опубликовано редакцией на Переводике 20.03.21 18:50 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Arab News”,

"Clash between unlikely allies Turkey and Russia is inevitable" Саудовская Аравия - 17 марта 2021 г. Турция и Россия - сомнительные союзники столкновение между которыми неизбежно ZAID M. BELBAGI March 17, 2021 Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган едят мороженое на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, Россия, 27 августа 2019 г. (Reuters) Вероятность того, что, воевавшие за последние несколько столетий по крайней мере 12 раз, Турция и Россия, станут [реальными] союзниками весьма мала. В 2015 году, когда Турция сбила российский военный самолет, любое соглашение между ними казалось совершенно невероятным. А убийство посла России Андрея Карлова в Анкаре годом позже едва не стало поводом для войны. Поразительно, однако, что реальность, с тех пор, как отношения между странами достигли этой нижней точки, такова, что они стали ближе друг к другу. Пока президент России Владимир Путин пытается вбить клин между Турцией и ее союзниками по НАТО, нам еще предстоит увидеть, как эти [довольно близкие] отношения между историческими противниками сохраняются. Расположенная к северу от Турции Россия, с её территорией в 17 миллионов квадратных километров, является для Турции незыблемой реальностью. Для Кремля, стремление 80 миллионов мусульман снова расширить свою власть за пределы своих границ представляет собой угрозу традиционной сфере влияния России. Именно на Кавказе амбиции этих двух региональных гигантов всегда будут “впритирку” друг к другу. В то время как Турция видит в Грузии потенциального союзника по НАТО, Россия долгое время рассматривала Кавказ только как регион государств-клиентов, которых она держит на коротком поводке. Ни разу с начала 20 века Турция не думала о том, чтобы выступить против России, чтобы воссоединиться со своими тюркскими братьями на востоке. Однако события прошлого года показали их готовность вступить в конфликт, который фактически сблизил обе стороны. На протяжении десятилетий, конфликт из-за нагорно-карабахской провинции Азербайджана оставался в тлеющем состоянии, так как Баку не хватало воли действовать независимо, не обостряя отношения с Россией, которая полностью поддерживала своего армянского соперника. Однако вмешательство Турции в 2020 году, вместо того чтобы усугубить ситуацию, фактически привело к мирному договору и территориальной перестройке. Путин резюмировал свою терпимость к военным авантюрам Турции, заявив в ноябре: «Сегодня они (Франция и Германия) совместно выполняют свои обязанности по обороне и безопасности в НАТО так, как они считают нужным. Почему мы (Россия и Турция) не можем сделать то же самое?» Это заявление подчеркивает, почему этот брак по расчету так много значит для Кремля: во все более многополярном мире Россия может проецировать себя только через использование отношений с другими державами. Своего рода альянс с Турцией не только ограничивает возможности других держав вмешиваться в сферу влияния России, но и имеет дополнительную ценность в виде подрыва НАТО. Если кризис с истребителями стал поворотным моментом в отношениях Турции с Россией, он также показал, как Сирия будет действовать как образец того, как они могут работать вместе за счет других держав. Обеспечивая поддержку, жизненно важную для режима Асада, Россия действовала вопреки мнению международного сообщества, одновременно расширяя свое присутствие в той части мира, которая во многих отношениях была исключительно американской “заботой”. А предоставив Турции возможность победить своих курдских врагов через границу, Кремль смог проявить себя как практический союзник. Если отношения Анкары с Вашингтоном регулируются личностью, выборами, институтами и общественным мнением, то ее связи с Россией носят исключительно личный характер. Сообщается, что именно Путин предупредил Реджепа Тайипа Эрдогана о попытке государственного переворота в 2016 году, и именно он поздравил президента Турции с тем, что он выжил. С тех пор они самые регулярно встречающиеся лицом к лицу руководители государства среди мировых лидеров. Несмотря на то, что в течение шести десятилетий Турция делала все необходимое для присоединения к европейской экономике, шансы на вступление её в ЕС сейчас как никогда малы. Как бы там ни было, вместе с интеграцией в китайскую инициативу «Один пояс, один путь» и укреплением связей с тюркскими народами Центральной Азии, Россия приобретает все большее значение для Турции. Эта тенденция была ярко подчеркнута решением о покупке российской системы ПВО С-400. Это не только лишило Турцию возможности закупки американских истребителей пятого поколения, но, что более важно, впервые с тех пор, как большевистская Россия поддержала современное турецкое государство против Греции в 1920-х годах, Анкара смело ушла с западной орбиты в пользу России. Столкнувшись с растущими вызовами безопасности, Европа не может позволить себе потерять вторую по величине и мощи военную силу НАТО, в то время как Турции также было бы неплохо вспомнить о рациональности Путина - Россия будет работать с Турцией только тогда, когда это будет в её интересах. Несмотря на способность России поддерживать отношения, не основанные на правилах, она не обеспечивает экономической привлекательности Запада - торговых доходов, которые Турция вряд ли может позволить себе потерять. Хотя Турция и Россия пытались найти точки соприкосновения там, где это возможно, Анкара не решится подвергнуться дальнейшим международным санкциям, учитывая, насколько остры ее экономические проблемы в настоящее время. Обе стороны теперь знают, что у другой есть сила и, что немаловажно, смелость выполнять принятые решения. Скорое столкновение неизбежно. Лидерам с обеих сторон достаточно взглянуть на историю, чтобы точно определить, где это может происходить: вокруг Черного моря, на Кавказе или в Центральной Азии, где политика Турции все больше угрожает России. Заид М. Белбаги (Zaid M. Belbagi ) - политический обозреватель и приватный советник клиентов по отношениям Лондона и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Gulf Cooperation Council - GCC).