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АНДЕРС АСЛУНД, NV.UA 13.03.2021

Путин уже даже не пытается скрыть тот факт, что его единственная забота — сохранить режим.

С тех пор как Путин пришел к власти в 2000 году, в России наблюдалось несколько волн народных волнений. В 2005‑м протестовали против пенсионной реформы, а в 2011—2012 годах тысячи москвичей выходили на демонстрации против явно сфальсифицированных выборов, благодаря которым Путин вернулся на президентский пост после недолгого периода работы премьер-министром. В ходе всех этих событий Путин доказал, что он политически пуленепробиваем.

Однако сейчас страну охватила новая волна протестов, и есть веские причины полагать, что на этот раз все может быть иначе. Путин становится все более репрессивным и невосприимчивым к общественному мнению. Запершись в изолированных дворцах, он превратился, по выражению оппозиционного лидера Алексея Навального, в «деда в бункере». Несмотря на покушение Кремля на его жизнь в прошлом году, Навальный недавно опубликовал полный обвинений документальный фильм, в котором утверждается, что Путин направил свои незаконные доходы на строительство огромного секретного дворца на берегу Чёрного моря.

Следующее большое политическое испытание ждет Путина в сентябре, когда в России пройдут выборы в Госдуму. Ничего значимого своему народу Путин предложить не может. В течение первых президентских сроков он пользовался выгодами уверенного экономического роста в среднем на 7% в год, но сейчас под его руководством экономика стагнирует. ВВП России, достигнув в 2013‑м пикового значения $ 2,3 трлн, с тех пор упал до $ 1,5 трлн. Всего за четыре года (2014−2017) уровень жизнь в стране снизился на 12,4%. В 2018—2019 годах он оставался стабилен, но в 2020‑м снова начал падать.

Путин уже давно опирается на российских потребителей как на главного гаранта своих амбиций и мании величия. И несмотря на это, в 2018‑м, после резкого спада личных располагаемых доходов, он ударил по российским домохозяйствам драконовской пенсионной реформой, которая была настолько плохо воспринята, что привела к падению его рейтинга популярности. Сегодня, как рассказывают мне российские экономисты Владимир Милов и Сергей Гуриев, россияне быстро теряют сбережения после шести лет политики жесткой бюджетной экономии.

Есть три главные причины экономической стагнации в РФ: авторитарная клептократия Путина, западные санкции и низкие цены на нефть.

Первый фактор выглядит важнейшим. Поначалу Путин пользовался выгодами реформ либерализации, проводившихся в 1990‑е при его предшественнике, президенте Борисе Ельцине, и исполнявшем обязанности премьер-министра Егоре Гайдаре. Однако консолидировав власть, установил контроль над судами, чтобы начать захват прибыльных частных предприятий, которые затем передал своим «друзьям» из Санкт-Петербурга.

Российские чиновники называют западные санкции неэффективными, но вместе с тем постоянно жалуются на них. Это противоречие не должно смущать, эффект санкций легко измерить. В конце 2013‑го Центральный банк РФ оценивал общую сумму иностранной задолженности страны в $ 729 млрд. В конце 2020‑го эта цифра упала до $ 470 млрд, в то время как другие развивающиеся страны увеличили свой иностранный долг примерно в таких же пропорциях. Это означает, что за годы действия санкций Россия вынуждена была отказаться от $ 259 млрд внешних кредитов, которые в ином случае могли бы пойти на инвестиции и, следовательно, повышение экономического роста.

Отчаянно стараясь избежать обвинений в ослаблении экономики, Путин ухватился за обвал цен на нефть, говоря только об этом. Однако вместе с тем по‑прежнему ничего не делает для диверсификации источников роста российской экономики. Россия — это абсолютно нефтяное государство, где курс валюты и объемы экспорта и импорта падают, как только падают цены на нефть.

Хуже того — те два фактора, которые Путин предпочитает игнорировать (клептократия и провоцирующая санкции внешняя политика), все сильнее отпугивают иностранных инвесторов. В период с 2014 по 2019 годы ежегодный чистый приток прямых иностранных инвестиций в Россию в среднем не достигал и 1,5% ВВП — это незначительная цифра, особенно в сравнении с предыдущим пятилетним периодом, когда она была примерно вдвое выше.

Если посмотреть на Путина с этой точки зрения, его легко понять. Он озабочен в первую очередь сохранением своей власти, чего достигает путем обогащения — собственного и своих друзей, а также благодаря геополитическому позерству. И здесь он пожинает плоды двух былых успехов — войны в Грузии в августе 2008 года и аннексии Крыма в марте 2014 года.

Согласно опросам «Левада-центра», независимого российского аналитического центра, популярность Путина достигла рекордного уровня 88% сразу после грузинского конфликта и поднялась до сравнимых высот вновь после марта 2014 года. Но за последние три года она упала с более чем 80% до 64%, при этом доверие общества к Путину снизилось до половины этого уровня.

Россия раскололась. Либеральная треть населения выступает против Путина, другая треть его поддерживает, а оставшаяся треть безразлична. Вопрос в том, когда эти молчуны наконец развернутся против режима. Если исходить из того, что большинство — разумные оппортунисты, можно предположить, что это произойдет сразу, как только они решат, что Путин уже проиграл.

Тем не менее, несмотря на все более отчаянное внутреннее положение, Путин, по сути, ничего не делает, чтобы умиротворить общество. Прошлым летом он издал указ «О национальных целях развития России до 2030 года», но этот документ оказался гораздо менее содержательным, чем следует из его названия.

Усугубляя положение, он пообещал обеспечить «устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции». Это означает, что в Кремле не предвидят какого‑либо повышения уровня жизни в течение следующего десятилетия. Очевидно, что Путин уже даже не пытается скрыть тот факт, что его единственной заботой стало сохранение режима.

Россия переживает не только экономический и технологический, но и демографический упадок. В прошлом году ее население сократилось почти на 700 тысяч человек, что в немалой мере вызвано эмиграцией высококвалифицированной молодежи. Это явный признак того, что путинская Россия гораздо неустойчивее, чем полагает большинство.

13.03.2021,

Киеву стоит предпринять решительные шаги в трех ключевых направлениях.

После проблемных четырех лет президентства Дональда Трампа украинское правительство ищет способ начать президентство Джо Байдена из более устойчивых украинско-американских отношений. После инаугурации нового лидера США украинский президент Владимир Зеленский сделал несколько шагов, которые могли бы завоевать расположение Вашингтона.

Он запретил связанные с Кремлем телеканалы, ввел санкции против близкого союзника Владимира Путина в Украине Bиктора Медведчука, а также заблокировал китайскую покупку украинской компании "Мотор Сич". Об этом в статье для Atlantic Council (перевод — unian.net) пишет директор Wooden Horse Strategies Брайан Меффорд. Он также напомнил, что новым послом Украины в США стала Оксана Маркарова, которая пользуется уважением. По мнению автора, это все геополитические жесты, которые, скорее всего, поприветствуют в администрации Байдена.

Приверженность нового президента США к Украине хорошо известна. Во времена, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы, Байден шесть раз побывал в Киеве. С украинской точки зрения, его приход в Белый дом очень своевременный. Во времена президентства Трампа Украина оказалась в эпицентре процесса импичмента и попыток связать Байдена с коррупционными обвинениями.

Зеленский теперь надеется выйти из этого шторма и укрепить сотрудничество с новым лидером США. Одновременно Киев надеется получить новый транш финансовой помощи от МВФ. Убедят ли последние украинские шаги администрацию Байдена передать финансовую помощь, увеличить поставки военного оборудования и ускорить украинскую евроатлантическую интеграцию? Сейчас трудно сказать. Но с исторической перспективы, внешняя политика США в отношении Украины обычно руководствовалась необходимостью провести фундаментальные реформы, а не широкими внешнеполитическими шагами.

Например, в июне 2003 года президент Леонид Кучма убедил парламент Украины отправить 1800 украинских солдат в Ирак, чтобы поддержать международные силы во главе с американцами. Привлекая украинских военных к ключевой внешнеполитической инициативе США в то время, Кучма цинично надеялся добиться американского согласия с тем, чтобы он баллотировался в третий раз. Или хотя бы смирился с намерением передать власть избранному преемнику, каким был Виктор Янукович.

Но ничего из этого не произошло. Менее чем через 1,5 года США поддержали "Оранжевую революцию" и проведение честных президентских выборов. Это стало напоминанием о том, что правительство США не торгуется, когда дело доходит до фундаментальных вещей.

В начале марта 2021 года Департамент обороны США объявил о выделении 125 миллионов долларов на военную помощь Украине. А еще 150 миллионов Киев получит, если продемонстрирует прогресс в проведении реформ. Иными словами, администрация Байдена не сокращает отношения, но занимает выжидательную позицию, чтобы посмотреть, что Зеленский на самом деле будет делать.

Автор также советует Киеву не рассчитывать на то, что Байден как-то поможет разблокировать помощь МВФ. Обвинения в причастности к коррупции в Украине, которые звучали на протяжении избирательной кампании в прошлом году, точно не позволят ему вмешаться. Что же Украина может сделать, чтобы выстроить конструктивные отношения с администрацией Байдена?

Меффод замечает, что Госдепартамент уже дал понять, что ждет от Киева действий против могущественных украинских олигархов. Вдобавок, украинское правительство поступит мудро, если сделает определенные шаги в трех ключевых направлениях.

Во-первых, МВФ определил ряд требований для пересчета нового транша. Среди них отмена ограничений по цене на газ, согласование макроэкономических индикаторов на следующие два года, проведение судебной реформы, принятие закона об уголовной ответственности за ложное декларирование активов, а также принятие нового закона о НАБУ, который конституционно легитимизирует и утвердит независимость этого органа. Если правительство будет действовать быстро и убедит парламент принять все нужные законопроекты, новый транш может быть перечислен уже в июне.

Во-вторых, несмотря на все разговоры об "инвестиционных нянях", прямые иностранные инвестиции сократились до 420 миллионов долларов в прошлом году. И это самый низкий уровень со времен 2015 года, когда шла активная война на Донбассе. Этот обвал значительной степени связан с COVID-19. Но самая большая проблема - это отсутствие верховенства закона в Украине и защиты иностранных инвесторов. Правительство должно позаботиться о тех инвесторах, которые уже есть, защитить их от рейдов олигархов и наказать коррумпированных чиновников за попытки вымогательства.

Это будет эффективнее, чем все монотонные заявления о том, что Украина открыта для новых инвестиций. Иными словами, если решить те проблемы, которые мучают уже имеющихся инвесторов, то новые желающие вкладывать деньги тоже придут в Украину. Рост инвестирования станет сильным сигналом для администрации Байдена о том, что Украина действительно меняется к лучшему.

В-третьих, двигателем инвестиций в Украину на протяжении последних нескольких лет была зеленая энергетика. Администрация Байдена планирует стать самой "зеленой" в истории США. К сожалению, Украина задолжала более 600 миллионов долларов производителям экологически чистой энергии и продолжает импортировать дешевое электричество из России. Киев может быстро одержать две победы, если запретит российский импорт и рассчитается с долгами. Если Украина решит собственные энергетические проблемы, это будет достаточно убедительным аргументом для убеждения Байдена заблокировать "Северный поток-2" Путина.

Президент Зеленский, очевидно, хочет наладить дружеские отношения с администрацией Байдена. И есть все причины полагать, что Байден тоже ищет укрепления сотрудничества. Идя на фундаментальные изменения уже сейчас, Украина может получить выгоду от новой эры в двусторонних отношениях с США. Но если нынешнее окно возможностей пропустить, Украина может на многие годы оказаться в геополитической пустыне.

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