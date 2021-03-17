Русскоязычные СМИ Израиля

В Кремле очень хотят, чтобы в списке стран, где признали российскую вакцину, оказался и Израиль. Что отвечают в Иерусалиме?

Вести - Ynet| Опубликовано: 16.03.21

Владимир Путин и российская вакцина (Фото: AFP, shutterstock)

Россия оказывает дипломатическое давление на Израиль, призывая признать вакцину "Спутник V" так же, как Pfizer и Moderna. Об этом во вторник, 16 марта, пишет Итамар Айхнер в "Едиот ахронот".

Тем временем в мире

В публикации отмечается, что в Кремле, который проводит всемирную пропагандистскую кампанию по поводу своей вакцины, считают крайне важным признание Израиля. Прежде всего потому, что Израиль считается самой передовой державой в области вакцинации.

Заинтересованность в израильском признании в России высказывали при различных обстоятельствах. В том числе и в ходе сделки по возвращению израильтянки из Сирии, когда Израилю было предложено закупить вакцины "Спутник V" на 1,5 млн долларов и передать ее режиму Асада.

Израиль, в свою очередь, дает понять, что не только не планирует увеличивать "линейку препаратов", используемых для вакцинации в Израиле, но и признавать прививки, произведенные за границей. В том числе и "Спутник V". В частности, разъясняется, что даже новые репатрианты, прибывшие из РФ после вакцинации "Спутником", должны будут пройти обязательный серологический тест.

В публикации напоминается, что Россия первой в мире объявила о создании вакцины против коронавируса. Произошло это еще в августе 2020 года, до завершения третьего этапа клинических испытаний. Этот факт вызвал скептическое отношение к вакцине как в мире, так и в самой России, где в настоящее время привито всего около 4 млн человек.

Вместе с тем в России сообщают о высоком спросе на вакцину "Спутник", а также о заинтересованности многих стран в приобретении препарата.

МИД РФ сообщает о спросе на вакцину

время публикации: 16 марта 2021 г.

Глава парламентской фракции "Хизбаллы" Мухаммад Раад, возглавляющий делегацию группировки, отправившуюся с трехдневным визитом в Москву, рассказал, как проходила встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он сообщил, что инициатором визита стала российская сторона.

На переговорах обсуждались как региональная ситуация, так и внутриполитическое положение в Ливане. Лавров призвал к скорейшему формированию правительства, а представители "Хизбаллы" заявили, что это должно быть сделано с учетом воли всего ливанского народа. "Наши взгляды в этом вопросе очень близки", - цитирует Раада телеканал "Аль-Майядин".

Обсуждались также положение в Сирии, где Россия и "Хизбалла" являются союзниками, воюя на стороне Башара Асада. Стороны пришли к согласию в том, что борьба с террором в Сирии должна быть доведена до конца, а беженцам надо помочь вернуться домой.

Разговор шел о возможных поставках в Ливан российской вакцины от коронавируса и о противодействии "американским замыслам" в регионе. По словам Раада, российское присутствие обеспечивает баланс сил на Ближнем Востоке. "Наши отношения совершили огромный скачок вперед", - сказал он.

Еврейские погромы в Литве

Леонид Млечин, предваряя премьеру своего фильма об еврейских погромах в Литве задается вопросом...

- Когда я рассматривал их фотографии, меня поразило чувство счастья, которое их переполняло, потому что они делали то, что давно хотели сделать. Это были фотографии еврейского погрома в Литве в 1941 году, когда Красная армия уже отступила, а немецкие войска еще не вошли. Почему об этом предпочли забыть, а антисемиты превратились в героев?









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