дата публикации 14.03.21 21:55 скаут: Игорь Львович Эстония Русскоязычные СМИ Эстонии СМИ США: российский истребитель Су-27 – "худший кошмар НАТО" 13 марта 2021 | © Sputnik / Виталий Тимкив Американский военный журналист назвал российский истребитель Су-27 "худшим ночным кошмаром НАТО". Сам самолет не раз защищал российские границы от непрошеных гостей. Американское издание National Interest выпустило материал под названием "Полюбуйтесь: российский истребитель Су-27 – худший ночной кошмар НАТО" (Feast Your Eyes: Russia's Su-27 Fighter Is NATO's Worst Nightmare), автором которой является американский военный журналист Питер Сучи. Он отметил, что за прошедший 2020 год Су-27 неоднократно поднимался в воздух по тревоге для перехвата и сопровождения иностранных самолетов, которые приближались к воздушным границам России. Именно эти истребители "до сих пор являются ключевым компонентом российской противовоздушной обороны и совершают полеты над водами Балтики, Черного и Баренцева морей". Кроме того, Су-27 используется для сопровождения разведывательных и патрульных самолетов. Сучи также напомнил, что самолет был создан в СССР в ответ на разработку американскими специалистами истребителей четвертого поколения Grumman F-14 Tomcat и F-15 Eagle. Последний разработанный в Союзе Су-27 (по кодификации НАТО – Flanker-В) поступил на вооружение в 1985 году. Во времена Холодной войны, как указывает автор статьи, "Фланкеры" планировалось применять в случае возникновения реального военного конфликта между НАТО и силами Варшавского договора (ОВД) на территории Центральной Европы. На практике Су-27 использовался для патрулирования воздушного пространства Советского Союза и борьбы против возможного вторжения американских бомбардировщиков, включая B-52 и B-1. Кроме того, задачей истребителя было сопровождение советских тяжелых самолетов, таких как Ту-95, Ту-22М и Ту-160. Спокойствие российских границ В начале марта истребитель Су-27 в очередной раз был поднят в воздух для сопровождения двух бомбардировщиков В-1В ВВС США, которые пролетали над Балтийским морем в сторону российской границы. Ранее, 17 февраля, два российских Су-27 сопроводили группу военных самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" над акваторией Черного моря. Экипажи Су-27 выполнили операцию в нейтральных водах. Нарушения государственной границы допущено не было. Тактико-технические характеристики Российский и советский самолет Су-27 (заводской шифр Т-10С) – одноместный многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ "Сухой". Су-27 является носителем тактических ядерных боеприпасов. Оснащен двигателем АЛ-31Ф. Боевая нагрузка самолета – 6 тонн на 10 узлах подвески, которая служит для крепления авиабомб, а также ракетного вооружения под фюзеляжем или крылом воздушного судна. Предназначен для уничтожения целей в воздухе и на земле (более поздние модификации). © Sputnik / Александр Вильф Истребители-бомбардировщики Су-27 и Су-30 на международном военно-техническом форуме "Армия-2015" Изначально Су-27 не предназначался для экспорта, однако затем он стал одним из ведущих мировых экспортных истребителей. В России он послужил основой при разработке более совершенных истребителей, включая Су-30, Су-33, Су-34, Су-35 и Су-37. Советско-финская война: конфликт, предрешивший исход Великой Отечественной войны 13 марта 2021 | © Sputnik / РИА Новости 13 марта 1940 года завершилась "Зимняя война" – вооруженный конфликт между Советским Союзом и Финляндией. Война началась 30 ноября 1939 года и имела противоречивые итоги. Ровно 81 год назад – 12 марта 1940 года – завершилась советско-финская война, начавшаяся 30 ноября 1939 года. Ее причина заключалась в желании СССР отодвинуть финскую границу от Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) с целью укрепления безопасности северо-западных границ СССР в преддверии войны с нацисткой Германией. Советское правительство просило предоставить в аренду части полуостроова Ханко и некоторых островов в Финском заливе в обмен на бо́льшую по площади советскую территорию в Карелии с последующим заключением договора о взаимопомощи. Однако финское правительство отвергло требования Москвы, и началась война. За первые две недели вооруженного конфликта советские войска успешно атаковали противника, продвинувшись на многие километры вперед. Однако добравшись до линии Маннергейма, Красная армия стала терпеть серьезные потери. В конце декабря советское командование приняло решение прекратить дальнейшее наступление на Карельском перешейке и начать планомерную подготовку к прорыву этой линии. Наступление возобновилось в феврале 1940 года и к концу месяца советские войска сумели прорвать три линии обороны. Разгром финской армии поставил Хельсинки в тяжелое положение. В этих условиях Финляндия обратилась к советскому правительству с просьбой о мире. В ночь на 13 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях. В этот же день боевые действия прекратились. По итогам войны граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 км. Полуостров Ханко и морская территория вокруг него поступили в аренду СССР на 30 лет, что улучшило положение Балтийского флота. В результате советско-финской войны была достигнута главная стратегическая цель, которую преследовало советское руководство – обезопасить северо-западную границу. Однако ухудшилось международное положение СССР: он был исключен из Лиги Наций, обострились отношения с Великобританией и Францией, на Западе развернулась антисоветская кампания. Английские маневры в Европе: зачем Великобритании нужна Прибалтика 13 марта 2021 | 09:05 CC BY 2.0 / flickr / Estonian Foreign Ministry Илья Круглей Глава британского МИД, похоже, не нашел в Европе никого, кроме балтийских стран, кто поддержал бы очередную антироссийскую информационную операцию. В Эстонии прошла встреча главы британского МИД Доминика Рааба с его коллегами из балтийских стран. Как сообщила пресс-служба министерств иностранных дел Великобритании, на мероприятии обсуждалась координация действий по антироссийской политике. Разумеется, резко негативной позицией Эстонии, Литвы, Латвии и Туманного Альбиона по отношению к России сегодня никого не удивишь. Однако сама встреча российских недругов все же возбудила несколько вопросов. К примеру, почему главы МИД перечисленных стран обсуждали якобы отравление российского оппозиционера Алексея Навального только сейчас, когда искусственно раздутый западными СМИ скандал уже в определенной степени поутих, а сам фигурант наконец обрел успокоение за решеткой, как и положено человеку, многократно преступающему закон? © AP Photo. / Alberto PezzaliМинистр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб То же касается и событий прошлого года в Белоруссии, которым Доминик Рааб с его балтийскими коллегами также уделили свое активное внимание. Почему на прошедшую встречу не пригласили польского министра, или политиков высокого ранга из других восточноевропейских стран, которые могли бы продвигать антироссийскую повестку? И, пожалуй, самое интересное. Что Великобритания пообещала (а если не пообещала, то почему) Эстонии, Латвии и Литве взамен на поддержку очередной порции антироссийской истерии? И ждут ли английские поблажки балтийских трудовых мигрантов, положение которых, видимо, несколько осложнилось после Брексита? "Мы торгуем, а вы ссорьтесь" Внешняя политика Великобритании всегда отличалась "поразительной" гибкостью. Например, в свое время британский премьер-министр (знаменитая Фултонская речь 1946 года Уинстона Черчилля – прим. автора) поблагодарив советских граждан за борьбу с нацизмом, тут же обвинил СССР во всех смертных грехах и объявил о начале холодной войны с ним. Или, например, Англия, игнорируя международную критику, устроила в середине XIX века в Китае несколько опиумных войн, чтобы обеспечить своему бизнесу огромный рынок, но несколько позже на Лондонской конвенции спокойно смирилась с усиление российского флота в преддверии русско-турецкой войны. РИА НовостиУинстон Черчилль Сегодня ее методы не изменились. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб говорил с балтийскими коллегами о необходимости усиления санкций против Российской Федерации, но молчал о том, что торговый оборот его страны с "восточным агрессором" в 2019 году увеличился до 17,2 млрд долларов США (больше, чем в прошлом году, на 25,86%), а в 2020 году, несмотря на спад в мировой торговле из-за COVID-19, вырос уже до 25,5 млрд долларов. Эстонские, латвийские и литовские политики, увы, такой гибкостью подходов похвастаться не могут. Если Россия и Белоруссия – не демократичные страны, значит, надо в убыток себе отказываться от их дешевой электроэнергии, газа, нефти, транзита грузов. Да, это жертва, но ведь Европа и Великобритания вполне одобряют эту жертву. По словам Артема Деева, руководителя аналитического департамента AMarkets, не стоит смешивать экономические интересы Великобритании и Прибалтики. Балтийские государства важны Англии в качестве плацдарма для расширения информационной войны против России. Давно не секрет, что Британия активно и открыто спонсирует ведущие русофобские СМИ в Прибалтике, которая рискует потерять материальную поддержку со стороны ЕС, и которой нужна альтернатива. И она ее находит в лице Лондона. "Реальных экономических санкций по отношению к России не последует: торговый оборот между Британией и РФ растет. В основном, РФ отправляет в Великобританию драгоценные металлы и камни, а также природный жемчуг (82% в структуре экспорта). При этом импорт из Британии в РФ снизился на 16,04% (за счет фармацевтической продукции). Русофобия и выпады в сторону Москвы из Прибалтики будут отдельно, а взаимная торговля между Британией и Россией – отдельно", – считает эксперт. Проблема в том, что кроме одобрения и похлопывания по плечу балтийским странам пока ничего дельного не предлагают. В разговоре со своим британским коллегой министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис затронул тему о решении правительства Англии не применять скидку на рабочие визы для Литвы и четырех других стран ЕС. Нужно признать, что тема гастарбайтеров для стран Балтии весьма болезненная. Напомним, до Брексита и пандемии коронавируса на Британские острова отправлялся каждый третий латвийский и каждый второй литовский эмигрант. Однако никакой реакции по данному вопросу от Великобритании пока не последовало. В ответ лишь прозвучали призывы в адрес балтийских стран к активному реагированию в ОЗХО и ООН на "отравление" Алексея Навального. По сути, британскому правительству попросту нечего предложить своим партнерам. Дешевого сырья или энергоносителей у Великобритании для Прибалтики нет, технологии, хоть военные, хоть гражданские, она также не предлагает. Более того, Лондон уже не выделяет деньги на общеевропейский бюджет, не может влиять на Брюссель и Еврокомиссию, которые определяют размер дотаций для Литвы, Эстонии и Латвии. CC BY 2.0 / flickr / Estonian Foreign MinistryМинистры иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Эстонии министр Ева-Мария Лийметс, Латвии Эдгар Ринкевичс и Литвы Габриэлиус Ландсбергис на встрече в Таллине, 10 марта 2021 Своевременный и удобный предлог В беседе с главами МИД из балтийских стран Доминик Рааб затронул не только тему антироссийских санкций. Речь шла и о протестах в Белоруссии и даже притеснении уйгуров в Синцзяне китайскими властями. Как рассказал в беседе с Baltnews вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Андрей Максимов, Великобритания пытается таким образом укрепить свое влияние среди членов ЕС хотя бы за счет лояльности балтийских стран. Момент выбран именно сейчас, возможно, чисто по техническим причинам – ведь из-за пандемии министры не могли совершать поездки в другие страны. "Британцы просто обратились к тем, кто в Евросоюзе гарантированно откликнется на их антироссийскую повестку и будет повторять за ними. Лондону нужно сохранить хоть какой-то рычаг влияния внутри ЕС после ухода из союза. Не к Германии же им обращаться. Да, российский оппозиционер пробыл какое-то время в ФРГ, но правительство этой страны, как и многие другие государства ЕС, не горят сейчас желанием осложнять отношения с РФ. А вот балтийские государства всегда готовы", – уверен Максимов. На самом деле у правительства Великобритании сейчас есть множество более важных проблем. Вице-президент РАПК напомнил, что страна вышла из состава ЕС, и ее правительству нужно сделать этот процесс как можно менее болезненным для своей экономики. Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия до сих пор выступают против Брексита, и это сейчас для Лондона более острая проблема, чем какое-то очередное якобы отравление политиков или оппозиционеров. "Зато образ внешнего врага в лице России можно использовать для внутреннего сплочения населения. Можно ведь вынести эту повестку на международный уровень, пусть и за счет разговора с Прибалтикой. Другой вопрос, что с экономической точки зрения у Великобритании и балтийских стран нет сейчас ничего общего или каких-нибудь совместных проектов. В будущем это вряд ли изменится", – пояснил Андрей Максимов. В сухом, как говорится, остатке мы имеет следующее. Великобритания пытается сохранить свое влияние в ЕС, но это у нее получается плохо. Совместные военные учения России и Китая с участием 100 тысяч военных в 2019 году, заключение договоров о поставках десятков миллиардов кубометров газа и СПГ между европейскими странами и РФ, соглашения экспортеров энергоносителей ОПЕК+, которые "за уши" вытянули цены на нефть на докоронакризисный уровень – вот сделки, которые помогают государству укреплять экономику и поднимать авторитет на мировой арене. А заигрывание и дружба с Эстонией, Литвой и Латвией – это признак бессилия, отчаянная попытка сыграть на публику, поднимая собственную значимость за чужой счет. Собственно, те самые типичные британские подходы в политике.