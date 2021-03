архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.03.21 00:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Jerusalem Post”,

"Ashkenazi thanks Russia for work to recover Israelis’ remains in Syria" Израиль - 17 марта 2021 г. Ашкенази благодарит Россию за работу по возвращению останков израильтян из Сирии Россия и Израиль в этом году отмечают 30-летие дипломатических отношений By LAHAV HARKOV MARCH 17, 2021 Министр иностранных дел Габи Ашкенази с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 17 марта 2021 года. (photo credit: COURTESY RUSSIAN EMBASSY IN ISRAEL) Министр иностранных дел Габи Ашкенази, во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, поблагодарил Россию за ее усилия по возвращению останков израильтян из Сирии. «Спасибо за вашу помощь в наших гуманитарных вопросах в отношении [останков] солдат и других людей», - сказал Ашкенази. «В Израиле хорошо известно, что если в нашем обществе и есть деликатная проблема, то это именно она». Ашкенази назвал встречу «прекрасной возможностью поблагодарить Россию и российское руководство за помощь в этом вопросе». По сообщениям, российские солдаты ищут останки легендарного израильского шпиона Эли Коэна. Russia Today недавно опубликовала ранее не публиковавшееся видео, на котором Коэн гуляет по Дамаску. Коэн был повешен в сирийской столице в 1965 году после того, как он был разоблачен как израильский шпион. В 2019 году, российская армия нашла останки солдата ЦАХАЛа Захари Баумеля, числившегося пропавшим без вести с 1982 года, и вернула их Израилю. Останки двух других солдат, объявленных пропавшими без вести в битве при Sultan Yacoub во время Ливанской войны 1982 года, до сих пор не обнаружены. Ашкенази и Лавров также ответили на вопрос о незавершенном расследовании против Израиля в Международном уголовном суде, где прокурор Фату Бенсуда утверждает, что Израиль совершил военные преступления против палестинцев. Лавров сказал, что Россия «довольно негативно» относится к МУС. «Ситуация, о которой вы говорили, - лишь один пример. Суд создавался с надеждой, что это будет профессиональный независимый орган, который когда-нибудь станет универсальным. На практике оказалось иначе. МУС не оправдал ожиданий. Не раз он в своих решениях руководствовался политическими мотивами», - сказал Лавров. Министр иностранных дел России обвинил МУС в «попытке расширить свои полномочия и посягнуть на области, которые не входят в его компетенцию». Ашкенази выразил надежду, что расследование в отношении Израиля исчезнет из повестки дня МУС. Решение провести расследование в отношении Израиля «искажает международное право и снижает шанс возобновления переговоров между Израилем и палестинцами», - сказал он. Ашкенази также похвалил Россию как «центрального игрока на Ближнем Востоке ... что важно для региональной стабильности». Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Израиля. «В последние годы между Израилем и Россией ведется плодотворный диалог, основанный на общих интересах и сотрудничестве в областях национальной безопасности. Я вижу большое значение в этом диалоге между нами», - сказал Ашкенази. Россия и Израиль в этом году отмечают 30-летие дипломатических отношений, и Ашкенази упомянул о мероприятиях, запланированных в обеих странах по случаю этой годовщины. Ашкенази, отец которого пережил Холокост, не раз благодарил Россию за ее роль во Второй мировой войне. Ранее в среду ашкенази возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве в память о воинах Красной Армии, место гибели которых неизвестно. «Мы помним центральную роль российской армии во Второй мировой войне и освобождение ими лагерей смерти по всей Европе, и будем вечно благодарны за это», - сказал Ашкенази. Россия и другие страны Восточной Европы, особенно Польша, в последние годы были вовлечены в дипломатические споры по поводу их роли во Второй мировой войне и Холокосте. Израильские официальные лица, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, вместе с президентом России Владимиром Путиным, принимали участие в церемониях, прославляющих победу Красной Армии над нацистами как в Москве, так и в Иерусалиме. Ашкенази также примет участие в церемонии открытия Мемориала Холокоста в посольстве Израиля в России. Он планирует вернуться в Израиль в среду вечером. Ранее на этой неделе Лавров встретился с Мохаммедом Раадом, главой блока "Хезболла" в ливанском парламенте, сообщили российское государственное агентство ТАСС на этой неделе. Ашкенази пытался убедить страны по всему миру объявить всю «Хезболлу», включая ее политическое крыло, террористической организацией. Российские официальные лица в последние годы заявляли, что они считают "Хезболлу" легальной организацией, а не террористической группировкой. Израильский дипломатический источник сообщил во вторник, что МИД считает время встречи Лаврова и Раада [прямо перед встречей с израильским министром] случайным совпадением, а не умышленным выпадом. По его словам, Ашкенази планировал спросить Лаврова, о чем шла речь на встрече. Кроме того, Ашкенази стремился достичь соглашения, по которому Россия признала бы израильские «зеленые паспорта», - сертификаты для людей, которые были вакцинированы или вылечились от COVID-19. Однако Минздрав Израиля не признает российскую вакцину от COVID-19. Дипломатический источник сообщил, что Израиль предложил россиянам, желающим посетить страну, пройти ПЦР или серологический тест, чтобы показать, что у них есть антитела против коронавируса, перед посещением, но им не нужно будет проходить карантин по прибытии. статью прочитали: 60 человек Комментарии