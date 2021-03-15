Эпизоды хакерских атак Китая и России - горячие точки в более крупном конфликте

March 12, 2021 Jon Talton

Центр обработки данных для службы облачных вычислений Microsoft Azure стоит вдали от населенных пунктов, среди фермерских полей в Куинси. 2020 год. Microsoft и Amazon будут играть большую роль в подготовленности Америки к будущей большой кибервойне. Именно поэтому иностранные хакеры атакуют их (Аманда Снайдер / The Seattle Times)

Во время Второй мировой войны Америка была «арсеналом демократии», ее не имеющей себе равных производственной базой снабжавшей оружием войска не только США, но и Великобритании и Советского Союза.

Роль Сиэтла была существенной не только в судостроении, но и во вкладе компании Boeing в авиацию. Компания со штаб-квартирой в Сиэтле построила такие культовые самолеты, как бомбардировщики B-17 Flying Fortress и B-29 Superfortress. Было построено более 12 700 “Летающих крепостей” - название было придумано репортером «Сиэтл Таймс», многие из них были построены здесь .

Америка не воюет с Китаем. Но многие эксперты опасаются, что началась новая холодная война. И холодная или нет, но одно из самых мощных вооружений в новом арсенале поступит от таких компаний, как Microsoft и Amazon.

Обе они являются важными подрядчиками в сфере обороны и национальной безопасности, особенно в сфере облачных вычислений. Легкая доступность и эффективность облака сейчас имеют ключевое значение для нашей экономики, а также для военных операций.

И это делает облачные компании целями в информационной войне или на так называемом театре военных действий в цифровом информационном пространстве.

Это было подчеркнуто, даже в мирное время, недавним изощренным взломом программного обеспечения деловой электронной почты Microsoft группой, поддерживаемой правительством Китая. До локализации атака затронула более 60 000 государственных и частных организаций по всему миру.

Пекин официально отрицает свою причастность к взлому. Представитель министерства иностранных дел КНР сообщил Bloomberg, что Китай «решительно выступает против кибератак и кибер-краж во всех формах и борется с ними» и что обвинение конкретной страны является «очень деликатным политическим вопросом».

Это деликатным корпоративным вопросом тоже.

Microsoft открыла офис в Пекине в 1992 году. С тех пор, по словам компании, она распространилась по всей стране в рамках «своей стратегии долгосрочных инвестиций и развития».

Компания заявляет, что ее «самая полнокомплектная дочерняя компания и крупнейший научно-исследовательский центр за пределами США находится в Китае».

Несмотря на это, Microsoft, в своем первоначальном сообщении о последней атаке, не постеснялась назвать имена. «Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) с высокой степенью уверенности приписывает эту кампанию HAFNIUM , группе, которая, судя по наблюдаемой виктимологии, тактике и процедурам, определяется как спонсируемая государством и действующая за пределами Китая».

По данным Microsoft, Hafnium исторически предназначалась для кражи информации у американских компаний, в том числе оборонных подрядчиков. Атака на программное обеспечение Microsoft Exchange Server - недавнее событие.

Этот эпизод - не первое родео информационных войн за последние месяцы. Российские хакеры использовали компанию SolarWinds, занимающуюся управлением программным обеспечением, из Остина, штат Техас, для проникновения в государственные учреждения и корпорации.

Облачные системы Amazon и Microsoft были, по крайней мере, в некоторой степени подвержены атакам. Пока президент Microsoft Брэд Смит выступал перед комитетом по разведке Сената, Amazon держался в стороне, вызвав критику со стороны законодателей. Amazon обсудила этот вопрос с правительственными чиновниками, но отказалась публично раскрыть информацию.

Примечательно, что в обеих атаках интенсивно использовались серверы, расположенные в Соединенных Штатах, что позволяло им обходить контроль со стороны Агентства национальной безопасности (АНБ). Серверы в США по закону закрыты для АНБ. Взломы обнаружили исследователи из частного сектора, а не государственные органы.

Как сообщает The Wall Street Journal, корпоративный вице-президент Microsoft по безопасности клиентов Том Берт обвинил во взломе программы Exchange «изощренного актера, который, по-видимому, нашел время, чтобы изучить юридические нормативные акты. Он знал, что, работая с серверов в Соединенных Штатах, он может уклониться от некоторых из лучших охотников за угрозами со стороны правительства США».

Законодатели, при поддержке обеих партий, пытаются восполнить пробел с помощью национального закона об уведомлении об утечке данных.

Тем временем атаки злоумышленников, вероятно, продолжатся, охватывая все, от прямого шпионажа до внедрения вредоносного ПО в критически важную инфраструктуру для использования в случае возникновения конфликта. Такие атаки проще в открытом обществе, таком как США. Наши мировые лидеры в области программного обеспечения и других информационных технологий делают привлекательные цели.

Тем не менее администрация Байдена готовится к ответным мерам. И вряд ли США были только жертвой кибервойны. Соединенные Штаты и Израиль, вероятно, стояли за серией кибератак, направленных на то, чтобы вывести из строя или замедлить попытки Ирана создать ядерное оружие.

За всеми этими атаками кроется реальность того, что информационные технологии будут критически важной «областью» будущих войн. Они могут быть столь же революционным оружием, как пулеметы и тяжелая артиллерия, блокировавшие наступательные армии в Первой мировой войне, или армады тяжелых бомбардировщиков, выпущенных компанией Boeing во Второй мировой войне.

Один из примеров этого нового поля боя: много критикуемый и расхваливаемый истребитель F-35 Joint Strike Fighter. F-35 - это больше, чем самолет-невидимка. Его самые важные атрибуты - это расширенные функции, которые повышают ситуационную осведомленность пилота и способность поражать врагов, не будучи обнаруженными. Потенциальные противники используют кибератаки, чтобы узнать, как его победить - или, в случае Китая, чтобы украсть достаточно информации, чтобы скопировать самолет.

Война между Америкой и Китаем была бы разрушительной, но это не немыслимой. Вашингтону еще предстоит разработать комплексную стратегию сдерживания, как это произошло в случае с Советским Союзом благодаря «Длинной телеграмме» дипломата Джорджа Кеннана. Атлантический совет нанес удар с помощью «The Longer Telegram» («Более длинной телеграммы»). Она направлена на применение к Китаю стратегии кнута и пряника с целью присоединения его к мировому порядку под руководством США вместо построения конкурирующего.

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