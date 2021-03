архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.03.21 05:06 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Hill”,

"How the United States can protect democracy from China and Russia" США - 12 марта 2021 г. Как США могут защитить демократию от Китая и России BY DAVID SHULLMAN AND PATRICK QUIRK, OPINION CONTRIBUTORS — 03/12/21 Администрация сделала укрепление демократии за рубежом ключевым приоритетом внешней политики. Президент Байден заявил, что Соединенные Штаты должны помочь обеспечить победу демократии в этот момент возрождения авторитаризма, поддерживаемого Китаем и Россией. Две страны, проводящие кампании дезинформации и вмешательства, подрывают демократию во всем мире. Соединенным Штатам необходимо продемонстрировать преимущества демократии, но также активизировать усилия, чтобы помочь странам-партнерам сделать прививку их политическим системам против наступления антилиберализма. Это должно включать в себя противодействие угрозам демократии со стороны Китая и России. Пекин и Москва представляют разные вызовы и используют разные тактики для достижения своих целей. Но оба оспаривают демократию как лучшую модель управления и подрывают ее практику. Китай использует и усугубляет бреши в управлении в уязвимых странах, используя коррупцию и отсутствие прозрачности для заключения сделок, подрывающих политическое доверие. Россия использует аналогичную стратегическую коррупционную тактику, чтобы поддерживать своих союзников внутри стран и подрывать действия игроков, связанных с США и Европой. И Китай, и Россия часто подрывают этот демократические политические процессы вмешиваясь в выборы и оказывая прямую финансовую поддержку дружественным автократам. Россия вмешивается в выборы по всей Европе, используя социальные трещины в странах с демократией, а Китай вкладывает свои сомнительные финансы в политические кампании и делает заблаговременные инвестиции, чтобы укрепить состояния многочисленных автократических режимов по всему миру. Пекин и Москва подрывают информационную целостность, которая имеет фундаментальное значение для демократии. Кремль сеет сомнения, неразбериху, использует разногласия, распространяет ложные новости и истории, чтобы поляризовать общественные дебаты. Китай перенимает некоторые из тактик России, и обе страны совместно работают над своими глобальными установками и ложной информацией, распространяемой через общие платформы. Растущее доминирование Китая в социальных сетях и рост его инвестиций по всему миру могут сделать его ключевым информационным монитором, способным обеспечить информирование людей в первую очередь из источников новостей, разрешенных Пекином. Китай и Россия также способствуют развитию цифрового авторитаризма, делясь с большим количеством автократов технологиями и рамками для мониторинга своих граждан, замалчивания журналистов и гражданского общества и использования средств контроля в Интернете. В странах от Непала до Кении, Китай продвигает свою собственную модель политического устройства как превосходящую демократию. Китай использует тренинги для политических партий на глобальном юге, чтобы создать отпакированную интерпретацию истории своего внутреннего ответа на коронавирус, чтобы укрепить идеи позитивного превосходства авторитаризма над демократией. Соединенные Штаты должны действовать быстро, чтобы защитить демократию от Китая и России. Есть жизнеспособные варианты, которые можно использовать прямо сейчас. Поведение этих стран должно быть предметом повестки дня каждого звонка госсекретаря Энтони Блинкена двусторонним союзникам, сталкивающимся с одинаковыми угрозами. Эти сигналы необходимо сочетать с демонстрацией большего дипломатического и экономического взаимодействия со странами, которым грозит отход от демократии, включая альтернативы инвестициям из Китая. Соединенные Штаты также могут подтолкнуть Организацию Североатлантического договора, в основе которой лежат принципы демократии, понять угрозы со стороны Китая и России ее стратегической доктрине, призвать к вмешательству и наложить штрафы. Альянс также может обеспечить соблюдение минимальных стандартов кибербезопасности для правительств и критически важной инфраструктуры, в том числе с выборами, для защиты от цифровых вторжений из Китая и России. Блок должен защищать такие политические системы в рамках своей миссии. Более того, программы иностранной помощи, финансируемые Соединенными Штатами, позволят странам-партнерам выявлять и противодействовать вмешательству в их политические системы. Активисты за демократию и независимые СМИ, в том числе в Китае, укрепляют сопротивляемость дезинформации и растущему влиянию Пекина на уязвимые секторы СМИ. Удвоение 200 миллионов долларов в федеральном бюджете для противодействия такому влиянию со стороны Китая может иметь большое значение для увеличения масштабов таких критических интервенций. Вашингтон должен взять на себя обязательство противостоять усилиям Китая и России по формированию глобальных информационных систем с помощью пропаганды и дезинформации. Байден сделал первые шаги по восстановлению эффективных лидеров с Агентством глобальных СМИ, Голосом Америки и Радио Свободная Азия. Эти инициативы создают основу для обещанного саммита администрации, когда аналогичные усилия союзников могут умножить усилия по укреплению демократии. Соединенные Штаты должны сосредоточить усилия на таких усилиях за рубежом, а также укрепить свои собственные институты демократии. Байден знает это и пытается сделать страну образцом управления для всего мира. От этого теперь зависит успех его внешней политики и судьба демократии.

Дэвид Шульман - старший советник Международного республиканского института и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности. Он работал заместителем офицера национальной разведки по Восточной Азии в Национальном совете разведки. Патрик Квирк - старший директор Центра глобального воздействия Международного республиканского института и научный сотрудник по внешнеполитическим исследованиям в Институте Брукингса. Он работал сотрудником отдела планирования секретаря Государственного департамента. статью прочитали: 33 человек Комментарии