Русскоязычные СМИ Франции

Михаил 17.03.2021

Все привыкли видеть Францию в исключительно красивом свете, впечатляющая архитектура, красочные виды, круассаны и сыр с бокалом вина – все это только одна сторона, как говорится: «внешность обманчива».

Но где есть одна сторона, есть и вторая, менее привлекательная, о которой стараются молчать и тщательно скрывать. Один из корреспондентов СМИ проводил неделю исследований, с беспокойством наблюдая за самочувствием французского фотографа из местной газеты, который серьезно пострадал накануне в пригороде, приехав по работе к зданию редакции, расположенного в неблагополучном районе. Выйдя на парковку на него напали и стали жестоко избивать металлическими арматурами и прутами, после потери сознания подростки-бандиты продолжили избивать пожилого мужчину его собственным фотоаппаратом по голове, да так что это привело его к крайне тяжелому состоянию на грани смерти, репортер сейчас находится в коме. При ознакомлении с этой новости, кровь стынет в жилах от такой необоснованной жестокости, тем более от несовершеннолетних.

Еще одна не менее красочная историю уже от других корреспондентов. В далеком 2005 году сотрудники отправились днем в пригород городка Клиши-су-Буа, в то злополучное время, сутками сжигали автомобили после гибели двух молодых парней, которые решили спрятаться от правоохранительных органов в трансформаторной будке. По приезду на назначенное место, оператор заметил слишком тихую и пустую окрестность, настраивая на тот момент очень тяжелую и большую камеру держа ее на своем плече, неожиданно кто-то подошел со спины и толкнул камеру, та сразу же полетела вниз на асфальт и разбилась на части. Мужчина принялся собирать камеру по кускам, но заметил краем глаза что из одного прохода между домов выходит толпа, около 25 человек, которые держали в руках камни и принялись ими забрасывать работников СМИ. Те успели быстро среагировать и убежать к машине, моментально завелись и поехали прочь, мотаясь меж дворов.

Неподалеку от места происшествия натолкнулись на спасателей и спросили, как проехать к ближайшему участку полиции, те в свою очередь лишь указали пальцем на соседнюю улицу и предупредили о том, что вчера ночью участок сгорел дотла.

Воспоминания кореспондентки

По словам представительницы СМИ, они застали момент, когда сотрудники полиции держали в кольце свой участок уже в другом пригороде, таким образом не позволяя подобраться взбешенной толпе к зданию и сжечь его за то, что один из сотрудников органов, принуждающих к закону, выписал посреди дня штраф женщине, лицо которой было полностью покрыто специальным платком. Еще один «интересный» случай произошел на крайнем районе Страсбурга, там снимались для телевидения пострадавшие от огня автомобили на следующее утро после наступления Нового года.

Через пару мгновений раздались неоднократные крики с угрозами и оскорблениями, исходившие с балконов рядом стоящего многоэтажного дома. Работникам пришлось выполнять свою работу крайне быстро и скорее покинуть местность. Еще в одном городе к корреспондентам привязались люди на мотоциклах, пытавшиеся на ходу повредить машину, пробовали оторвать зеркало заднего вида, били чем-то по кузову. Обычно в таких пригородах очень опасно находится людям, снимающим что-либо на камеру, так как там очень этого не любят местные бандиты. К ним отрицательное отношение наравне с правоохранительными органами.

По мнению простых людей, каждый год увеличивается количество мест с такой нехорошей славой. Уже принято считать, что Франция – большой источник насилия, беспорядком и вечного разбоя. Например, в Марселе звуки выстрелов уже считаются обыденностью, так на прошедшей неделе был арестован не один раз судимый мужчина за распространение наркотических средств и разбой, на этот раз он разгуливал напротив еврейской школы с большим ножом. Его признали психологически больным и отправили в больницу на лечение. Сам по себе город очень красив, имеется порт, но увы сейчас Марсель называют столицей криминала. Но уже сейчас за этот «титул» воюют и другие французские города.

Взять, к примеру, Реймс и Нант, где регулярно страдают невинные люди от огнестрельных ранений из-за конфликтов банд.

Криминальная обстановка накаляется

Эта неделя тоже поражает количеством происходящего беспредела: в Нуазье сотрудников полиции закидали подожженными фейерверками, в Бовэ на протяжении нескольких дней идет недовольство, в Рилье-ла-Пап из-за возмущений среди банд пострадали от огня автомобили, в Амьене похожая обстановка, в Лионе подожгли машины из-за того, что несовершеннолетний подросток попал в аварию на украденном байке, рассекая по городу без какой-либо защиты. По мнение преступников во всех бедах виноваты жандармы, они принялись крушить автобусные остановки. Попытки усмирить не увенчались успехом, дошло до вызова самых опытных силовиков из столицы страны, приехало около 200 жандармов. Но все это лишь на время утихомирит город, как только силовики будут отозваны, вновь вспыхнут недовольства, но уже более сильные.

Создается впечатление, что уже ни один город Франции не обходится без таких ситуаций.

Драки и количество разборок увеличивается, от насилия погибают дети 14-15 лет, шпана прямо в общественных местах организовывают стычки, наркобароны возомнили себя властью и досматривают спокойно проходящих мимо жителей страны, якобы подозревают слежку. Правительство в свою очередь, лишь отмахивается и просит еще потерпеть жителей, которые и так измучились от пандемии, рекомендуют придерживаться некоторых правил и угрожают штрафом в 135 евро за появление на улицах города после 6 вечера без уважительной причины.

Самое удивительное, что власти борются с невиновными, а не с теми, кто нарушает покой и плюют на законы, и какие-либо моральные правила. Такой подход привел к тому, что теперь районы могут быть выкуплены бандами. Сотрудники полиции даже не пытаются противостоять такому беспределу, так как отсутствуют подходящие юридические основания, либо не поступают приказы от более высокого начальства, ну и последний вариант – нет желания.

Множество СМИ высказывают свое недовольство и критикует власть за бездействие и подачу красивых «убеждающих» речей. По каким-то неведомым причинам, власти не имеют желания, силы и воли вмешаться в происходящее и наконец поставить точку. Возможно из-за страха последствий, ведь любое силовое вмешательство может привести к полному диссонансу в соседних районах. Не каждый политик осмелится испробовать такой метод, к тому же скоро будут проходить новые выборы и портить репутацию нежелательно.

И так понятно, что восстановить былой покой будет максимально затруднительно. Ко всей проблеме присоединяется и то, что в районах плотно закрепляется ислам. Правительство продолжает закрывать на все глаза и уши, представляя себе прекрасную светлую картину, какой была Франция раньше, каждый верит, что найдется тот, кто все разрешит своими силами, но сами для этого и шагу сделать не хотят.

Но к сожалению, чудо по щелчку пальцем не произойдет, город не очистится, граждане не перестанут бояться, а все конфликты не испарятся, увы.

Опубликовано: 16/03/2021 RFI

На скамью подсудимых в 2021 году Николя Саркози привели нарушения, допущенные во время предвыборной кампании-2012. На фото: митинг Саркози в городе Нанси. 02.04.2012. © Lionel Bonaventure/Reuters

В Париже на 17 марта назначено начало нового суда над Николя Саркози — на этот раз по «делу Bygmalion». Так называлась пиар-фирма, чей филиал занимался сопровождением кампании Саркози по выборам президента Франции-2012. Обвинение утверждает, что благодаря схеме с использованием Bygmalion, на кампанию было потрачено вдвое больше денег, чем разрешено законом. Экс-президенту, уже осужденному 1 марта на три года (из них два условно) по т.н. «делу о прослушках», теперь может грозить до 1 года заключения. Наряду с Саркози обвиняемыми проходят еще 13 человек.

Как все было. Версия обвинения

В 2012 году президент Саркози шел на выборы при поддержке «своей» правой партии «Союз за народное движение» (фр. Union pour un mouvement populaire, или UMP). Согласно французскому законодательству, общие расходы кандидата в президенты на проведение избирательной кампании тогда не могли превышать 22 млн. 509 тыс. евро (для тех, кто вышел во второй тур). Такое ограничение введено для того, чтобы в теории не позволять какому-либо из кандидатов получить значительное преимущество над остальными при помощи денег. Но кандидат Саркози, как утверждает и прокуратура, и некоторые из фигурантов этого дела, — хоть и знал, что близок к превышению лимита трат, — но ничего не сделал для исправления ситуации.

В итоге, как полагает следствие, траты на избирательную кампанию составили «как минимум 42,8 млн евро». «Лишние» деньги были записаны не на избирательный фонд кандидата, а на счет партии UMP, которая якобы заказывала у филиала компании Bygmalion (под названием Event & Cie) услуги по проведению различных мероприятий.

При этом, по данным обвинения, мероприятия либо вообще не проводились, либо проводились для проформы, и стоимость их была значительно завышена.

Вместе с тем следствие не смогло найти достаточных доказательств того, что сам Николя Саркози приказывал создать эту «систему фальшивых платежек и двойной бухгалтерии» или знал о ее существовании. Во всяком случае, в постановлении о направлении дела в суд, подписанном в 2017 году судебным следователем Сержем Турнером*, говорится, что «в ходе расследования не было установлено, что он (Саркози) приказывал, или участвовал, или даже был проинформирован» о махинациях со счетами.

Поэтому, в отличие от остальных тринадцати обвиняемых, — которым вменили и «изготовление и использование подложных документов», и «растрату», и «сокрытие растраты», и «мошенничество» — бывший глава французского государства проходит только по одной статье: «Нелегальное финансирование избирательной кампании». Ему грозит до 1 года тюрьмы и 3750 евро штрафа.

«Не дважды за одно и то же»

Сам Николя Саркози в интервью Le Figaro в начале марта особо подчеркнул тот факт, что следствие не смогло ему больше ничего предъявить.

«Речь идет об этой квалификации (обвинения), и только об этой квалификации. Я уже заплатил более 360 000 евро из своего кармана за это. И так как ничего не было возмещено (государством) за мою (избирательную) кампанию (2012 года), то „sarkothon“ позволил собрать еще 11 миллионов евро для оплаты долгов моей партии. Я не совершал никаких преступлений в этом деле, мы докажем это в суде. И моя кампания, таким образом, ничего не стоила французскому налогоплательщику. Но ему, несомненно, было бы интересно узнать о значительных финансовых затратах, понесенных в ходе разбирательств, направленных против меня. Прозрачность должна быть одинаковой для всех», — заявил экс-президент Франции.

Николя Саркози уже заявил, что будет ходить только на те судебные заседания, где нельзя будет обойтись без его присутствия. На фото: экс-президент на матче своей любимой команды ПСЖ с «Барселоной». 10.03.2021 REUTERS - GONZALO FUENTES

Чтобы стало понятнее, о чем он говорит, нужно отметить, что «Sarkothon» — это благотворительный сбор, проведенный среди сторонников партии UMP в июле—сентябре 2013 года для того, чтобы покрыть сумму, которую государство должно было бы возместить участнику второго тура президентских выборов (т. е., Саркози) — это 10 691 775 евро. Но не возместило: как раз из-за выявленных нарушений в деле финансирования.

Правда, тогда речь в решениях властей шла о превышении лимита финансирования всего на 363 615 евро.

Сначала в декабре 2012 года, то есть через несколько месяцев после выборов, эту сумму назвала Национальная комиссия по счетам кампаний и политическому финансированию (CNCCFP), которая занимается проверкой отчетов участвующих в выборах партий и кандидатов. А затем в июле 2013 года решение окончательно подтвердил Конституционный совет Франции, куда обратился Николя Саркози.

Кстати, именно это решение позволило адвокатам экс-президента позднее — когда уже вспыхнул скандал по «делу Bygmalion» — потребовать от того же Конституционного совета отмены преследования Саркози. Адвокаты настаивали на необходимости применения принципа non bis in idem (лат. Не дважды за одно и то же) — говоря, что за нарушение финансирования избирательной кампании КС уже приговаривал Саркози к тому самому штрафу в 363 615 евро. Но Конституционный совет 17 мая 2019 года постановил, что финансовое наказание и уголовное — имеют разный характер и служат разным «социальным интересам».

Наконец, 1 октября 2019 рухнула последняя надежда Саркози на то, что ему не придется становиться участником процесса по этому делу: Кассационный суд окончательно подтвердил правомочность проведения над ним судебного разбирательства.

К слову, в постановлении о направлении дела в суд, подписанном следователем Сержем Турнером, говорится и о том, что обвинение, хотя и не может этого доказать, но сомневается, будто Саркози не знал о махинациях с финансами.

При этом до сих пор, как отмечает France 24, ни один из фигурантов не обвинил Саркози в том, что он принимал решения или знал о них.

В пользу возможности более-менее положительного исхода этого процесса для экс-президента Франции — а может быть, даже и его оправдания, как отмечает Le Monde — говорит еще одно крайне редкое обстоятельство. Дело в том, что второй следователь, занимавшийся этим делом, Рено ван Рюимбек, посчитал, что в действиях Саркози отсутствует состав преступления. И отказался подписывать постановление, которое составил следователь Серж Турнер.

Защита Саркози наверняка будет активно использовать этот факт на процессе. Защищать экс-президента на этом суде будет его старинный друг, адвокат Тьерри Эрзог, который вместе с ним уже был приговорен 1 марта по «делу о прослушках». Эрзогу по итогам того суда запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение 5 лет, но так как он обжаловал решение, то оно пока не вступило в силу.

Где Копе?

Есть на этом процессе и как минимум один «великий отсутствующий», и это его отсутствие тоже может принести сюрпризы.

Речь о Жан-Франсуа Копе — который сейчас занимает пост мэра парижского пригорода Мо, но во времена, когда разворачивались события, описанные в уголовном деле Bygmalion, возглавлял партию UMP.

Более того, компанию Bygmalion возглавлял один из приближенных господина Копе — Бастьен Милло, который, в частности, ранее работал директором его кабинета и в мэрии г. Мо и в правительстве Франции. Бастьен Милло и привел на работу к господину Копе основного разоблачителя (см. справку) по этому делу — Жерома Лаврийо. Затем, во время избирательной кампании-2012, Лаврийо стал замглавы предвыборного штаба Саркози.

Мог ли глава UMP Жан-Франсуа Копе не знать о фиктивных сделках, заключаемых между самой партией и филиалом компании Bygmalion? По крайней мере, как и в случае с господином Саркози, следователь Турнер не нашел достаточных оснований для того, чтобы заявлять об обратном.

Только, в отличие от Саркози, господин Копе даже не стал обвиняемым по этому делу.

Несмотря на то, что именно скандал Bygmalion вынудил его в мае 2014 года уйти с поста председателя UMP, уступив место… Николя Саркози. А сама партия после этого скандала провела в 2015-м ребрендинг — переименовалась в «Республиканцев», и вынуждена была значительно снизить расходы, чтобы покрыть огромные долги (74,5 млн евро). Саркози до августа 2016-го был председателем и «новой» партии.

В стане «саркозистов», как утверждает Le Monde, крайне возмущены тем фактом, что господин Копе не предстал перед судом. Более того, «саркозисты» пытались направить следствие на вот какой след: они утверждали, что именно Копе мог стать главным «бенефициаром» сделок между партией UMP и компанией Bygmalion. Деньги, якобы, были «уведены» в Израиль.

Кроме того, делались намеки на то, что Жером Лаврийо состоял в интимных отношениях с главой Bygmalion Бастьеном Милло, и именно это якобы могло стать еще одним «мотивом» для «сделки», о которой Саркози «не знал».

Но следствие не обнаружило никаких следов обогащения господина Копе за счет этих сделок (в отличие от следов денег, потраченных на предвыборные мероприятия Саркози). Серж Турнер в своем заключении также «выразил удивление настойчивостью», с которой адвокаты Гийома Ламбера** «выдвигали на передний план письма, приоткрывающие личную жизнь этих двух людей» (Лаврийо и Милло). Лаврийо, к слову, уже заявил, что «никогда не был любовником» главы Bygmalion.

Что касается «великого отсутствующего» Копе, то он, как сообщает журнал Le Point, на недавнем заседании партии «Республиканцы» предупредил о том, что «немедленно» станет «преследовать за клевету любого члена партии», который будет обвинять его в этом деле.

Копе также говорит о том, что Саркози должен нести за это дело ответственность. «Это для меня очевидно. Если бы я был в такой ситуации, я бы взял это на себя», — сказал господин Копе газете Le Monde.

Жан-Франсуа Копе и Николя Саркози во время праймериз в стране правой партии «Республиканцы». 2016 г. Тогда проиграли оба. Сейчас, в суде, выигравшие тоже вряд ли будут. AP - Philippe Wojazer

Посчитает ли необходимым сам Саркози ответить в суде своему однопартийцу? И готовят ли сюрпризы своим подельникам другие обвиняемые?

Франк Атталь, который был заместителем гендиректора фирмы Event & Cie, и который является сейчас одним из 14 обвиняемых, уже заявил о намерении вызвать Копе в суд — пока в качестве свидетеля. «Я вызвал Копе, потому что мне необходимо понять, как председатель партии мог не быть в курсе насчет схемы такого масштаба. Я не жду, что он изменит свою версию. Я просто хочу публично подчеркнуть абсурдность его ответов», — заявил Атталь в интервью France Télévisions.

Суд должен завершиться 15 апреля.

P. S. Есть вероятность, что начало рассмотрения дела по существу будет перенесено на более позднюю дату. В первый день суд рассмотрит ходатайство Жерома Лаврийо, который заявил, что двое его адвокатов заболели коронавирусом. По данным AFP, ходатайство поддерживают адвокаты всех обвиняемых, а прокуратура не должна высказать возражений.

*Серж Турнер, к слову вел и дело, приведшее ранее к осуждению супругов Фийон.

** Гийом Ламбер был главой избирательного штаба Саркози. Он заявляет, что дважды предупреждал президента о том, что тот близок к превышению лимита финансирования избирательной кампании. На показаниях Ламбера, в основном, и держится обвинение против Саркози. Вместе с тем, как пишет Le Monde, Ламбер полагает, что Копе и его сторонники не только знали о системе, но и могли получить от нее финансовую выгоду.

Справка RFI

Основные даты

27 февраля 2014. Скандал впервые вышел на поверхность после публикации в журнале Le Point. Журнал сообщил, что в результате сделок между Event & Cie и партией UMP предвыборный фонд Саркози был превышен «как минимум на 8 миллионов евро». А Жан-Франсуа Копе «организовал хищения» и «получил выгоду». Позднее Копе выиграл у редакции и сотрудников журнала в суде по делу о клевете.

5 марта 2014. Прокуратура Парижа начинает предварительное расследование.

15 мая 2014. Газета Libération сообщает о том, что партия UMP «заплатила» Event & Cie около 20 миллионов евро за проведение мероприятий, многие из которых были фиктивными.

26 мая 2014. Адвокат фирмы Bygmalion обвиняет UMP в том, что это по ее инициативе выла создана незаконная схема. Тем же вечером Жером Лаврийо, замглавы штаба Саркози на выборах-2012, в прямом эфире BFMTV сознается в том, что схема действительно существовала. Лаврийо не может сдержать слез.

26.05.2014. Жером Лаврийо со слезами на глазах делает признание в эфире BFMTV. Reprodução Youtube

27 мая 2014. Председатель партии UMP Жан-Франсуа Копе объявляет о своей отставке.

Февраль 2016. Саркози становится обвиняемым по статье о нелегальном финансировании избирательной кампании. Дело в отношении Копе прекращено за отсутствием состава преступления.

Опубликовано: 17/03/2021 Гелия Певзнер

Густав Климт. Розовые кусты под дереьями (фрагмент),1905. © ВК

Музей Орсе вернет картину Густава Климта «Розовые кусты под деревьями» законным владельцам — наследникам погибшей в концлагере австрийской еврейской семьи. Историю единственного полотна Климта, входившего в государственные французские коллекции, удалось проследить благодаря совместной работе австрийских и французских исследователей, а также доброй воле французских властей.

Министр культуры Франции Розлин Башло объявила, что «Розовые кусты под деревьями» (1905) Густава Климта в скором времени вернется в семью австрийской еврейки Норы Стясны, которую вынудили «продать» картину за ничтожную цену после Аншлюса (насильственного присоединения Австрии к Германии) в 1938 году.

Адвокат родственников Стясны Альфред Нолл и исследовательница Рут Плейер, помогавшая семье Стясны-Цукеркандл проследить сложный путь картины после ее продажи, приветствовали это решение и поблагодарили ученых и французские власти, которые оказали поддержку в реституции. Рут Плейер назвала событие «чудом» — ему предшествовали два года совместной работы сотрудников музея Орсе, в собрании которого находилась работа в последние годы, и венского музея Галерея Бельведер.

Климт написал «Розовые кусты» в 1905 году в окрестностях озера Аттерзее. В 1911 году картину купил австрийский коллекционер Виктор Цукеркандл, представитель крупной еврейской буржуазии, промышленник и меценат. В 1927 году, после смерти Цукеркандла, картина перешла к его племяннице Норе Стясны, еще шесть работ Климта коллекционер завещал другим членам семьи. В 1938, после Аншлюса Нору вынудили продать картину за цену, как минимум в шесть, а максимум — в пятьдесят раз ниже оценочной.

Сомнительную роль в этой истории сыграл «друг» Норы Филипп Хёслер, с которым в юности ее связывали тесные отношения. В 1933 году Хёслер вступил в нацистскую партию и одно время руководил «Венскими мастерскими», объединением архитекторов, ремесленников и коммерсантов, основанным в 1903 году в Вене художниками группы Сецессион. С «Венскими мастерскими» тесно связано творчество Климта. Так называемый «друг» Стясны купил картину за символическую цену, а затем увез ее с собой во Франкфурт, где открыл галерею.

Нора Стясны, лишившись финансовых возможностей уехать из Австрии, была депортирована четыре года спустя в Польшу. Она погибла вместе с матерью Амалией либо в гетто в Избице, либо в лагере уничтожения Белжец. Ее муж Пауль и сын Отто также были депортированы и погибли в Аушвице.

Картина находилась в галерее Хёслера вплоть до его смерти в 1960-е годы. След произведения вновь можно проследить с 1980-х в цюрихской галерее Peter Nathan. В это время парижский музей Орсе реорганизовывал и дополнял свои коллекции. Полотно Климта, по мнению хранителей, позволяло усилить собрание живописи начала XX века. Проведя проверки, во время которых трагическое прошлое картины не всплыло, Орсе купил «Розовые кусты».

По следам картины

Нацистские власти уничтожили многие документы, касавшиеся «арианизации» еврейской собственности — насильственного перевода ее в руки государства и немецких промышленно-финансовых кругов. Недостаточное знание семейной истории родственниками Норы Стясны также затрудняли поиски. Трудности усугублялись тем, что работа меняла название. Сначала картина называлась «Яблони», затем «Розовые кусты под яблонями» и «Розовые кусты под деревьями».

В 2001 году венский музей Галерея Бельведер ошибочно вернул наследникам Норы Стясны другую картину Климта, «Яблони II», но в 2007 власти поняли, что полотно было похищено у другой семьи, а наследие Норы находится в музее Орсе. К Франции австрийское культурное ведомство обратилось в 2018 году, представив некоторое количество документов. Началась исследовательская работа, которая через два года завершилась решением — картина принадлежит наследникам Стясны и должна быть возвращена.

О моральной необходимости реституции сказала министр культуры Франции Розлин Башло, объявившая о решении французских властей во время торжественной церемонии: «Это картина, она не может говорить, и все же она хранит эти трагические судьбы и разрушенные жизни».

Произведения, которые входят в собрания государственных музеев, согласно французскому закону неотчуждаемы. Для возвращения картины Климта будет создан специальный проект закона, который затем представят парламенту. Лоранс де Карс, директор музея Орсе, теряющего единственную работу Климта, которой обладают французские государственные собрания, заявила, что поддерживает это решение. «Это наша честь и выполнение нашего долга по отношению к истории», — сказала она.

Для выявления произведений из еврейских коллекций, похищенных нацистами во время войны, с 2018 года во французских государственных собраниях идет перепроверка провенанса. Как отметила Розлин Башло, подходит к концу инвентаризация Лувра, в которой принимает участие исследовательница Эмманюэль Поляк. В запасниках Лувра и музея Орсе около десятка произведений, принадлежавших адвокату Арману Исааку Дорвилю, также будут возвращены законным наследникам.

А в 2019 году в министерстве культуры был создан специальный отдел по реституции. Министр отметила, что если наследники определены, государство может вернуть им произведения даже если они не подавали соответствующий запрос. «Лишение собственности — тяжелое посягательство на человеческое достоинство, — подчеркнула она во время церемонии. — Это отрицание человеческой сущности жертв, их памяти, их чувств».

Давид Зиви, глава службы реституции, рассказал журналу Le Point, что возвращение картины Климта — первый и уникальный случай в истории похищенных нацистами художественных сокровищ из еврейских коллекций. До этого уже было обнаружено некоторое количество произведений, но наследникам всегда предлагали материальную компенсацию.

Так, в 2020 город Брив выплатил компенсацию немецкой еврейской семье за гобелен, который был приобретен им в 1990-е годы. А в 2005 государство выплатило компенсацию за «Мужчину с гитарой» Жоржа Брака, который таким образом остался в Музее современного искусства. Но в случае Климта это невозможно, — пояснил Зиви, — потому что наследники попросили вернуть им картину. В случае последующей продажи Франция не будет претендовать на покупку. В 1980-е годы произведение было куплено за 4 миллиона франков (менее миллиона евро), с тех пор его стоимость значительно выросла. Например, «Портрет Адели Блох-Бауэр» Климта, который наследникам модели вернул венский музей Галерея Бельведер, был продан за 135 миллионов долларов.

статью прочитали: 66 человек