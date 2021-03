архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.03.21 02:17 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Moscow Times”,

"Alexei Navalny and Russia's ‘Conscience’ Wars" Россия - 10 марта 2021 г. Алексей Навальный и "Войны совести" в России Термин «совесть», уходящий корнями в философию стоиков и византийское богословие, имеет мощный резонанс в России и является средоточием продолжающейся культурной войны за то, за что стоит эта страна. By Philip Boobbyer March 10, 2021 Бабушкинский районный суд / ТАСС Когда Алексей Навальный вернулся в Россию в январе, он подчеркнул, что Россия - его дом и что он «не боится». Он также сказал, что пройдет паспортный контроль, как и любой другой гражданин, потому что у него «чистая совесть». Здесь он демонстрировал приверженность давнему идеалу интеллигенции: бесстрашно жить “по правде и совести”. Термин «совесть», уходящий корнями в философию стоиков и византийское богословие, имеет мощный резонанс в России и является средоточием продолжающейся культурной войны за то, за что стоит эта страна. Слова Навального кажется были ответом на комментарий бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожин призвал Навального вернуться в Россию и, возможно, получить приговор к тюремному заключению: «Отсиди свой срок и выйдешь на свободу с чистой совестью». Как и в словах Навального, здесь прозвучал намек на прошлые традиции. На двери Бутырской тюрьмы - одной из тюрем, в которых содержались диссиденты в позднесоветское время, - висела табличка со словами, похожими на фразу Пригожина: «На свободу с чистой совестью». Точно так же в одном из лагерей в Мордовской области висела табличка: «На работу - с чистой совестью». Сейчас Навальный действительно сидит в тюрьме, и, согласно сообщениям, его отправили в мрачную исправительную колонию № 2 на окраине провинциального города Покров. У режима вероятно теплится надежда, что его можно будет «убедить» публично отречься - как это сделали некоторые диссиденты, находившиеся под сильным давлением КГБ в 1970-х годах. Советская система всегда хотела дать определение «совести» по-своему. Подчеркивались честность, лояльность и надлежащее поведение, но, как правило, в контексте поддержки режима. Особая задача заключалась в том, чтобы помочь людям не чувствовать себя виноватыми при совершении действий, которые обычно считаются преступлениями. Жестокие методы оправдывались необходимостью защиты страны от внешних угроз, а моральные сомнения объяснялись как признак реакционного мышления. Писатель-диссидент Лев Копелев, который помогал проводить коллективизацию, оказался под влиянием аргументов режима. «Какой-то рационалистический фанатизм преодолел мои сомнения, угрызения совести и простые чувства жалости и стыда», - вспоминал он. Определение таких понятий, как «совесть» с точки зрения определенного прорежимного патриотизма, также является частью нынешней пропагандистской стратегии Кремля. Ещё одной её частью является разрушение идеи о том, что Навального можно считать честным человеком. Команда Путина обрадовалась, когда Amnesty International лишила Навального статуса «узника совести». И они будут стремиться подчеркнуть недостатки Навального в будущем - использование прошлых грехов людей для их дискредитации - еще один из любимых приемов Кремля. Однако правителям России трудно контролировать концепцию «совести», потому что в русской культуре слишком много всего исходит из более универсальной или персоналистической точки зрения. Например, в русской литературе много говорится о том, как люди могут быть развращены властью. «О, пожалей того, чья совесть нечиста», - провозглашает русский царь Борис Годунов в одноименной пьесе Александра Пушкина (1825 г.). «Совесть» была широко обсуждаемым термином в позднесоветскую эпоху, когда люди начали говорить о темных сторонах советской истории. Диссиденты всех политических убеждений часто говорили о совести и важности преодоления лжи. Произведения Солженицына полны персонажей, которые пытаются сохранить свою целостность перед лицом репрессий. Некоторые называли Сахарова «совестью» страны. Многие представители интеллигенции и коммунистической партии тоже стремились преодолеть опыт двойной жизни. Это моральное беспокойство сыграло, пусть и невидимую, но важную роль в дестабилизации советской системы. Администрация Путина хочет подчеркнуть положительные моменты советской истории, отсюда и упор на победу Советского Союза над нацистской Германией. Несомненно, стойкость и мужество советского солдата сыграли критически важную роль в освобождении мира от фашизма. Для английского читателя, представление об этом дает роман Гроссмана «Сталинград» перевод которого был опубликован пару лет назад. Но Кремль вероятно не хочет, чтобы люди копали слишком глубоко. Наряду с победой есть некоторые темные пятна, связанные с войной и ее истоками. Вряд ли можно гордиться, например, нацистско-советским пактом. Как и в случае со многими национальными мифами, в том числе и с британскими, внимательное изучение истории часто открывает сложную картину. Дискуссия о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь отражает еще один вариант российской «войны совести». Для некоторых в спецслужбах Дзержинский является этическим образцом для подражания: в 2007 году, к 80-летию со дня основания ЧК, была отчеканена медаль, с надписью прославлявшей его как «честь и совесть советского народа». Голосование по восстановлению памятника Дзержинскому - с альтернативой в виде памятника Александру Невскому, теперь приостановлено мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за того что вызвало большие разногласия. Общество «Мемориал» заявило, что только «лишенный совести» может думать о таком голосовании. Правителям России зачастую трудно контролировать этическую концепцию “совести”. Она как мыло, все время выскальзывает из их рук. Отчасти проблема связана с самой природой жизни. Чтобы построить что-то позитивное в любой ситуации, нужны честные и умные люди - вроде Навального. Но если они начинают задавать неловкие вопросы о том, почему дела обстоят именно так, как они есть, то могут начаться проблемы. Так везде - в России, Китае и на Западе. «Совесть» может быть политизирована только до этого момента, после она начинает кусаться.

Dr Philip Boobbyer - преподаватель истории в University of Kent.