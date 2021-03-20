Болгария раскрыла шпионскую сеть, связанную с Россией
Agence France-Presse / March 19, 2021
Sofia, Bulgaria — В пятницу болгарская прокуратура сообщила, что шесть человек, в том числе несколько чиновников-представителей министерства обороны в странах-членах ЕС и НАТО, были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.
Чиновников обвиняют в передаче секретной информации главе предполагаемой шпионской сети, бывшему сотруднику разведки.
Его жена, которая имеет российское и болгарское гражданства, «играла роль посредника между (бывшим офицером) и посольством Российской Федерации», - заявила на пресс-конференции пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева.
Милева сказала, что жена якобы передавала конфиденциальную информацию о Болгарии и ее партнерах по ЕС и НАТО «сотруднику российского посольства», который, в свою очередь, двал ей деньги для оплаты сети.
Милева сказала, что такая шпионская сеть «была раскрыта впервые в нашей новейшей истории».
Следователи заявили, что записи телефонных разговоров между членами группы подтверждают обвинения.
Есть также видеозаписи обличающие арестованных чиновников министерства обороны, которые в предыдущем заявлении назывались военнослужащими.
В последние годы российско-болгарские отношения обострились несколькими шпионскими скандалами.
В период с октября 2019 года по конец 2020 года из Болгарии были высланы пять российских дипломатов и технический сотрудник посольства России.
Следователи заявили, что они сотрудничали с болгарами, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.
Эти инциденты испортили отношения между двумя бывшими союзниками, которые сохранили свои тесные культурные, исторические и экономические связи даже после падения коммунистического режима в 1989 году.
статью прочитали: 54 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь