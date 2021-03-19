Русскоязычные СМИ Армении

18 Марта,2021

Известный российский политолог и публицист Лилия Шевцова, комментируя последние развития в отношения России и Запада, на своей странице в Фейсбуке под заголовком «Заштормило» пишет: «Публикация двух западных докладов, в которых Россия упоминается нелестно (британский доклад «Глобальная Британия в век конкуренции» и доклад американского национального совета по разведке «Зарубежные угрозы для американских выборов 2020г» ), интервью Байдена ABC с неожиданным «Вы думаете, что он убийца? — Угу. Да» и новые американские санкции — все это выглядит, как атака против России. Но в данном случае Россия не самоцель. Россия — средство. Ведущие западные державы начали искать пути возрождения, в котором России отводится инструментальная роль. Короче, роль адреналина! Впрочем, Россия давно играет свою роль в эволюции Запада. И пора об этом сказать.

Мы воспринимаем как аксиому, что 1991 г и развал СССР были победой Запада. Верно лишь отчасти. 1991 год породил процессы, которые привели к кризису либеральной демократии. Дело в том, что СССР, как Альтернатива, заставлял Запад укреплять не только свой военный потенциал, но и свои принципы и свое единство.

Для Советского Союза Запад стал вызовом, который его надломил. Для Запада СССР был вызовом, который укреплял его жизнеспособность.

С распадом СССР у либерального сообщества исчезла потребность в конкуренции. Пропала нужда в совершенствовании принципов. Уход врага привел к тому, что укрепление трансатлантического единства и гегемонии США перестали быть жизненной необходимостью.

Ценности отошли на второй план, а на первый — вышел Интерес! Запад открыл свои границы для чуждых элит, которые принесли гниль. Получается, что советская империя своим уходом нанесла Западу ответный удар!

Сегодня перед либеральным сообществом возникает развилка- куда идти. Ставить на первое место геополитический и экономический Интерес или Принципы- права человека, свободы и верховенство закона?

Старая Европа отдает предпочтение Интересу. Об этом говорит инвестиционная сделка ЕС с Китаем и поддержка Германией газопровода Nord Stream 2.

Америка при Байдене начинает думать о возвращении к лидерству через обращение к идеологии. Байден видит мир как поле столкновения демократии и авторитаризма. Создание Байденом «The Quad»- союза Австралии, Индии, Японии и США на основе общих принципов- это отражение новых настроений. Действительно: путь к возрождению либеральных демократий лежит через их возврат к подзабытым стандартам. Самый быстрый способ вернуться к ценностям — через отталкивание от своего оппонента. Кандидаты на роль антагонистов ясны: Китай и Россия.

Но оказывается, что отношение Запада к своим антагонистам разное. Так, Лондон говорит о Китае как «экономическом конкуренте» и «системном вызове». А Россия для Британии- «основная угроза ее национальной безопасности». Доклад американского разведсообщества обвиняет Россию в том, что она занималась «подрывом доверия общества к выборам и обостряла социально-политический раскол в США».

Китай получил иную характеристику: Китай «ищет стабильности в отношениях с США». Ощущаете разницу? Россия- рассматривается как враг, а Китай- как ответственный оппонент.

В США 45% американцев считают Китай основным врагом, и только 26% полагает, что основной враг – Россия. Но важнее то, что 50% американцев считают Китай самой крупнейшей экономической державой и только 37% полагают, что таковой является США.

Вера в мощь Китая (при нелюбви к нему) заставляет Запад искать гибкие формы реагирования на подъем Поднебесной. Пекин и Вашингтон вместе пытаются найти правила игры, которые бы предотвратили их столкновение. Сам Китай не дразнит Запад – а тем более Америку- без нужды. Не таскает Америку за бороду, не подставляется под возмездие бессмысленными авантюрами. Китайцы сделали свои выводы, проанализировав российское вмешательство в наши выборы, и не готовы рисковать, говорит доклад американского разведсообщества.

Россия же рассматривается, как враг, который требует ответа за игру с огнем. Западным прагматикам все сложнее искать в своих отношениях с Москвой баланс между сдерживанием и сотрудничеством. Возврат Америки к идеологии и морали в политике должен поддержать ее претензии лидерство. Неизбежный результат — повышение конфронтационности в отношениях России и США. Платить за конфронтацию будет российское гражданское общество и оппозиция.

Между тем, тот факт, что Россия оказывается «мальчиком для битья», позволяет Китаю избежать роли основного противника Запада. Россия в роли охранного «жилета» Китая удобна и для Запада, который получит повод для регенерации и сохранит бизнес- отношения с Пекином.

Ирония в том, что ранний Путин и Медведев, сотрудничая с Западом, ослабляли его готовность к самозащите. Поздний Путин с его антизападной стратегией заставляет Запад встряхнуться и начать восстанавливать атрофированную мускулатуру.

Конфронтация с Западом в короткой перспективе способна укрепить самодержавие. Мы уже видим призывы к сплочению вокруг Путина: не зафиксируешь позицию, окажешься в числе предателей. А вовне надежным защитным средством для Кремля остается ядерное оружие.

Чем все это закончится для России в отдаленной перспективе? Ответ стоит искать в 1991 году.

Глядя на западный истеблишмент( прежде всего в континентальной Европе), есть сомнение, что он решится выйти из удобных отношений с опорой на Интерес. В таком случае будем гнить и разлагаться вместе.

Но если советник Байден действительно хочет консолидировать Запад на «основе борьбы с коррупцией и клептократией», российской элите есть, о чем беспокоиться.

PS. Россия в роли адреналина- остроумно! И рискованно тоже».

18.03.2021

Президент США Джо Байден выбрал рискованную тактику, пойдя на обострение отношений с Москвой сразу же после прихода к власти: Россия слишком велика и влиятельна, чтобы исключить по крайней мере выборочное сотрудничество с ней. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в немецком издании Der Spiegel.

«Это было быстро: Байден едва 60 дней находится на посту, как отношения между ним и его российским коллегой Владимиром Путиным уже достигли первой низшей точки», - говорится в материале. Автор Роланд Неллес указал на то, что «для каждого президента США отношения с Москвой относятся к наиболее сложным вызовам, и Байден тут не будет исключением», передает ТАСС.

Неллес напомнил, что США приписывают России причастность к кибератакам на учреждения в стране, и пока не понятно, что последует после проведения соответствующих расследований. Не исключено, что США введут новые санкции против России, пишет автор статьи.

В то же время, «Путин сохраняет хладнокровие», говорится в статье. «В том числе Байден не сможет вечно придерживаться конфронтационного курса. Как минимум он должен будет хорошо обдумать, хочет ли он этого», - пишет Неллес. «Глава Кремля ставит Байдена и его правительство перед такой же дилеммой, перед которой оказывались и прежние правительства США, которые имели с ним дело», - считает он. По мнению автора, «Россия слишком велика и влиятельна, чтобы исключить избирательное сотрудничество [с ней]». «Просто лишь изолировать, ввести санкции и на долгосрочную перспективу злить Путина не сможет и Байден», - констатировал журналист.

Автор статьи напомнил, что Байден заявил о намерении сотрудничать с Москвой там, где это выгодно американцам. «Другой вопрос, конечно, будет ли Путин готов к кооперации после новой порции вербальных атак и санкций со стороны американцев. Он в прошлом уже давал отпор давлению из Вашингтона», - говорится в материале. «Пока Путин открыт для диалога, но это может скоро измениться», - считает Неллес.

19.03.2021

Армяно-российские отношения имеют важные подтексты. Россия в регионе преследует интересы, которые не совсем сходятся с интересами Турции и Азербайджана, и это очевидно. Об этом в беседе с журналистами 19 марта заявил декан факультета востоковедения ЕГУ, профессор, тюрколог Рубен Мелконян.

«С одной стороны, Турция является вражеским для нас государством, с другой – Россия наш союзник. Интересы России и Турции находятся на противоположных полюсах. Выводы напрашиваются сами собой. Необходимо максимально использовать положительные возможности, исходящие от армяно-российских отношений, особенно после подписания заявления 9 ноября, когда Россия, расширив свое присутствие, начала осуществлять также миротворческую миссию в Арцахе», - подчеркнул эксперт.

Мелконян заметил, что преступления врага со стороны «цивилизованного» западного мира вместе с тем остались без реакции, а ключевую роль в прекращении войны сыграл наш союзник, поэтому правильное восприятие и оценка общества важности армяно-российских союзнических отношений и политика исходящая из возможностей этих отношений после войны в Арцахе имеют еще большее значение.

«Вместе с тем ведется активная пропаганда, направленная против армяно-российских союзнических отношений, поэтому правильная оценка экспертов может сыграть важную роль в ориентировании общества. Конечно, нужно все рассматривать в рамках государственных интересов, именно на основе этого нужно выстраивать двусторонние отношения», - заключил он.

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