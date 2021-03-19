«Китай – это Россия из параллельной вселенной»

Как хоккейный тренер сменил Бавлы на Пекин

Илья Стенин о китайском менталитете, дальневосточном хоккее и культе белого человека

Воспитанник уфимского хоккея Илья Стенин с трех лет занимался в школе «Салавата Юлаева». В 2008 году он пробился в состав фарм-клуба «Толпар», однако закрепиться в профессиональном хоккее не вышло. После этого Стенин занялся тренерской карьерой — сначала в Бавлах, а оттуда перебрался в экзотические для зимних видов ОАЭ и Китай. В интервью «БИЗНЕС Online» Илья рассказал о том, кто в КНР заправляет хоккеем и зачем вообще китайцам понадобился этот экзотический для них вид спорта.

Илья Стенин (справа): «Если партия сказала всем заниматься хоккеем, народ занимается хоккеем. Шутка, конечно, но смысл примерно такой». Фото из личного архива автора

«Почувствовал, что схожу с ума»

— Илья, как тренер вы оформлены в Китае, но уже год там не работаете. Из-за пандемии?

— Да, Китай сейчас — максимально закрытая страна, куда попасть очень сложно даже с рабочей визой и видом на жительство. Когда начиналась пандемия, у меня было четыре дня выходных и выбор — полететь на Бали или в Россию, я кинул монетку, и выпало ехать домой. Думал, на четыре дня, оказалось — на год. Начальство сказало: «У нас все закрыто. Сидите дома. Тут опасно». Наши канадцы сейчас тоже дома. Единственный из тренерского штаба, кто смог вернуться, — финн, потому что Финляндия на один момент открыла границы.

Я своими глазами видел, как оно в Китае начиналось. Поначалу относился к этому очень спокойно. Понимание имелось, что пандемия, но на весь Китай — 100 человек. Были мысли: если меня болезнь коснется — ну неприятно, но от нее не умирают. Хотя уже тогда были коллеги, которые, находясь на 17-м этаже, боялись окна открывать.Но в целом там примерно, как у нас. Китай — это та же самая Россия, только из параллельной вселенной. Есть люди, которые до сих пор считают, что вирус выдумали американцы, а на самом деле его нет. Кто-то сидит в доме и боится вылезти наружу, кто-то принимает обстановку как она есть.

— Чем занимались весь этот год?

— Первое время, естественно, кайфовал — давно отпуска не было, ведь в хоккее — либо сезон, либо подготовка к нему. А тут — неделя: ух ты, здорово! Две недели — отлично! Месяц — уже надоедает. Второй месяц — да когда же вы откроетесь?! Какое-то время отдыхал, а потом почувствовал, что схожу с ума, и начал работать — таксистом, строителем, с друзьями попробовали запустить свое дело. Не для заработка — деньги у меня есть, хотя, конечно, нежелательно, чтобы финансы в минус уходили. С декабря — в Железногорске. Это такой маленький городок, но там имеется ледовый дворец, есть, где спать и чем питаться. Пока больше не надо. У меня там мама, она переговорила с руководством, что хочет приехать сын, который готов вообще бесплатно работать, просто выпустите на лед. Согласились, я приехал, составили договор. Каток называется «Юбилейный», тренирую команду «Металлург».

Чэнь Лу Фото: Guo Zijun / Globallookpress / ZUMAPRESS.com

«Кто-то писает на светофор, кто-то телепортирует частицы»

— Как вообще вы нашли работу в Китае?

— До Китая я работал в Эмиратах, играл в хоккей в Беларуси. Всю жизнь был патриотом Родины в плане, что мне нравится работать с русскими детьми, их тренировать и делаю это хорошо. Но в России, в Нижневартовске, я столкнулся с одной очень нехорошей частной организацией. Было как в плохих криминальных фильмах, будто в 90-е. И в этот момент мне через друзей предложили работу в одном из двух топовых клубов Китая — не думал ни секунды.

Вообще там два мира — чисто китайский и тот, где я теперь нахожусь. Месяца четыре работал в китайской организации. Там люди могут месяцами не получать зарплату и даже не будут об этом спрашивать: не принято говорить о руководителях — максимум обсуждают на кухне. А я в своей организации за 10 лет с таким не сталкивался. Это одна из трех европейских хоккейных школ Китая, по типу нашего ЦСКА. В чисто китайской организации — одни китайцы и пара человек из славянских республик. В европейских работают европейцы, канадцы и американцы, и у нас именно такой тренерский штаб. Русских — двое. Владелица нашего клуба — фигуристка Чэнь Лу, у нее несколько катков по всей стране. Непосредственный босс — Джон Хауc, игравший в НХЛ.

— Какие впечатления о Китае в целом?

— Первое впечатление. Лечу в самолете, слышу — кто-то громко сморкается. Ладно, бывает. И, только выходя, понял, что сидевший сзади китаец не сморкался, а просто харкал на пол. При этом хоккеистам и тренерам нельзя плевать на лед — что-то связанное с философией… Второе впечатление. Выгуливающий собаку китаец подходит к светофору и начинает мочиться. Но, когда я переехал в другой район и начал работать в другой конторе, все изменилось. Словом, там есть люди, которые писают на светофоры, а есть те, кто придумывает, как телепортировать частицы.

— Возникали сложности из-за работы в необычной среде?

— Я могу заниматься индивидуально с детьми, выходить помощником, проводить тренировки, но сказать, что у меня есть команда детей, которых я тренирую, воспитываю и веду в прекрасное будущее, такого нет. Это в России тренер взял детей и ведет их до самого конца, а в Китае, как в Канаде, дети переходят из одного возраста в другой, из одной команды в другую, все намного свободнее.

— Были ли сложности в общении с китайскими детьми?

— Я же не первый год работаю тренером. Достаточно минуты спортивного общения, чтобы понять, что за ребенок или команда перед тобой. Понятно, что сложнее — если русским детям можно просто сказать, то китайским надо и показать.

— Утверждают, что в Китае культ белого человека. Это правда?

— Если ты европеец, в клубе можно не платить за вход и алкоголь; в тренажерном зале тебе очень большая скидка. Небольшие бонусы, но не так, чтобы носили на руках.

Илья Стенин и Алексей Ковалев (главный тренер «Куньлуня») Фото из личного архива автора

«Лет через 10 Китай будет неплохо смотреться на хоккейной арене»

— Из китайского хоккея более-менее известен только «Куньлунь», выступающий в КХЛ. Он считается вершиной хоккейной пирамиды. А что под «Куньлунем»? Есть система?

— И очень неплохая, хотя ей всего 10 лет. Детский там хоккей не такой массовый, хотя бы потому, что тренировки, игры, турниры — платные. Развивают хоккей в основном частники, которых поддерживает администрация. Играть может любой ребенок любого уровня. Если он ходит на хоккей — у него будет игровое время, пространство и тренировки. Все зависит от родителей — найдут ли они квалифицированного тренера. В каждом городе есть локальная лига. Там дети играют свой сезон, попадают в плей-офф, где встречаются с командами из других городов.

Китай любит заимствовать, а поскольку у него есть деньги, он приглашает хороших иностранных специалистов. Лет через 10 страна будет очень неплохо смотреться на мировой хоккейной арене. Пока этот спорт недоступен для всех — очень дорогой. А как только он станет доступнее и руководство страны будет продвигать его в массы — произойдет небывалый скачок.

— Куда пробиваться китайским молодым игрокам?

— Есть КХЛ — «Куньлунь», существует три команды в ВХЛ, и не исключаем фактора, что китайский ребенок может путешествовать по всему миру и играть за все команды.

— Нужно быть очень талантливым и пробивным хоккеистом, чтобы из Китая пробиться играть в Канаде. Вы много таких видели?

— Одна индивидуальная тренировка может стоить от 5 тысяч до 8 тысяч рублей, есть еще плата за командные тренировки, за игры, за все. Но человеку, который может себе позволить ежемесячно тратить 50 тысяч рублей на хоккей, не составит труда отправить своего сына в любую точку мира. Еще добавим, что у них дети занимаются английским языком, это тоже недешево.

Когда я находился в Эмиратах, то у меня была перипетия — я занимался тренерством и параллельно играл в хоккей. Не бросал эту идею до конца. Фото из личного архива автора

— Сложилось понимание, для чего китайцы вдруг начали развивать хоккей? Это связано с зимней Олимпиадой 2022 года в Пекине?

— Изначально да. Если партия сказала всем заниматься хоккеем, народ занимается хоккеем. Шутка, конечно, но смысл примерно такой.

— До Китая у вас были Эмираты — вы начали там тренером всего в 21 год…

— Если человека, который трудится в глубинке, спросить, нет ли у него желания поработать в Эмиратах, ответ очевиден. На тот момент у мамы, тренера по фигурному катанию, был контракт в Эмиратах. Благодаря ей и попал туда. Хоккей там развивается на уровне прикольного развлечения, никакой спортивной логики. Поэтому через год и уехал — не видел перспектив.

— В каком момент вы поняли, что тренерство — это ваше?

— Когда тренировал в Бавлах. Я понял: что у меня дети улучшают навыки. Также смотрел на своих коллег и понимал, что они делают не то.

— Хоккей — единственное ваше увлечение и заработок?

— Преподавать хоккей — это то, что у меня получается, от чего я получаю наслаждение. Но он не исключает другого. К примеру, я занимался поставкой косметики из Китая, начал осваивать компьютерную графику, монтаж.

— Представляете свою дальнейшую жизнь за границей?

— Есть мысли о жизни в Канаде — там очень хорошо относятся к иммигрантам. Тем более я хоккеист. Очень нравится Бали, хотя это больше про отдых, а я не тот человек, кто будет просто лежать и кайфовать. Если мой заработок не будет зависеть от России, я подумаю о возвращении, хотя, если честно, скорее нет, чем да.

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