опубликовано редакцией на Переводике 18.03.21 20:23 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Mexico seizes fake Sputnik Covid vaccine bound for Honduras" Индия - 18 марта 2021 г. Мексика изъяла партию поддельной вакцины Sputnik Covid, готовую к отправке в Гондурас Таможенники и военные обнаружили 1155 флаконов с более чем 5700 дозами поддельной вакцины внутри двух холодильников, заполненных льдом и газированными напитками. Экипаж самолета и пассажиры направлявшиеся в Гондурас были задержаны и переданы Генеральной прокуратуре. Posted by Harshit Sabarwal | AP, Mexico City PUBLISHED ON MAR 18, 2021 Медицинский специалист держит флакон с вакциной Sputnik V против коронавируса. Москва, Россия (Reuters) Мексиканские таможенники изъяли флаконы с якобы вакциной Sputnik V Covid-19 готовые к отправке в Гондурас. Российское предприятие, финансировавшее разработку вакцины, заявило в четверг, что задержанная “вакцина” поддельная. Согласно заявлению налогового агентства Мексики, опубликованному поздно вечером в среду, изъятие и аресты были проведены на борту частного самолета в штате Кампече на побережье Мексиканского залива. Таможенники и военные обнаружили 1155 флаконов с более чем 5700 дозами внутри двух холодильников, заполненных льдом и газированными напитками. Экипаж и пассажиры-гондурасцы были переданы в Генеральную прокуратуру. Мексиканские официальные лица не назвали дозы поддельными, но Российский фонд прямых инвестиций в своем заявлении в четверг заявил, что после просмотра фотографий упаковки они установили, что вакцина поддельная. «Анализ фотографий изъятой партии, включая дизайн контейнеров и этикеток, позволяет предположить, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной», - говорится в сообщении РФПИ. «При отправке также были нарушены протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины Sputnik V. В нем также говорится, что Минздрав России будет сотрудничать с мексиканскими властями для анализа содержимого флаконов. РФПИ также подключил к делу геополитику, заявив: «Это пример возможных провокаций против Спутника V, как российские официальные лица предупреждали на прошлой неделе. Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, возможно, направленную на дискредитацию вакцины Sputnik V путем поставки поддельной вакцины». Российские информационные агентства, финансируемые государством, на прошлой неделе процитировали анонимный высокопоставленный кремлевский источник, заявивший, что «США и их союзники» планируют «крупномасштабную информационную кампанию, направленную на создание предвзятого отношения» к российской научной продукции, предназначенной для борьбы с Covid-19. . Источник сообщил, что якобы план состоит в том, чтобы описать Sputnik V как неэффективный и опасный, в том числе путем «инсценировки массовых смертей якобы в результате использования» вакцины. Мексика начала вакцинацию людей Sputnik V в прошлом месяце и на сегодняшний день получила 400 000 доз. статью прочитали: 41 человек Комментарии