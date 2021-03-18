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опубликовано редакцией на Переводике 18.03.21 20:23
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Мексика изъяла партию поддельной вакцины Sputnik Covid, готовую к отправке в Гондурас

Таможенники и военные  обнаружили 1155 флаконов с более чем 5700 дозами  поддельной вакцины  внутри двух холодильников, заполненных льдом и газированными напитками. Экипаж самолета  и пассажиры  направлявшиеся  в Гондурас были задержаны и переданы  Генеральной  прокуратуре.

Posted by Harshit Sabarwal | AP, Mexico City

PUBLISHED ON MAR 18, 2021 

Медицинский специалист держит флакон с вакциной Sputnik V против коронавируса.  Москва, Россия (Reuters)

Мексиканские таможенники изъяли флаконы  с  якобы  вакциной  Sputnik V Covid-19 готовые к отправке в  Гондурас. Российское предприятие, финансировавшее разработку вакцины, заявило в четверг, что задержанная “вакцина” поддельная.

Согласно заявлению налогового агентства Мексики, опубликованному поздно вечером в среду,  изъятие  и  аресты  были проведены  на борту частного самолета в штате Кампече на побережье Мексиканского залива.

Таможенники и военные обнаружили 1155 флаконов с более чем 5700 дозами внутри двух холодильников, заполненных льдом и газированными напитками. Экипаж и пассажиры-гондурасцы были переданы в Генеральную прокуратуру.

Мексиканские официальные лица не назвали дозы поддельными, но Российский фонд прямых инвестиций в своем заявлении в четверг заявил, что после просмотра фотографий упаковки они установили, что вакцина поддельная.

«Анализ фотографий изъятой партии, включая дизайн контейнеров и этикеток, позволяет предположить, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной», - говорится в сообщении РФПИ. «При отправке также были нарушены протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины Sputnik V.

В нем  также  говорится, что Минздрав России будет сотрудничать с мексиканскими властями для анализа содержимого флаконов.

РФПИ также подключил к делу геополитику, заявив: «Это пример возможных провокаций против Спутника V, как российские официальные лица предупреждали на прошлой неделе. Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, возможно, направленную на дискредитацию вакцины Sputnik V путем поставки поддельной вакцины».

Российские информационные агентства, финансируемые государством, на прошлой неделе процитировали анонимный высокопоставленный кремлевский источник, заявивший, что «США и их союзники» планируют «крупномасштабную информационную кампанию, направленную на создание предвзятого отношения» к российской научной продукции, предназначенной для борьбы с Covid-19. .

Источник сообщил, что якобы план состоит в том, чтобы описать Sputnik V как неэффективный и опасный, в том числе путем «инсценировки массовых смертей якобы в результате использования» вакцины.

Мексика начала вакцинацию людей Sputnik V в прошлом месяце и на сегодняшний день получила 400 000 доз.

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