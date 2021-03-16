Русскоязычные СМИ Азербайджана

Рауф Оруджев. 2021/03/15

По всей видимости, нахождение под защитой российских миротворцев отнюдь не способствует отрезвлению продолжающей оставаться у власти в Нагорном Карабахе сепаратистской верхушки местных армян.

Вот свежие примеры.

Вечером в пятницу в резиденции «президента» Карабаха приняли жителей, переселенных из ряда населенных пунктов «Нагорно-Карабахской Республики». Об этом сообщило Общественное телевидение Карабаха (то есть, у них и ТВ свое никуда не делось).

«Президент НКР» Араик Арутюнян, в частности, заявил, что они не откажутся от Гадрута. «Наша борьба будет продолжаться путем мирных переговоров, чтобы вернуть хотя бы территории бывшей НКАО, которые мы потеряли», — сказал «президент».

Смахивает на какой-то бред – он не только верит в продолжение существования «НКР», но и хочет «возвращения» Гадрута в результате каких-то «мирных переговоров» с Баку.

Мало того, там открыто плюют на конкретные пункты Трехстороннего заявления от 9-10 ноября. Тем же вечером в эфире того же Общественного ТВ Карабаха выступил небезызвестный «секретарь Совета безопасности Карабаха» Виталий Баласанян, который заявил, что Нагорный Карабах сохранит свои Вооруженные Силы.

«Чтобы ни у кого и в мыслях не было, будто у Карабаха не будет Вооруженных Сил. У Карабаха были, есть и будут Вооруженные Силы, более мобильные и более боеспособные», — заявил самозваный «секретарь Совбеза».

Он также добавил, что Карабах сохранится в качестве армянского субъекта.

И как же быть со всем этим? Что может предпринять Баку хотя бы для того, чтобы не открывали громко рот вот эти главные сепаратисты? Иначе ведь странная ситуация вырисовывается – первые лица Азербайджана похваляются победой в войне, а сепаратисты абсолютно безнаказанно, в присутствии российских миротворцев, заявляют, что не только «НКР», но и «Армия обороны Арцаха» у них есть и будет. Надо что-то делать. Но что?

Эти моменты прокомментировал # Фикрет Садыхов, политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского университета:

— Бредовость идей и абсурдные заявления Арутюняна и Баласаняна, конечно, более чем очевидны. Эти недобитые элементы бывшего сепаратистского режима, обосновавшегося в Ханкенди, пытаются сегодня внушить, видимо, населению, проживающему там, что создание какого-то нового образования — это реальность. Думаю, их главная задача – удержать убегающих сегодня мирных жителей из Нагорного Карабаха. Потому что, по имеющимся данным, число их снова сокращается: некоторые возвращаются в Армению, а другая часть переезжает в Россию.

Вступать в переговоры с этой недобитой частью сепаратистского режима Баку, конечно, не намерен. Я уверен в этом. Мы не садились с ними за стол переговоров даже в прежние времена, когда шли интенсивные переговоры между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Минской группы ОБСЕ, не считая их серьезным игроком, элементом в переговорном процессе.

Вряд ли они способны создать что-либо похожее на армию, но то, что террористические отряды у них будут, это, видимо, факт очевидный. И в этом вопросе, конечно же, нам нужны очень серьезные подходы.

Может даже там до сих пор существует телевизионная ретрансляционная станция, громко называемая «Общественным ТВ». Ну, пусть это будет на их совести, если это их успокаивает. Думаю, это тоже носит в определенном смысле временный характер.

Другой вопрос, что мы видим столь наплевательское отношение с их стороны. Вот эти громкие заявления по поводу вооруженных сил, по поводу переговорного процесса. И по поводу вообще дальнейших планов так сказать государственно-политического устройства этого так называемого образования. Вот это, конечно же, делается, по всей вероятности, с молчаливого согласия российских миротворцев. И это, конечно, не должно не беспокоить нас.

Говорить, конечно, можно всё, что угодно, делать самые громкие заявления, выступать с высокопарными речами, давать обещания, говорить о грандиозном строительстве «Армии Арцаха». Но для нас важны не разговоры, а действия. Вот если начнутся попытки реализации всего этого бреда, то здесь, конечно, реакция Баку должна быть молниеносной и очень жесткой. Один раз мы сломали хребет Вооруженным силам Армении, которые держали под оккупацией наши территории, города и районы. Если сепаратисты продолжат идти в русле таких идей, я думаю, им надо будет на практике напомнить, что происходило в течение 44 дней, и какими путями бежали с территории Азербайджана «доблестные» офицеры и солдаты Республики Армения. То есть, если остатки недобитых сепаратистов не уймутся, подобная история может повториться и с ними.

Отдел информации 15 мартa 2021,

Российское издание «Армейский стандарт» опубликовало обширную статью под заголовком «Уроки Карабаха», в которой проводится анализ 44-дневных боевых действий в Нагорном Карабахе. Издание входит в медиагруппу «Звезда», приближенную к Минобороны России. Haqqin.az приводит наиболее интересные выдержки из этой статьи.

согласно официальным данным Министерства обороны Армении, подавляющее большинство потерь пришлось на бойцов 2001-2003 годов рождения

В статье, в частности, говорится, что войска карабахских сепаратистов и Армении не имели боевого опыта современной войны. Хотя возможности приобрести его были. Группа армянских саперов действует на территории Сирии. Однако армянские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях. Теоретически армянский контингент в Сирии мог бы быть существенно увеличен, а его бойцы и офицеры получили бы боевой опыт. Но этого не произошло.

В то же время отмечается, что успеха в начале 1990-х годов армянским силам удалось добиться исключительно благодаря кадрам, пришедшим из Советской армии. Многие полевые командиры имели опыт Афганской войны и умело его применяли. Во время второй карабахской войны на линии боевого соприкосновения командование отдельными подразделениями автоматически возлагалось на ветеранов прошлой войны — как на самых опытных. Эти люди во многом мыслили реалиями прошлой войны, что часто приводило к печальным последствиям.

Согласно официальным данным Министерства обороны Армении, подавляющее большинство потерь пришлось на бойцов 2001-2003 годов рождения. Также не менее 5% погибших — бойцы 1970 года рождения и старше. У Азербайджана основные потери пришлись на солдат 2001-2002 годов рождения, однако не менее 30% погибших — бойцы 25–27 лет, то есть молодые солдаты с опытом службы 3–5 лет. Показательно, что погибшие в возрасте от 50 лет и старше составляют менее десятой доли процента от всех потерь. В целом армянские войска отличались сочетанием «старый и малый» — то есть солдаты призывной службы плюс добровольцы и офицеры советской школы.

главный урок войны в Карабахе — тактика войны эпохи глобального противостояния СССР и США остается в прошлом

Издание отмечает, что наиболее яркие ошибки были допущены на стадии планирования обороны. Позиции и окопы не были оборудованы «лисьими норами» — земляными укрытиями на одного человека, где боец может укрыться в течение нескольких секунд. За несколько недель боев армянские войска не предпринимали попыток замаскировать военную технику от возможных атак с воздуха.

Главный урок войны в Карабахе — очередное подтверждение того, что тактика войны эпохи глобального противостояния СССР и США остается в прошлом. Образно говоря, воюющие автоматом против беспилотника превращаются в рыцарей против огнестрельного оружия. Однако успех беспилотных технологий не стоит считать абсолютным.

В статье также говорится, что победа азербайджанских войск стала возможной благодаря сочетанию ряда факторов, каждый из которых одинаково важен. Это прежде всего использование современных технологий в сочетании с проверенной тактикой их применения. На протяжении последних десяти лет Азербайджан последовательно реализовывал программу модернизации вооруженных сил, а также закупал необходимую военную технику и снаряжение.

Азербайджан последовательно реализовывал программу модернизации вооруженных сил и закупал необходимую военную технику

По мнению российского издания, победа Азербайджанской армии стала также результатом армянских просчетов. С июля 2020 года, когда произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, почти не были предприняты меры для укрепления линии обороны и оснащения ее современными средствами.

«Налицо упущения в системе военного управления. Многие армянские добровольцы заявляют, что никакой системы отправки в зону конфликта попросту не существовало: люди добирались до фронта самостоятельно и часто оставались ненужными никому из местного военного руководства. Рассказывают, что в Карабах из России были готовы приехать армяне-ветераны армии и силовых структур. Однако вместо них на фронте оказались плохо обученные солдаты срочной службы и старики. Как показывает опыт войны в Ливии, где местным силам удалось уничтожить не менее 20 турецких беспилотников, эта техника не является непобедимым «супероружием». Однако оно может таким стать, если против него не принимать никаких мер защиты.

Последствия ударов азербайджанских беспилотников по армянским позициям

По данным портала LostArmour, за 44 дня конфликта армянские войска потеряли 28 танков, 26 гусеничных бронемашин и тягачей, 11 зенитных ракетных комплексов «Оса», 13 гаубиц Д-30 калибра 122 мм, десять 122-мм самоходных орудий «Гвоздика», 17 гаубиц Д-20 калибра 152 мм, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня «Град». Также они потеряли большое количество автомобильного транспорта, грузовых машин и строительной техники.

Потери Азербайджана в военной технике предварительно оцениваются в 13 танков, 18 единиц легкой бронетехники, одну реактивную систему залпового огня, 15 беспилотных летательных аппаратов всех моделей и некоторое количество легкой бронетехники.

Были случаи, когда армянские бойцы погибали целыми взводами из-за отсутствия банального инструктажа о том, как надлежит вести себя в условиях активности авиации противника. Небольшие подразделения становились легкой добычей дронов.

Уроки войны в Карабахе показательны. В военных действиях все большее значение придается технологиям. Классическая оборонительная стратегия с применением большого количества бронетехники не приносит результата. А вот древний военный постулат по-прежнему актуален: победа любит подготовленных», - говорится в статье.

Отдел информации 13 мартa 2021,

В армянском Гюмри совершено нападение на военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри и его жену, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

В Ширакском областном следственном управлении Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту попытки разбойного нападения. Вечером 10 марта неизвестный в маске напал на 40-летнего Романа Романова во дворе его дома. Жена военнослужащего Сируш В. услышала голоса и, выйдя из дома, заметила, что ее муж дерется с неизвестным в маске. Когда женщина начала кричать, звать соседей и угрожать, что вызовет полицию, мужчина в маске напал с ножом и на нее, после чего скрылся.

Пара сообщила прибывшей на место полиции, что они получили телесные повреждения. Там же выяснилось, что Романов проходит службу на 102-й военной базе РФ в Гюмри.

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