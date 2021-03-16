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Глава МИД Японии: Токио и Вашингтон не позволят Китаю самому менять нынешний миропорядок

Этот контент был опубликован 15 марта 2021 года - 

Токио. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Япония и США не позволят КНР в одностороннем порядке пересмотреть сложившееся мировое устройство, заявил в понедельник в японском парламенте глава МИД Тосимицу Мотэги.

""Япония вместе с США будут решительно реагировать на односторонние попытки Китая изменить статус-кво", - приводит слова министра агентство Associated press.

Глава МИД отметил, что Китай должен стать основной темой переговоров в формате "2+2" с участим прибывших в Токио госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона с одной стороны, и Мотэги и министра обороны Японии Нобуо Киси - с другой. Мотэги также сказал, что выбор Японии в качестве первой страны, которую Блинкен посещает на посту госсекретаря, указывает на важность альянса Вашингтона и Токио.

В то же время Мотэги отметил роль КНР для поддержания мирового порядка. По его словам, "Китай - это экономика номер два, и важно изо всех сил убеждать эту страну поступать ответственно в соответствии с международным правом".

Ранее госсекретарь Блинкен и глава Пентагона Остин, отправившиеся в турне по Японии и Южной Корее, в совместной статье, опубликованной в газете The Washington Post, отметили, что для США альянсы с другими странами являются "мультипликаторами силы".

Они указали, что коллективными усилиями будет возможно призвать к ответу Китай за его политику в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, за его действия в отношении Тибета, Гонконга, Тайваня.

На прошлой неделе стало известно, что 18 марта, после возвращения госсекретаря в США, он и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретятся в городе Анкоридж (штат Аляска) для консультаций с Ян Цзечи - членом политбюро ЦК Компартии Китая, курирующим вопросы внешней политики, и с главой МИД КНР Ван И.

В заявлении госдепа подчеркивалось, что данные переговоры последуют после поездки Блинкена к "ближайшим региональным союзникам" США - в Японию и Южную Корею.

В свою очередь Блинкен отмечал, что встреча представителей Вашингтона и Пекина на Аляске представляет возможность для обсуждения тем, беспокоящих США, и вопросов двустороннего сотрудничества, но эти переговоры не представляет собой стратегический диалог.

В МИД КНР указывали, что эти консультации пройдут по инициативе американской стороны.

"По приглашению Соединенных Штатов Китай и США проведут в ближайшее время стратегический диалог на высоком уровне", - говорилось в сообщении МИД Китая.

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