15 марта 2021

Алмазбек Атамбаев. Иллюстрация: News.liga.net

Находящийся в заключении бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев написал статью о том, как много он, по его мнению, сделал для страны. В частности, договорился о безвозмездной помощи со стороны России и Китая.

Атамбаева часто критикуют за серьезное увеличение внешнего долга страны, расплатиться с которым сейчас Киргизии очень сложно. Политик отвечает: кредиты были жизненно необходимы для спасения экономики.

«Хочу еще раз напомнить таким экспертам и критикам про недавнее прошлое. Декабрь 2010 года. Я избран премьер-министром. Ситуация тяжелейшая. Ош и Жалал-Абал надо восстанавливать после пожаров. Сотни семей, тысячи людей без крыши над головой. Экономика страны в глубоком кризисе, потому что в кризисе энергетика, — пишет Атамбаев. — Страна постоянно испытывала нехватку электроэнергии. Ежедневные веерные отключения были обычным явлением. По графику на долгие часы оставались без света районы и даже целые области страны. В Бишкеке было заморожено новое строительство из-за нехватки электроэнергии. Отрезали трехфазное электричество в жилых домах по всей стране. В аилах сельчане давали взятку электрику, что бы на время похорон в доме покойного был свет. Вы хотели бы сегодня жить также?»

По словам экс-президента, до строительства подстанций «Датка» и «Кемин» и одноименной линии ЛЭП «Датка-Кемин» Киргизия не могла самостоятельно распоряжаться даже той электроэнергией, которую сама производил на каскаде Токтогульской ГЭС. Более того, за транзит собственной электроэнергии с юга на север страны ежегодно страна платила $ 10−12 млн.

Дорога Север — Юг тоже была необходима, потому что до ее строительства разные концы страны соединяла лишь одна дорога и в случае землетрясения, обвала, теракта связь между севером и югом была бы потеряна, нужна была подстраховка.

«В Кыргызстане 2010−2013 годов, с пустым бюджетом, с пострадавшими от пожаров во время этнического конфликта городами, лазанием через заборы представителей оппозиции, перекрытиями дорог и захватами областных администраций — в череде трех лет жесточайшего кризиса говорить об инвестициях в страну было невозможно — страна могла пойти по стандартному сценарию саморазрушения „Арабской весны“. Само выживание страны, ее стабилизация, зависело от того смогут ли Атамбаев и его команда привлечь достаточно средств для того, чтобы страна хотя бы выжила в эти непростые годы.

По данным отдела внешней политики аппарата президента, которые были мне предоставлены в мае 2017 года, за период моего премьерства и президентства подписано соглашений на получение безвозмездной грантовой помощи на общую сумму $ 2,9 млрд», — вспоминает Атамбаев.

Он также пишет о $ 500 млн, которые Российская Федерация внесла в уставной фонд Российско-Киргизского фонда развития, а фактически безвозмездно передала на развитие экономики центральноазиатской республики. Всего же, утверждает бывший президент, его команда смогла привлечь в страну грантовой (безвозмездной, не требующей возврата) помощи от зарубежных стран и международных финансовых институтов на сумму более $ 3,5 млрд. И еще на полмиллиарда были списаны старые долги.

Тем, кто говорит, что кредиты надо было брать у других стран или у международных финансовых организаций, но только не у Китая, хочу напомнить, что наш великий сосед выделил нам льготные кредиты для достижения энергетической и транспортной независимости именно тогда, когда все другие страны отказали нам, а международные финансовые организации главным условием выделения кредитов выставили повышение тарифов на электроэнергию в несколько раз! А Китай нас тогда очень выручил и всегда помогал в те трудные годы. При этом только за 2013−2017 годы Китай оказал Кыргызстану безмозмездную грантовую помощь почти на $ 400 млн», — говорится в статье.

А уже позднее, как считает политик, его преемник испортил отношения с Пекином.

Атамбаев признает, что за годы его правления внешний долг страны вырос на миллиард долларов, но ВВП-то, подчеркивает он, увеличился тогда же в 2,5 раза.

Политик призвал граждан страны активно работать, чтобы не боятся внешнего долга. По его словам, нужно чтобы рост экономики всегда опережал рост задолженности страны.

Напомним, Атамбаев приговорен к 11 годам заключения за коррупцию при незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева.

Камилла Дадашова

Минцифры готовится расширить действие закона об обязательной предустановке отечественных программ на мобильные устройства, обязав их производителей сразу устанавливать российский поиск по умолчанию в браузеры. Участники рынка считают, что это поможет «Яндексу», сама компания утверждает, что за свободный выбор.

О разработке к апрелю постановления правительства, которое расширит требования закона о предустановке российского ПО, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией. Минцифры сообщило, что с 1 июля российским пользователям предоставят «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию». Но порядок определения такой поисковой системы будет установлен постановлением правительства, которого еще нет.

Власти хотят обязать производителей устройств устанавливать отечественный поиск по умолчанию для выравнивания условий между российскими и зарубежными игроками, объясняет источник «Коммерсанта». По его словам, речь идет в первую очередь о поддержке «Яндекса».

Сама компания считает оптимальным решением уже существующее «окно выбора» поисковой системы. «Яндекс» заявил, что не видел финальную версию постановления правительства и не знает, как будет реализована установка российского поиска.

По закону о предустановке ПО с 1 апреля на гаджеты потребуется установить 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.Ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». Госдума 9 марта приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий с 1 июля 2021 года штрафы до 200 тысяч рублей за продажу устройств без предустановленного российского ПО, напоминает «Коммерсант».

Минцифры уточнило, что приложения, предустановленные на продаваемые в России гаджеты, будут размещаться на экране устройства рядом с другими похожими. «Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства», — пишет министерство.

Сейчас в мобильных устройствах под управлением Android Google предлагает в браузере Chrome поисковик на выбор, отмечает издание. В списке — «Яндекс», Google и Mail.Ru. Такая опция введена в августе 2017 года в соответствии с договоренностями с «Яндексом» и соглашением с ФАС, которое рассчитано на шесть лет и девять месяцев. В устройствах под управлением iOS пользователи тоже могут выбрать поисковик, который будет работать по умолчанию в браузере.

Андрей Позняков • Последние обновления: 15/03/2021

Улицы Пальмиры, сентябрь 2016 - Авторское право LOUAI BESHARA / AFP

Три правозащитные организации требуют возбудить в России уголовное дело против «ЧВК Вагнера» о жестоком убийстве жителя Сирии. Соответствующее заявление подано в Следственный комитет от имени брата погибшего сирийца, — сообщает центр «Мемориал», который помогал готовить документы вместе с Международной федерацией за права человека и Сирийским центром СМИ и свободы мнений.

Syrian Center for Media and Freedom of Expression

@SyrianCenter

Breaking legal action: Complaint filed in Moscow against Wagner paramilitary fighters, on behalf of Syrian victim #on_our_way_to_justice https://scm.bz/en/scm-statements/breaking-legal-action-complaint-filed-in-moscow-against-wagner-paramilitary-fighters-on-behalf-of-syrian-victim…

2:47 AM · Mar 15, 2021

Правозащитники подчёркивают, что в основу жалобы легли данные из расследования «Новой газеты», опубликованного прошлой весной. В материале шла речь об издевательствах и убийства на газовом месторождении Аш-Шаер близ Пальмиры, которое, по данным издания, охраняли российские наёмники. Как пишет «Новая», бойцы «ЧВК Вагнера» раздробили человеку руки и ноги кувалдой, после чего обезглавили его, а тело сожгли. На видеозаписи убийства слышно, что всё это сопровождается шутками и издёвками.

Новая Газета

@novaya_gazeta

·Apr 21, 2020

В июне 2017 года бойцы ЧВК «Вагнер» запытали и убили сирийца Хаммади Таха Аль-Бута. Убийцы запечатлели процесс на видеозаписях. Один из участников экзекуции на видео — бывший сотрудник ставропольской полиции 1990 года рождения. Называем его имя.

Головорезы 2.0

Новые подробности преступления «группы Вагнера» в Сирии

novayagazeta.ru

Новая Газета

@novaya_gazeta

Похоже, что убитых было как минимум двое. Личность второго нам пока неизвестна, но на видео, которое есть в распоряжении редакции, запечатлена его голова на земле.

3:58 PM · Apr 21, 2020

Родственников убитого обнаружил Сирийский центр СМИ и свободы мнений. Согласно версии, которую со ссылкой на семью приводят правозащитники, в марте 2017 мужчина вернулся в Сирию из Ливана. До этого он около года работал на стройках, а по приезде был арестован сирийскими военными и отправлен на военную базу для прохождения воинской службы под Дамаском. В последнем сообщении от убитого его родственники узнали, что он намерен дезертировать.

«Новая газета» уже обращалась в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело, однако ответа не получила. Новое заявление в ПЦ «Мемориал» называют первой попыткой самих сирийцев привлечь россиян к уголовной ответственности за тяжкие преступления в зоне конфликта.

Так же обстояли дела и двадцать лет назад, когда нерасследованными и безнаказанными оставались насильственные исчезновения, пытки и внесудебные казни в зоне вооружённого конфликта на Северном Кавказе. Теперь, по сути, мы имеем дело с очередным звеном цепи безнаказанности.

Александр Черкасов

председатель Совета ПЦ «Мемориал»

Частную военную компанию, известную как «группа Вагнера», связывают с российскими властями и предпринимателем Евгением Пригожиным, которого относят к ближайшему окружению Владимира Путина. Пригожин, между тем, заявлял, что не имеет никакого отношения к предполагаемым наёмникам. Президент России, в свою очередь, подчеркивал, что не считает Пригожина своим другом, как об этом сообщали СМИ.

Несмотря на это, в Федерации за права человека FIDH считают, что иск от семьи убитого открывает перспективы для разбирательства на международном уровне. «Государство не может избежать международной ответственности передачей права на использование насилия таким теневым вооруженным группировкам, как Вагнер», — заявляет руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии FIDH Илья Нузов.

Ранее Россия неоднократно блокировала резолюции Совбеза ООН о передаче дел о военных преступлениях в Сирии в Международный уголовный суд. В «Мемориале» отмечают, что именно это вынудило жертв преступлений и их родственников обращаться в суды государств, где действует экстерриториальная юрисдикция, в частности, Германии, Швеции, Франции и Испании. Частный иск в России правозащитники рассматривают как важный этап в борьбе за привлечение к ответственности россиян, подозреваемых в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Март 15, 2021

Иллюстративное фото

Франция выслала в Россию уроженца Чеченской республики Ильяса Садуева, который жил в стране с женой и детьми с 2015 года.

Всего на иждивении Ильяса семеро детей, старшему из которых 10 лет, младшему ребенку всего семь месяцев, пишет "Кавказский узел".

Статуса политического беженца Садуев был лишен после того, как выяснялось, что он получил российский паспорт в обход французских требований по защите беженцев.

Ранее сообщалось, что во Франции заключенные депортационного лагеря под Парижем, среди которых около полутора десятков уроженцев Чечни, заявили, что заразились в коронавирусом и не могут получить медпомощь.

Ситуация у части чеченских беженцев во Франции ухудшилась с введением чрезвычайного положения после убийства учителя Самюэля Пати в октябре этого года, показывавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Многие беженцы находятся под угрозой выдворения. Кавказ.Реалии подробно писал о поводах для их депортации.

В начале года миграционные власти Франции приняли решение депортировать в Россию двоих выходцев с Кавказа, которых Россия объявила участниками незаконных вооруженных формирований. Чеченская и ингушская диаспоры Франции тогда вышли на митинги против их выдачи России.

15 марта 2021

Хендрик Дамс.

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс посетит Москву для встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, на которых будут обсуждаться отношения между РФ и ПАСЕ.

Дамс будет находится в Москве 15—16 марта. В понедельник у него состоится встреча с Матвиенко и Володиным. Последний, в частности, намерен затронуть тему «цифрового суверенитета» и подчеркнул, что Россия готова к совместной работе с ПАСЕ «на равных, без двойных стандартов», но, если западные коллеги «считают иначе, никто не будет это терпеть».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на встрече с Лавровым стороны будут обсуждать «ситуацию в Совете Европы» и актуальные международные вопросы.

Кроме того, предполагается, что Дамс встретится с представителями общественных организаций, главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым и ее участниками.

В ноябре 2020 года должен был состоятся двухдневный визит главы ПАСЕ в Москву. Как сообщалось, он должен был провести встречи, в том числе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Государственной думы Вячеславом Володиным и российским омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой.

Однако Дамс тогда прервал свой рабочий визит из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом.

1 марта в российском МИДе подтвердили готовность РФ работать в Совете Европы. 28 февраля постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский отметил, что страна с момента вступления в Совет Европы нацелена на активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом.

Вика Рябова -15.03.2021

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (National Cyber Security Centre – NCSC) насчитал около семи тысяч почтовых серверов в стране, которые могли подвергнуться взлому из-за уязвимости в Microsoft Exchange; при этом лишь на половине из них установлены необходимые для безопасности обновления, сообщает silicon.co.uk.

Центр напрямую связался с 2,3 тысячи компаний и предупредил, что их системы были взломаны, говорится в сообщении. Также NCSC выпустил руководство, в котором отмечает «жизненную необходимость» обновления Microsoft Exchange Server и проверки своих сетей на признаки вторжения.

NCSC отмечает, что хакеры-вымогатели уже начали использовать уязвимость, но свидетельств широкого распространения таких атак в Британии пока нет.

Напомним, в начале марта Microsoft сообщила, что хакерская группировка успешно атаковала почтовый сервер Exchange Server с помощью уязвимости нулевого дня. Ответственность за атаку Microsoft возложила на группу Hafnium, действующую с территории КНР и предположительно поддерживаемую китайским правительством, и отметила, что под угрозой взлома находятся американские компании.

На следующий день Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) опубликовало директиву с требованием для всех гражданских министерств и ведомств обновить или отключить продукты Microsoft Exchange, установленные в госорганах – из-за «неприемлемого риска» их использования.

Как пишет silicon.co.uk, после обнародования информации об уязвимости её стали эксплуатировать и другие хакерские группировки – на сегодня под угрозой взлома могут находиться порядка 250 тысяч почтовых серверов по всему миру. Так, в Европе об атаке на свои ресурсы уже сообщили парламент Норвегии и Европейское банковское управление.

