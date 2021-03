архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.03.21 00:10 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia looks to replace banned Australian coal exports to China" Греция - 12 марта 2021 г. Россия пытается заменить своими поставками запрещенный в Китае австралийский уголь in Dry Bulk Market,Freight News 12/03/2021 Угледобывающие компании России могут увеличить экспорт в Китай, крупнейший в мире потребитель энергоносителей, после того, как Пекин, на фоне растущих торговых разногласий, ввел тарифы на импорт угля из Австралии. Китайские власти полностью прекратили импорт угля из Австралии в конце 2020 года, после того, как Канберра заявила о своей поддержке международного расследования действий Китая связанных с пандемией коронавируса. Но поскольку аппетит Китая к импорту энергоносителей неуклонно растет, Россия пытается заполнить образовавшийся вакуум, увеличивая экспорт угля своему соседу. «Поскольку ожидается сокращение импорта угля из Австралии в Китай, у России есть шанс заменить хотя бы часть его собственным углем», - сказала аналитик TS Lombard Мадина Хрусталева, которую цитирует англоязычная SCMP из Гонконга. Эксперт отметила, что у России есть несколько крупных угольных месторождений, готовых начать поставки в Китай, и единственное препятствие - транспорт. Взаимная торговля между Россией и Китаем растет с 2014 года, и с тех пор Китай стал крупнейшим торговым партнером России. «Россия явно находится в выгодном положении для замещения импорта из Австралии. Рост цен на нефть также помогает России, поэтому в целом для России действительно попутный ветер», - заявила СМИ Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист Азиатско-Тихоокеанского региона в Natixis. За последний год политические разногласия между Китаем и Австралией перекинулись на экономическую сферу. Китайские власти ввели импортные пошлины на широкий спектр австралийских продуктов, включая вино, омаров, мясо, ячмень, древесину и уголь. Канберра нанесла ответный удар тарифами на китайский алюминий, бумагу и сталь. На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал увеличить экспорт угля в Азию как минимум на 30 процентов в течение следующих трех лет. Путин также одобрил финансирование расширения железнодорожных маршрутов страны для транспортировки угля на азиатский континент из Кузбасса, ключевого угледобывающего района России. По словам Хрусталевой, Россия инвестирует в модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, ключевых железнодорожных маршрутов страны. Эксперт также сообщила, что российские угольные компании создают совместные предприятия с китайскими фирмами для стимулирования торговли углем. В декабре Эльгауголь, компания, стоящая за угольным проектом Эльга на Дальнем Востоке России, согласилась создать совместное предприятие с китайской Fujian Guohang Ocean Shipping Group, которое будет экспортировать металлургический уголь в Китай. Проект Эльга нацелен на поставку 30 миллионов тонн угля в Китай в 2023 году, что почти удвоит общий объем экспорта угля из России в Китай, который в 2019 году составил около 33 миллионов тонн. Источник: RT статью прочитали: 364 человек Комментарии