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Франция призвала Россию не перекладывать на Украину ответственность за «тупик» в Донбассе

Опубликовано: 13/03/2021  RFI

Николя де Ривьер, постоянный представитель Франции при ООН. Фото из архива. AP - Seth Wenig

Франция выразила озабоченность «продолжением милитаризации» Крыма, напомнила о своем непризнании аннексии полуострова, а также призвала Россию перестать перекладывать на Украину всю ответственность за «тупик» в разрешении военного конфликта в Донбассе. Заявление было сделано на прошедшем в пятницу, 12 марта, неформальном заседании Совета безопасности ООН под названием «Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины».

С заявлением выступил постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер. Он напомнил о том, что прошло ровно семь лет с момента «нелегальной аннексии Россией Автономной республики Крым и города Севастополя». Аннексировав полуостров, «Россия грубо нарушила принципы и цели Устава ООН, а также принципы и обязательства ОБСЕ», подчеркнул французский постпред, добавив: «Мы в очередной раз призываем Россию <...> уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ».

Представитель Франции заявил о том, что «продолжение милитаризации полуострова (Крым) является источником озабоченности», призвав Москву «гарантировать свободу судоходства <...> в Керченском проливе в соответствии с международным правом». «Незаконные ограничения на проходящие мимо суда усугубляют напряженность, с негативными последствиями, которые сказываются на украинских портах Азовского моря и на всем регионе».

«Незаконная аннексия Крыма привела к серьезным и неоднократным нарушениям прав человека, включая внесудебные казни, произвольные задержания, похищения, насильственные исчезновения и дискриминацию, в том числе, на основе религии или убеждений», — заявил Николя де Ривьер, напомнив о «продолжающихся преследованиях крымских татар и лиц, принадлежащих к украиноязычным общинам».

«Мы призываем Россию прекратить эту политику, которая явно направлена на то, чтобы заставить замолчать тех, кто осмеливается осуждать аннексию Крыма», — сказал французский представитель в ООН.

Николя де Ривьер также призвал «российскую и украинскую сторону добиться прогресса» в деле «полного выполнения Минских соглашений», в соответствии с договоренностями, достигнутыми на саммите нормандского формата в Париже в декабре 2019 года. 

«Мы не принимаем риторику России о том, что только Украина несет ответственность за тупик. Мы призываем Россию взять на себя ответственность, и использовать свое влияние на представителей зон, де-факто не контролируемых украинским правительством», — заявил постпред Франции.

В свою очередь помощник генерального секретаря ООН по правам человека и глава Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Илзе Брандс-Кехрис заявила о том, что представители незаконных вооруженных формирований, агенты ФСБ и правоохранительные органы Крыма причастны к задержанию и исчезновению людей в регионе. «В ходе своего предыдущего доклада по Крыму Совету Безопасности 6 марта 2020 года я говорила о произвольном задержании и исчезновении 43 лиц с 2014 по 2018 год, что было задокументировано УВКПЧ», — цитирует госпожу Брандс-Кехрис РИА-Новости.

Как сообщает информагентство UNN, заседание созвали члены Совбеза: США, Франция, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия. Организаторами выступили Украина, Нидерланды, ФРГ, Бельгия, Греция, Грузия, Италия, Канада, Австралия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Турция, Чехия и другие страны. В 2020 году соорганизаторами были 7 стран, а в этом году их число возросло до 23, отметило агентство.

Заседание прошло по так называемой «формуле Арриа» (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества).

Россия призвала западные страны поучаствовать в созванном ее представителями неформальном заседании Совбеза ООН по Крыму, но получила отказ.

«Взяв долгую паузу, коллеги нам предсказуемо отказали, даже не назвав причину, правда о ситуации на полуострове им абсолютно не нужна», — заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Поэтому мы, не откладывая в долгий ящик, по согласованию с крымчанами, объявили о проведении нашей „Аррии“ по Крыму уже 17 марта», — заявил г-н зампостпреда.

В мире денег и роскоши Монако

Анна Штар  13.03.2021

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Влиятельная личность в мире финансов Пьерфилиппо Кастельяно сегодня занимает должность генерального директора престижного банка J. Safra Sarasin (Monaco) SA и явлется хорошим партнером для престижного международного брокера «Кофранс САРЛ» (Cofrance SARL).

За прошедшие годы Bank J. Safra Sarasin (Monaco) SA стал одним из наиболее значительных частных банков в Княжестве. Предлагаем вашему вниманию интервью с его генеральным директором, г-ном Пьерфилиппо Кастельяно.

Каково прошлое банка Дж. Сафра и Сарасина в Монако?

Пьерфилиппо Кастельяно (Pierfilippo Castellano): Банк J. Safra Sarasin был основан в Монако в 2006 году. Затем в 2017 году группа J. Safra Sarasin успешно завершила сделку по приобретению Credit Suisse (Монако). Эти два ключевых события демонстрируют привязанность семьи Сафра к Княжеству и значение, которое мы придаем финансовому рынку Монако.

В связи с этим, что вы думаете о финансовом рынке Монако?

П.К.: Во-первых, Монако — это исключительное место для жизни местного населения, которое может наслаждаться отличным деловым климатом. Преимущество монакского финансового рынка заключается в том, что он способен отвечать требованиям международных систем и регулированию финансовых рынков.

Как позиционирует себя Банк J. Safra Sarasin?

П.К.: Прежде всего, это более 180 лет традиции. К качествам, которые обеспечивают  долговечность и производительность Банка, относятся его стабильность, исключительная финансовая устойчивость и тесные личные отношения, которые мы развиваем с каждым из наших клиентов. Проще говоря, мы определяем наилучший выбор для наших клиентов и предоставляем индивидуальные решения.

Насколько велики корпорации J. Safra Group и J. Safra Sarasin Group?

П.К.: Как международная группа, J. Safra Group занимается сектором агробизнеса и насчитывает более 33 000 человек. Банковское подразделение, которое включает в себя все частные финансовые учреждения, расположено более чем в 160 городах в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в США и Латинской Америке. Банковские управляемые фонды составляют до 260 триллионов долларов США, а общий капитал — более 20 триллионов долларов США.

Что касается Safra Sarasin Group, она представлена через свои банки в более чем 25 регионах Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, в которой трудятся 2 100 сотрудников.

Как Банк обосновался в Монако?

П.К.: Банк Дж. Сафра Сарасин — очень известный работодатель, заинтересованный в местном бизнесе, в том числе с Сосьете де Бэн де Мер в Монте-Карло. Кроме того, мы являемся пионерами в области защиты экологии и устойчивого развития уже более 30 лет, мы полностью согласны с подходом Суверенного принца, который очень обеспокоен проблемами, которые мы видим вокруг нас. Наконец, я сам был жителем Монако с 1977 года и имел честь удостоиться награды Рыцаря Ордена Святого Чарльза, из рук Его Высочества принца Альберта II в прошлом ноябре.

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