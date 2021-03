архив



дата публикации 19.03.21 20:00 скаут: Игорь Львович Глобальная сеть Глобальная сеть: подборка русскоязычных материалов В поражении Армении виноваты Россия, США и лично Трамп СolonelСassad (colonelcassad) wrote, 2021-03-15 Прекрасное с митинга сторонников Пашиняна. Оказывается, в поражении Армении в войне виноваты Россия, США и Трамп. Ну вот, раскрыли наконец правду, а я думал, что в проигрыше войны виноват прежде всего Пашинян, который до нее довел и успешно проиграл, потеряв территории Карабаха. А теперь выясняется, что ему должны были помогать США и РФ, а Трамп вообще был занят какими-то малозначимыми выборами в США, вместо того, чтобы ринуться на защиту Степанакерта и Шуши. * * * Плюс видео с митинга оппозиционных националистов, которые призывают воевать за Армению.

Немного поздновато для войны. Тут Пашиняна скинуть никак не могут, какая уж теперь война с Азербайджаном. Для восстановления боеспособности армии армянам потребуется пару лет, а добровольцы сами по себе много не навоюют при текущем уровне организации, что наглядно показала недавняя война. «У абхазов флот больше, чем у нас» — интервью с грузинским генералом 13 марта 2021 Патрульный катер проекта 1400 М «Гриф» ВМФ Абхазии. Иллюстрация: wpristav.ru Генерал-лейтенант Гурам Николаишвили в интервью изданию «Грузия и Мир» прокомментировал заявление Департамента обороны США о готовности, «на фоне возросших угроз со стороны России, помочь Грузии в повышении обороноспособности» и о том, какие угрозы может это содержать для самой Грузии. Гурам Николаишвили. Иллюстрация: «Грузия и Мир» — После того как в Соединенных Штатах Америки власть получила администрация Байдена, Пентагон зачастил с заявлениями, что должны помочь Грузии и Украине в развитии обороноспособности, в модернизации вооружения и т. д. Часто упоминают «возросшие российские угрозы и влияние…». Прозападный политический спектр в Грузии на все это возлагает большие надежды. Что в нынешней ситуации означает для нас эта риторика Белого дома и что реально она может нам принести? — То, что приход Байдена к власти в США вызвал бы определенные изменения в глобальной политике, ни для кого новостью и неожиданностью не было. Конечно, будет пересмотрен целый ряд приоритетов, которые были у прежней администрации, и это отразилось на реальных шагах. Однако ожидания (в том числе и в нашем политическом спектре), что сейчас Америка вернулась (как заявил Байден в день инаугурации) и странам-партнерам станет лучше, несколько инфантильно. Сомневаюсь, что эти изменения находятся в соответствии со стратегическими интересами Грузии. И потом, у Грузии сегодня нет ориентированного на собственные интересы руководства, которое постаралось бы внести коррективы в отношения двух стран. Что касается заявления Пентагона, что США готовы помочь Грузии в развитии обороноспособности, то, исходя из того, что заявление довольно общее, сложно конкретно сказать, о какой помощи в этой ситуации может быть разговор. Но одно ясно: в условиях нынешней администрации Вашингтон ориентирован создать своего рода кольцо вокруг России и усилить опору как в Черном море, так и на юге. Вообще, Черное море — слабое звено для Америки. Соответственно, в этом регионе она старается сформировать некоторый геополитический триумвират в лице Грузии, Украины и Молдовы, который будет активизировать в соответствии с конъюнктурой и частично, наверное, сделает также горячей точкой… — Государственный секретарь Энтони Блинкен в одном из выступлений заявил, что Америка никому не станет диктовать, как им поступать. Она лишь покажет пример… Не думаете ли вы, что это заявление в определенной мере является посылом для стран-«партнеров», что они сами должны улаживать свои проблемы? — Думаю, у этого заявления и вообще всех подобных посылов есть свое конкретное содержание, продиктованное существующей данностью. Вашингтон с определенной точки зрения освобождает себя от обязательств перед партнерами, но это не означает, что у него здесь нет своих интересов. На мой взгляд, посылы по поводу того, что США не будут вмешиваться в чужие дела и все должны сами улаживать свои проблемы, подразумевают следующий подтекст. В рамках существующих, якобы партнерских, отношений американцы получат выгоду пусть даже путем еще большего обострения и без того напряженных отношений с Москвой. А в той части, которая называется преодолением трудностей, вызванных этими обостренными отношениями, мы должны быть полностью «независимыми», остаться один на один с угрозами и вызовами. Что касается заявления по поводу помощи в укреплении обороноспособности, и тут очень легко увидеть реальность с той точки зрения, что никто никому не помогает без конкретных политических, экономических или каких-либо других интересов. Интерес Америки в том, чтобы продать как можно больше оружия странам-«союзникам». Это путь к еще большему росту и укреплению ее военной индустрии. Между прочим, сейчас Украине в качестве помощи выделено 125 миллионов долларов США, чтобы она приобрела американское вооружение определенного типа. Кроме того, выделены суммы и из бюджета самой Украины. Несмотря на это, у Украины, некогда с довольно развитой военной индустрией, сегодня флота практически нет. Представьте, у нее есть только одно боеспособное судно, остальные — мелкие катера, с единственной функцией — защищать границу, а в сражениях они принимать участие не могут. — Каково положение Грузии с этой точки зрения? — У Грузии на модернизацию вооружения сегодня выделено 2,4% ВВП — примерно 100−150 миллионов долларов США. Это, конечно, капля в море, но мы покупаем у них оружие на деньги, которые у нас есть. Кстати, не так давно Грузия приобрела у Америки пулеметы разного калибра, которые, правда, являются оружием и так или иначе свою задачу выполняют, но на поле боя особой эффективностью не отличаются. Что касается обороны и обороноспособности вообще, давайте начнем с флота. Сегодня у Грузии практически нет морских сил. У нас есть только морские катера водоизмещением в 30 тонн, на которых установлены 30-миллиметровые пушки, и больше ничего. Между прочим, у абхазов флот больше, чем у нас. У них 16 кораблей и до 1 000 человек — в военно-морских силах. Сейчас о вооружении. Власть в свое время очень гордилась и сегодня гордится «джавелинами», приобретение которых началось, если не ошибаюсь, с 2018 года. Их определенное количество уже использовали в Афганистане. Вернее, было куплено для того, чтобы там использовать. То есть мы на свои деньги покупаем оружие от американцев и используем его в их войне, которая с нами никак не связана. Возникает простой вопрос: какую политическую, экономическую или иную выгоду получает от этого Грузия? — А вы как думаете? — Грузия, так же как Украина, и в этом случае используется в качестве своего рода политического инструмента, чтобы вынудить Москву предпринять определенные действия. И чтобы потом «демократический» Запад вопил с трибуны, дескать, смотрите, какой агрессор Россия… — Что нужно для того, чтобы Грузию и в будущем не использовали таким инструментом? — Прежде всего, наверное, нам следует остудить горячие головы в высоких политических эшелонах, которые верят и твердят, якобы Грузии терять нечего, что мы любой ценой должны продолжать двигаться к НАТО… Блажен, кто верует! Пожалуйста, продолжайте, но, если кто-то верит, что сейчас Байден все поставит с ног на голову для спасения Грузии или Украины, то очень ошибается. То, что мы слышим на уровне заявлений, останется разговорами. А реальная политика будет гораздо скромнее. В этом я уверен, потому что сегодня у Америки очень много проблем. Только внешний долг США превышает 31 триллион долларов. Осознаете, какая это колоссальная сумма?! Что касается фактора России, то тем горячим головам, которые полагают, будто активная политика демократов ослабит позиции Кремля и усилит нас, напомню, что Россия — государство, у которого в доктрине прямо записана возможность применения ядерного вооружения в случае необходимости. Знаете, что это означает? Что, если кто-то поставит под какую-либо угрозу стратегические интересы РФ, это может принести миру полную катастрофу. Теперь как вы думаете — Грузия или хотя бы Украина кому-то стоит того, чтобы, на фоне и без того лютующего экономического кризиса, ввязаться в войну с ядерным государством?! Грузия как государство всегда будет использоваться в качестве своего рода агнца на заклание со стороны т. н. партнеров до тех пор, пока не придет руководство, проводящее адекватную государственную политику. Это очевидная для всех реальность. Поэтому будьте уверены: какие бы процессы ни проходили, нам всегда будут продавать оружие, втягивать в войну, в результате которой мы опять потеряем территории, а напоследок нас же еще и заставят сказать спасибо «за поддержку». Что нам принесет это в конце концов? Еще больше ослабшее, раздробленное государство, у которого ни с какой точки зрения и ни в каком направлении перспективы не будет… Беседовал Джаба Жвания

Минфин США: Россия увеличила вложения в американские ценные бумаги 16 марта 2021 Иллюстрация: iz.ru. Россия в январе 2021 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с $ 6,011 млрд (в декабре 2020 года) до $ 6,145 млрд. Это следует из опубликованных 15 марта документов Минфина США. На долю долгосрочных облигаций пришлось $ 2,7 млрд вместо $ 1,2 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных — $ 3,4 млрд по сравнению с $ 4,8 млрд в декабре 2020 года. Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $ 96 млрд до $ 48,7 млрд, а в мае — до $ 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $ 9,3 млрд. При этом за март 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с $ 12,58 млрд до $ 3,85 млрд. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до $ 6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае Россия сократила объем вложений с $ 6,85 млрд до $ 5,39 млрд. Крупнейшим держателем госбумаг США в январе осталась Япония с показателем $ 1,27 трлн. Второе место с $ 1,09 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.

Сбежавшие миллиарды. Сколько денег Россия потеряла за последние 10 лет 17 МАРТА 2021 Анастасия Стогней В 2014 году Владимир Путин объявил войну офшорам. Финальный эпизод этой битвы разворачивается прямо сейчас. Но, несмотря на все меры, за последние 10 лет из России утекло, по разным оценкам, от $135 млрд до $613 млрд, а заставить капиталы вернуться на родину властям так и не удалось, выяснил The Bell. Это последняя, третья часть исследования «Куда уходят деньги». В первых двух читайте о том, в каких юрисдикциях россияне прячут личные деньги и как российский бизнес пострадает от последнего этапа деофшоризации. За последние 25 лет из России в офшоры вывели $750 млрд, для которых «можно было найти лучшее применение», оценивал Bloomberg в 2019 году. За шесть лет до этого близкую оценку приводил бывший глава ЦБ Сергей Игнатьев. За четверть века российские банки обналичили или вывели в офшоры около $1 трлн, говорил он в 2013 году. В последние годы «кровотечение замедлилось, но не остановилось», — замечает Bloomberg. The Bell проанализировал доступную статистику и выяснил, что объем подозрительных трансграничных операций, действительно, уменьшился, но остановить бегство капитала и заставить бизнес и граждан вернуть его на родину властям все же не удалось. Как мы считали Оценить реальное бегство капитала на основе статистики ЦБ нелегко. Главная проблема — отделить экономически обоснованный экспорт капитала за границу от его вывода. The Bell посоветовался с экономистами и выбрал четыре показателя, с помощью которых можно оценить успехи российских властей в борьбе с оттоком капитала. При подготовке статьи мы консультировались с экономистом «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьей Донец, руководителем направления «Международная экономика» Экономической экспертной группы Ильей Прилепским, профессором финансов РЭШ Олегом Шибановым, а также Натальей Сафиной и Даниилом Наметкиным из «Центра Стратегических Разработок» (ЦСР). Как деньги уходят из России До 2018 года этот показатель в статистике ЦБ так и назывался, сейчас это — «сальдо финансовых операций частного сектора». Обычно именно этот показатель имеют в виду СМИ, когда пишут, что отток капитала из России за определенный период вырос или уменьшился. На него же в прошлом году ссылался Владимир Путин, когда говорил о «незначительном» оттоке из России. $603 млрд Размер оттока за 10 лет Показатель: чистый ввоз и вывоз капитала За 10 лет отток капитала по этому показателю составил $603 млрд ($394 млрд без учета банковского сектора), следует из статистики ЦБ. Его пик пришелся на 2014 год, когда Запад ввел против России масштабные санкции. Тогда он стал рекордным за всю историю измерений ЦБ с 1994 года и составил больше $150 млрд (44% из этого — в банковском секторе). Основная причина заключалась в том, что банкам пришлось срочно гасить иностранные кредиты в условиях санкций. Но в 2020 году затормозившийся было отток капитала снова ускорился. За три квартала он оказался заметно выше, чем за весь 2019 год, а без учета банковского сектора — вообще стал рекордным с 2014 года и составил $152,1 млрд. Проблема в том, что этот показатель — не «абсолютно идеальный или единственно верный», признавал экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев. Российская компания погасила кредит перед иностранным банком — это отток, россиянин купил дом за границей — отток, объяснял он. Если отечественная компания взяла кредит за рубежом — это приток (хотя его придется отдавать). С одной стороны, отток капитала не всегда плох и связан с чем-то нелегальным, соглашается Донец из «Ренессанс Капитала». Например, экспортеры держат часть средств на депозитах в иностранных банках, чтобы обслуживать свои внешние операции, — и это нормально. И чем меньше Россия взаимодействует с внешним миром, тем меньше получается отток, отмечает Донец. С другой — «частный капитал должен перетекать из стран, где экономика им насыщена, туда, где его не хватает», формулировал общее правило Игнатьев. У первых должен быть отток, у вторых — приток капитала. То есть отток может быть и неплохим симптомом. Но Россия — не перенасыщенная частным капиталом страна, и в нашем случае отток — тревожный знак. Здесь причина другая: плохой инвестклимат, говорил Игнатьев. $613 млрд Размер оттока за 10 лет Показатель: чистое приобретение финансовых активов Приобретение финансовых активов «прочими секторами», то есть не банками и не государством, — еще один показатель оттока капитала. Он чуть точнее сальдо, говорит Донец из «Ренессанс Капитала». Если смотреть на него, тренд на сокращение оттока за последние 10 лет очевиден. До 2014 года за границу уходило в среднем по $94 млрд в год, после — в среднем $23,6 млрд. Всего за 10 лет из России по этому показателю вывели $613 млрд. Но тренд за последние пять лет говорит об обратном: объем оттока понемногу увеличивается, а бурного роста, который свидетельствовал бы о возвращении денег на родину, не наблюдается. «Устойчивой тенденции по сокращению оттока капитала из России констатировать нельзя», — подтверждает руководитель центра инвестиционного анализа ЦСР Даниил Наметкин. $135,5 млрд Размер оттока за 10 лет Показатель: сомнительные или неклассифицированные операции Это самый консервативный показатель. ЦБ в своем блоге пишет, что это и есть «бегство капитала». За 10 лет в рамках таких операций из России вывели $135,5 млрд. В 2018–2019 годах «сомнительным» считался вывод около $1 млрд в год, в 2010–2012-м — по $20–30 млрд. Ущерб бюджету от таких операций составляет около 30%, оценивал Игнатьев в 2013 году. При этом за последние пять лет больших изменений объема сомнительных операций не было — сейчас этот показатель действительно мал (по $0,1 млрд в 2018–2019 годах). Все опрошенные The Bell экономисты солидарны: это результат борьбы с отмыванием средств, которая активизировалась в 2013 году с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ и началом банковской чистки. Такое же объяснение дает и FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Не без участия российских властей полностью или частично прекратили работать самые популярные отмывочные схемы 2000-х: «молдавская прачечная» и «Тройка», пишут аналитики FATF. Через них за 2007–2014 годы провели порядка 1,2 трлн рублей (больше $16 млрд), оценивал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Еще одна, хотя и не основная, причина — чисто техническая. Статистику стали считать более точно. Чаще получается определить природу операций, которые раньше просто попали бы в «сомнительные», говорит Донец из «Ренессанс Капитала». Совершенствуются и технологии нелегального вывода денег за рубеж. Обналичка, победой над которой власти частично объясняют снижение объема сомнительных операций, не исчезла — а переехала в другие сферы экономики. К такому выводу пришел The Bell в прошлогоднем исследовании. Это значит, что отток может происходить там, где его пока не видит ЦБ. «Деньги как уходили из российской экономики, так и продолжают из нее уходить», — призывает не питать иллюзий Наметкин из ЦСР. Основной объем нелегального оттока капитала из России продолжает происходить в «стандартном» виде: переводы по фиктивным договорам, уверен он: «об этих схемах знают представители и кредитных, и контролирующих организаций — просто схемы становятся сложнее, и в ней участвуют другие банки». По-прежнему популярен вывод денег по поддельным решениям судов, отмечает он. В январе 2021 года ЦБ и Минюст сообщили, что наконец нашли способ перекрыть этот канал (по такой же схеме часто работают и обнальщики в России, писал The Bell). Метод ЦБ сложно назвать изысканным: предлагается просто запретить все переводы по иностранным исполнительным листам. Наконец, люди продолжают возить наличку из России за рубеж, подчеркивали аналитики FATF в 2019 году. Но декларировать ее нужно только на границах ЕврАзЭС. А между Россией и Белоруссией, Арменией, Казахстаном (это вторая по протяженности наземная граница в мире) и Кыргызстаном чемоданы с деньгами можно перемещать беспрепятственно. По данным FATF, Россия ежегодно взимает чуть меньше $7 млн штрафов за незаконную перевозку кэша через границу. FATF считает эту сумму незначительной и упрекает российские власти в том, что они чаще всего расследуют простые схемы с небольшими суммами вывода. $97,5 млрд Размер оттока за 10 лет Показатель: прямые иностранные инвестиции (ПИИ) На графиках, которые мы построили на основе статистики ЦБ, хорошо видно: за 10 лет заметно сократился и объем оттока, и объем притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию. Отчасти это связано с ухудшением инвестклимата, отчасти — с тем, что деньги перестали возвращаться из офшоров: приток из них сокращался в первую очередь, отмечали аналитики ЦБ. До санкций и кампании по деофшоризации от 60 до 80% ПИИ в Россию приходилось на офшоры, в которые деньги на самом деле попадали также из России, писал в 2017 году экономист РАН Борис Хейфец. В 2019 году МВФ оценил (.pdf) долю «фантомных» иностранных инвестиций в Россию — то есть не зарубежных, а российских по происхождению — в 50%. Теперь же при небольшом сокращении оттока средств падает и приток — в первую очередь именно из офшорных зон, например, с любимого россиянами Кипра, писали аналитики ЦБ в 2019 году. Рекордный за 12 лет подсчетов отток капитала на Кипр из России произошел в 2018 году. Чистый отток инвестиций (разница между тем, что вывели и завели) из России на Кипр составил почти $21 млрд, подсчитывает руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина. Судя по 2019 году и первым двум кварталам 2020 года, резкого возврата средств в том же объеме не последовало, добавляет она. На втором месте после Кипра по оттоку российских ПИИ находится Великобритания — несмотря на многочисленные попытки британских властей избавиться от российских денег и «купленных» ВНЖ (подробно мы рассказывали об этом здесь). В 2019 году отток составил рекордные за 10 лет $2,5 млрд. За Великобританией следует Сингапур. Рекордный отток туда был в 2017 году (минус $6,4 млрд), притока за 10 лет не было ни разу. Отток в Германию в 2019 году стал рекордным за девять лет: минус $1,4 млрд. Похожая тенденция и в других популярных офшорах: Люксембурге, Ирландии, Джерси, Багамах и Белизе. На Джерси в 2019 году вообще зафиксирован рекордный отток ПИИ — $1,2 млрд. Из офшоров выдачи нет К началу кампании по деофшоризации в 2015 году за границей накопилось и осело столько российских денег, что их массовый приток обратно в страну не остался бы незамеченным. В 2016 году группа экономистов во главе с автором «Капитала в XXI веке» Томасом Пикетти выпустила исследование о неравенстве и собственности в России. Они обратили внимание на разрыв между российским положительным торговым сальдо в 1990–2015 годы и сравнительно небольшим накоплением внешних активов. По их мнению, «естественное объяснение этого парадокса — деньги в офшорах». К 2015 году объем активов, выведенных в них из России, составлял 75% ВНД, или 60,75 трлн рублей, оценивали исследователи. Это около $800 млрд по нынешнем курсу и примерно $1,8 трлн по курсу до 2014 года. Мы знаем, что с тех пор отток не прекращался. Если представить, что эти деньги — а полученная учеными сумма больше всех сбережений россиян на депозитах — вернутся в Россию, их с лихвой хватит, чтобы погасить внешний долг целиком, мечтал в 2019 году Forbes, признавая, что «с большей частью этих денег, похоже, придется попрощаться навсегда».

"Сказали: вы совершили уголовное преступление". Из России высылают участников протестов с иностранными паспортами 17 марта 2021 года Тимофей Рожанский Виктория Тенищева Участников протестов за Навального с иностранными паспортами высылают из России Российские силовики вынуждают покидать Россию участников зимних протестных митингов в поддержку политика Алексея Навального, которые не имеют российского гражданства. Им аннулируют документы, которые дают право на проживание в России, запрещают въезд в страну, несмотря на наличие супруга и детей, а иногда даже угрожают уголовным преследованием. Настоящее Время собрало несколько историй живущих в России иностранцев, которые выходили на протесты в поддержку Навального и столкнулись после этого с репрессиями. "Не подозревал, что могут быть последствия. Если б знал – ни за что не пошел" Артем – гражданин Украины, недавно его депортировали из России за участие в митинге в Москве 23 января и запретили въезд в страну на срок в 99 лет. Сейчас молодой человек живет в гостинице рядом с киевским аэропортом Борисполь, но не теряет надежды вернуться в Москву, к семье. Решение о депортации он собирается обжаловать, но признается, что на успех сильно не рассчитывает. "Внезапно так получилось, мне пришлось приехать сюда из Москвы. В Киеве у меня нет ни родственников, ни друзей", – рассказывает он. Артем жил в России последние 14 лет. Там живет вся его семья, граждане РФ. Он признает, что из-за пандемии вовремя не продлил в ФМС разрешение на пребывание в России. Обычно за такое правонарушение мигрантам просто выписывают штраф. Но, как выяснилось, в отношении участников протестных митингов закон работает иначе, и это выяснилось сразу после того, как Артема задержали и оштрафовали за участие в протестах. "Когда я выходил из Преображенского суда, меня сразу же задержали сотрудники полиции и отвезли уже в другой суд, Мосгорсуд. Там я узнал, что меня обвиняют в том, что я нарушил миграционный закон. Арестовали на три недели: судья за 15 минут состряпала дело, и меня тут же увезли в спецприемник Сахарово (там содержат мигрантов, которых депортируют из России – НВ). Лишили возможности и позвонить, и пообщаться, и даже забрать свои личные вещи", – рассказывает Артем. Молодой человек говорит, что жалеет об участии в митинге. "Я просто решил поддержать людей и пройтись вместе с людьми. Там были у меня знакомые, – говорит он. – Но я никак не подозревал, что могут быть такие последствия. Естественно, если бы я знал, то я бы туда ни за что не пошел". "Навальный рисковал жизнью ради нас, ради будущего моих детей" Марк Чеботарь – гражданин Молдовы и еще один участник протестного митинга в поддержку Алексея Навального. Последние 10 лет он жил в российском Геленджике, недалеко от места, где Навальный и его соратники нашли "дворец Путина". Марк говорит, что выйти на митинг его побудило не только расследование, но и вся история с отравлением Навального и его последующим возвращением в Россию, арестом и отправкой в колонию.

"Он рисковал своей жизнью ради нас, ради нашего будущего, будущего моих же детей, – эмоционально говорит Чеботарь. – Его пытались убить, почти убили. Но он, рискуя жизнью, вернулся в Россию. И именно этот факт не давал мне покоя". На митинге в Геленджике Марка задержали и признали виновным в административном правонарушении, он заплатил штраф. Но потом, как и в случае с украинцем Артемом, его вызвал глава местного отделения ФМС и сообщил, что он должен покинуть Россию. "Он вручил мне уведомление о депортации и о запрете на въезд сроком на пять лет, а также об аннулировании моего вида на жительство", – рассказывает Марк. По его словам, его обвинили в угрозе конституционному строю России и обязали срочно уехать. Теперь Чеботарь живет у родственников в селе Бируница в Молдове и общаться с собственной семьей, женой и двумя дочерьми, может только по видеосвязи. Дочки уже готовы ехать к папе в Молдову: других вариантов встречи российские власти семье не оставили. "Сейчас я сижу на карантине, работы хватает. Вот огород: там пока здесь ничего не посажено", – рассказывает Чеботарь о своей молдавской жизни. "Решение об аннулировании вида на жительство было искренним удивлением" Схожая история и у гражданина Кыргызстана Дениса Адоньева. Его задержали 23 января в Москве перед митингом на Пушкинской площади. Адоньев к тому моменту жил в Москве уже 11 лет: здесь он учился, женился на россиянке, воспитывает полуторагодовалого сына. "Задержали, наверное, где-то в половину второго или в час дня, что-то такое. Вот тут автобусы стояли, поодаль, а мы вот тут с товарищем стояли", – рассказывает Денис. В отделении полиции он предъявил паспорт гражданина Кыргызстана и вид на жительство в России – этот документ недавно был аннулирован. Самому Денису запретили въезд в Россию на срок в 40 лет. "По мне принято решение об аннулировании вида на жительство. И это было искренним удивлением, – рассказывает Денис. – Ну а дальше все было очень просто. Я приехал, они мне выдали бумагу, в ней даже не стоит срок, что мне грозит, если я не выеду". Что делать дальше – кыргызстанец пока не знает. Но говорит, что легального способа остаться в России у него просто нет. "Мне пригрозили, что на меня заведут уголовное дело" Гражданин Беларуси Руслан Хазин жил и работал в Санкт-Петербурге. Он не принимал участие в протестах в поддержку Навального. Но после выборов президента на родине в августе 2020 года поддерживал тех белорусов, которые протестовали в России у белорусского посольства против режима Лукашенко, и помогал обустроиться соотечественникам, которые бежали в Россию от репрессий. "Ко мне приехали на работу сотрудники органов. Представились, что они работники уголовного розыска, ну и в течение двух часов продолжался опрос, в ходе которого мне было четко сказано, что мое нахождение в России нежелательно, – рассказывает Хазин. – И заявили, что если я в течение двух недель (потом выяснилось, что недели) не выеду на территорию Беларуси, то они меня вывезут туда сами". Пропуск на работу Хазину после визитов силовиков немедленно заблокировали, а оперативники стали ежедневно ему звонить и напоминать, что уезжать из России нужно уже сейчас – иначе будет хуже, вспоминает Руслан. "Ну и в России мне пригрозили тем, что на меня заведут уголовное дело. Они сказали, что "Вы уже совершили уголовное преступление". На вопрос: "Какое?" – посмеялись и сказали: "Мы придумаем", – рассказывает Хазин. Руслан был уверен, что в Беларуси его ждет тюрьма. Поэтому из России он выехал не на родину, а в Польшу. Сейчас Хазин живет в городке Мысловице недалеко от города Катовице. "Лишать права на проживание за митинги – ноу-хау последних месяцев" Юристы и правозащитники, которые защищают права трудовых мигрантов в России, говорят, что у тех иностранцев, кому силовики вручили предписание о депортации, шансов выиграть апелляцию в российских судах нет. Как правило, в предписании о депортации содержится формулировка о том, что иностранец "представляет угрозу конституционному строю РФ", а она значит, что такими делами занимается ФСБ, говорит Роза Магомедова, которая работает в организации "Мемориала" "Миграция и право". "Они сссылаются на норму закона, а конкретно ничего не расписывают. А если мы будем обращаться с апелляцией – они так же сошлются на эту норму закона, но что он сделал, этот гражданин, так и не напишут", – говорит правозащитница, по словам которой, лишать права на проживание в России за митинги – "ноу-хау последних месяцев". По мнению Магомедовой, аннулирование ВНЖ у иностранцев, которые принимали участие в протестах, а также их высылка из России – это еще один способ давления властей на несогласных. "Мигранты – это самая уязвимая группа. Если у человека не будет документов, подтверждающих легальность его нахождения в РФ, с ним можно сделать все что хочешь. Выдворение, до двух лет содержания в ЦВС (Центр временного содержания иностранных граждан), где условия хуже, чем в СИЗО, – перечисляет Магомедова. – Эти люди бесправны". В Госдуме РФ есть специальная комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Ее председатель, депутат Евгений Федоров, говорит, что любого участника даже мирной акции протеста без российского гражданства нужно высылать из страны. "Какая разница, мирная или не мирная акция? Мирная – это значит никого не убивают. Они не должны нарушать закон! Сколько человек были вынуждены покинуть Россию после митингов, которые прошли зимой, подсчитать трудно. Мигрантам приходится уезжать, даже если Россия давно стала для них домом.