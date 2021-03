архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 18.03.21 00:56 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Putin is at the Gate of Gulf States!" Иордания - 17 марта 2021 г. Путин у ворот [Персидского залива]! Published March 17th, 2021 Президент России Владимир Путин участвует по видеосвязи в церемонии начала строительства третьего реактора турецкой АЭС, построенной энергетическим гигантом России «Росатомом». Москва 10 марта 2021 года. Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP Основные моменты Сегодня Россия осознает масштабы стратегических брешей, оставленных в регионе и Западом в целом и Соединенными Штатами в частности.

Россия, похоже, находится в геополитическом положении, сходном с тем которое ранее занимал Советский Союз. Коммунистическая партия, после большевистской революции, унаследовала это стратегическое положение от царской эпохи. Эту же позицию Россия унаследовала от бывшего Советского Союза. Основное различие заключается в лидерстве: что вы делаете со всей географической мощью перед лицом экзистенциальных вызовов Запада, являетесь ли вы идеологическим коммунистом или российским патриотом, который хочет, чтобы его страна заняла то положение, которого она заслуживает в мире? ? Лидеры большевистской революции Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Лев Троцкий точно знали, чего они хотят от своего государства, когда они наследовали царскому режиму в 1917 году. Борис Ельцин был пьяницей, который не знал, чего он хочет от российского государства вырванного из состава Советского Союза во время его распада в 1991 году.

arn @arnorton Стоимость восстановления Сирии огромна. Нужна ли сумма в $900 млрд или даже больше, всё равно - вероятность привлечения капитала довольно мала. Ahram Online @ahramonline Сирии для восстановления нужны $900 миллиардов: Глава Лиги арабских государств http://english.ahram.org.eg/News/265409.aspx… 1:33 PM · Apr 22, 2017 Но его наследник Владимир Путин точно знает, чего хочет. Геополитический статус России, если бы его не использовали и не канализировали во влияние, был бы утрачен, точно так же как Советским Союзом был утрачен статус сверхдержавы. Не раз Путин испытывал необходимость напоминать о мощи России, и ему это удалось. Так было и в Крыму и в Сирии, так сейчас происходит и в Восточном Средиземноморье. Там он нашел сегодня возможность получить доступ к “воротам” Персидского залива, региона который игнорировался сменявшими друг друга американскими администрациями. Он нашел эти “ворота” открытыми для него. Точно так же, как, в своё время, он почувствовал стратегическую возможность в Крыму, теперь он понял, что есть стратегическая возможность в Персидском заливе. Одним из главных недостатков бывшего Советского Союза была его нерешительность на пике своего могущества. Сначала он разместил ядерные ракеты на Кубе и считал, что США этого не заметят. Затем, после американской блокады и угроз со стороны президента Джона Ф. Кеннеди, которые поставили мир на грань ядерной войны, его лидер Никита Хрущев решил уйти. Он отправил эскадрильи истребителей в Египет во время “войны на истощение” с Израилем. Эти истребители пилотировались российскими офицерами, потому что египетские пилоты ещё не завершили обучение на современных МиГах после того, как их авиация была уничтожена на земле во время войны 1967 года. Но Советский Союз отдал приказ о полном радиомолчании, чтобы израильтяне не «узнали» об участии русских в войне. Любопытно, что великая держава боялась такой страны, как Израиль. Признаки одряхления советского руководства начались в 1960-х, а не в 1980-х, как принято считать. Лидер коммунистов Леонид Брежнев был символом инерции, но он был далеко не единственным. Члены Политбюро последовательно сменяли друг друга [на посту лидера] в течение короткого периода времени, пока Михаил Горбачев не пришел к власти и полностью не уничтожил идею Советского Союза. Владимир Путин стал свидетелем всего этого в тот день, когда рухнула Берлинская стена. Тогда он был офицером разведки среднего звена в Берлине. Если престиж великой державы утрачен, каждый найдет в себе смелость атаковать ее. Все началось с моджахедов в Афганистане, а закончилось протестующими в Восточной Европе. Сегодня Россия осознает масштабы стратегических брешей, оставленных в регионе и Западом в целом и Соединенными Штатами в частности. И он более чем готов заполнить эти пробелы. Россия не стесняется отправлять свои стратегические истребители и бомбардировщики для нанесения ударов по целям в Сирии и переломить ход войны в свою пользу. Неважно, справедливая это война или грязная. Почему? Потому что на карту поставлен неограниченный доступ к Средиземному морю, предоставляемый этой стратегической возможностью. С авиабазы ​​Хмеймим и военно-морской базы в Тартусе русские выходили на Восточное Средиземноморье. Потеря самолета-истребителя, сбитого турками, позволила Путину обеспечить согласие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и стратегически изменить характер отношений между ними. Через турок русские начали разрушать военные отношения внутри НАТО и продавать современное российское оружие связанное с ощутимым шпионским измерением, второй по величине армии в Североатлантическом Альянсе. Ракеты С-400 сейчас являются или будут частью системы обороны НАТО, а с ними есть или прибудут больше, чем просто российские эксперты, помогающий обучать экипажи и управлять системами. Российские «эксперты» находятся внутри информационного контура НАТО. Восточное Средиземноморье - понятие гибкое. Достигает берегов Туниса и Италии. Совершив рывок, Путин оказался в Ливии. Он усвоил урок наемников из США. «У вас есть Blackwater, а у меня - Wagner Group». Там, где он не мог отправить армию, свою работу делал Вагнер. И в любой день, когда ему бы не понравились договоренности, компания могла выйти из игры без всяких политических или дипломатических последствий. Наемники были созданы для того, чтобы безнаказанно нарушать закон, как нас научил опыт Blackwater. Путин ждал, пока ситуация в Персидском заливе незаметно созреет. Была война Джорджа Буша и разрушение Ирака. Затем Барак Обама играл с идеей демократии во время «арабской весны» и последовавшего за ней хаоса. Потом были удары Дональда Трампа. Наконец, Джо Байден появился в роли нового американского президента, взявшего на прицел на умеренные державы Персидского залива, особенно Саудовскую Аравию. Персидский залив исторически неохотно заменял свои отношения с Западом незападными связями. Запад - это полный пакет, включая оружие, защиту, культуру, торговлю и рынок нефти. Но можно ли сегодня обвинить Персидский залив в отказе от приверженности Западу? Запад ушел из Персидского залива, а не наоборот. Запад покинул Персидский залив в опасный момент, когда регион сталкивается с серьезными угрозами со стороны Ирана. Масла в огонь подлила новая администрация США, всего через месяц после вступления в должность, развернувшая в СМИ клеветническую кампанию против Саудовской Аравии. Более того, сейчас Персидскому заливу доступно множество альтернатив. Современное оружие из России, товары из Китая, исключительные промышленные технологии из таких стран, как Южная Корея, способных построить лучшие атомные станции, чем те, что построены США, услуги из Индии и, в последнее время, израильские информационные технологии, которые сами Соединенные Штаты покупают у израильских компаний. Китайские, индийские и корейские лидеры двинулись заранее, в то время как русские ждали, а израильтяне просто навязали себя по причине иранского вызова. Недавний визит министра иностранных дел Сергея Лаврова является продолжением постепенного стратегического проникновения России в Персидский залив. Если Турция создает базы в Персидском заливе и действует, через ворота Катара, так, как если бы она была полноправным государством Персидского залива, то почему путинская Москва не может действовать по той же методе? То, что в Персидском заливе теряет Байден, получает Путин. статью прочитали: 60 человек Комментарии