Atlantic Council: Россия "по-тихому" начала оккупацию Беларуси 11.03.21 Москве удается давить на Лукашенко, чтобы расширить свое военное присутствие в Беларуси, но ей также нужен гарантированный контроль над белорусской политикой. Российская оккупация Беларуси уже началась / фото REUTERS На фоне начала совместных учений Вооруженных сил России и Беларуси обе страны также объявили о намерении создать совместные военные тренировочные центры. А за считанные дни до начала маневров, 6 марта, была основана новая лояльная к Москве белорусская партия. Среди важных гостей на съезде, на котором было объявлено о создании новой политической силы, был российский "депутат" из незаконно оккупированного Крыма и советники так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом в своей статье пишет научный сотрудник Atlantic Council и профессор Университета Техаса Брайан Уитмор. Он напоминает, что кризис в Беларуси длится уже семь месяцев. И стратегия Владимира Путина начинает становиться все четче. В частности, он пытается воспользоваться протестами, политической неопределенностью и уязвимостью белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы создать факты, которые закрепят долгосрочное доминирование Москвы над Беларусью. Россия уверенно строит архитектуру, которая позволит ей расширить свое политическое и военное присутствие на территории меньшего западного соседа. Кремль методично закладывает фундамент для закрепления гегемонии над Беларусью не зависимо от того, чем закончится нынешний политический кризис и останется ли Лукашенко у власти. Ключевой компонент этой архитектуры - это армия. Москва уже давно стремится превратить Беларусь в фактическое продолжение российского Западного военного округа. Для этого она хочет взять под контроль белорусские Вооруженные силы и получить разрешение на размещение российских баз на белорусской территории. На протяжении последних месяцев Москва сделала гигантские шаги в направлении этих целей. Россия и Беларусь уже запланировали рекордное количество совместных военных учений в этом году. Кульминацией должны стать массовые маневры "Запад 2021", которые пройдут в сентябре. 2 марта министры обороны стран впервые подписали пятилетнее соглашение о стратегическом партнерстве. В тот же день Лукашенко отказался от своего долговременного протеста против размещения российских военно-воздушных баз в Беларуси. Вдобавок, лояльное к Кремлю издание "Известия" сообщило, что 5 марта российский министр обороны Сергей Шойгу договорился с белорусским коллегой Виктором Хрениным о создании трех новых тренировочных военных центров. Эти объекты будут расположены в российских Нижегородской и Калининградской областях, а также в белорусской Гродненской области. Также с 9 до 20 марта белорусские и российские военные будут проводить учения в российской Ульяновской области, а с 15 до 27 марта - в Минской области. Российский посол в Минске Дмитрий Мазенцев сказал, что Москва не намерена создавать единую армию с Беларусью. Но Кремль уже давно стремится превратить белорусские Вооруженные силы в дополнение к собственной армии. В 2015 году командир российского Западного военного округа Анатолий Сидоров предложил передать белорусских солдат из Региональной группы сил Союзного Государства под командование российского Западного военного округа. В прошлом Шойгу тоже предлагал объединить аппараты обороны и безопасности Беларуси и России в единый центр принятия решений в Москве. Похожая модель уже была воплощена в оккупированных российскими войсками регионах Грузии - Абхазии и Южной Осетии. Лукашенко сопротивлялся этим усилиям в прошлом. И пока не понятно, зставят ли его семь месяцев беспрецедентных протестов против режима быть более послушным. Российскую военную стратегию в Беларуси можно легко сорвать, если Москва не сможет взять под контроль политику соседа. Поэтому Кремль, похоже, делает шаги для решения этой проблемы. 6 марта новообразованная прокремлевская партия "Союз" провела в Минске свое учредительное собрание. Присутствие российских политиков на произошедшем посылает недвусмысленный сигнал. Среди них были депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик, представляющий незаконно оккупированный украинский Севастополь, Александр Казаков, который был советником главаря боевиков так называемой "ДНР" Александра Захарченко, а также бывший "министр связи ДНР" Виктор Яценко. Политолог Ольга Харламова сказала Deutsche Welle, что "Союз" - это российский "инструмент влияния", который позволяет Москве "занять территорию" в белорусской политической системе. Она добавила, что эта "территория" расширится, если Минск проведет конституционные изменения, которые требует Кремль. Россия сейчас давит на Лукашенко, требуя пересмотреть белорусскую конституцию, чтобы расширить полномочия парламента и сократить власть президента. Харламова поясняет, что если Кремль получит желаемое, "политические партии получат больше пространства для маневров. И по меньшей мере две или три партии будут представлять интересы России, "не зависимо от того, как они будут называться". Как это часто бывает, режим Путина использует сразу несколько подходов и действует на нескольких фронтах в Беларуси. Он ведет политические маневры, чтобы взять под контроль исход политического кризиса не зависимо от того, сможет ли Лукашенко сохранить власть. В то же время, Москва строит архитектуру, которая позволит превратить Беларусь в продолжение России для военных целей. И это радикально изменит баланс сил на восточном фланге НАТО. Это угроза для безопасности, которую США и их союзники не могут игнорировать. Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификацию президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский Союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций. Перевод: Лесь Дымань ВМС Британии будут весь год находиться в Арктике для противодействия России и Китаю 10.03.2021 Военно-морские силы Великобритании будут постоянно находиться за северным полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России в том, что касается контроля над новыми торговыми маршрутами, открывающимися в результате таяния льдов а Арктике. Об этом сообщает в среду газета The Times, пишет УНН. По данным ее источников, в ближайшие месяцы в состав многонациональной оперативной группы в Баренцевом море войдет британский фрегат — на фоне опасений, что изменения климата могут привести к установлению Москвой контроля над полярными регионами. Лондон также опасается, что Россия и Китай могут использовать в своих интересах новые морские пути, которые появляются за северным полярным кругом по мере таяния льдов. "Преуспевание в мире зависит от торговли, и если торговые пути откроются, мы должны убедиться, что они остаются открытыми и не контролируются одной или двумя странами", — приводит издание слова источника в британских ВМС. В сентябре прошлого года два британских истребителя Typhoon и фрегат Sutherland, как напоминает The Times, были направлены за полярный круг, чтобы продемонстрировать приверженность стран НАТО свободной навигации в данном регионе. Впервые за более чем 20 лет британские ВМС возглавили там многонациональную оперативную группу, подойдя к российскому побережью на расстояние всего в 50 морских миль. Именно климатические изменения будут, по сведениям газеты, определены как "серьезная угроза безопасности" в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. В документе Global Britain in a Competitive Age, который будет опубликован на следующей неделе, речь пойдет о наиболее глубоком пересмотре оборонной стратегии королевства со времен холодной войны, с четким определением "угрозы стабильности во всем мире". Британские официальные лица считают, что воздействие глобального потепления на продовольственную безопасность, водоснабжение и, в свою очередь, на миграцию и экстремизм в таких регионах, как африканская зона Сахеля, может иметь самые разнообразные последствия для безопасности Соединенного Королевства. "За полярным кругом таяние льда открывает новые судоходные маршруты по соседству с Россией, и эти перспективные новые маршруты, которые могут сократить время транзита из Китая в Европу почти вдвое, могут быть оспорены", — приводит The Times выдержки из документа британских военных.