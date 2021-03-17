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опубликовано редакцией на Переводике 17.03.21 00:09
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российские ученые разработали невидимые антиконтрафактные этикетки

Phil Taylor  16-Mar-2021

Исследователи в России разработали новую форму защитной этикетки, основанную на технологии редкоземельных металлов, которую, по их мнению, можно использовать для защиты товаров от подделки.

Команда из Университета ИТМО и Санкт-Петербургского академического университета с помощью лазера добавила ионы редкоземельного металла эрбия, чтобы создать изображение на наклейке из кремниевой нанопленки. Они создают решетку из отверстий на пленке, а в некоторые из них  определенным образом  добавляют эрбий.

«Под воздействием лазерного излучения отверстия с эрбиевым покрытием меняют цвет - и, таким образом, они позволяют нам правильно читать изображение», - сказал Дмитрий Зуев, доцент кафедры физики и инженерии ИТМО, возглавляющий проект.

Ученые говорят, что производители могут использовать этот подход как скрытый способ маркировать электронику, лекарства, ювелирные изделия и другие товары невидимыми изображениями, которые можно увидеть только с помощью специального оборудования.

Фальсификаторам будет сложно определить формат изображений, даже если они знают, что он присутствует, поскольку им придется проникнуть в систему отгрузки, научиться работать с оборудованием и освоить методы считывания этикеток.

Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials и описывает два разных типа этикеток, защищающих от подделки.

В одном случае лазерная запись люминесцентных областей будет обнаруживаться оптической микроскопией как отверстия в пленке, образующие желаемое изображение.

Второй тип - с более высокой степенью защиты - включает другие этапы изготовления, включая химическое травление слоя эрбия и лазерную запись дополнительных нелюминесцентных отверстий поверх первоначально записанного изображения.

«Наши этикетки основаны на люминесценции ионов эрбия, которая характеризуется несколькими параметрами: интенсивностью, длиной волны и радиационным временем жизни», - объясняет Артем Ларин, аспирант ИТМО.

«Комбинация этих параметров позволяет нам создавать дополнительные уровни защиты. Поэтому, когда вы получаете скрытое изображение с помощью инфракрасного датчика, вы также сможете прочитать информацию о параметрах люминесценции. Это обеспечивает дополнительную степень защиты », - добавляет он.

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