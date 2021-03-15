Русскоязычные СМИ Латвии

BB.LV 10 марта, 2021

В то время как Кремль по-прежнему сетует на пропавшую в Екабпилсе советскую артиллерийскую пушку, известие об уничтожении памятника латышским стрелкам в Санкт-Петербурге, Россия, воспринимается как должное. Даже в латвийской медиа-среде интерес минимален. Только МИД обратил внимание на расследование этого события, произошедшего месяц назад, и признает, что случившееся является неуважением к Латвии, пишет “Неаткарига”.

Публичные заявления или ноты, как это сделала Россия в отношении своей пушки, с латвийской стороны по-прежнему отсутствуют. Однако ответ министерства иностранных дел содержит дипломатически сильный сигнал и обещание не игнорировать случившееся.

«В ответ на ваш вопрос от 8 марта Министерство иностранных дел сообщает, что в настоящее время проверяет предоставленную информацию и ответит соответствующим образом.

Как в настоящее время можно заключить из общедоступной информации, упомянутый мемориальный комплекс в России не является предметом международных соглашений между Латвией и Россией, однако то, что произошло, неприемлемо для Министерства иностранных дел.

Мы считаем, что такая акция против мемориала, посвященного латвийским стрелкам, наглядно демонстрирует растущее неуважение России к жертвам войны и Латвии», - говорится в сообщении МИД.

Памятник латышским стрелкам в России, как пишет “Неаткарига” был демонтирован примерно за месяц до того, как в Екабпилсе пропала пушка. То есть, если речь идет о вандализме, то Россия предприняла этот радикальный шаг первой. Произошедшее в Екабпилсе не было ответом на случившееся в России, потому что в Латвии новость о демонтаже памятника латышским стрелкам фигурировала только в интернете, в СМИ так и не попав.

Ристо Киви

Страны используют вакцину для усиления своего влияния в мире

Происходящее на коронавирусном фронте напоминает холодную войну

Американские вакцины более эффективны, чем китайские

В области вакцинной дипломатии Китай и Россия преуспели





Вакцинная дипломатия Си Цзиньпина довольно эффективна.

ФОТО: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Глобальная борьба с коронавирусом (Covid-19) и вызывающим его вирусом Sars-CoV-2 местами приобретала уродливый оттенок. Более вежливо это называется "вакцинной дипломатией", но, выражаясь прямо и недипломатично, зачастую это попытка крупных держав использовать борьбу с вирусом для усиления своего влияния, тем самым превращая здравоохранение в поле битвы за власть, пишет внешнеполитический обозреватель Rus.Postimees Ристо Киви.

Не без греха ни одна страна, имеющая научно-технический потенциал для разработки и/или производственные мощности для экспорта вакцин (у остальных просто нет такой возможности). В лучшем случае они пытаются заработать репутационные очки и утереть нос соперникам, а в худшем цель состоит в том, чтобы расширить сферу своего влияния и целенаправленно подчинить страны, получившие от них помощь, своему политическому и экономическому влиянию.

Параллельно многие страны также демонстрируют «прививочный национализм», то есть при вакцинации с неприкрытым эгоизмом предпочитают свое население другим нациям. Как ни странно, наиболее заметным игроком в этой области является Европейский союз, который в остальном имеет обыкновение пропагандировать солидарность и играть роль доброго дядюшки.

Во всем этом нет ничего нового или удивительного - в борьбе за политическую власть всегда использовались абсолютно все средства, хоть сколько-то сулящие успех. Попытки крупных держав усилить свою мягкую силу и улучшить свой имидж путем распределения помощи за рубежом сами по себе не заслуживают осуждения, если они сопровождаются эффективной поддержкой более бедных и менее развитых стран и защитой здоровья людей. Определенная доза эгоизма неизбежна. Но в этом случае, как уже было сказано, местами все становится некрасивым, и - это, конечно, более фундаментально: коронакризис и борьба с ним ясно демонстрируют эскалацию международного соперничества и борьбы за власть, которая началась еще ранее.

Наблюдая за тем, что происходит на коронавирусном фронте, неизбежно вспоминаешь период холодной войны. В то время идеолого-геополитическая конкуренция между Советским Союзом и США, а также их сателлитами и союзниками накладывала свой отпечаток более-менее на все, что происходило в мире. Аналогичное влияние сейчас оказывает борьба за мировое господство между США и Китаем. Как и тогда, нынешнее соперничество имеет как геополитическое, так и идеологическое измерение. И Вашингтон, и Пекин используют все средства для расширения своей геополитической сферы влияния и укрепления своих позиций по отношению к противнику. В то же время, очевидно, вступает в игру определенная идеологическая составляющая: какая система, основанные на рыночной экономике и плутократической либеральной демократии США или Китай, живущий по системе строго автократического и централизованного государственного капитализма, может лучше справиться с кризисом и использовать его в своих интересах?

На данный момент ситуация относительно сбалансирована, что подчеркивает сильные и слабые стороны как Китая, так и США. Вспышка, как известно, началась осенью 2019 года в китайском городе Ухань. Пекин пытался любой ценой смыть это пятно с репутации. С некоторым успехом. Китай очень быстро взял под контроль распространение вируса (по крайней мере, по сравнению с США и большинством других западных стран). Заболело «всего» 100 миллионов человек и умерло "всего" около 4,83 миллиона человек. На первый взгляд, очень большие цифры (что, разумеется, так и есть), но в самом Китае на 100 000 жителей пришлось около 4285 случаев заболевания и 35 смертей. В США соответствующие показатели на 100 тысяч человек составляют 8851 и 160 (в абсолютном выражении 29 миллионов 524 тысячи соответственно). Особенно значительна разница по количеству смертей: более чем в четыре раза в пользу Китая.

Китайская экономика очень хорошо пережила кризис: рост на 2,3% по стандартам Китая незначителен, но в прошлом году он был единственной из крупнейших экономик, валовой внутренний продукт которой вообще увеличился. Соответствующий показатель для США снизился на 3,5% (правда, в последнем квартале 2020 года экономика США также продемонстрировала хороший рост).

По мнению западных стран, Китай относительно успешно справился с кризисом благодаря драконовским, ограничивающим права человека правилам, неприемлемым для либеральных демократий. С одной стороны, критика оправданна, с другой стороны, большинство китайцев довольны политикой Пекина и ее результатами (жизнь - самое дорогое достояние), да и меры, принимающиеся в западных странах, отнюдь не приятны и не расширяют права человека. В то же время демократии Восточной Азии (Тайвань, Япония и Южная Корея) справились с вирусом намного лучше, чем управляемая коммунистами Народная Республика. Таким образом, ключ к успеху - это не автократический режим, как предлагает пропаганда Пекина, а скорее культурные факторы.

С другой стороны, в области вакцинации успехов больше в США. Во-первых, самые известные вакцины Америки, Pfizer/BioNTech (в сотрудничестве с немцами) и Moderna, более эффективны, чем китайские Sinovac и Sinopharm. Во-вторых, на сегодняшний день в Соединенных Штатах вакцинировано гораздо больше людей, как в абсолютном, так и в относительном выражении. В Соединенных Штатах 93 миллиона человек, т.е. 27,5% населения, получили хотя бы одну дозу. В Китае соответствующий показатель составляет 52,5 миллиона человек или 3,65%.

По мнению американцев, эти статистические данные показывают, что хотя авторитарные страны госкапитализма могут быстрее мобилизоваться на ранних стадиях кризиса, либеральные демократии в конечном итоге добьются большего успеха, потому что они более гибкие и творческие. Возможно.

В области вакцинной дипломатии Китай, вероятно, преуспел больше, чем Соединенные Штаты. Хотя вышеупомянутые американские вакцины, вероятно, лучше китайских и, следовательно, более популярны, они дороги и недоступны для большей части человечества. С другой стороны, Китаю, по крайней мере, удалось создать впечатление, что он помогает беднейшим людям в мире. По данным Пекина, Китайская Народная Республика поставила или заключила специальные контракты на поставку около полумиллиарда доз вакцины примерно в 70 стран. Что-то за деньги, что-то в качестве помощи. Конечно, Пекин ожидает взамен некоторых уступок от стран назначения - например, Филиппины пойдут на уступки по Южно-Китайскому морю, а Турция будет как можно меньше уделять внимание репрессиям уйгуров.

По данным властей, в этом году КНР сможет произвести не менее 2,5 миллиарда доз коронавирусной вакцины. Выполнение обещания, вероятно, не является утопией. Если это произойдет, большая часть человечества будет в долгу перед Народной Республикой. Китайские вакцины используются почти исключительно людьми в менее развитых странах, но следует иметь в виду, что большинство людей живут как раз в них и подчиняются принципу "лучше синица в руках, чем журавль в небе".

С другой стороны, США и другие западные страны произвели высокомерное впечатление (по крайней мере, во многих развивающихся странах) исключительно из-за своих эгоистичных вакцинациональных интересов и стремления компаний-производителей к прибыли. Имидж Европейского союза особенно сильно пострадал из-за неспособности провести эффективную вакцинацию населения (по сравнению с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством), при этом звучат угрозы ограничения экспорта вакцин. Очень печальная история, в результате которой несколько государств-членов (Венгрия, Словакия, Чешская Республика) обратились за помощью как к Китаю, так и к России.

Последние две страны осуществляли довольно успешную вакцинную дипломатию. Самая известная российская вакцина "Спутник V" - первая официально одобренная (в России) вакцина в мире. Кроме того, эффективность "Спутник V" сравнима с эффективностью Pfizer и Moderna (около 90%) и превосходит эффективность британо-шведской вакцины AstraZeneca (которая варьируется в зависимости от возрастной группы).

Индия, в свою очередь, является одним из крупнейших в мире производителей вакцин, производя 50 миллионов доз в месяц. Страна может значительно увеличить производство и массово отправлять вакцину в другие страны. Дели обратился к другим странам-членам QUAD (Четырёхстороннего диалога по безопасности) за финансированием для увеличения производства. Это неформальная группа стран, объединяющая Индию, США, Японию и Австралию с основной целью снижения влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Другими словами, цель индийской вакцинодипломатии, помимо помощи нуждающимся, состоит в продвижении их интересов и противодействии расширению влияния Народной Республики. В этой области Дели, вероятно, будет рассчитывать на финансовую помощь более богатых союзников.

Ясно, что великие державы используют борьбу с коронавирусом в своих интересах и против своих соперников. Временами игра бывает некрасивой. В интересах малых и более бедных стран максимально эффективно защитить свое население. Даже если этому будет сопутствовать выгода для репутации той или иной великой державы. Другими словами, цитируя китайского реформатора Дэн Сяопина: неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. В этом ключе следует интерпретировать мнение некоторых эстонских политиков, в том числе премьер-министра Каи Каллас и мэра Таллина Михаила Кылварта о том, что Эстонии следует рассмотреть вопрос о закупке российской, а может быть, и китайской вакцины.

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