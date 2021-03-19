Fox News: Путин открыто глумится над Байденом сделав ему унизительное предложение - “[открытые] дебаты”

Ведущий Fox News Шон Хэннити предупреждает, что противники Америки “отнюдь не разделяют чересчур оптимистичного взгляда [американцев] на Джо Байдена”

By Charles Creitz | Fox News





Шон Хэннити размышляет, действительно ли, учитывая неоднократные оплошности Байдена, страной управляет вице-президент Харрис.

Президент России Владимир Путин «открыто издевается над президентом Соединенных Штатов для собственного удовольствия, - сказал в четверг телезрителям ведущий Fox News Шон Хэннити, - и я как гражданин Америки, честно говоря, нахожу это унизительным».

Ведущий программы «Hannity» размышлял о том, что эпизодические упоминания президентом Байденом Камалы Харрис как «президента Харрис» представляют собой моменты истины.

«В конце концов, Камала Харрис принимала все звонки мировых лидеров и еженедельно проводит встречи с госсекретарем», - сказал он. «Так может быть, это все-таки администрация Харрис».

Затем Хэннити спросил: «С какой стати Владимиру Путину вызывать Джо Байдена на срочные дебаты, не давая ему времени на подготовку?..... О чем я говорю? ... Если сравнивать с Джо Байденом 2012-го или даже 2016-го года, сегодняшний Джо Байден выглядит чрезвычайно слабым, немощным, зачастую - растерянным, и, да, у него проблемы с восприятием. Это очевидно. Не надо большого ума чтобы понять это ".

«Вот в чем проблема, которая касается всех нас», - сказал ведущий позже в своем монологе. «В этом мире много злых актеров, много враждебных режимов, таких как путинская Россия, муллы в Иране, такие как президент Си и Китай, такие как Северная Корея и Ким Чен Ын. Угадайте, что происходит? Они не разделяют нашего чересчур оптимистичного взгляда на Джо Байдена. Они изучают Джо Байдена и наблюдают за нашими действиями каждый день.

«Все враги Америки, все враждебные акторы мира, они видят то, о чем мы говорим открыто. Что у Джо Байдена проблемы, что он сегодняшний - это своего рода пустая оболочка его прежнего я из прошлых лет, которая явно очень тяжело трудится только чтобы добраться до очередного уикенда

«Теперь мы собираемся задать очень важный вопрос: хорошо ли это для страны? Хорошо ли это для свободного мира? Ответ на этот вопрос также очевиден: ни в малейшей степени».

«Вот почему, - заключил ведущий, - кандидату никогда нельзя позволять прятаться в своем бейсменте всю [избирательную] кампанию и никогда не задавать ему сложные вопросы».

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