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опубликовано редакцией на Переводике 14.03.21 00:10
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия пытается заменить своими поставками запрещенный в Китае австралийский уголь

in Dry Bulk Market,Freight News 12/03/2021

Угледобывающие компании России могут увеличить экспорт в Китай, крупнейший  в мире потребитель  энергоносителей, после того, как Пекин,  на фоне растущих торговых разногласий,  ввел тарифы на импорт угля  из Австралии.

Китайские власти полностью прекратили импорт угля из Австралии в конце 2020 года, после того, как Канберра заявила о своей поддержке международного расследования действий Китая связанных с   пандемией коронавируса.

Но поскольку аппетит Китая к импорту энергоносителей неуклонно растет, Россия пытается заполнить образовавшийся вакуум, увеличивая экспорт угля своему соседу.

«Поскольку ожидается сокращение импорта угля из Австралии в Китай, у России есть шанс заменить хотя бы часть его собственным углем», - сказала аналитик TS Lombard Мадина Хрусталева, которую цитирует англоязычная SCMP из Гонконга.

Эксперт отметила, что у России есть несколько крупных угольных месторождений, готовых начать поставки в Китай, и единственное препятствие - транспорт.

Взаимная торговля между Россией и Китаем растет с 2014 года, и с тех пор Китай стал крупнейшим торговым партнером России.

«Россия явно находится в выгодном положении для замещения импорта из Австралии. Рост цен на нефть также помогает России, поэтому в целом для России действительно попутный ветер», - заявила СМИ Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист Азиатско-Тихоокеанского региона в Natixis.

За последний год политические разногласия  между Китаем и Австралией перекинулись на экономическую сферу. Китайские власти ввели импортные пошлины на широкий спектр австралийских продуктов, включая вино, омаров, мясо, ячмень, древесину и уголь. Канберра нанесла ответный удар тарифами на китайский алюминий, бумагу и сталь.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал увеличить экспорт угля в Азию как минимум на 30 процентов в течение следующих трех лет. Путин также одобрил финансирование расширения железнодорожных маршрутов страны для транспортировки угля на  азиатский континент  из Кузбасса, ключевого угледобывающего района России.

По словам Хрусталевой, Россия инвестирует в модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, ключевых железнодорожных маршрутов страны. Эксперт также сообщила, что российские угольные компании создают совместные предприятия с китайскими фирмами для стимулирования торговли углем.

В декабре Эльгауголь, компания, стоящая за угольным проектом Эльга на Дальнем Востоке России, согласилась создать совместное предприятие с китайской Fujian Guohang Ocean Shipping Group, которое будет экспортировать металлургический уголь в Китай. Проект Эльга нацелен на поставку 30 миллионов тонн угля в Китай в 2023 году, что почти удвоит общий объем экспорта угля из России в Китай, который в 2019 году составил около 33 миллионов тонн.

Источник: RT

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