дата публикации 14.03.21 21:30 скаут: Игорь Львович Израиль Русскоязычные СМИ Израиля Российские СМИ: "Красухи" отключили весь GPS над Израилем, Ливаном и Сирией 10 МАРТА 2021 Сразу несколько российских сайтов "третьего новостного эшелона" сообщили о долгом отключении спутниковой навигации на Ближнем Востоке. Согласно сведениям сайта "Интересная Россия", который ссылается на "ряд зарубежных и отечественных СМИ", а также на неких военных аналитиков, мощная система радиоэлектронного подавления полностью заблокировала спутниковую навигацию на территории Сирии, Ливана и Израиля. Как утверждают на сайте Avia.pro, спутниковая навигация отключилась над территорией Израиля минувшей ночью на несколько часов. Соответствующий сюжет появился на российском агрегаторе "Яндекс.Новости": В качестве доказательства журналисты публикуют обычную карту, полагая, что она подтверждает отсутствие сигнала GPS над указанными странами. Правда, если судить по этой карте, "неизвестная система радиоподавления" отключила спутниковую навигацию заодно над Египтом, Иорданией и Средиземным морем. Российские журналисты увязывают описываемые ими радиолокационные помехи с намерением израильских ВВС нанести очередной удар по Сирии. По их версии, российские комплексы РЭБ "Красуха", дислоцированные в Дамаске, включились после полуночи для того, чтобы помешать израильтянам совершить боевой вылет. Однако нет никаких данных о временной пропаже спутниковой навигации вчера ночью в Израиле, кроме нескольких заметок в указанных российских СМИ. Многочасовые сбои в работе GPS на территории трех стран наверняка заметило бы множество людей, о них появились бы статьи в местной прессе, пришлось бы отменять гражданские авиарейсы, которые сейчас приземляются в Израиле и в ночные часы. Поскольку ни о чем таком никто и нигде не сообщал, весь набор статей на данную тему на российских сайтах, судя по всему, является типичной газетной уткой, растиражированной через "Яндекс". Возможно, российские СМИ высосали данный материал не столько из пальца, сколько из двух "твитов" компании "Интел-скай", специализирующейся на спутниковой разведке. В "Твиттере" этой компании постоянно появляются данные об активности военных самолетов, в том числе и израильских, однако оценить их достоверность невозможно. Около девяти часов вечера во вторник там появился "твит" о вечерней активности израильских разведывательных и транспортных самолетов.

INTELSky @Intel_Sky ·Mar 9 Nachshon Shavit 679 Nachshon Aitam 569 Nachshon Aitam 537 +4X Tanker aircraft Boeing 707-3P1C(KC) Re'em 275 Boeing 707-3L6C(KC) Re'em 272 Boeing 707-331C(KC) Re'em 250 Boeing 707 366C(KC) Re'em 295 https://twitter.com/Intel_Sky/status/1369347778288226311?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1369347778288226311%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.9tv.co.il%2Fitem%2F25530 Около 11 часов вечера появился новый "твит" с изображением карты Израиля, Иордании и окрестностей и не слишком понятной надписью "все передатчики выключены".

INTELSky All transponders have turned OFF 3:49 PM · Mar 9, 2021·Twitter for Android https://twitter.com/Intel_Sky/status/1369389927641849858?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1369389927641849858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.9tv.co.il%2Fitem%2F25530 Однако сделать из этих записей выводы о блокировке GPS во всем регионе, да еще при помощи российских комплексов РЭБ, могли только люди, обладающие безудержной фантазией.



Израиль «сдает» своих граждан российским силовикам Редакция 12.03.2021 Роман Шалумов, арестованный на Кипре, и Михаил Иосилевич, арестованный в России – двое из многих израильтян, которые могли бы рассчитывать на помощь родного государства, но не получают таковой. Более того, как сообщили «Деталям» источники, близкие к семье Шалумова, международный отдел государственной прокуратуры Израиля готов принять позицию обвинения, и не только не будет пытаться вернуть израильтянина домой из тюрьмы на Кипре, но вот-вот согласится на его депортацию в Россию. В том, что такая позиция прокуратуры Израиля и ее начальника Юваля Каплинского граничит с предательством интересов своего гражданина, убеждены близкие Шалумова. Напомним, что Роман Шалумов репатриировался в Израиль в 2010 году, никаких обвинений против него тогда не выдвигалось. Российская сторона обратилась в Интерпол намного позднее, даже не уведомив обвиненного ею «пост-фактум» человека и, как считает защита, по сфабрикованным обвинениям. Другой обладатель израильского гражданства, россиянин Михаил Иосилевич по прежнему содержится в заключении в России. Как ранее сообщали «Детали», он был арестован за сотрудничество с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского – организацией, которая в РФ признана «нежелательной». Гражданином Израиля этот нижегородский бизнесмен является с 2014 года. Между тем, власти Израиля не предприняли никаких попыток вмешаться в его судьбу, несмотря на то, что задержан он был по политическим мотивам, что совершенно очевидно. Об условиях содержания в нижегородском СИЗО написал блогер Игорь Эйдман: «Условия там, скажу я вам как бывший нижегородец, вполне пыточные. Именно по делу против Иосилевича (282-я статья (ч. 2)), обвиняемого в сотрудничестве с «Открытой Россией», был проведен роковой обыск у Славиной, после которого она сожгла себя. Дело это абсолютно кафкианское. Началось оно, казалось бы, из-за недоразумения. Иосилевич предоставил помещение для семинара не «Открытой России», в чем его обвиняют, а организации «Голос». Однако власти, когда недоразумение выяснилось, не стали сдавать назад и объявили, что «Голос» и «Открытая Россия» – это одно и тоже. Дальше – больше. Чтобы закрыть Иосилевича на время следствия, его обвинили в угрозах по телефону лжесвидетелю-стукачу. Две независимые экспертизы опровергли то, что на записи голос Иосилевича. Однако следствие заказало экспертизу у самого себя, то есть у ФСБ, и на ее основании все-таки упекло подследственного за решетку. Кроме того, силовики нашли у Иоселевича второе, израильское гражданство (а он никогда его и не скрывал). Это стало поводом для возбуждение еще одного дела (якобы он не уведомил власти вовремя). Почему режим так садистки настойчиво преследуют Иосилевича? Этому может быть две причины: практическая и иррациональная. Во-первых, Иосилевич – бизнесмен, имеющий определенные материальные ресурсы. Он мог предоставлять оппозиции помещения, спонсировать какие-то инициативы и т.д. Важнейшая задача наступления властей на протестное движение – отрезать его от каких-либо финансовых ресурсов. Любой бизнесмен, помогающий оппозиции, может стать объектом преследования. Вторая причина – иррациональная. Я родом из Нижнего и хорошо знаю, что представляют собой местные силовики, от ментов до прокуроров. Большинство из них, как бы помягче, – неинтеллигентные люди; ладно, скажу прямо – типичные российского разлива жлобы с полным набором шовинистических предрассудков и фобий. Такой российский жлоб практически всегда ксенофоб, сексист, гомофоб и, с большой вероятностью, антисемит. Иосилевич организовал в Нижнем пародийный храм «Летающего макаронного монстра» и вовсю троллил религиозные «скрепы». Кроме того, он участвовал практически во всех местных политических и экологических протестах. Представляю, как он раздражал скрепных силовиков: «Куда лезет этот еврей, катит на нашу власть, издевается над церковью; пусть лучше к себе в Израиль уматывает и там протестует». Уверен, что в деле Иоселевича есть и антисемитский подтекст». О деле Иосилевича пишет и другой блогер, нижегородец Гера Князев. «В Нижнем Новгороде назревает грандиозный скандал. Чтобы наказать неугомонного гражданского активиста Михаила Иосилевича, и видя, что он не особо испугался абсурдных обвинений в сотрудничестве с «нежелательной» для путинской России «Открытой Россией», спецслужбы пошли на откровенную фальсификацию. Михаилу вменяют, что его голосом кто-то пугает свидетелей и по совместительству стукачей. На сегодняшней день у защиты Михаила уже две независимые экспертизы, выполненные сертифицированными экспертами, которые однозначно указывают, что это не его голос». МИД, минюст и другие государственные органы Израиля игнорируют ситуацию с Иосилевичем, чем немало удивлены россияне: им до сих казалось, будто государство Израиль борется за свох граждан, попавших в беду. Скоро этот миф, видимо, развеется. «Детали». Фото: Monica Volpin, Pixabay˜

После десяти лет войны Башар Асад все еще правит разрушенной Сирией 13 МАРТА 2021 "15 марта 2011 года сирийцы сломали стену молчания и устроили демонстрацию в Дамаске против власти Башара Асада. Сегодня нередко обреченные на изгнание оппозиционеры испытывают горечь. Их единственный оплот удерживают радикальные исламисты. Страна в руинах. Население измучено санкциями", - пишет журналист Le Figaro Жорж Мальбрюно. "Десять лет надежд и разочарований. Десять лет невероятного насилия, кровавых репрессий, смертельных терактов, часто совершаемых ИГИЛ, худшей террористической организацией за последние 30 лет. И в конце этого кровавого десятилетия, унесшего жизни более 300 тыс. человек, в то время как еще 11 млн человек являются беженцами или перемещенными лицами, революционеры побеждены и преисполнены горечи. Башар Асад победил. Но это пиррова победа во главе разрушенной страны, в которой ему приходится разделить власть со своими иранскими и русскими спасителями", - говорится в статье. "Между тем первые демонстрации носили мирный характер. Протестующие требовали "свободы и достоинства". Но власть тут же возмутилась. Принадлежащая меньшинству алавитов власть начала игру на выживание и готова была "сжечь страну", как предупреждал The Wall Street Journal летом 2011 года Рами Махлуф, двоюродный брат Башара, находящийся под домашним арестом в Дамаске", - напоминает автор статьи. "Как говорит тогдашний житель Дамаска Ахмад, с конца 2012 года "мои чувства поменялись, я увидел, как исламисты распространились по всей Сирии и похитили революцию. Я всегда был против режима и сегодня не передумал. Но революция изменилась. Ею больше не управляли гражданские лица или интеллектуалы. Я видел это, когда возвращался в Алеппо, вооруженные повстанцы были не такими людьми, как я". "(...) В 2013 году повстанцы, которые двумя годами ранее были убеждены, что по образу и подобию Ливии их станет защищать Запад, создав свободную от полетов зону в их оплоте на севере Сирии, почувствовали себя брошенными. Они были ошеломлены. Тем более, что из опасений потерять Сирию, через которую иранское оружие транзитом поступало в Ливан, "Хезболла" и Тегеран вступили в войну на стороне Асада. Затем в 2015 году настал черед России. Конфликт сделался международным. Местные игроки утратили свое влияние в пользу тех, кто отныне стал задавать тон: Москва через свои военно-воздушные силы, Тегеран через своих иракских, афганских или ливанских ополченцев и Турцию", - указывает Мальбрюно. "В борьбе против разделенной и подорванной личными амбициями оппозиции верный своему изначальному клятвенному обещанию Асад, который из офтальмолога превратился в "военачальника", стремился вернуть себе "всю страну". Но он уже не один стоял у руля. Теперь мандат на Сирию принадлежал Москве. Это наглядно показал единственный визит Владимира Путина в Дамаск в январе 2020 года. Фактическим унижением для Асада стало то, что его вызвали в аэропорт на встречу со своим союзником, который не пожелал посетить президентский дворец", - отмечает журналист. "Сирия оказалась разделенной на зоны влияния, находящиеся в руках иностранных держав. Турция в провинции Идлиб на северо-западе, Россия и Иран через своих посредников на двух третях страны, а на северо-востоке Соединенные Штаты на стороне курдов. Последние не разрывали связей с Асадом и были доблестными союзниками в войне, которую с 2015 года Запад вел против ИГИЛ, последнего разнородного скопления джихадистов, появившихся несколькими годами ранее в соседнем Ираке на развалинах "Аль-Каиды". Излюбленный постулат министра иностранных дел Лорана Фабиуса "ни Асад, ни ИГИЛ*" тогда разрушился. Под угрозой терактов, спонсируемых из Сирии, Франция вынуждена была установить иерархию своих приоритетов", - комментирует Мальбрюно. "Мы все проиграли, - сказал недавно Le Figaro бывший лидер сирийской оппозиции Мишель Кило, беженец из Парижа. - Ни мы, ни режим не понимали, что оппозиция, в которой мы участвуем, исчезнет вместе с вмешательством великих держав. С тех пор война продолжается, но уже безо всякой причины: ни мы, ни режим не можем решить, чего мы хотим. За нас решает Турция; за режим - Иран и Россия". После десяти лет боев Асад, обвиненный в военных преступлениях и преступлениях против человечности, все еще не сумел вернуть себе всю территорию. Он не контролирует 80% пограничных постов, напоминает географ Фабрис Баланш. В прошлом году в Идлибе сохранялось хрупкое статус-кво. Но надолго ли?" "Завоевать мир будет даже труднее, чем выиграть войну. Санкции США душат экономику. Сирийцы вынуждены часами стоять в очереди, чтобы купить хлеб. Бензина почти нигде не найти, хотя под российским эскортом в Средиземном море иранские корабли все еще перевозят нефть. Такая ситуация не может продолжаться долго", - с горечью отмечает один сторонник режима в Дамаске. "Если бы не вирус, то многие сирийцы, даже сторонники режима, сбежали бы, они больше не могут этого выносить, - добавляет он. - Мы все должны сесть за стол переговоров, чтобы найти решение: русские, американцы, иранцы, турки, страны Персидского залива и даже Израиль". "За три месяца до президентских выборов в Сирии нет напряженного ожидания, русские отказались от поиска замены Асаду, - отмечает Фабрис Баланш. - Они знают, что Сирию нельзя реформировать с помощью Асада, но без него воцарится хаос". "Лучшее из наихудших решений сегодня - это затяжной тупик", - считает исследователь Дарин Халифа из Международной кризисной группы. "В конце концов в 2017 году Ахмад покинул Сирию. Как и многие другие, он не хотел, чтобы его призвали в армию", - пишет Le Figaro. "Почти все мои друзья уехали, - говорит он, - нам больше не находилось места ни возле режима, ни возле оппозиции, которая нас больше не устраивала". Значит, восстание оказалось напрасным? "Мы, конечно, мало что выиграли, но восстание не было напрасным, я не жалею об этом", - утверждает он. - Это было неизбежно, такая ситуация не могла больше продолжаться. Но да, мир бросил нас, и даже сегодня мы не видим никаких международных усилий по оказанию помощи сирийцам. Март 2021 года - не самый счастливый месяц. Мы думаем обо всем, что мы потеряли как на личном, так и на национальном уровне".

Источник: InoPressa

