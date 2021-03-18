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В Пекине состоялась презентация мемориального издания «Их помнят в России и Китае» (фотогалерея)

（Источник:<<Жэньминь жибао>> он-лайн）  17/03/2021

17 марта, «Жэньминь жибао» онлайн -- 16 марта в художественной галерее "Цзиньтай" Пекина состоялась презентация мемориального издания «Их помнят в России и Китае», посвященного вкладу СССР в борьбу китайского народа с японскими захватчиками.

Как писал Посол РФ в КНР Андрей Денисов в введении данной книги, что книга подготовлена силами сотрудников Посольством РФ в КНР на основе уникальных материалов, предоставленных Министерством обороны РФ.

По его словам, Россия и Китай были союзниками и понесли в ходе Второй мировой войны самые большие потери. Боевое братство того времени - славная страница в истории двусторонних отношений. Взгляды России и Китая на причины, характер, итоги войны практически полностью совпадают. “Они служат для нас руководством к тесной координации в деле защиты мира и стабильности во всем мире”, - отметил Посол.

Чтобы выразить благодарность китайскому народу за особый вклад в увековечение памяти советских воинов в Китае, Посол Денисов вручил медаль "Памяти героев Отечества" китайскому скульптору и художнику, директору галереи “Цзиньтай” Юань Сикуню, настольный медаль “75 лет Победы” председателю Даляньского общества по культурным обменам между Россией и Китаем Кай Чэнляню. Кроме того, он передал нагрудную медаль “75 лет Победы” Пекинской выставке в постоянную экспозицию.

В тот день, присутствовавшие также почтили минутой молчания память советских летчиков-добровольцев, погибших в боях с японскими агрессорами, и возложили цветы к скульптуре "Советский Сокол".






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