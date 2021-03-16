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опубликовано редакцией на Переводике 16.03.21 07:28
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Русскоязычные СМИ Китая

AliExpress раскрыла число заказов из России

Международное радио Китая 2021-03-15 

AliExpress впервые раскрыла число заказов от россиян. С декабря 2020 года по февраль 2021-го граждане оставили на сайте 90 млн заказов, передает «Известия». Покупатели из нашей страны делают десятки тысяч заказов в день, отметили в AliExpress. На Россию приходит около 25% оборота торговой площадки.

Самые популярные товары на AliExpress у россиян — это смартфоны и аксессуары к ним. Еще часто заказывают потребительскую электронику (флешки, зарядки и прочее), компьютеры, мелкие товары для офиса и автомобилей.

За этот период на AliExpress выросли продажи теплой одежды — ее заказывали в 8,7 раз больше, чем в тот же период годом раньше. Еще на продажах все еще сказывается коронавирус, изоляция и удаленная работы — товары для домашнего фитнеса стали популярнее в полтора раза.

Большая часть покупок приходится на товары из Китая, но и заказы из российских магазинов получили четверть от всей выручки AliExpress в России. Чаще всего у местных продавцов покупают смартфоны, бытовую технику, ноутбуки и различную технику для кухни.


Три истории, демонстрирующие, как функционируют механизмы демократии в Китае

（Источник:<<Жэньминь жибао>> он-лайн）  11/03/2021

11 марта, «Жэньминь жибао» онлайн -- 3 ноября 2020 года был опубликован текст Рекомендаций Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ относительно 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития /2021-2025 гг./ и перспективных целей на 2035 год. До этого в Китае уже через интернет собирались замечания и предложения со стороны общества касательно составления плана на 14-ю пятилетку. Такое произошло впервые за всю историю составления пятилетних планов и проектов в Китае. Рекомендации многих интернет-пользователей были переданы команде авторов документов и удостоились большого внимания со стороны товарищей, ответственных за составление черновых версий документов. В частности, совет интернет-пользователей относительно создания модели «пенсионной взаимопомощи» даже был официально вписан в документы. 

 С 16 по 29 августа 2020 года редакция газеты «Жэньминь Жибао» открыла в своем интернет-приложении «Жэньминьван» специальную рубрику, пригласив к участию интернет-пользователей, чтобы они выдвигали свои рекомендации касательно составления плана на 14-ю пятилетку. За короткие несколько дней были получены советы от нескольких десятков тысяч интернет-пользователей, содержание советов охватывало все аспекты социально-экономического развития. Некоторые предложения интернет-пользователей было переданы команде авторов, которые составляют черновики документов.

Член НПКСК Чжан Синъин: инновации способствуют сокращению загрязнения и углеродных выбросов, помогают строить прекрасный Китай

Чжан Синъин - директор института спутниковой метеорологии при Государственном центре спутниковой метеорологии, а также член НПКСК. Данные, за которыми он тщательно наблюдал на протяжении всех этих лет, тесно связаны с инициативой, которая была выдвинута на сессиях ВСНП и НПКСК. 

В прошлом году, в ходе съездов ВСНП и НПКСК, он подал на рассмотрение Народного политического консультативного совета три инициативы, и все они были связаны с экосредой и изменениями климата. 

Все три инициативы, после рассмотрения комитетом по делам предложений НПКСК, были взяты в работу, а также получили активный отклик и были одобрены к реализации ответственными органами по защите экосреды и аварийному управлению, получили широкое внимание со стороны всех крупных СМИ, вызвали активное обсуждение среди народных масс. 

Еще больше Чжан Синъина обрадовало то, что его предложения стимулировали сотрудничество и взаимодействие в сферах контроля и мониторинга окружающей среды. На данный момент Министерство окружающей среды совместно с бывшим Министерством природных ресурсов, Министерством деревень и сельского хозяйства, Китайским метеорологическим бюро и еще 9-ю комитетами и отделами активно создают механизм совместного доступа к данным контроля и мониторинга. 

В конце прошлого года Китай объявил, что надеется, что до 2030 года выбросы углекислого газа достигнут максимума, а до 2060 года будет осуществлена углеродная нейтральность. В начале этого года Министерство окружающей среды назначило Чжан Синъина и еще 5 китайских специалистов членами группы по научной оценке, которые должны написать доклад к «Монреальскому протоколу о веществах, разрушающих озоновый слой» Комиссии ООН по окружающей среде. 

«В этом году у меня есть два главных предложения, первое - это предложение государству, на основе уже имеющейся зрелой системы контроля и мониторинга, постепенно совершенствовать контроль и мониторинг в области выбросов парниковых газов одновременно и на земле, и в атмосфере; второе - это предложение в ходе профилактики загрязнения атмосферы в полной мере принимать во внимание распределение ресурсов атмосферной среды, оптимизировать текущее управление, добиться двойного выигрыша: защиты окружающей среды и экономического роста». 

Депутат ВСНП Ван Янь: вношу рекомендации для большого развития транспорта

«То, что я стала депутатом ВСНП, означает для меня признание со стороны народных масс, и, что еще более важно, возлагает тяжелую ответственность. Я должна тщательно выполнить свой долг: послужить народу, внести рекомендации для развития». Вот уже 5 лет подряд депутат ВСНП и водитель автобуса из Тяньцзиня Ван Янь практически ежегодно вносит свои предложения. За эти годы она подала такие предложения: по отмене станций для взимания оплаты на основной линии высокоскоростной автодороги Пекин-Тяньцзинь-провинция Хэбэй, по упрощению процедуры пожертвования тела после смерти, все эти предложения касаются потребностей народа. 

Ну а сегодня внимание Ван Янь приковано к важной теме: распространению применения общественного транспорта на альтернативных источниках энергии. 

В распространении применения общественного транспорта, работающего исключительно на электричестве, есть множество плюсов, это оказывает заметное влияние на улучшение городской среды и борьбу с загрязнением атмосферы. Однако, по мнению депутата Ван Янь, нехватка столбов для подзарядки, пунктов для подзарядки, длительное время подзарядки - это все проблемы, и, если их не разрешить, они помешают большому развитию «чистого транспорта». «Я с нетерпением жду, когда в транспортном кольце Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй между основными городами можно будет перемещаться на высокоскоростных поездах всего за один час. Ну а интеграция четырех транспортных сетей - городских железных дорог, высокоскоростных железных дорог, железных дорог в пригородах и городского рельсового транспорта - сформирует удобную транспортную сеть, которая принесет городу возможности для нового развития», - говорит Ван Янь. 

Совет интернет-пользователей был вписан в документы 

С 16 по 29 августа 2020 года редакция газеты «Жэньминь Жибао» открыла в своем интернет-приложении «Жэньминьван» специальную рубрику, пригласив к участию интернет-пользователей, чтобы они выдвигали свои рекомендации касательно составления плана на 14-ю пятилетку. За короткие несколько дней были получены советы от нескольких десятков тысяч интернет-пользователей, содержание советов охватывало все аспекты социально-экономического развития. Некоторые предложения интернет-пользователей было переданы команде авторов, которые составляют черновики документов. 

В результате единого изучения и обдумывания, в черновике плана на 14-ю пятилетку было предложено удрать «активное реагирование на старение населения» из сферы гигиены и здравоохранения и разработать отдельную «государственную стратегию активного реагирования на старение населения». В то же время, предложение интернет-пользователя касательно создания модели «пенсионной взаимопомощи» также внесли в документ.интернет-пользователей, содержание советов охватывало все аспекты социально-экономического развития.

Во второй декаде августа 2020 года один из интернет-пользователя под ником «Полные паруса» (Юньфань) передал через специальную рубрику на портале «Жэньминьван» такое предложение: «Возрождение деревни следует начать с формирования в деревнях пенсионной взаимопомощи», чтобы у одиноких стариков было прибежище, чтобы их дети, уезжающие работать в города, могли спокойно заниматься своей карьерой. В регионах с концентрированным проживанием сельского населения на правительственные вложения следует построить общественные столовые, социальные общежития, чтобы старики, если им этого хочется, могли селиться и жить там вместе, чтобы те старики, что помоложе, могли заботиться о тех, кто постарше и послабее, чтобы сформировалась модель пенсионной взаимопомощи».

Согласно сообщению, это предложение интернет-пользователя очень быстро было передано команде авторов, которые составляют черновики документов. В результате единого изучения и обдумывания, в черновике плана на 14-ю пятилетку было предложено удрать «активное реагирование на старение населения» из сферы гигиены и здравоохранения и разработать отдельную «государственную стратегию активного реагирования на старение населения». В то же время, предложение интернет-пользователя касательно создания модели «пенсионной взаимопомощи» также внесли в документ. 

(Редактор:Дэн Цзе、Ян Цянь)


Американские компании с оптимизмом смотрят на перспективы бизнеса в Китае -- опрос

11/03/2021

Вашингтон, 10 марта /Синьхуа/ -- Американские компании в Китае позитивно относятся к ведению бизнеса в 2021 году и ожидают улучшения отношений между Пекином и Вашингтоном. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный Американской торговой палатой во вторник.

Как сообщило агентство Блумберг, в опросе отмечается, что 81 проц. респондентов /345 человек/ считают, что их индустрии будут расти в Китае в текущем году. Половина опрошенных заявила, что в Китае улучшается инвестиционная среда, и только 12 проц. считают, что она ухудшается, что является самым низким показателем с 2012 года.

Согласно исследованию, более 60 проц. респондентов уверены, что правительство будет и дальше открывать рынки.

Более того, 45 проц. считают, что отношения с США улучшатся, что на 15 проц. больше, чем в прошлом году.

"С учетом того, что Китай лидирует в восстановлении экономики и в США пришла новая администрация, респонденты проявляют осторожный оптимизм в отношении роста бизнеса в Китае", -- говорится в сообщении

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