опубликовано редакцией на Переводике 16.03.21 04:58 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Bloomberg.com”,

"Where Climate Scientists See Danger, Russia Sees an Opportunity" Канада - 15 марта 2021 г. Там, где ученые-климатологи видят опасность, Россия видит возможности Laura Millan Lombrana, Bloomberg News Снег покрывает трубопроводы во дворе компрессорной станции ПАО «Газпром» Атаманская, являющейся частью газопровода «Сила Сибири», в районе Свободного, Амурская область, Россия, 11 декабря 2019 г. Трубопровод протяженностью 3000 километров (1900 миль), идущий от гигантских месторождений в Восточной Сибири, в конечном итоге, поможет удовлетворить огромные и растущие потребности Китая в энергоносителях, Bloomberg (Bloomberg) - Россия, занимающая четвертое место в мире по объему выбросов парниковых газов, становится свидетелем одного из наиболее очевидных последствий изменения климата: быстрого повышения температуры в Арктике. Потепление в регионе происходит более чем в два раза быстрее, чем в остальном мире, что меняет погодные условия даже на юге, вплоть до Техаса. Россия, где находится более одной пятой лесов планеты, два года подряд страдает от рекордных лесных пожаров, выбросы в результате которых были эквивалентны выбросам в такой стране среднего размера, как Испания. Вечная мерзлота, покрывающая примерно половину территории России, быстро тает, нанося ущерб инфраструктуре, домам и промышленным объектам, что обходится до 2,3 миллиарда долларов в год. Сибирская тундра хранит около 1700 гигатонн нагревающего планету газа - двуокиси углерода, что вдвое больше, чем сейчас в атмосфере. Значительная часть его может попасть в атмосферу выпущено по мере оттаивания мерзлых грунтов. Но Россия также обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, а таяние льдов в Арктике означает, что она может отправлять больше этой своей ценной экспортной продукции в другие страны. Таяние льдов также может потенциально привести к увеличению добычи нефти. Предупреждения экспертов по климату о том, что оба эти направления могут ускорить глобальное потепление, не пугают лидеров России. «Двигаться на север и восток - это работа, которую Россия делает на протяжении четырех с половиной столетий - мы знаем, что погода и природа там бросают вызов», - сказал Алексей Чекунков министр России, отвечающий за развитие Арктики. «Мы будем жить, работать и развивать наш север во всех сценариях». Природный газ горит чище, чем уголь или нефть, хотя при этом также имеют место выбросы углекислого газа. Россия делает ставку на то, что в ближайшие десятилетия по мере того, как все больше стран, чтобы снизить свой углеродный след, будут переходить на замену угля, спрос на газ будет расти. Северный морской путь, соединяющий Северную Европу и Россию с Китаем через арктические моря, раньше был заблокирован льдом большую часть года, а навигация была возможна только в летние месяцы, с июня по октябрь. В этом году из-за рекордно малой толщины морского льда и все более мощного российского ледокольного флота сезон был самым длинным - с мая по февраль. «Мы считаем, что навигация может осуществляться круглый год, и не ждем, пока это произойдет с точки зрения климата», - сказал Чекунков. «Мы строим самый мощный в мире флот атомных ледоколов». По его словам, круглогодичная навигация может стать реальностью к середине века. К тому времени, если люди не сократят резко выбросы, мир будет совсем другим,. Большая часть льда на Земле растает, уровень моря поднимется, а коралловые рифы и леса значительно сократятся. На планете станет жарче и влажнее, что приведет к еще большему количеству экстремальных погодных явлений, таких как ураганы и лесные пожары. Москва осознает опасность. В министерстве Чекункова работает команда из 68 ученых, которые разработали цифровую модель экономики и экологии Арктики с примерно 10 000 различных параметров, 800 из которых можно настроить для моделирования различных сценариев. Однако страна делает недостаточно для замедления глобального потепления. Некоммерческой организацией Climate Action Tracker, климатический план России оценен как «критически недостаточный». Если все страны последуют такому подходу, глобальное повышение температуры с доиндустриальных времен превысит 4ºC к концу века - наихудший сценарий, описанный учеными. «Мы должны реалистично оценивать размеры страны», - сказал Чекунков. «Строительство сети для земли, на которой в среднем один человек на квадратный километр, не всегда экономично». Солнечная энергия не подходит для арктических регионов, где солнце не светит более полугода и где энергия ветра не является постоянным. «Я считаю, что СПГ - лучшее возможное решение, если мы не увидим серьезного прорыва в технологии аккумуляторов и перемещении энергии из одного места в другое». Тем временем Россия будет делать все возможное, чтобы извлечь выгоду из возможностей, которые открывает тающий лед, даже несмотря на то, что она изо всех сил пытается справиться с последствиями изменения климата на своей собственной территории. «Арктика нагревается быстрее, чем континент - это имеет очень негативный потенциал, но также и очень позитивный», - сказал Чекунков.

Лаура Миллан пишет о влиянии глобального потепления для информационной рассылки Climate Report. ©2021 Bloomberg L.P.