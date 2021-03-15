НАСА забронировало место на борту российского космического корабля, не заплатив за него ни цента

George Dvorsky

Капсула "Союз" пристыковалась к МКС. Фото: НАСА

Необычная договоренность с участием НАСА, Российского космического агентства и коммерческого посредника позволит американскому астронавту совершить бартерный полет на МКС, чтобы сохранить традицию, которая насчитывает более 20 лет.

НАСА обычно платит около 90,25 миллиона долларов за место на борту российского космического корабля «Союз», но сейчас, когда его коммерческая программа пилотируемых полетов официально сдвинулась с мертвой точки, агентство все более неохотно платит такие большие суммы. Тем не менее, в октябре прошлого года, НАСА заплатило эту непомерную плату за транспортировку американского астронавта Кейт Рубинс на космическую станцию. Предполагалось, что это будет последний раз, когда американские налогоплательщики будут платить России за полеты в космос.

Но, как пояснило космическое агентство, НАСА снова необходимо отправить астронавта в космос, чтобы «гарантировать, что агентство выполняет свои обязательства по безопасным операциям за счет постоянного присутствия США на борту Международной космической станции до тех пор, пока коммерческий экипаж не станет доступным в обычном порядке»

Астронавт НАСА Марк Ванде Хей. Фото: НАСА

С ноября 2000 года на МКС одновременно находились как минимум один американец и один россиянин. Не желая нарушать эту традицию и не платить Роскосмосу обычную плату за полет, НАСА заключило специальное соглашение с Российским космическим агентством и коммерческой компанией Axiom space, расположенной в Хьюстоне, штат Техас.

Согласно новой договоренности, астронавт НАСА Марк Ванде Хей присоединится к миссии "Союз МС-18", запуск которой запланирован на 9 апреля с космодрома Байконур в Казахстане. Ванде Хей вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым присоединятся к экипажу Экспедиции 64/65 на борту МКС. В обмен на это Axiom Space вернет услугу, предоставив место российскому космонавту в какой-то момент в 2023 году.

Нынешний экипаж МКС вернется на Землю в апреле и мае, а запуск миссии SpaceX Crew-2 запланирован на 22 апреля. Запустив Ванде Хей несколько раньше, НАСА «обеспечит постоянное присутствие на станции, если запуск экипажа-2 задержится или во время нахождения экипажа-2 на орбите произойдет событие, требующее преждевременного возвращения», - сообщает космическое агентство.

НАСА нуждалась в России для отправки своих астронавтов в космос с тех пор, как в 2011 году был выведен из эксплуатации космический “Челнок” (Шаттл). Программа коммерческих полетов экипажей агентства направлена ​​на возвращение НАСА способности самостоятельно отправлять астронавтов в космос; SpaceX со своим CrewDragon уже выполнила доставку астронавтов на МКС, но Starliner от Boeing сильно отстает от графика и сталкивается с проблемами .

Экипаж Союза МС-18 должен был быть полностью российским. Поздний запрос НАСА и связанная с этим договоренность привели к срыву российской миссии, а это означало, что российский космонавт Сергей Корсаков стал лишним.

«Изменение состава экипажа произошло в результате серьезного запроса со стороны США», - сообщает Роскосмос. «НАСА озвучило свой запрос только в конце 2020 года, это привело к тому, что российской стороне пришлось изменить уже подтвержденную и утвержденную программу запуска». На что агентство добавило: «Роскосмос принял это решение, подтверждая свою приверженность совместным соглашениям и духу совместного использования Международной космической станции».

В феврале НАСА публично заявило о своем желании организовать полет астронавта на борту Союза и вместо того, чтобы отправлять свой обычный денежный перевод в Роскосмос, предоставить «аналогичные услуги в натуральной форме».

То, что что-то подобное было в разработке, не является большим сюрпризом, поскольку на тренировочных фотографиях Новицкого и Дуброва они были показаны с нашивкой миссии с именем Ванде Хей, как сообщает Space Policy Online. Астронавт НАСА Энн Макклейн впоследствии заменит космонавта Дмитрия Петелина в качестве запасного на случай, если Ванде Хей по какой-либо причине не сможет присоединиться к МС-18.

Как уже отмечалось, сделка осуществляется через посредника Axiom Space. Частная американская компания в настоящее время строит обитаемый модуль для МКС и планирует в конечном итоге отправить в космос негосударственных астронавтов. Детали договоренностей компании с НАСА и Роскосмосом не разглашаются.

Ожидается, что, как и Роскосмос, Axiom организует транспортировку на МКС и возврат на Землю, а также предоставит критически важные вспомогательные услуги, такие как обучение, подготовка к запуску, выполнение полетов и услуги по спасению при посадке. Поскольку было определено, что эти услуги имеют «сопоставимую ценность для обеих сторон», контракт «не предусматривает обмена средствами», согласно НАСА. Axiom, вероятно, будет использовать SpaceX CrewDragon для миссии 2023 года ( недавно компания подписала соглашение с SpaceX на четыре запуска в 2022 году).

По общему признанию, это странная ситуация с НАСА, получившим место в Союзе через посредника, и с объявлением, сделанным незадолго до запуска, означает что НАСА не хочет платить Роскосмосу за эту услугу, но космическое агентство явно не готово полагаться исключительно на единственного частного партнера. Это трудное положение. Учитывая все это, данная необычная схема, вероятно, не будет служить примером того, как все будет выглядеть в будущем. Действительно, у России нет реального стимула запускать американских астронавтов по нулевой цене, даже если это означает «бесплатную» поездку на борту американского транспортного средства.

Что касается предстоящей миссии МС-18, то прибывающий экипаж заменит американского астронавта Кейт Рубинс и двух российских космонавтов. Ванде Хей проведет шесть месяцев на борту МКС, где проведет эксперименты с корневыми системами хлопчатника , болезнью Альцгеймера и техническую демонстрацию портативного ультразвукового устройства, а также внесет свой вклад в наше понимание того, как долгосрочные условия микрогравитации влияют на человеческое тело. . Ванде Хей не новичок в космосе, он уже провел 168 дней на МКС в составе экипажа экспедиции 53/54, которая находилась на станции с сентября 2017 года по февраль 2018 года.

статью прочитали: 261 человек