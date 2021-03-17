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Техасская грызня: некоторые итоги

16.03.2021 07:00 Виктор ШАЦКИХ  

«Зелёную энергетику» не берут ни сибирские холода на юге США, ни Трапм с Путиным

Месяц назад в южных американских штатах ударили морозы – и начались большие проблемы с электроэнергией. А поскольку на электричество у них там завязано почти всё: отопление, подача воды, заправка электромобилей, которых в США становится всё больше, не говоря уже о работе самых разных бытовых приборов и оборудования, то в мире стали говорить о «техасском коллапсе». Причём, акцент делался на сбоях в работе ветряных и солнечных электростанций. Как на главной причине наступившего ужаса-ужаса. Дескать, американцы увлеклись несерьёзной «зелёной энергетикой», а теперь пожинают плоды.

С немалым злорадством мои коллеги писали и рассказывали по телевизору о том, как обмерзают в Техасе (а также в Западной Европе, где нынешняя зима тоже выдалась холодной) ветряки, как их поливают специальной жидкостью, приготовленной из нефти, с вертолётов, заправленных керосином. Вообще, на ВИЭ (возобновляемые источники энергии) пошёл мощный и вполне убедительный для неспециалистов накат. В России и Казахстане, богатых нефтью, углём и газом (а ветровая и солнечная генерация у нас занимают меньше одного процента общего объёма энергетики) особенно громко смеялись над «учениками Греты Тунберг». Всё это ликование по поводу замёрзших ветряных турбин – оно было какое-то первобытно-общинное. Аутсайдерское. Наверное, так же радовался народ православный двести лет назад, когда шибко умные за границей сделали первый паровоз, и он у них навернулся с рельсов.

Вслед за этим начались споры специалистов – с графиками и диаграммами, отражающими динамику спада в газовом, угольном и «зелёном» секторах техасской энергетики. Картина складывалась довольно противоречивая. Но в итоге можно было сделать вывод: виноват, прежде всего, капитализм. В погоне за клиентами и высокой прибылью техасские энергетические компании не заботились о надёжной работе мощностей в холода. Например, не тратили деньги на утепление газопроводов. И вообще на создание запаса прочности энергосистемы. Зачем? Штат ведь южный. Этот грех водился и за газовыми компаниями, и за теми, чьи станции работают на угле, и, разумеется, за владельцами ветряных и солнечных станций. Но крайними кто-то решил сделать именно «зелёных энергетиков». Образно говоря, конкуренты попытались воспользоваться случаем и подпилить стойки ветряков. Или подгрызть. Я решил подробнее расспросить обо всём этом Владимира Сидоровича – кандидата экономических наук, директора российского информационно-аналитического центра «Новая энергетика».

***

– Владимир Александрович, холода в Техасе закончились, убытки и потери подсчитаны. Можно ли сказать, что у специалистов есть консенсус по причинам и характеру случившегося там энергетического коллапса?

Владимир Сидорович

Владимир Сидорович. (Фото: © Sputnik / Александр Натрускин)

– Официальный отчёт будет опубликован позже, но глубинная причина нарушения энергоснабжения в Техасе понятна. Это неготовность энергосистемы и системного оператора к таким экстремальным погодным явлениям. Обычно пик потребления электроэнергии и мощности в Техасе отмечается летом, когда работает кондиционирование, а сейчас случилось, что этот зимний пик потребления даже превысил летний пик, к чему оператор и система были не готовы. Аналогичный блэкаут произошел в Техасе 2011 году. Уроки не были выучены. Как заявляют сами американцы, инфраструктура США не готова к экстремальным погодным явлениям, вызванным климатическими изменениями. В Америке замерзли нефтяные промыслы и объекты газовой инфраструктуры. Произошли аварии в газотранспортной и газораспределительной системах, в результате чего отключились некоторые газовые электростанции. Кроме того, замёрзшее оборудование на инфраструктурных объектах привело к отключению угольных и атомных электростанций. Ветровая и солнечная генерация, в целом, показали относительную устойчивость в условиях реализации погодных рисков. Было отмечено лишь плавное снижение выработки ветровых электростанций, профиль которого мало отличался от обычного, характерного для периодов ослабления ветра.

– Но я следил за вашим недавним спором с неким анонимным энергетиком. Тем более, что спор происходил на моей странице в Фейсбуке. Этот товарищ утверждал, что 15 и 17 февраля ветрогенерация в Техасе упала практически до нуля. А газовая генерация в это время тянула на себе всю нагрузку и выросла почти в три раза. Можете это прокомментировать?

– Это не очень удачный вопрос, поскольку цифры явно абсурдные, но с другой стороны требуется демонстрация каких-то графиков и серьезный разбор. В период холодов с 13 по 18 февраля остановилось множество объектов, в том числе наибольший объём – это газовые электростанции, которые являются основой энергоснабжения в штате и вырабатывают более 50 процентов электроэнергии за год.

Ветроэнергетика, как и солнечная энергетика, отличается переменчивым характером выработки по природе. Она может падать до нуля, может не падать до нуля. Энергосистемы строятся с учетом этого фактора. Единственный «упрёк», который можно кинуть в адрес ветровой генерации: она в течение какого-то короткого периода времени выдала меньше, чем планировал/прогнозировал системный оператор. Но такое бывает и «в мирное время».

Довольно часто обвинения возобновляемой энергетики и ветроэнергетики, в частности, в нарушениях энергоснабжения являются откровенной дезинформацией. Я уже рассказывал о картинке, которая в те февральские дни попадалась мне сотни раз. На ней вертолёт разбрызгивает какую-то жидкость для устранения обледенения лопасти ветряного генератора. Один из российских артистов лёгкого жанра в своём блоге сопроводил её такой надписью: «Вертолёт, работающий на ископаемом топливе, поливает химической жидкостью, сделанной из ископаемых, заледеневшие лопасти ветряка. Возобновляемая энергия такая возобновляемая».

энергетика

Фото /© nyteknik.se

Я вспомнил, что видел подобный снимок ещё много лет назад, и решил разобраться.

Обратился в компанию Vestas, которая является крупнейшим производителем ветрогенераторов в мире. И не только производителем. На сервисном обслуживании у них более 100 ГВт ветряных турбин во многих странах. Представитель компании назвал изображенное на картинке «странным способом» борьбы с обледенением лопастей ветряных генераторов, о применении которого он не слышал. Предложения Vestas для холодного климата, в том числе анти-обледенительные системы, представлены на сайте компании. Также было отмечено (в связи с тем, что публикация картинки, сопровождённая надписью, намекает на экологическую ущербность изображенной процедуры), что выбросы парниковых газов от работы вертолёта очевидно будут компенсированы в течение считанных часов, если не минут работы ветряной турбины. Другими словами, с климатической/экологической точки зрения такое решение допустимо.

Далее выяснилось, что фотография с вертолётом взята из шведской газеты Ny Teknik за январь 2015 года. На ней изображено, как шведская компания Alpine Helicopter тестирует свою технологию освобождения ото льда лопастей ветряной турбины в 2014 году. При этом распыляется горячая вода, а не «химическая жидкость, сделанная из ископаемых», как написал российский клоун (разумеется, это он не сам придумал, а стащил у таких же жуликов в российском или англоязычном сегменте Интернета – подобные тексты на английском появились в большом количестве во время событий в Техасе).

Сайта шведской компании Alpine Helicopter я не нашел, последняя запись в их Фейсбуке датирована 2018 годом.

Вообще же ветроэнергетика является одним из крупнейших и самых быстрорастущих секторов мировой энергетики. В 2020 году только в Китае были введены в эксплуатацию ветряные турбины общей мощностью почти 72 ГВт. По прогнозам, ветроэнергетика обойдёт гидроэнергетику и атомную энергетику по выработке электроэнергии в мире уже в текущем десятилетии.

Кстати говоря, и планы развития энергетики Техаса предусматривают ввод в эксплуатацию дополнительно 35 ГВт солнечных и ветровых электростанций до 2023 года, то есть более чем в два раза больше, чем установлено на сегодняшний день. Ситуация в Техасе никак не повлияет на процессы декарбонизации мирового энергетического сектора.

– Меня вот ещё что удивляет. Время от времени крупные политические лидеры, например, Владимир Путин или Дональд Трамп, делают довольно странные заявления по поводу «зелёной энергетики». Трамп как-то рассказал на собрании республиканцев, что шум от ветрогенераторов вызывает рак. А Путин, выступая перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации, сообщил, что от ветряков «червяки вылезают из земли». Потом он ещё говорил, что лопасти ветряных генераторов убивают огромное количество птиц. А недавно, комментируя ситуацию на юге США, российский президент заявил: «Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды». То есть Путин воспользовался фейковой новостью. Как и Трамп. Почему так происходит? Люди-то серьёзные. Хорошо понимают, что к чему на свете. И вот такие заявления.

– Я, в принципе, уже отвечал на эти вопросы. В России экологические проблемы, сказывающиеся на здоровье и продолжительности жизни людей, очень острые, а экологические нормы – очень либеральные. Например, жители Кемеровской области взывают ко всему свету о спасении от открытой добычи угля по соседству с жилыми кварталами, а российские стандарты выбросов угольных ТЭС в несколько раз мягче, чем в Китае, США и ЕС. На этом фоне забота президента о зарубежных червях смотрится странно (отечественные-то могут спать спокойно, у нас ветроэнергетики считай что нет: план на 2024 год в 3,35 ГВт – это примерно в 55 раз меньше, чем уже установлено в КНР).

Никаких серьезных научных данных о влиянии отрасли на червяков просто-напросто не существует. Похоже, советники президента вместо настоящего анализа сложных процессов в мировой энергетике снабдили его потрепанной агитационной брошюркой.

Что касается гибели птиц. В академический литературе вы найдете тысячи работ по вопросам их сосуществования с ветроэнергетикой, огромные массивы систематизированных эмпирических данных. Эта тема изучена всесторонне. В США сведения о гибели птиц от разных причин размещаются на сайте службы охраны рыбных ресурсов и диких животных, которая входит в структуру министерства внутренних дел. Итак, в Соединённых Штатах ежегодно гибнет до 988 млн пернатых от столкновений со зданиями; до 340 млн от столкновений с наземным транспортом; до 57 млн от столкновений с ЛЭП; до 6,6 млн от столкновений с телекоммуникационными вышками; до 1 млн в нефтяных шламонакопителях и прудах-испарителях – и только 0,5 млн от столкновений с ветряными турбинами. США, напомню, обладают второй по размерам ветроэнергетикой в мире – около 100 ГВт установленной мощности. Кстати, по данным, публикуемым Американской организацией по охране птиц, кошки убивают до 4 млрд (!) птиц в США ежегодно.

– Всё-таки у вас есть объяснение – почему мировые лидеры говорят такие странные вещи про ветровую энергетику? Ну, Путин, возможно, просто подбадривает российских угольщиков, нефтяников и газовиков: не бойтесь, я с вами. А Трамп?

– У Трампа характер такой, он любит эпатаж. К тому же многие политики-республиканцы – это, так сказать, люди сырьевого сектора, и Трамп выражает их интересы. В то же время надо учитывать, что при Трампе угольные электростанции закрывались рекордными темпами, быстрее, чем при Обаме, а ветровая и солнечная энергетика, напротив, показывали рекордные темпы роста.



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