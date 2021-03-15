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опубликовано редакцией на Переводике 14.03.21 00:05
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российский интернет-провайдер подтвердил ошибку Роскомнадзора при блокировке Twitter

Наш источник продемонстрировал сильное троттлинг (регулирование количества запросов) для microsoft.com, а не только для t.co.

JIM SALTER - 3/11/2021

  • Это https://speed.gulag.link/, приложение для проверки скорости, которое демонстрирует российским пользователям регулирование Роскомнадзором, на которое оно влияет. Джим Солтер

  • Это переведенная Google версия скриншота gulag.link слева. Джим Солтер

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Это https://speed.gulag.link/, приложение для проверки скорости, которое демонстрирует российским пользователям регулирование Роскомнадзором, на которое оно влияет. Это переведенная Google версия скриншота gulag.link слева.

Вчера вечером конфиденциальный источник в российском интернет-провайдере связался с Ars и подтвердил колоссальную ошибку, допущенную Роскомнадзором - Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России, при попытке карательного воздействия на сервис сокращения ссылок (link-shortening service)Twitter t.co.

Наш источник сообщает нам, что Роскомнадзор раздает всем российским интернет-провайдерам комплект оборудования, который должен быть подключен сразу за базовым маршрутизатором BGP этого провайдера. У их небольшого интернет-провайдера пакет Роскомнадзора включает систему глубокой проверки пакетов EcoFilter 4080 , пару агрегированных коммутаторов 10 Гбит/с российского производства и два сервера Huawei. Согласно нашему источнику, это оборудование является «огромным избытком» для его необходимой функции и уровня их опыта - возможно, потому, что «в какой-то момент правительство планировало захватить весь имеющийся трафик».

В настоящее время пакет Роскомнадзора выполняет базовую фильтрацию списка запрещенных ресурсов, а с этой недели также начал оперативную модификацию DNS-запросов. Изменение DNS вызывало проблемы при первом включении - согласно нашему источнику, DNS-запросы YouTube прерывались большую часть дня. В конечном итоге Роскомнадзор планирует потребовать от всех российских интернет-провайдеров заменить настоящие корневые DNS-серверы собственными, но этот проект встретил сопротивление и трудности.

  • Этот ресурс Microsoft загружается с основного маршрутизатора BGP у этого российского интернет-провайдера - к северу от системы Роскомнадзора - за 276 мс. Джим Солтер

  • From behind Roskomnadzor's filtering apparatus, the same Microsoft download takes well over ten minutes to complete! Jim Salter

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Этот ресурс Microsoft загружается с основного маршрутизатора BGP у этого российского интернет-провайдера - к северу от системы Роскомнадзора - за 276 мс.

Из-за фильтрующего аппарата Роскомнадзора та же самая загрузка Microsoft занимает более десяти минут!

Дросселирование, примененное Роскомнадзором вчера, можно было бы лучше описать как троттлинг - как видно на скриншотах выше, оно заставляло загрузку со всех затронутых доменов проходить со скоростью всего несколько килобайт в секунду. Это делает затронутые домены практически непригодными для использования, но это также можно рассматривать как атаку против серверов в этих доменах. Поддержание TCP/IP-соединений потребляет ресурсы памяти и ЦП на подключенных серверах, которых зачастую меньше, чем необработанная пропускная способность, и вполне вероятно, что Роскомнадзор надеялся на негативное влияние на сам Twitter, а также на своих граждан.

Однако, как сообщалось вчера и подтверждено нашим источником выше, атака tarpit затронула не только t.co домен Twitter, как предполагалось, но и все домены, которые  включали подстроку t.co, например microsoft.com и российский государственный новостной сайт rt.com . Как вы можете видеть на скриншотах, образец документа, который обычно загружается из Microsoft за четверть секунды, требует более десяти минут для загрузки из-за устройства фильтрации Роскомнадзора.

Согласно нашему источнику, ошибочная строка блокировки была окончательно исправлена ​​с правильным ограничением совпадений примерно в 4 часа утра по восточному времени сегодня - Twitter все t.co  еще пострадал, как и предполагалось, но Microsoft, Russia Today и другие сайты с "побочным ущербом" снова могут быть просмотрены на  полной скорости.

                        Изображение листинга Роскомнадзора

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