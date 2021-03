архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.03.21 00:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “asharq alawsat”,

"Russian Forces Takeover Two Oil, Gas Fields in Northeast Syria" Великобритания - 14 марта 2021 г. Российские войска взяли под контроль два месторождения - нефтяное и газовое, на северо-востоке Сирии Sunday, 14 March, 2021 Нефтяное месторождение в Сирии (Archive photo) Damascus- Asharq Al-Awsat В субботу, российские войска взяли под свой контроль нефтяной объект Аль-Таура, расположенный на юго-западе мухафазы Ракка на северо-востоке Сирии, после того, как оттуда ушли поддерживаемые Ираном ополченцы Лива Фатемийун. Это произошло после того, как в пятницу российские войска установили контроль над газовым месторождением Туейнане в сельской местности Ракки. Российские военные, вместе с подразделениями поддерживаемой Россией пятой бронетанковой дивизии, прибыли в субботу на нефтяной объект Аль-Тавра, добывающий около 2000 баррелей нефти в сутки, сообщили СМИ в сирийском районе Евфрата. До 2010 года этот нефтедобывающая площадка производила около 6000 баррелей в сутки. Что касается газового месторождения Тунейнан, которое контролировалось про-иранскими ополченцами и эксплуатировалось HESCO, то оно добывает около 3 миллионов кубометров природного газа в сутки, 60 тонн внутреннего газа и две тысячи баррелей газового конденсата. Девять российских военных машин и четыре бронетранспортера, перевозившие военнослужащих пятой бронетанковой дивизии, въехали на нефтяной объект Аль-Таура после того, как ополченцы Фатемиюн покинули этот объект в рамках договоренности, достигнутой с российскими войсками, сообщает «Eye of Euphrates» - СМИ местной сирийской оппозиция. Аналогичным образом корреспонденты «Eye of Euphrates» сообщили о семи российских военных машинах и трех бронетранспортерах, перевозивших военнослужащих 5-й бронетанковой дивизии, прибывших на газовое месторождение Тунейнан в пятницу. В настоящее время неясно, прекратили ли боевики Фатемиюн свое присутствие на газовом месторождении также в рамках соглашений с российскими войсками о разделе контроля над стратегическими точками на северо-востоке Сирии. Такие провинции, как Дейр-эз-Зор и Хасака, которые расположены недалеко от границы раздираемой войной страны с Ираком и Турцией, включают некоторые из наиболее важных нефтегазовых месторождений Сирии. Стоит отметить, что поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) контролируют большую часть этих провинций. Нефтяное месторождение Хасаки Рмейлан, которое включает более 1322 нефтяных скважин и 25 скважин для природного газа, находится под контролем SDF. статью прочитали: 260 человек Комментарии