Подборка сообщений агентства Pars Today (Иран)

Март 12, 2021 Europe/Moscow

Командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил: «В самый подходящий момент будет слышен звук ломающихся костей американцев».

Указывая на то, что США доказали миру свою преступность убийством генерал-полковника Хаджа Касима Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Гаани отметил: «Мы поломаем кости преступной Америки, и звук их ломающихся костей будет слышен в самый подходящий момент».

Он далее добавил: «Сегодня, под руководством мастеров в школе имама Хомейни (Да распространяется на него милость Аллаха!), борьба сил сопротивления во всем мире с пустыми руками против высокомерных, вооруженных до зубов, впечатляет и заслуживает похвалы».

Командующий спецподразделением «Кудс» КСИР также пояснил: "Гордые силы палестинского и йеменского сопротивления, которые созидают ракеты с пустыми руками и нацеливают на саудовский режим, являются последователями школы имама Хомейни (Да распространяется на него милость Аллаха!) и мучеников Исламской революции".

Подчеркнув, что империалисты мира, такие как США и Израиль, стали слабее, чем когда-либо, Гаани добавил: «Хотя у Израиля есть все возможности в мире, однако он строит стену вокруг своей страны в один метр шириной и 6 метров высотой для того, чтобы быть в безопасности».

Март 13, 2021 Europe/Moscow





Судно, принадлежащее Израилю, пострадало от взрыва в Оманском заливе. Хотя причина взрывов до сих пор не ясна, подобные инциденты показывают, что предыдущие утверждения Тель-Авива о том, что так называемые соглашения о нормализации приведут к большей безопасности для израильского режима в регионе, далеки от реальности.

Март 16, 2021 Europe/Moscow

Видеодокумент, показывающий, как спецназ британской армии убивает мирных жителей в Афганистане, таинственным образом исчез, не дождавшись суда.

По данным информационного агентства «Фарс», гражданину Афганистана Сайфулле Яру было 19 лет, когда члены его семьи были убиты британским спецназом в 2011 году.

В интервью 2017 года британской исследовательской группе в Кабуле Сайфулла сказал, что солдаты надели на него наручники и разлучили его с отцом, братом и двумя двоюродными братьями. Затем он услышал два выстрела, и когда британские войска ушли, он понял, что все его родственники были убиты.

Военно-воздушные силы США засняли атаку, но, согласно «Санди Таймс», официальные лица США «странным образом потеряли» документ, который должен был быть передан в суд в Великобритании.

Следственная группа, прибывшая в Кабул из Великобритании в 2017 году, помимо расследования заявления Сайфуллы, опросила 42 солдата, которые заявили, что не помнят о такой миссии.

Хотя оружие, использованное в преступлении, было уничтожено, калибр пуль, оставленных в телах, соответствовал калибру британского оружия.

Согласно отчету британского спецназа, во время операции в деревне, где жил Сайфулла, именно его родственники первыми взяли в руки оружие.

Британское правительство в том же году закрыло расследование 2017 года военных преступлений своих солдат в Афганистане и Ираке, никому не предъявив обвинений.

Март 16, 2021 Europe/Moscow

Представитель МИД Китая назвал Соединенные Штаты абсолютной шпионской империей и заявил, что действия Вашингтона серьезно подорвали безопасность других стран.

Как сообщает российский телеканал "Россия сегодня" официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь вчера перед журналистами назвал действия США против китайских компаний «необоснованными» и «лицемерными» и заявил, что такие действия полностью противоречат принципам рыночной экономики, за которые США всегда выступали.

Реагируя на решение Вашингтона включить пять китайских компаний в список угроз национальной безопасности, он добавил: «Правительство США обобщило концепцию национальной безопасности, злоупотребило национальной властью и приняло меры против высокотехнологичных китайских предприятий».

«Другие страны не должны беспокоиться о Китае, но должны быть обеспокоены угрозами Соединенных Штатов, которые шпионят за всеми, даже за своими партнерами», - сказал он.

Он добавил: «Соединенные Штаты используют преимущества своей технологии для установки бэкдоров (в информатике, способа доступа к определенным позициям другой системы, такой как компьютер, без разрешения), чтобы активно шпионить за другими странами», в том числе за своими союзниками.

«Соединенные Штаты - абсолютная империя шпионажа», - подчеркнул Лицзянь. Действия США серьезно угрожают безопасности других стран и наносят им ущерб.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила в пятницу, что пять китайских компаний, Huawei, Zesty, Haitra, Hangzhou Hikvision и Zhejiang, подпадают под действие закона 2019 года, направленного на защиту сетей связи США, в связи с тем что представляют угрозу национальной безопасности этой страны.

Министерство иностранных дел Китая в ответ на решение Вашингтона оказать давление на большее количество американских компаний, которые работают с Huawei, предупредило, что этот шаг может иметь далеко идущие глобальные последствия.

Представитель министерства иностранных дел Китая заявил: «(Ограничение) серьезно подорвет обмен технологиями и торговлю между двумя странами и миром в целом, и это ослабит мировую производственную цепочку и цепочку поставок. Соединенные Штаты должны немедленно прекратить преследование китайских компаний и относиться к китайским компаниям справедливо и не дискриминационным образом».

«Сообщения о недавних действиях Вашингтона показывают, что Соединенные Штаты не заслуживают доверия», - сказал он.

Новые ограничения администрации Байдена в отношении Huawei соответствуют усилиям предыдущей администрации США. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа запретила федеральным компаниям использовать продукцию Huawei и китайской технологической компании ZTE.

В прошлом месяце, когда ожидалось ослабление напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, официальный представитель США сообщил Reuters, что вместо отмены ограничений эпохи Трампа администрация Байдена пытается ввести новые целевые ограничения на экспорт чувствительных технологий в Китай.

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