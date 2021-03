архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.03.21

"Exclusive: Washington pressured Brazil not to buy 'malign' Russian vaccine" Бразилия - 15 марта 2021 г. Эксклюзив: Вашингтон убедил Бразилию не покупать «недоброкачественную» российскую вакцину By John McEvoy В то время как число погибших от пандемии Covid-19 в Бразилии приближается к 275 000, документы показывают, что Вашингтон оказывал давление на правительство Бразилии, чтобы оно не покупало «скверную, недоброкачественную» российскую вакцину Sputnik V - решение, которое могло стоить многих тысяч жизней. Пагубное влияние Министерство здравоохранения и социальных служб США недавно опубликовало годовой отчет за 2020 год. «2020 год был одним из самых сложных в истории нашей страны и в истории Министерства здравоохранения и социальных служб», - представляет доклад бывший министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар. «Пандемия близка к концу, - продолжает он, - благодаря доставке безопасных и эффективных вакцин в рамках операции Warp Speed». Спрятанный на странице 48, текст шокирующе показывает, как США оказали давление на Бразилию, чтобы она отказалась от российской вакцины Sputnik V. В подзаголовке «Борьба с пагубными влияниями в Северной и Южной Америке» в отчете говорится: OGA использовала дипломатические отношения в регионе Северной и Южной Америки для сдерживания усилий государств, включая Кубу, Венесуэлу и Россию, которые работают над распространением своего влияния в регионе в ущерб безопасности США. OGA координировал свои действия с другими правительственными агентствами США в целях укрепления дипломатических отношений и предложения технической и гуманитарной помощи, чтобы отговорить страны региона от принятия помощи от этих недоброжелательных государств. Примеры включают использование офиса атташе по вопросам здравоохранения OGA, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины COVID-19 , и предложение технической помощи CDC вместо того, чтобы Панама приняла предложение кубинских врачей. [курсив мой] Также поразительно, что США отговорили Панаму принимать кубинских врачей, которые были на передовой мировой линии борьбы с пандемией и работали более чем в 40 странах . Помимо Бразилии, США направили атташе по вопросам здравоохранения в Китай, Индию, Мексику и Южную Африку, которым, вероятно, было поручено заниматься аналогичной деятельностью. Документы демонстрируют, что Вашингтон относится к глобальному здоровью в строго силовых терминах, готов пожертвовать бесчисленным количеством жизней, чтобы лишить победы "мягкую силу" своих официальных врагов. Убийственная беспечность У Бразилии - второй по величине показатель смертности от Covid-19 в мире, а политика Болсонару в отношении Covid-19 описывается как «убийственно беспечная». На протяжении 2020 года бразильское правительство последовательно отказывалось от использования каких-либо вакцин, кроме вакцины AstraZeneca, что ставило медицинских экспертов в тупик. Группа бразильских мэров призвала министра здравоохранения Эдуардо Пасуэлло уйти в отставку, написав : «Его руководство не верило в вакцинацию как выход из кризиса и не осуществляло необходимое планирование приобретения вакцин». В связи с резким ростом смертности Болсонару в конце концов и с опозданием начал переговоры о поставке вакцины Sputnik V. Секретные документы, опубликованные Brasil Wire, также показывают, что Великобритания лоббировала Бразилию от имени AstraZeneca, а также британских горнодобывающих компаний, показывая, что США - не единственная страна, использующая свою власть в Латинской Америке во имя прибылей фармацевтических транснациональных корпораций. Это лишь последний скандальный эпизод борьбы Болсонару с пандемией и пагубным вмешательством США в этот регион.