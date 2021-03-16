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опубликовано редакцией на Переводике 16.03.21 06:28
скаут: Игорь Львович;
   
 

В Баренцево море снова придет многонациональная оперативная группировка

Военные корабли НАТО планируют новый поход в районы, имеющие важное значение для мощного российского Северного флота.

By  Thomas Nilsen   марта 12, 2021

Британский фрегат «Кент» типа «Дюк» и универсальный транспорт снабжения ВМС США «Саплай» появлялись в Баренцевом море в 2020 году. Фото: Дэн Розенбаум

Как пишет «Таймс», в ближайшие месяцы в Баренцево море зайдет многонациональная оперативная группировка, частью которой будет британский фрегат.

О национальном составе группировки не сообщается.

Подполковник Вегард Норстад Финберг из Министерства обороны Норвегии сказал Barents Observer, что не может комментировать планируемые другими странами операции.

«То же касается и наших собственных запланированных действий», — сказал он.

«У Норвегии налажено хорошее сотрудничество с Великобританией как близким партнером по альянсу. Это наглядно демонстрируют совместные тренировки и учения, а также оперативное сотрудничество», — сказал Норстад Финберг.

В сентябре прошлого года в Баренцевом море побывала группировка кораблей и самолетов четырех стран под руководством ВМС Великобритании. Фрегат «Сазерленд» и судно обеспечения «Тайдспринг» ВМС Великобритании зашли в район к северу от Кольского полуострова вместе с норвежским фрегатом «Тур Хейердал» и американским эсминцем «Росс». Дания была представлена самолетом морской разведки. 

Это стало первым случаем появления нескольких надводных кораблей НАТО поблизости от стратегических важных баз российского Северного флота к северо-западу от Мурманска со времен распада Советского Союза.

По данным «Таймс», ВМС Великобритании будут регулярно присутствовать за полярным кругом с целью противостоять стратегическому преимуществу России над торговыми путями, открывающимися по мере таяния льдов.

Ожидается, что на следующей неделе Лондон опубликует новую редакцию британской политики в области обороны, безопасности и внешних связей.

За последний год российские военные корабли и вспомогательные суда неоднократно появлялись в районе залива Мори-Ферт в Шотландии, где расположена одна из важнейших британских авиабаз.

Поход группировки кораблей и самолетов четырех стран в Баренцево море в сентябре 2020 года прошел под руководством британского флота. Фото: ВМС Великобритании

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