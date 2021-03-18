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опубликовано редакцией на Переводике 18.03.21 11:26
скаут: kverinov; переводчик kverinov;
 
 

Монголия: и нашим и вашим под одну дуду спляшем

В разгар бесконечного экономического противостояния США, похоже, нашли у КНР слабое место. Сейчас, когда американо-китайские торговые войны переходят в цифровой формат с вовлечением электронных платежных систем, Пекин может лишиться торгового партнера и союзника.

Так, стало известно, что 18 января 2021 года состоялась онлайн-церемония завершения совместного проекта НАТО по поддержке кибербезопасности Улан-Батора. Таким образом была заложена основа для контроля военного сегмента местного киберпространства. Натовским специалистам обеспечен доступ к информационной инфраструктуре Монголии при посредничестве только что открытого в стране центра кибербезопасности. Также Монголия была включена в программу курсов повышения квалификации для специалистов из стран-партнеров НАТО. Фактически Улан-Батор подключился к единой системе Североатлантического альянса по борьбе с киберугрозами. При этом проводятся консультации между оборонными ведомствами США и Монголии.

В цепочке "Один пояс - один путь" обнаружилось слабое звено, являющееся ключевым пунктом в северном направлении китайской экономической стратегии. Фактически Улан-Батор перечеркнул все усилия, предпринимавшиеся обоими государствами для постоянного прогресса двустороннего стратегического партнерства. Отношения с Пекином и раньше были настороженные. Обеим странам потребовалось не одно десятилетие осторожных шагов навстречу друг другу, чтобы достичь недавнего уровня сотрудничества. Теперь же только что установившиеся доверительные взаимоотношения безвозвратно утеряны.

Однако Монголия всё ещё пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Она продолжает пользоваться портами в Северном и Северо-Восточном Китае для доступа к морю, активно сотрудничает с Пекином по образовательным программам обмена и не устает твердить о необходимости всеобъемлющего стратегического партнерства.

В этой ситуации удивляет молчаливое согласие китайской стороны. Впрочем, мы все наслышаны о традиционной изощренности восточных политических интриг. Потому можем пока лишь догадываться о реакции Пекина и поздравить США с выигрышем важного раунда в трудном глобальном противостоянии.

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