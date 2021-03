архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.03.21 00:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CNBC”,

"Russian-Chinese pact to explore the moon is another sign the U.S. must change its approach to Moscow" США - 13 марта 2021 г. Российско-китайский пакт об исследовании Луны - еще один знак того, что США должны изменить свой подход к Москве ОПУБЛИКОВАНО СБ, 13 МАРТА 2021 Frederick Kempe КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ На этой неделе космические агентства России и Китая подписали соглашение о создании Международной научной лунной станции.

Россия также явно отвергла приглашение НАСА присоединиться к проекту Artemis, который направлен на возвращение людей на Луну к 2024 году.

Это последовало после 25 лет сотрудничества США и России в космосе, начатого теми, кто мечтал о примирении после окончания холодной войны.

Крепнущие стратегические связи России с Китаем - последнее свидетельство того, что подход Запада к Москве не дал желаемых результатов. На снимке, сделанном марсоходом Yutu-2 (Jade Rabbit-2) 11 января 2019 года, показан спускаемый аппарат зонда Chang’e-4. Китай объявил в пятницу, что миссия Chang’e-4, в ходе которой была осуществлена ​​первая в истории мягкая посадка на обратной стороне Луны, завершилась успешно. Xinhua News Agency Назовите это лунной политикой На этой неделе Роскосмос, российское космическое агентство, подписал соглашение с Национальным космическим управлением Китая о создании Международной научной лунной станции «с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров». Это был самый драматический знак того, что Москва видит свое космическое будущее с Китаем, а не с Соединенными Штатами, что еще больше подчеркивает ее растущую стратегическую привязку к Пекину. Это последовало за четвертью века сотрудничества США и России в космосе, начатого теми, кто мечтал о примирении между Москвой и Вашингтоном после окончания холодной войны. Кульминационным моментом было строительство и эксплуатация Международной космической станции . Соглашение, подписанное на этой неделе, также ознаменовало собой явный отказ России от приглашения НАСА присоединиться к проекту Артемида (Artemis), названному так в честь сестры-близнеца Аполлона, проекту который направлен на отправку на Луну женщины и мужчины к 2024 году. В ходе осуществления проекта Артемида, США вместе со своими партнерами также будут исследовать поверхность Луны, делать они это будут более тщательно, чем когда-либо прежде, с использованием передовых технологий. «Они видят свою программу не как международную, а похожую на НАТО», - ухмыльнулся в прошлом году Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса, который ранее много насмешничал в Брюсселе в качестве бывшего посла России в НАТО. «Мы не заинтересованы в участии в таком проекте». Вместо того, чтобы задуматься о том, что все это означает для будущего космоса, для администрации Байдена, возможно, важнее подумать о том, как эти последние новости должны быть учтены в ее новом подходе к путинской России. Президент Байден не питает иллюзий по поводу Путина, показывая, что он будет сотрудничать, если сделает вывод, что это отвечает интересам США, но, при необходимости, будет применять санкции. Его первой внешнеполитической победой стала сделка с Путиным о продлении действия договора об ограничении стратегических вооружений, от которого отказался президент Трамп. Санкт-Петербург, Россия - 6 июня 2019 года: Президент Китая Си Цзиньпин (слева) и президент России Владимир Путин обмениваются рукопожатием на церемонии в Санкт-Петербургском университете, на которой Си Цзиньпину был вручен диплом почетного доктора Санкт-Петербургского университета. Алексей Никольский | ТАСС | Getty Images При этом Байден также ввел, совместно с Европейским союзом, новые санкции в отношении России, после отравления, а затем заключения в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального. Еще неизвестно, как администрация Байдена будет действовать - введет новые или ужесточит существующие санкции США против газопровода «Северный поток - 2» - наиболее актуального вопроса, который в настоящее время находится в игре и который раскалывает политику ЕС и даже Германии. Какой бы курс ни избрал Байден, он поступил бы мудро, если бы не стал усугублять ошибки сделанные предыдущими администрациями из-за неправильных представлений об упадке России или чрезмерного сосредоточения внимания на Пекине. «Путин не обладает такой властью, как его советские предшественники в 1970-х годах или президент Китая Си Цзиньпин сегодня», - пишет Майкл Макфол, посол США в Москве при президенте Обаме, в журнале «Foreign Affairs». «Но и Россия не такое слабое и полуразрушенное государство, каким оно было в 1990-е годы. Она возродилась, несмотря на негативные демографические тенденции и откат рыночных реформ, в качестве одной из самых могущественных стран мира - со значительно большей военной, кибернетической, экономической и идеологической мощью, чем это представляет большинство американцев». Макфол отмечает, что Россия модернизировала свое ядерное оружие, а США - нет, и значительно модернизировала свои обычные вооруженные силы. Россия занимает 11- е место в мире по величине экономики, её ВВП на душу населения - больше, чем в Китае. «Путин также вложил значительные средства в космическое оружие, разведку и свой киберпотенциал, о чем Соединенные Штаты узнали на собственном горьком опыте», - написал Макфол, имея в виду крупную кибератаку, которая была раскрыта ранее в этом году после того, как хакеры проникли в несколько правительственных департаментов США и тысячи других организаций. В то же время Путин всё меньше проявляет сдержанность в том, насколько агрессивно он противостоит внутренним оппонентам, бросает вызов западным державам и, похоже, готов пойти на риск для достижения двойной цели: восстановления положения и влияния России и снижения позиции Соединенных Штатов. Генри Фой, глава московского бюро Financial Times, в эти выходные излагает убедительный рассказ о сегодняшней России под заголовком “Vladimir Putin’s brutal third act.”(“Третий жестокий акт Владимира Путина ”) Фой пишет: «После 20 лет, в течение которых правление Путина подкреплялось сначала экономическим процветанием, а затем воинственным патриотизмом, его правительство теперь обратилось к репрессиям как к главному инструменту удержания власти». Мир воочию убедился в этом наблюдая за историей отравления Алексея Навального, лидера оппозиции, а затем его арест, когда он вернулся в Россию после выздоровления в немецкой больнице. Фой также сообщает о «вьюге законов», принятых в конце прошлого года, направленных против существующих и потенциальных противников. Последний шаг был сделан сегодня (в субботу), когда российские власти задержали 200 местных политиков, в том числе некоторых из самых известных деятелей оппозиции, во время акции протеста в Москве. Одни считают, что все более безжалостное подавление инакомыслия Путиным и широкомасштабные аресты на фоне масштабных и разносторонних протестов в поддержку Навального являются признаком растущей уязвимости Путина. Другие видят в его действиях с момента захвата Крыма в 2014 году и вплоть до очевидных последних кибератак - свидетельство его возросших возможностей. Они предупреждают о более дерзких действиях в будущем. Обе точки зрения верны - Путин одновременно и более уязвим и более дееспособен. Его репрессии дома и напористость за границей - две стороны одного человека. Так что с этим делать? Атлантический совет, организация, в которой я работаю президентом и генеральным директором, на этой неделе спровоцировал необычный, ставший публичным, скандал из-за перебранки сотрудников по поводу правильного курса действий в отношении путинской России. “Яблоком раздора” стало то - насколько важную роль должны играть интересы прав человека в формировании политики США в отношении Москвы. Как бы мы ни подошли к этому вопросу, трудно спорить с тем, что укрепляющиеся стратегические связи России с Китаем, подчеркнутые лунным соглашением на этой неделе, являются лишь ещё одним, из всё увеличивающегося числа свидетельств, признаком того, что подход Запада к Москве за последние 20 лет не принес желаемых результатов. Что сейчас срочно необходимо, так это пересмотр администрацией Байдена стратегии в отношении России, который должен начаться с признания того, что неправильные представления об упадке России затуманили потребность в более стратегическом подходе. Он должен сочетать в себе более привлекательные элементы взаимодействия с более изощренными формами сдерживания вместе с партнерами. Для этого потребуются терпение и партнеры. Что необходимо, так это стратегический контекст для лоскутного одеяла действий и политики в отношении России: новые или существующие режимы экономических санкций против России, потенциальный ответ на последние кибератаки, более эффективные способы противодействия дезинформации и более творческий ответ на растущие китайско-российские стратегические сотрудничество. Чрезмерная реакция никогда не бывает хорошей политикой, но недооценка России на данный момент представляет собой гораздо большую опасность. Долгосрочная цель должна соответствовать тому, на что надеялись сотрудники НАСА 25 лет назад, - американо-российскому примирению и сотрудничеству. Затем поместите это в контекст единой, свободной и мирной Европы, где Россия находит свое законное место - мечту, сформулированную президентом Джорджем Бушем за несколько месяцев до падения Берлинской стены. Что бы ни хотел Путин, трудно поверить, что россияне не предпочтут такой исход даже китайско-российской высадке на Луну.

Фредерик Кемпе - автор бестселлеров, отмеченный наградами журналист, президент и главный исполнительный директор Атлантического совета, одного из самых влиятельных аналитических центров США по вопросам мировой политики. Он проработал в The Wall Street Journal более 25 лет в качестве иностранного корреспондента, помощника главного редактора и самого продолжительного редактора европейского издания газеты. Его последняя книга - «Берлин 1961: Кеннеди, Хрущев и самое опасное место на Земле» - стала бестселлером New York Times и была опубликована более чем на десятке языков.