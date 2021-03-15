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Русскоязычные СМИ Латвии

МИД: Россия проявляет неуважение к Латвии

BB.LV  10 марта, 2021 

В то время как Кремль по-прежнему сетует на пропавшую в Екабпилсе советскую артиллерийскую пушку, известие об уничтожении памятника латышским стрелкам в Санкт-Петербурге, Россия, воспринимается как должное. Даже в латвийской медиа-среде интерес минимален. Только МИД обратил внимание на расследование этого события, произошедшего месяц назад, и признает, что случившееся является неуважением к Латвии, пишет “Неаткарига”.

Публичные заявления или ноты, как это сделала Россия в отношении своей пушки, с латвийской стороны по-прежнему отсутствуют. Однако ответ министерства иностранных дел содержит дипломатически сильный сигнал и обещание не игнорировать случившееся.

«В ответ на ваш вопрос от 8 марта Министерство иностранных дел сообщает, что в настоящее время проверяет предоставленную информацию и ответит соответствующим образом.

Как в настоящее время можно заключить из общедоступной информации, упомянутый мемориальный комплекс в России не является предметом международных соглашений между Латвией и Россией, однако то, что произошло, неприемлемо для Министерства иностранных дел.

Мы считаем, что такая акция против мемориала, посвященного латвийским стрелкам, наглядно демонстрирует растущее неуважение России к жертвам войны и Латвии», - говорится в сообщении МИД.

Памятник латышским стрелкам в России, как пишет “Неаткарига” был демонтирован примерно за месяц до того, как в Екабпилсе пропала пушка. То есть, если речь идет о вандализме, то Россия предприняла этот радикальный шаг первой. Произошедшее в Екабпилсе не было ответом на случившееся в России, потому что в Латвии новость о демонтаже памятника латышским стрелкам фигурировала только в интернете, в СМИ так и не попав.


Вакцинная дипломатия или соперничество и вакцинационализм?

Ристо Киви

  • Страны используют вакцину для усиления своего влияния в мире

  • Происходящее на коронавирусном фронте напоминает холодную войну

  • Американские вакцины более эффективны, чем китайские

  • В области вакцинной дипломатии Китай и Россия преуспели


Вакцинная дипломатия Си Цзиньпина довольно эффективна.

ФОТО: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Глобальная борьба с коронавирусом (Covid-19) и вызывающим его вирусом Sars-CoV-2 местами приобретала уродливый оттенок. Более вежливо это называется "вакцинной дипломатией", но, выражаясь прямо и недипломатично, зачастую это попытка крупных держав использовать борьбу с вирусом для усиления своего влияния, тем самым превращая здравоохранение в поле битвы за власть, пишет внешнеполитический обозреватель Rus.Postimees Ристо Киви.

Не без греха ни одна страна, имеющая научно-технический потенциал для разработки и/или производственные мощности для экспорта вакцин (у остальных просто нет такой возможности). В лучшем случае они пытаются заработать репутационные очки и утереть нос соперникам, а в худшем цель состоит в том, чтобы расширить сферу своего влияния и целенаправленно подчинить страны, получившие от них помощь, своему политическому и экономическому влиянию.

Параллельно многие страны также демонстрируют «прививочный национализм», то есть при вакцинации с неприкрытым эгоизмом предпочитают свое население другим нациям. Как ни странно, наиболее заметным игроком в этой области является Европейский союз, который в остальном имеет обыкновение пропагандировать солидарность и играть роль доброго дядюшки.

Во всем этом нет ничего нового или удивительного - в борьбе за политическую власть всегда использовались абсолютно все средства, хоть сколько-то сулящие успех. Попытки крупных держав усилить свою мягкую силу и улучшить свой имидж путем распределения помощи за рубежом сами по себе не заслуживают осуждения, если они сопровождаются эффективной поддержкой более бедных и менее развитых стран и защитой здоровья людей. Определенная доза эгоизма неизбежна. Но в этом случае, как уже было сказано, местами все становится некрасивым, и - это, конечно, более фундаментально: коронакризис и борьба с ним ясно демонстрируют эскалацию международного соперничества и борьбы за власть, которая началась еще ранее.

Наблюдая за тем, что происходит на коронавирусном фронте, неизбежно вспоминаешь период холодной войны. В то время идеолого-геополитическая конкуренция между Советским Союзом и США, а также их сателлитами и союзниками накладывала свой отпечаток более-менее на все, что происходило в мире.  Аналогичное влияние сейчас оказывает борьба за мировое господство между США и Китаем. Как и тогда, нынешнее соперничество имеет как геополитическое, так и идеологическое измерение. И Вашингтон, и Пекин используют все средства для расширения своей геополитической сферы влияния и укрепления своих позиций по отношению к противнику. В то же время, очевидно, вступает в игру определенная идеологическая составляющая: какая система, основанные на рыночной экономике и плутократической либеральной демократии США или Китай, живущий по системе строго автократического и централизованного государственного капитализма, может лучше справиться с кризисом и использовать его в своих интересах?

На данный момент ситуация относительно сбалансирована, что подчеркивает сильные и слабые стороны как Китая, так и США. Вспышка, как известно, началась осенью 2019 года в китайском городе Ухань. Пекин пытался любой ценой смыть это пятно с репутации. С некоторым успехом. Китай очень быстро взял под контроль распространение вируса (по крайней мере, по сравнению с США и большинством других западных стран). Заболело «всего» 100 миллионов человек и умерло "всего" около 4,83 миллиона человек. На первый взгляд, очень большие цифры (что, разумеется, так и есть), но в самом Китае на 100 000 жителей пришлось около 4285 случаев заболевания и 35 смертей. В США соответствующие показатели на 100 тысяч человек составляют 8851 и 160 (в абсолютном выражении 29 миллионов 524 тысячи соответственно). Особенно значительна разница по количеству смертей: более чем в четыре раза в пользу Китая.

Китайская экономика очень хорошо пережила кризис: рост на 2,3% по стандартам Китая незначителен, но в прошлом году он был единственной из крупнейших экономик, валовой внутренний продукт которой вообще увеличился. Соответствующий показатель для США снизился на 3,5% (правда, в последнем квартале 2020 года экономика США также продемонстрировала хороший рост).

По мнению западных стран, Китай относительно успешно справился с кризисом благодаря драконовским, ограничивающим права человека правилам, неприемлемым для либеральных демократий. С одной стороны, критика оправданна, с другой стороны, большинство китайцев довольны политикой Пекина и ее результатами (жизнь - самое дорогое достояние), да и меры, принимающиеся в западных странах, отнюдь не приятны и не расширяют права человека. В то же время демократии Восточной Азии (Тайвань, Япония и Южная Корея) справились с вирусом намного лучше, чем управляемая коммунистами Народная Республика. Таким образом, ключ к успеху - это не автократический режим, как предлагает пропаганда Пекина, а скорее культурные факторы.

С другой стороны, в области вакцинации успехов больше в США. Во-первых, самые известные вакцины Америки, Pfizer/BioNTech (в сотрудничестве с немцами) и Moderna, более эффективны, чем китайские Sinovac и Sinopharm. Во-вторых, на сегодняшний день в Соединенных Штатах вакцинировано гораздо больше людей, как в абсолютном, так и в относительном выражении. В Соединенных Штатах 93 миллиона человек, т.е. 27,5% населения, получили хотя бы одну дозу. В Китае соответствующий показатель составляет 52,5 миллиона человек или 3,65%.

По мнению американцев, эти статистические данные показывают, что хотя авторитарные страны госкапитализма могут быстрее мобилизоваться на ранних стадиях кризиса, либеральные демократии в конечном итоге добьются большего успеха, потому что они более гибкие и творческие. Возможно.

В области вакцинной дипломатии Китай, вероятно, преуспел больше, чем Соединенные Штаты. Хотя вышеупомянутые американские вакцины, вероятно, лучше китайских и, следовательно, более популярны, они дороги и недоступны для большей части человечества. С другой стороны, Китаю, по крайней мере, удалось создать впечатление, что он помогает беднейшим людям в мире. По данным Пекина, Китайская Народная Республика поставила или заключила специальные контракты на поставку около полумиллиарда доз вакцины примерно в 70 стран. Что-то за деньги, что-то в качестве помощи. Конечно, Пекин ожидает взамен некоторых уступок от стран назначения - например, Филиппины пойдут на уступки по Южно-Китайскому морю, а Турция будет как можно меньше уделять внимание репрессиям уйгуров.

По данным властей, в этом году КНР сможет произвести не менее 2,5 миллиарда доз коронавирусной вакцины. Выполнение обещания, вероятно, не является утопией. Если это произойдет, большая часть человечества будет в долгу перед Народной Республикой. Китайские вакцины используются почти исключительно людьми в менее развитых странах, но следует иметь в виду, что большинство людей живут как раз в них и подчиняются принципу "лучше синица в руках, чем журавль в небе".

С другой стороны, США и другие западные страны произвели высокомерное впечатление (по крайней мере, во многих развивающихся странах) исключительно из-за своих эгоистичных вакцинациональных интересов и стремления компаний-производителей к прибыли. Имидж Европейского союза особенно сильно пострадал из-за неспособности провести эффективную вакцинацию населения (по сравнению с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством), при этом звучат угрозы ограничения экспорта вакцин. Очень печальная история, в результате которой несколько государств-членов (Венгрия, Словакия, Чешская Республика) обратились за помощью как к Китаю, так и к России.

Последние две страны осуществляли довольно успешную вакцинную дипломатию. Самая известная российская вакцина "Спутник V" - первая официально одобренная (в России) вакцина в мире. Кроме того, эффективность "Спутник V" сравнима с эффективностью Pfizer и Moderna (около 90%) и превосходит эффективность британо-шведской вакцины AstraZeneca (которая варьируется в зависимости от возрастной группы).

Индия, в свою очередь, является одним из крупнейших в мире производителей вакцин, производя 50 миллионов доз в месяц.  Страна может значительно увеличить производство и массово отправлять вакцину в другие страны. Дели обратился к другим странам-членам QUAD (Четырёхстороннего диалога по безопасности) за финансированием для увеличения производства. Это неформальная группа стран, объединяющая Индию, США, Японию и Австралию с основной целью снижения влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Другими словами, цель индийской вакцинодипломатии, помимо помощи нуждающимся, состоит в продвижении их интересов и противодействии расширению влияния Народной Республики. В этой области Дели, вероятно, будет рассчитывать на финансовую помощь более богатых союзников.

Ясно, что великие державы используют борьбу с коронавирусом в своих интересах и против своих соперников. Временами игра бывает некрасивой. В интересах малых и более бедных стран максимально эффективно защитить свое население. Даже если этому будет сопутствовать выгода для репутации той или иной великой державы. Другими словами, цитируя китайского реформатора Дэн Сяопина: неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. В этом ключе следует интерпретировать мнение некоторых эстонских политиков, в том числе премьер-министра Каи Каллас и мэра Таллина Михаила Кылварта о том, что Эстонии следует рассмотреть вопрос о закупке российской, а может быть, и китайской вакцины.

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Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 13.03.2021 07:40:44
Эстонцы будут размышлять над вопросом приобретения демократической или тоталитарной вакцины очень долго.
Это эстонский национальный характер. Ничего не поделаешь.

А.С.Пушкин назвал задумчивую Эстонию "приютом убогого чухонца" (с) Что, конечно же ошибка. Эстония вовсе не приют, а страна.
Прибалтийский Тигр. И чухонцы разбираются в кошках. И мышах.
Но салака в молоке есть невероятная гадость. А они едят...

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