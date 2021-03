архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.03.21 13:24 скаут: viksimon; переводчик viksimon; “Telegraph”,

"MI5 can commit serious crimes in pursuit of intelligence, court rules" Великобритания - 10 марта 2021 г. МИ5 cможет совершать серьезные преступления Фото: автомобиль припаркован перед зданием. Темз Хаус, штаб-квартира британской службы безопасности (МИ5) в Лондоне. - Reuters© Четыре правозащитные организации оспорили ранее секретную политику, действовавшую "по крайней мере с 1990-х годов", согласно которой служба безопасности "имеет намерение разрешить своим агентам совершать тяжкие преступления" на территории Соединённого Королевства. Однако во вторник судьи Апелляционного суда заявили, что его постановление не ставит МИ5 "выше закона" из-за необходимости "защищать национальную безопасность". Privacy International, Reprieve, Комитет по отправлению правосудия и Центр Пэта Финукейна заявили, что эта политика фактически "предоставляет иммунитет агентам и их кураторам". Критики данной меры утверждали, что она дает спецслужбам "лицензию на убийство", но МИ5 отказалась сообщить, какой уровень преступлений допустим в ее рамках. В декабре 2019 года Следственный трибунал (IPT) большинством голосов (3-2) постановил, что МИ5 действительно имеет право санкционировать совершение информаторами уголовных преступлений. При апелляции этого постановления в январе Королевский адвокат группы Бен Джаффи, заявил, что "нет ограничений на то, какие преступления могут быть санкционированы, по крайней мере, в той частичной версии политики ведомства, которая в настоящее время является публичной". Он заявил суду: "В инструкциях нет ничего, что запрещает службе безопасности давать разрешение на убийства, пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение или лишение свободы". Упомянутые четыре группы утверждали, что эта политика является неправомерной, поскольку у МИ5 нет законных полномочий "сотрудничать с агентами, которые совершали преступные действия". Однако во вторник Апелляционный суд постановил, что служба безопасности все же имеет право "сотрудничать с теми агентами, которые совершали преступные действия в целях защиты национальной безопасности". Лорд-судья Дэвис, заседавший вместе с лордами-судьями Хэддон-Кейвом и Дингемансом, заявил: "Учитывая, что иммунитет от судебного преследования не существовал и не существует, такой вывод не ставит службу безопасности выше закона". В постановлении говорится, что руководство по работе с информаторами "предусматривает, что разрешение может быть дано только в том случае, если уполномоченное должностное лицо убеждено, что потенциальный вред общественным интересам от преступной деятельности перевешивается пользой для общественных интересов, полученной из ожидаемой информации, которую агент может обеспечить, и что выгода пропорциональна рассматриваемой деятельности". Суд добавил: "Таким образом, вопреки утверждению г-на Джеффи, действительно существует предел того, какое преступление может быть разрешено, с учетом необходимости, общественных интересов и требований соразмерности". В заявлении, сделанном после вынесения решения, директор Reprieve Майя Фоа заявила: "Мы будем пытаться обжаловать это решение". "То, что правительство может разрешить тайным агентам совершать самые серьезные преступления, включая пытки и убийства, вызывает глубокую тревогу и должно быть оспорено". Илья Сятица, руководитель программы и сотрудник по правовым вопросам Privacy International, назвал это решение "вызывающим разочарование". Она добавила: "Апелляционный суд отклонил наши опасения по поводу того, что режим, при котором МИ5 использовала информаторов на протяжении десятилетий, создал ситуацию фактического иммунитета из-за отсутствия прозрачности и надзора". "Спецслужбы не должны действовать тайно без соответствующих правовых рамок, гарантий и надзора при использовании такой агрессивной и потенциально опасной разведывательной тактики".

