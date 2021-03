архив



дата публикации 16.03.21 06:51 скаут: Игорь Львович Белоруссия Русскоязычные СМИ Белоруссии Aktuálně (Чехия): российских атлетов наказывают за то, что они из России Эксперт по спортивному праву, юрист Ян Штовичек рекомендует россиянам поставить во главе борьбы с допингом какую-нибудь известную историческую фигуру мирового спорта. По его мнению, частая замена руководства РУСАДА и внезапное снятие спортсменов с соревнований выглядят подозрительно. На следующих Олимпийских играх они не услышат свой гимн и не смогут соревноваться под своим национальным флагом. Через шесть лет после разоблачения крупномасштабных махинаций их антидопингового агентства РУСАДА российские спортсмены продолжают расплачиваться, а руководители отдельных дисциплин ищут возможности, как обелить себя перед миром.

Aktuálně.cz: Прошло уже шесть лет, как началась история вокруг систематического применения допинга в России, и ее последствия ощутимы поныне. По-вашему, русские исправляются? Ян Штовичек: Трудно оценить, как работает их система. Мне жаль, что все это сказывается на российских спортсменах, потому что отнюдь не все грешны. Но всех стригут под одну гребенку. Я никогда не был сторонником коллективной вины и коллективных наказаний. У меня такое впечатление, что российских спортсменов сейчас наказывают потому, что они российские. Я не русофил, но, по-моему, это неправильно. Мне трудно судить, исправляются ли они. Думаю, да, потому что на них оказывается огромное давление. — Наказание состоит, например, в том, что на крупных мероприятиях они не могут выступать под флагом своей страны. Наказана и Россия как таковая, которой запретили проводить международные соревнования. Что вы об этом думаете? — Я сожалею. Мне известна ситуация в мотоспорте. Затягивать эту историю на дольше означало бы безосновательно наказывать отдельных спортсменов. — Теперь россияне обязаны выполнить ряд условий, чтобы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) снова признало их равноценными партнерами в борьбе с допингом. Они должны признать вину, разработать план антидопинговой реформы и так далее. Есть ли у них шансы очистить себя таким образом в течение двух лет? — Это реально. Они заинтересованы в том, чтобы очиститься. На этом настаивают сами российские спортсмены, иначе они не смогут выступать под национальным флагом. Порой доходит до абсурда. Например, на «Формуле-1» спорят о том, может ли российский пилот Никита Мазепин ездить на автомобиле, на переднем крыле которого оформление напоминает российский триколор. Лишние придирки. Я уверен, что россияне сделают все для того, чтобы выполнить условия. — Но происходит и еще кое-что. Внезапно с поста сняли нового главу Российского антидопингового агентства Юрия Гануса, который парой месяцев ранее резко раскритиковал руководство российского спорта и самого президента Владимира Путина. Что вы об этом думаете? — Да, это выглядит непонятно и подозрительно. Даже странно. Но причина еще и в политической системе. При полной демократии она работает не так, как в государстве типа России. Соглашусь с тем, что проблема кроется как раз в этом: не в спортсменах и командах, а в руководстве. Им помогло бы сделать ставку на какого-нибудь человека известного в спортивном мире и политически независимого. Может, на какого-нибудь успешного олимпийского чемпиона. Пусть он станет новым лицом российской борьбы с допингом. — Вы входите в комиссию по этике Международного союза биатлонистов (IBU). Как там восприняли новость о том, что в январе россияне поспешно отозвали 37 биатлонистов с национального первенства, узнав, что на состязание приедет антидопинговый комиссар? — Сомнительная история. Ситуацию изучает специальный отдел расследований при IBU. Я не владею подробной информацией об этом, но выглядит, конечно, подозрительно. С другой стороны, должен сказать, что, приезжая на соревнования по биатлону, я встречаю там массу спортсменов из России, о которых я могу с уверенностью сказать: они не принимают допинг. У них нет причин на то. Нельзя всех уравнивать. Каждого нужно рассматривать в отдельности. — В январе также вышел доклад следственной комиссии, которая подтвердила махинации прошлого руководства биатлонного союза во главе с Андерсом Бессбергом, который, в том числе, прикрывал российский допинг. Глава чешского союза биатлонистов Йиржи Гамза несколько раз заявлял, что хотел бы, чтобы это поставило точку в данной истории и мы смогли бы сосредоточиться на будущем. По-вашему, так оно и будет? — Мне известна его позиция, и я говорил ему, что придерживаюсь противоположного мнения. Выводы, которые содержатся в этом докладе, не могут уйти от внимания, скажем, органов уголовного преследования некоторых стран. Боюсь, что Международный союз биатлонистов, может, и поставит точку, но в мире эта история будет резонировать еще долго. — С января действует новый антидопинговый кодекс. Ужесточило ли WADA в нем наказания за проступки? — Нет. Думаю, что наказания и так определены весьма жесткие, и поэтому никаких нововведений в этой области нет. Пожалуй, за исключением отягощающих обстоятельств в случае махинаций и обнаружения нескольких запрещенных веществ. Напротив, наказания смягчились там, где излишняя строгость была бессмысленной.

Парадокс агентов влияния: чем американские русофобы хороши для России 15.03.2021 Петр Акопов © Sputnik / Александр Гальперин Очередных агентов влияния Москвы разоблачили в одном из важнейших американских аналитических центров. С подробностями – колумнист Sputnik Петр Акопов. Почему американские русофобы для России выгодней реалистов Трампа лишили Белого дома, но в Вашингтоне все еще ищут и находят "русский след". Разоблачили очередных агентов влияния Москвы – причем не где-нибудь, а в самом "Атлантическом совете"*, одном из важнейших американских аналитических центров, уже шестьдесят лет обслуживающем не только американскую элиту, но и НАТО в целом (при которой он и создавался). АС* хорошо знают и в России – настолько, что в позапрошлом году его даже внесли в перечень нежелательных организаций (после того как Генпрокуратура заявила, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России). И вот в такой серьезной организации на прошлой неделе разгорелся скандал. Что стало причиной скандала Поводом для него стала статья "Проверка реального положения вещей: в отношении России фокус должен быть на интересах, а не правах человека" за авторством двух старших экспертов АС Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза. Статья сама по себе не содержит никаких откровений – в ней перечисляются довольно банальные вещи и даются три рекомендации – но она является открытым вызовом политике новой американской администрации и ее идеологическим установкам. Причем вызовом, брошенным теми, кто должен всеми силами оправдывать "политику партии" – сотрудниками "Атлантического совета"*. Начав с того, что санкции, введенные США против России в связи с делом Навального и, "по сути, превратившие права человека в фокус политики Вашингтона в отношении России", могут подорвать критически важные интересы США, Эшфорд и Берроуз делают акцент на том, что "у Соединенных Штатов есть и другие важные связанные с Россией интересы". Они подчеркивают, что противоречие между правами человека и стратегическими интересами США не ново, и на конкретных примерах из прошлого напоминают, что "проблема прав человека никогда не образовывала ядро американо-российских отношений, которые обычно фокусировались на более конкретных геополитических темах". А сейчас, когда "из-за ориентированной на права человека риторики президента и желания дистанцироваться от тенденций президента Дональда Трампа во внешней политике напряженность вокруг приоритетов США по отношению к России будет, вероятно, особенно острой", авторы считают особо важным противостоять "сфокусированной на правах человека политике". Выделяя три главные причины – прошлые попытки ввести санкции из-за нарушений прав человека были относительно безуспешными (они "нанесли экономический урон, но никак не повлияли на политику" Кремля), фокусировка на правах человека угрожает вбить клин между США и Европой ("американские санкции, такие как санкции против немецких энергетических компаний, угрожают подорвать ключевые трансатлантические отношения ради ограниченной выгоды") и то, что американская поддержка прав человека и продвижение демократии порой оказывались контрпродуктивными. Третий пункт особенно интересен: "Кремль неоднократно предполагал, что диссиденты вроде Алексея Навального – это лишь орудие ЦРУ. Новые санкции, вероятно, усилят подобную негативную реакцию и упростят государственным СМИ задачу очернять оппозиционеров". То есть не надо давать Путину дополнительные аргументы в борьбе с цветными революциями, пишут эксперты "Атлантического совета"*. Да и непонятно, выгодна ли вообще Америке такая смена власти: "Демократизация России необязательно положительно скажется на внешнеполитических интересах США. К примеру, Алексей Навальный – открытый националист, известный тем, что открыто соглашался с Путиным по многим вопросам внешней политики. Он поддерживал захват Крыма, а также отпускал расистские и исламофобные замечания. Более широкое академическое изучение смен режима показывает, что они не всегда приводят к изменению направления внешней политики. Вдобавок всегда существует риск политической неопределенности, что никогда не бывает хорошим положением вещей для такой ядерной державы, как Россия". А раз подход "превыше всего – права человека" в отношении России чреват проблемами ("вызовет ответный удар и подкрепит паранойю русских о том, что США продвигают демократию"), а положительного эффекта не даст, то американским политикам "следует подчинить обеспокоенность правами человека жизненно важной необходимости стабилизировать отношения", делают вывод Эшфорд и Берроуз (заметим, что жизненно важной для Америки). И предлагают три шага на этом пути, подчеркивая, что надежд на улучшение отношений очень мало, но стабилизация все равно лучше, чем сохранение статус кво: 1) Отказаться от дальнейших санкций (то есть "политики не могут и не должны отказываться от возможности ввести дополнительные карательные санкции в случае особо важных проблем – к примеру, дальнейшее вмешательство в выборы, но им стоит противостоять искушению использовать их в иных случаях"). 2) "Принять реалистичный подход". Тут стоит привести цитату целиком: "Американо-российские отношения слишком долго основывались на фантазии о том, что Россию – помощью или принуждением – можно превратить в западную либеральную демократию. Однако есть лишь небольшая надежда на трансформацию или прекращение нарушений прав человека. Политики должны трезво посмотреть на Россию: это не второстепенная страна, которую можно наказать за прегрешения, это мощная автократия, обладающая возможностью подрывать интересы США и выступать в качестве глобального вредителя. Это совсем не означает, что политикам следует игнорировать плохое поведение России. Однако им стоит более четко определить интересы США в рамках того, что Вашингтон может или не может достичь. Это означает более четкий фокус на конкретных интересах США, таких как стратегическая стабильность, нераспространение и текущие конфликты, например в Сирии". 3) "Найти поощрения". Эксперты АС* признают, что политика США в отношении России стала карательной: "хотя санкции якобы сформулированы как сдерживание или принуждение, существующие рамки не предлагают никакого реального способа снять их, даже если поведение России улучшится". Поэтому "все это превращает политическое орудие в не что иное, как возмездие, и не оставляет России стимула менять свое поведение". Вместо этого Эшфорд и Берроуз предлагают "провести особые убедительные красные линии в отношении ключевых проблем и предложить стимулы для улучшения поведения России", начиная со снятия санкций и заканчивая возвращением России в G8. Последнее откровенно смешно: поощрение в виде возвращения "Большой восьмерки" не просто неприемлемо, но опасно для России, но в целом текст экспертов АС* отражает реалистичный подход к американской внешней политике. Реалистичный – то есть прагматический, предлагающий пытаться воспринимать реальность такой, какова она есть. И строить отношения с Россией (отдельная тема – какие: вражды, конкуренции, соперничества), исходя из этой реальности, в том числе из исторического опыта отношений двух стран, из оценки ситуации в России. У Эшфорд и Берроуза нет никакой симпатии к России, она для них вовсе не союзник и не друг, Путин у них "убивает журналистов и активистов", но они хотя бы признают то, что Америка не в силах ее изменить, тем более ведя игру на поле "прав человека". А это по нынешним американским временам – страшный грех. С чем не согласны в АС* Поэтому уже через несколько дней после выхода статьи произошло невиданное: появился коллективный протест против нее от имени сотрудников "Атлантического совета"*. Не ответ, а именно протест, в стиле "как такое вообще могли написать и опубликовать работники нашего уважаемого учреждения". Двадцать два научных сотрудника АС заявили, что статья "неудачная и не достигает своей цели" и они дистанцируются от Эшфорд и Берроуза: "Их статья основана на ложном представлении, согласно которому права человека и национальные интересы абсолютно не связаны друг с другом и в основе политики США в отношении России, по сути, были и остаются проблемы прав человека. На самом деле предыдущие и нынешняя администрации стремились интегрировать наши ценности и другие национальные интересы. Мы, нижеподписавшиеся, не согласны с аргументами и ценностями, приведенными в статье, и считаем ее неприемлемой". А один из подписавших и вовсе договорился до того, что все рассуждения в статье Эшфорд и Берроуза сводятся к тому, "что мы должны дать Путину свободу действий у него в стране, в том числе убивать политических противников и вторгаться на территорию соседей, когда он сочтет нужным". Тут же стали искать и след заказчика – выяснилось, что только недавно перешедшая в АС Эмма Эшфорд работала до этого в Институте Катона, а его финансирует мультимиллиардер и республиканец Чарльз Кох, не только "выступающий за сокращение вмешательства США в дела за рубежом", но и на протяжении пяти лет перечисливший "Атлантическому совету"* 4,5 миллиона долларов. Уже горячо – республиканский финансист, изоляционист (жаль, что не трампист), но это и неважно: "Сообщество Коха действует как троянский конь, пытаясь уничтожить хорошие институты, и у этих людей почти такие же взгляды, как у русских". Нельзя брать деньги у Кремля, то есть Коха. И тут даже бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес вставил свои пять копеек: "Таким образом, люди, которые что-то знают о России, отмежевываются от финансируемых Кохом, прикормленных лакеев-изоляционистов, которые этого не знают и говорят, что США не должны беспокоиться по поводу нарушения прав человека в России. #Followthemoney (#Проследизаденьгами). Это не очень приятный путь". Руководство "Атлантического совета"* пока что защищает авторов – вице-президент организации написал, что хотя он лично не согласен с Эшфорд и Берроузом и "твердо убежден, что права человека являются частью интересов национальной безопасности США", но он уважает "их право выдвигать свои доводы". Но именно против этого права и протестуют сотрудники АС: нельзя даже ставить под сомнение нерушимый союз прав человека и национальных интересов США. Говорим "борьба за права человека" – подразумеваем "национальные интересы Америки". Те, кто так не считают, подпевают Москве, и им не место в приличном обществе на "вашингтонском болоте". Почему все это выгодно России В России такой накал борьбы только выгоден. Потому что, когда робкие попытки голоса разума забиваются на корню, это свидетельствует только об одном. Американская глобалистская элита (а АС* – это ее важная часть) утратила адекватное восприятие реальности, а значит, и чувство самосохранения. То есть она не может различить пропаганду и геополитику, агитацию и национальные интересы. Реальные американские национальные интересы в мире никак не связаны с продвижением темы "прав человека" (а это не только Россия или Китай, но и борьба за ЛГБТ во всемирном масштабе, которая давно уже официально стала одной из целей американской внешней политики) – она может быть ее инструментом, а может и не быть. Но в нынешней вашингтонской атмосфере она уже не инструмент, а сама ее суть – то есть американскую внешнюю политику хотят лишить даже возможности рассуждений о реализме и прагматизме (а то все опять кончится трампизмом), обязав молчать об этом даже в аналитических докладах. И останется только один шаг для того, чтобы открыто признать американскими национальными интересами чужие интересы, перейти к открытому продвижению уже даже не программы, а власти наднациональной атлантической элиты? Нет, не останется – потому что слепой далеко не уйдет. Окончательно оторвавшись от реальности, американские космополиты лишь ускорят крах как своего глобального проекта, так и Штатов как национального государства. В этом смысле настоящими "агентами влияния" Москвы являются как раз авторы коллективного заявления 22-х, углядевшие покушение на устои в банальном тексте про необходимость реализма в отношениях с Россией. Потому что реалистичный и прагматичный подход – например, к американо-российским отношениям – показал бы, что у расколотого американского истеблишмента еще есть запас прочности и адекватности. Но страх перед реальностью – что внутриамериканской, что международной – и желание запретить даже ее обсуждение говорят о том, что больной обречен. * Генеральная прокуратура России летом 2019 года признала нежелательной работу НКО "Атлантический совет". Что произошло с Сирией за десять лет войны 15 марта 2021 Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин, Инна Сидоркова, Арина Калинина, РБК Десять лет назад в Сирии началась гражданская война. В чем особенность этого конфликта, что сейчас происходит в стране, как и на что живут сирийцы и есть ли перспектива достижения мира — в спецпроекте РБК. Фото: Reuters 15 марта 2011 года в Дамаске прошла одна из первых крупных акций протеста против режима Башара Асада. К этому времени в активе «арабской весны» были отставки президента Туниса Зин аль-Абидина Бен Али, который правил 24 года, и президента Египта Хосни Мубарака, находившегося у власти 30 лет. На их фоне вероятность сравнительно молодого Башара Асада (на момент начала кризиса ему было 45 лет, из которых 11 он был президентом страны) удержаться у власти многими оценивалась невысоко. Однако действительность оказалась иной. В итоге война в Сирии стала самым смертоносным конфликтом XXI века. К 2021 году количество погибших оценочно достигло 600 тыс., несколько миллионов сирийцев стали беженцами. Из конфликтов второй половины прошлого века по потерям сирийскую войну пока еще обходит ирано-иракская война 1980−1988 годов (около 700 тыс. погибших). Миграция беженцев значительно изменила внутриполитическую ситуацию в странах, где они были вынуждены искать приют, — в Турции, Ливане, Иордании, странах Европейского союза. Сирия стала территорией открытого соперничества мировых и региональных держав — свои войска на ее территории открыто держат Россия, Иран, Турция и США, десятки стран вовлечены в войну через различные военизированные и политические группы, которым они оказывают поддержку. За десять лет конфликт прошел несколько фаз, с 2013 по 2017 год Сирия стала территорией создания первого в современной истории «халифата», а гражданская война с участием международных участников дополнилась войной с террористами, чье пребывание в Сирии принесло не только тысячи новых жертв, но и разрушение мировых памятников культуры. Некогда одно из самых успешных государств региона — Сирия — превратилось в центр притяжения политических экстремистов и международных террористов, в универсальную площадку для выяснения отношений между иранцами и израильтянами, турками и курдами, шиитами и суннитами, Москвой и Вашингтоном, описывает пеструю картину конфликта генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Длительность войны не случайна, а вполне закономерна — с самого начала в стране налицо было жесткое присутствие внешних сил и игроков, которое все и предопределило, уверен бывший посол России в Саудовской Аравии, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. История сирийского конфликта Назвать точную дату начала гражданской войны в Сирии, которая идет вот уже десять лет, достаточно трудно. Одним из первых крупных выступлений стала акция в Дамаске 15 марта 2011 года, когда несколько сотен человек стихийно собрались и вышли на улицы столицы. Звучали лозунги против коррупции, за демократию и свободу слова, а также требования к Башару Асаду покинуть пост президента. Митингу в Дамаске предшествовали события в городе Дераа у границы с Иорданией. В начале марта там были задержаны школьники из известных в городе семей, которые написали на школе: «Твоя очередь, доктор», — намек на то, что президента Башара Асада, офтальмолога по образованию, постигнет участь президентов Туниса и Египта Зин Абидина Бен Али и Хосни Мубарака, подавших в отставку из-за массовых акций протеста в своих странах. Против задержания собралась уличная демонстрация, и полиция применила силу против протестующих. В Дераа митинги тоже продолжались и тоже были разогнаны. 18 марта по несогласным был открыт огонь, жертвами стали четыре человека. После похорон погибших начались новые беспорядки, и вскоре часть города перешла под контроль протестующих. В апреле стихийные массовые демонстрации охватили всю страну. При столкновениях с полицией гибли уже десятки людей. 15 июля Международный Комитет Красного Креста (МККК) объявил, что расценивает внутриполитическую ситуацию в Сирии как гражданскую войну и требует соблюдения международного гуманитарного права на территории страны. 29 июля у повстанцев появилась армия: нелояльные режиму сирийские офицеры под руководством полковника Рияда Асада объявили о формировании Свободной сирийской армии (ССА). В конфликте почти с самого его начала проявились интересы стран региона и мировых держав. В 2014 году из соседнего Ирака началось проникновение бойцов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). К осени 2015 года террористы стояли на пороге Дамаска. В 2014 году США, возглавлявшие коалицию по борьбе с террористами, начали наносить удары по их позициям в Сирии. В октябре 2015 года свою антитеррористическую операцию начала Россия. В конце 2017 года российский президент Владимир Путин объявил о разгроме террористов, в заслугу разгром ИГ ставят себе и США. К этому же времени военные силы правительства Асада начали восстанавливать контроль над территорией страны. Попытки мирно урегулировать конфликт до сих пор результата не принесли. Основой для урегулирования являются принципы, принятые в Женеве в 2012 году: создание переходного правительства с участием всех заинтересованных сторон, проведение президентских и парламентских выборов, формирование новых органов власти. Одним из элементов урегулирования должно стать и принятие новой Конституции — 30 октября 2019 года начал работу Сирийский конституционный комитет. Однако к непосредственному написанию нового закона его участники (они собираются в Женеве) до сих пор не приступили, поэтому очередные выборы президента (должны пройти до конца мая) пройдут по существующему законодательству. Кто сейчас управляет Сирией К десятой годовщине большая часть страны вернулась под контроль Башара Асада. Поддерживать баланс ему помогают Иран и Россия. «У России достаточно точечное присутствие — помимо Латакии, где находятся российские военные объекты, это район Заевфратья и Идлиба, где российские военные проводят патрулирование, в том числе совместно с Турцией. В отличие от России, которая присутствует в Сирии под своим флагом, Иран предпочитает интегрироваться в сирийские силы, мимикрировать под собственно сирийский режим», — уточняет диспозицию эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Иранские военные и советники контролируют и территории, и политику в Сирии; в первом случае это прежде всего так называемый шиитский коридор, который ведет из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан к еще одному союзнику — «Хезболле», говорит Семенов. При этом в 2012 году была изменена Конституция Сирии, и в 2014 году Асад был переизбран на семилетний президентский срок (очередные выборы должны пройти до конца мая этого года, он вновь имеет право в них участвовать). В июле прошлого года прошли очередные выборы в парламент, большинство получили пропрезидентские силы. К голосованию не были допущены проживающие за рубежом сирийцы. Значительные территории на севере, вдоль границы с Турцией, управляются протурецкими силами — проведенные Анкарой три военные операции позволили ей создать буферную зону на границе. Турция строит больницы и медучилища, открывает филиалы университетов и тянет со своей территории ЛЭП для снабжения региона электричеством (по цене $0,09 за 1 киловатт), пишет Al Monitor. По данным Семенова, подобные контракты заключаются на десять лет. Вдоль границы ближе к Ираку — зона ответственности курдов, исторически там проживающих, но выступивших против Асада во время войны. Поддержку им оказывают США, которые сохраняют базы в Сирии, в том числе защищая нефтяные месторождения. По факту площадь, контролируемая Россией и США, больше благодаря использованию ими авиации, указывает Семенов. Еще две зоны остаются под контролем вооруженной оппозиции. В Идлибе среди оппозиционных групп действуют «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») и ИГИЛ. В районах на юго-западе (провинции Дераа и Кунейтра) «властью» являются несколько групп примиренной с правительством Асада вооруженной оппозиции. В прошлом году военная ситуация по всей стране была самой спокойной за годы конфликта. Можно говорить о том, что сложился довольно устойчивый баланс, выгодный на данном этапе почти всем участникам сирийского конфликта, за исключением Башара Асада, говорит Семенов. Сирийскому президенту продолжение войны необходимо для укрепления поддержки среди населения, оправдания отсутствия реформ и прочих проблем, уверен эксперт, — любая военная операция, если последует, чревата тем, что будет не просто операцией против местных сил, а против тех региональных и мировых игроков, которые за ними стоят. На что живет Сирия Инфографика: РБК Сирия с декабря 1979 года находится под американскими санкциями: Америка тогда признала республику государством — спонсором терроризма. В настоящее время в американский список стран — спонсоров терроризма наряду с Сирией входят Куба, Иран и Северная Корея. Эти страны не могут получать от США финансовую помощь, в их отношении также действуют запрет на экспорт товаров двойного назначения и финансовые рестрикции. Впоследствии США вводили дополнительные ограничения, которые ужесточились после начала войны в 2011 году. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) грозило ограничениями лицам и организациям, которые оказывают финансовую помощь сирийскому правительству. Однако до начала войны Сирия была одной из богатейших стран региона. В период с 2011 по 2018 год годовой ВВП страны упал почти на две трети — с $55 млрд до $20 млрд. Жизнь 80% сирийцев за годы войны опустилась ниже черты бедности, а ее продолжительность сократилась на 20 лет. Страна страдает от нехватки врачей и медсестер, учителей, технических специалистов, квалифицированных государственных служащих, описывает ситуацию чрезвычайный и полномочный посол Александр Аксененок. За годы войны сформировались центры влияния и теневые структуры, не заинтересованные в переходе к мирному развитию, хотя в сирийском обществе, в кругах бизнеса из секторов реальной экономики и среди части госслужащих, сформировался запрос на проведение политических реформ, но в атмосфере всеобщего страха и засилья спецслужб он не звучит открыто, продолжает он. Нынешний год может стать для Сирии одним из самых сложных — в этом году бюджет меньше, чем за все годы конфликта. В сирийских фунтах его объем вырос, но в долларах составляет всего $3,36 млрд, на 10% меньше, чем годом ранее. Основные проблемы — падение курса сирийского фунта (до конфликта курс составлял 45 сирийских фунтов за $1, в этом году он достиг исторического минимума — на черном рынке стоимость $1 может достигать 4 тыс. фунтов), рост цен на продовольствие (по многим позициям в прошлом году они удвоились), нехватка нефти и газа. Всемирная продовольственная программа ООН считает, что 60% сирийцев (около 12,4 млн человек) находятся в зоне риска голода. Например, продавец овощей в Дамаске с семьей из девяти детей зарабатывает $5 в день, двое его сыновей не ходят в школу, потому что он не может позволить себе платить за них, один из сыновей уехал в Германию и поддерживает семью переводами, еще один сын проводит в день от трех до пяти часов в очереди за хлебом, цены на который субсидирует государство. Без дотации шесть батонов стоят $0,35 — в шесть раз дороже государственного хлеба. Однако из-за нехватки муки многие пекарни, которые дотирует государство, работают с перебоями. Нехватка энергоресурсов после потери контроля за крупными нефтяными месторождениями на востоке восполняется по большей части из Ирана и за счет контрабандных поставок из Ливана и Ирака. Но в условиях обвала нефтяных цен, нарастающих санкций и военного давления на Иран график поставок нарушился. Еще один удар по сирийской экономике был нанесен финансовым кризисом в Ливане — около четверти депозитов в ливанских банках принадлежат сирийскому бизнесу, в том числе связанному с правительством. Введение валютных ограничений в Ливане затормозило сделки на импорт товаров первой необходимости, в том числе закупки пшеницы, нарушило цепочку поставок комплектующих, повлекло за собой резкий рост цен, указывает Аксененок. В этих условиях правительству Сирии остается только печатать деньги, полагаться на кредиты Ирана и заставлять сирийских бизнесменов напрямую помогать государству, утверждает консалтинговая компания COAR Global. В начале этого года в оборот была введена купюра 5000 сирийский фунтов (около $3,98), до этого самой крупной была банкнота 2000 фунтов. Последствия ракетного удара в 2018 году. Фото: Reuters Сирия и нефть 2011 году Сирия находилась на 33-м месте по объемам добычи нефти, следуя за Южным Суданом и опережая Вьетнам. Если в 2011 году доля ее добычи составляла 0,4% мирового объема, то в 2012 году этот показатель сократился до 0,25% (расчеты по BP Statistical Review of World Energy). На Ближнем Востоке доля Сирии до начала вооруженных столкновений также была очень незначительной: 1,2% всей добычи в регионе в 2011 году и 0,75% — в 2012 году (расчеты по BP Statistical Review of World Energy). Уровень добычи нефти в Сирии в 2010 году составлял 386 тыс. барр. в день, с началом кризиса в 2011 году добыча упала до 333,3 тыс. барр., а в 2012 году уже составляла почти половину от объема 2011 года, или 182 тыс. барр. Что дало вмешательство России Осенью 2015 года Россия военными средствами вмешалась в сирийский конфликт — по инициативе Башара Асада российская группировка была развернута на западе страны. Это изменило весь ход конфликта — позволило Асаду удержаться у власти и сделало Россию одним из главных политических игроков в регионе. На тот момент отношения России с западными странами находились в глубоком кризисе из-за ситуации с Крымом и начала войны на Донбассе, вмешательство в сирийский конфликт изменило динамику контактов Москвы с международным сообществом, в частности активизировалось сотрудничество по линии военных с США, на новый уровень вышли отношения с Израилем. С точки зрения тактики Россию можно считать одним из бенефициаров конфликта, отмечает Кортунов. Успешная и относительно низкобюджетная военная операция быстро превратила Москву в ключевого внешнего игрока на сирийском поле, объясняет он. «Но, насколько можно судить, у Москвы за пять лет непосредственного участия в сирийском конфликте так и не появилось стратегии выхода из него. Степень влияния России на режим в Дамаске тоже остается открытым вопросом. Кто все-таки вертит кем: собака хвостом или хвост собакой?» — задается эксперт риторическим вопросом. Активная фаза российской военной операции в Сирии длилась 804 дня, с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017-го, рассказывал в прошлом году министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в результате ударов ВКС России было уничтожено более 133 тыс. объектов террористов, в том числе заводы по незаконной переработке нефти, ликвидированы 865 главарей бандформирований и более 133 тыс. боевиков (4,5 тыс. из них — из России и стран СНГ). В декабре 2017 года президент Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим отдал приказ о выводе большей части российских войск из страны. По данным комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на сентябрь 2018 года, потери России в Сирии с момента начала операции составили 112 человек. Почти половина приходится на катастрофу транспортника Ан-26 (39 человек) и сбитый сирийскими ПВО Ил-20 (20 человек). Помимо этого агентства Bloomberg и Reuters сообщали о сотнях погибших в Сирии «русских наемников». Минобороны России эти данные не подтверждало. Фото: Reuters При этом у России остались две точки присутствия в арабской республике. Это авиабаза Хмеймим, где дислоцируется 555-я авиагруппа, которая, по данным на 2018 год, включает в себя 28 боевых самолетов ВКС РФ (семь Су-24М, пять Су-25, четыре Су-30СМ, пять Су-34, шесть Су-35 и Су-57), десять транспортных и специальных самолетов (три Ил-76МД, два Ту-154М, Ил-62, Ил-22, A-50У, Aн-72, Aн-26) и девять вертолетов. Пункт материально-технического обеспечения ВМФ расположен в порту Тартус. В декабре 2019 года курирующий оборонную отрасль вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в ближайшие четыре года в модернизацию переданного в управление России Тартуса планируется вложить $500 млн «Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт», — пояснял вице-премьер. Точное количество российских военнослужащих и гражданского персонала, находящихся на этих двух объектах, неизвестно. По данным Центризбиркома, в 2020 году в Сирии 6424 россиянина приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России. Пожалуй, впервые после окончания Второй мировой войны Россия приняла участие в боевых операциях на удаленном театре военных действий, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. Наблюдались определенные проблемы и с логистикой, и со снабжением, и с созданием группировки войск, и управлением этой группировкой. В связи с этим пришлось провести серьезную ревизию многих элементов применения войск, напоминает эксперт. «Это касалось не только авиации и систем ПВО, но и практически всего спектра боевого обеспечения — разведка, инженерное, техническое, боевое обеспечение и так далее», — отметил Мураховский. По его мнению, в итоге Москве удалось проверить в реальных боевых условиях огромную номенклатуру уже имеющегося и перспективного вооружения. «Стало понятно направление, в котором надо совершенствоваться. Некоторых необходимых систем вооружений у нас просто не было, по крайней мере на момент начала операции, — тех же ударных беспилотников», — подчеркивает эксперт. Реальный боевой опыт, полученный офицерским корпусом и профессиональным сержантским корпусом, также имеет неоценимое значение, отметил Мураховский. Он напомнил, что в период антитеррористических операций на Северном Кавказе центры управления, планирования, финансирования и снабжения находились за рубежом России. «Так что операция в Сирии была необходима с военно-политической точки зрения. Если бы на территории Сирии возникло псевдогосударство ИГИЛ со всеми ресурсами страны, это представляло бы смертельную угрозу и для близлежащих государств, и для нас в том числе», — заключил эксперт. Какими санкциями обернулся для Москвы приход в Сирию Никаких секторальных санкций в отношении России из-за конфликта в Сирии ни Евросоюз, ни США не применяли. Персональные ограничения со стороны США действуют в отношении 12 россиян. Санкции США также введены против семи компаний: Темпбанк (ЦБ отозвал лицензию в 2017 году), банк «АКБ «РФА», «Рособоронэкспорт», «Российская финансовая корпорация», «Глобальные концепции групп», «Промсырьеимпорт» и «Маритайм Ассистанс». Российские компании до сих пор не ведут масштабной деятельности на территории Сирии. Ранее Financial Times писала о том, что «дочка» «Стройтрансгаза» — компания «Стройтрансгаз Логистика» миллиардера Геннадия Тимченко — получила разрешение от властей Сирии заниматься добычей фосфатов, а также контракт на эксплуатацию порта Тартус для поставок за рубеж. Однако Тимченко уже находится под санкциями США, а ЕС заниматься поставками фосфатов не запрещает. СМИ также писали об интересах в Сирии бизнесмена Евгения Пригожина. Утверждалось, что в 2019 году сирийский парламент одобрил заключение контрактов на разведку, разработку и добычу нефти с двумя российскими компаниями — Vilada и Mercury Limited. «Новая газета» писала, что обе компании имеют отношение к структурам Пригожина, с которыми СМИ ранее связывали деятельность Частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Сам бизнесмен наличие такой связи опровергал. Впрочем, Пригожин в любом случае уже находится под санкциями как ЕС, так и США. Однако санкции препятствуют более широкому участию российских компаний в сирийской экономике. Во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Абу-Даби министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян посетовал, что принятый в США в прошлого году Закон «О защите гражданского населения Сирии» («Акт Цезаря») усложняет отношения страны с Сирией и мешает налаживанию диалога. В российском МИД назвали этот закон мешающим предоставлению стране даже гуманитарной помощи. В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал новый исполнительный указ, расширяющий возможности для введения санкций против третьих лиц, которые «препятствуют достижению политического решения сирийского конфликта». В июне 2020 года в силу вступил «Акт Цезаря», закрепляющий существующие ограничения против союзников Дамаска и расширяющий их. Закон позволяет вводить вторичные санкции против иностранных граждан и компаний за поддержку режима Асада. В нем говорится о запрете на «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку», участие в «значительной сделке» с сирийским правительством. Также в нем идет речь об ограничении взаимодействия с иностранными гражданами, которые являются наемниками или участниками вооруженных формирований, «действующих на территории от имени правительства Сирии, Российской Федерации или Ирана». В частности, под санкции могут попасть иностранцы, которые: предоставляют Дамаску товары, услуги, технологии, информацию или другую поддержку, которая способствует развитию нефтегазовой промышленности;

предоставляют самолеты или детали к ним, которые будут использоваться в военных целях в Сирии в интересах Дамаска;

предоставляют Дамаску услуги в сфере обороны и строительства или инженерных технологий. Госсекретарь Майк Помпео говорил, что санкции останутся в силе, пока власти в Сирии не перестанут блокировать мирное решение конфликта на основании резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, призывающей к созданию «инклюзивного» правительства и разработке новой Конституции. Несмотря на критику ОАЭ по поводу проблем частного сектора из-за «Акта Цезаря», в администрации Джо Байдена отметили, что пока не собираются ослаблять санкционное давление. Евросоюз ввел санкции в отношении Сирии в 2011 году. В общей сложности под ними находятся 273 физических лица и 70 компаний. Кроме того, в отношении Сирии действуют секторальные санкции — ограничения действуют на импорт в Сирию нефти, инвестиций в определенные секторы, покупку сирийских гособлигаций и экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата связи. Санкции могут быть применены к гражданам ЕС или гражданам и компаниям из третьих стран, которые имеют связи с Евросоюзом. Фото: rula / Flickr Какова перспектива политического урегулирования в стране Нет сомнений в том, что на президентских выборах в этом году 55-летний Башар Асад победит, говорят опрошенные РБК эксперты. США уже заявили, что голосование не признают, если оно пройдет вразрез с резолюциями СБ ООН. Пройти в соответствии с ними выборы никак не смогут, так как ведущийся в Женеве конституционный процесс пока дошел только до стадии формирования конституционного комитета (на это понадобилось два года). К созданию новой Конституции делегаты пока не приступили. Оппозиция винит Асада в несговорчивости — сначала Дамаск не присылал своих кандидатов, потом группы долго согласовывали формат работы. Все, что предпринималось в рамках женевских усилий, делалось в совершенно другой обстановке, в разгар военных действий, напоминает Бакланов. Но оппозиция совершила ошибку, поставив условием отставку Асада, а сейчас правительство перевернуло ситуацию — победило на основной территории страны, поэтому, очевидно, оно не видит смысла в переговорах с проигравшими, полагает эксперт. Оппозиция действительно проиграла, но Турция, США и другие ее спонсоры сохраняют свои интересы в регионе, а значит, сбрасывать со счетов их нельзя, говорит эксперт Семенов. Дамаск потерял суверенитет, решения часто принимаются без него Россией, Турцией и Ираном. Так что можно говорить, что Асад выиграл войну, но не выиграл мир, а оппозиция проиграла войну, но не проиграла мир. Тем более что на территориях, которые контролирует режим, проживает только половина изо всех сирийцев в стране. Режим Асада и дальше будет демонстрировать чудеса выживаемости на фоне растущих экономических проблем, новых санкций и продолжающейся борьбы за власть в самом Дамаске, надежд на прорыв или даже на прогресс в Женеве очень мало, прогнозирует Кортунов. В обозримой перспективе, по его мнению, страну не ждут ни полное восстановление территориальной целостности, ни возвращение миллионов беженцев и вынужденных переселенцев, ни масштабный план постконфликтной реконструкции — финансовых ресурсов на это нет ни у стран Европы, ни у стран Залива. Скандал в Украине. Офис Зеленского обвинили в «сливе» российских вагнеровцев Лукашенко 15.03.2021 Главный редактор одного из самых массовых украинских изданий ЦЕНЗОР.НЕТ Юрий Бутусов в очередной раз заявил, что российских боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина. Операцию готовили спецслужбы Украины и США, но она сорвалась в последний момент. А все из-за возможного "слива" информации властям Беларуси из кабинетов офиса Зеленского. Это была глубоко секретная операция, рассказывает главный редактор издания ЦЕНЗОР.НЕТ. В ней, по его словам, были задействованы спецслужбы Украины, спецслужбы США, спецслужб НАТО, “очень значительное количество людей, подразделений”. “То есть большое количество подразделений людей, все знают, все получили свою часть операции, никто не знает все полностью, все получили маленький фрагмент. И никаких пробоев не происходит. Если бы был малейший намек, малейшая информация о том, что это было… Хоть откуда-то утечка из этих всех структур – 100% Россия не выпустила бы этот автобус», — рассказал Юрий Бутусов. «Эти люди (вагнеровцы прим редакции) проезжают на территорию Беларуси. Это происходит в ночь с 23-го на 24-е июля. И 24 июля у этих людей вылет в Стамбул. И в этот день они регистрируются на рейс, они подтверждают, что они здесь, они проходят регистрацию. И они должны сесть на самолет. И вот тут очень важный момент. До этого момента никто в Российской Федерации о судьбе этих людей не беспокоится”, — рассказывает Юрий Бутусов. По сведениям журналиста, 24 июля 2020 года начальник Главного управления разведки Василий Бурба вместе с сотрудником СБУ участником операции, первым заместителем председателя Русланом Баранецким сделали доклад относительно спецоперации по «вагнеровцам» президенту Украины Владимиру Зеленскому. “То есть до этого момента все наши государственные органы действовали безукоризненно. … И вот после того, как был сделан этот доклад, реакция последовала совершенно неадекватная”, — пишет ЦЕНЗОР.НЕТ со слов редактора. Однако в последний момент решили, что эту операцию нужно перенести, рассказывает Юрий Бутусов. “Перенос операции по сути означал ее провал”. По мнению главного редактора издания, Киев предупредил Минск о бойцах ЧВК Вагнер. “Мы понимаем, что позвонить в Минск из этих людей, вот так, чтобы об этом знал Лукашенко и благодарил коллег, может только кто-то из высших руководящих деятелей. Кто имел право на такие звонки в Минск?” Журналист считает, что это мог быть только очень высокий уровень. Для того, чтобы установить точно, кто конкретно звонил, кто передал сигнал, необходимо немедленно, возбудить уголовное дело, где все эти лица допрошены, проведены очные ставки, заявляет Юрий Бутусов. “Это серьезнейшая угроза национальной безопасности. То есть кто-то, находившийся в кабинете президента, провалил операцию», — резюмировал журналист. Как это было Государственное агентство БелТА сообщало подробности о задержании “боевиков” частной иностранной военной компании под Минском. Телеграф публиковал материал на эту тему. В правоохранительных органах уточняли, что им стало известно о том, что иностранная частная военная компания Вагнера (ЧВК «Вагнера») прислала на территорию Беларуси в Минск «200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». “Россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин”, — уточнили в госагентстве. Россияне в ночь с 24 на 25 июл поселились вначале в гостиницу в Минске, а потом 27 июля переехали в санаторий под Минском. Администрация санатория сообщала, что “туристы” вели себя нехарактерно: были одеты однообразно в стиле милитари, не пили спиртного, держались обособленно. По словам представителей санатория, российские боевики изучали территорию вокруг санатория и старались не привлекать к себе внимания. Ночью 32 человека были задержаны силами группы «Альфа» КГБ при поддержке ОМОН. Еще одного боевика задержали на юге Беларуси. Ночью 32 человека были задержаны силами группы «Альфа» КГБ при поддержке ОМОН. Еще одного боевика задержали на юге Беларуси.