арцахе во множестве появились русские поселенцы: купцы ремесленники, чиновники. А также русские военные, дислоцировавшиеся в специально основанных армейских поселениях, таких как Карягино (ныне Варанда или Физули).

Об русской истории Карабаха явственно свидетельствуют старые казармы в Шуши, находящееся там же большое православное кладбище.

Сегодня в Арцахе также продолжает жить небольшая русская община численностью в несколько тысяч человек. Правда, по большей части то уже те русские, что прибыли сюда работать во времена СССР.

В Нагорном Карабахе с этого ноября стоят, как всем известно, большие миротворческие российские силы, охраняющие эту древнюю землю. Здесь планируется задуманная еще в 2010- м году постройка русской православной церкви.

Русский язык на днях стал в Арцахе вторым официальным, наряду с армянским. В Арцахе работает и русская школа. Армию самого Арцаха в начале 1990-х годов помогал создавать русский советский офицер Анатолий Зиневич, погребенный ныне в городе Ковров Владимирской области.

Не секрет, что в рядах армии обороны Арцаха служат, в том числе, русские уроженцы республики, защищавшие свою христианскую родину. Многие отличились и в первую, и во вторую войны.

Одним из таких героев стал Рюрик Олегович Семенов , русский офицер армии Арцаха. Уроженец Нагорного Карабаха, по праву носящий имя древнего славянского князя.

Согласно официальным данным, во время боевых действий осени 2020-го года подполковник армии обороны Арцаха Рюрик Семенов нейтрализовал два вражеских грузовика с боеприпасами, около десятка танков и БМП противника, одно артиллерийское орудие и два автомобиля.

Сегодня Рюрик Олегович Семенов продолжает нести службу в армии обороны Арцаха.

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