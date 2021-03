архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.03.21 19:45 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Cyprus to see return of Russian tourists in April" Кипр - 16 марта 2021 г. Кипр ожидает возвращения российских туристов By Andrew Rosenbaum March 16, 2021 Аэрофлот “навострил крылья” на Кипр. Как сообщают источники, близкие к замминистра туризма, ожидается, что с 1 апреля на Кипре уже будут приветствовать российских туристов. Туристические операторы начали принимать заказы в расчете на прибытие, поскольку они ожидают, что Россия ослабит свои собственные текущие ограничения на поездки на Кипр. «Мы бронируем на основании ожидаемого ослабления ограничений на въезд в Россию с обеих сторон в апреле», - комментирует Василис Павлу, владелец агентства Attica Holidays из Ларнаки. «Весной интерес со стороны России высок, а количество бронирований на апрель растет, - соглашается Иван Лавров, управляющий директор российского туроператора Tez Tour Cyprus. В этом месяце Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало разрешения нескольким авиакомпаниям на полеты на Кипр. Авиакомпания Royal Flight, базирующаяся в Абахане, получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Москвы в Ларнаку семь раз в неделю. Pegas Fly, базирующаяся в Красноярске (Икар-2), и UTair, базирующаяся в Ханты-Мансийске, имеют разрешение на семь рейсов в неделю. «Уральские авиалинии» получили разрешение на полеты в Ларнаку из Перми, Красноярска, Астрахани, Минвода, Калининграда и Нижнего Новгорода - все 3 раза в неделю. Аэрофлот получил разрешение на полеты в Пафос из Москвы 7 раз в неделю. Также «Уральские авиалинии» рассчитывают 7 раз в неделю доставлять туристов в Пафос из Санкт-Петербурга. Конечно, туроператоры возлагают большие надежды на то, что мрачный период закончился. «Все хотят, чтобы российские туристы дополнили Великобританию и Израиль, и чем раньше тем лучше, - комментирует Кратинос Сократус, директор по продажам и маркетингу Parklane, Luxury Collection Resort & Spa в Лимассоле. С 1 апреля израильские туристы, привитые вакциной, одобренной Европейской медицинской ассоциацией (EMA), не будут обязаны проходить тест ПЦР для поездки на Кипр, а также смогут избежать карантина на острове. Аналогичная сделка может быть заключена с Россией, если и когда Sputnik V получит разрешение Брюсселя - ЕС близок к одобрению российской вакцины, а Кипр объявил о планах заказать 50 000 доз. Венгрия уже начала использовать российскую вакцину в феврале, а другие страны, такие как Германия или Австрия, открыто заявили о своем намерении использовать ее после одобрения. Россияне взяли курс на "солнце и пляж" Фактически, число российских туристов за последнее десятилетие увеличилось вдвое, и по данным Всемирной туристской организации, расходы российских туристов на выезде из России находятся на седьмом месте в мире с 15-процентным увеличением в период с 2019 по 2020 год. «До Covid-19 комбинация пунктов назначения по всей Европе и Азии обычно входила в десятку лучших международных отправлений для россиян. Основными факторами притяжения, вероятно, были соблазн «провести время на пляже и позагорать» и «отдохнуть в городе» с возможностью для покупок и культурных мероприятий - самый популярный отпуск среди российских туристов в 2019 году, согласно опросу потребителей GlobalData за 3 квартал 2019 года», - комментирует Джоанна Бонхилл Смит, аналитик по путешествиям и туризму в GlobalData в Лондоне. «Например, Турция и Таиланд были двумя главными направлениями для российских путешественников в 2019 году, и оба они известны как идиллические направления «солнце и пляж». Желание провести отпуск такого типа, скорее всего, только возрастет, поскольку ограничения на поездки за границу лишили возможности для этих видов отдыха в 2020 году, что привело к образованию “отложенного спроса”. Когда российские туристы впервые начнут выходить на международный рынок, европейские солнечные и пляжные направления, вероятно, станут самым популярным направлением для россиян, что может поставить Кипр в особенно выгодное положение», - добавила она. Она отметила, что, судя по мировым рынкам, первым, вероятно, восстановится местный туризм благодаря, в частности, российским путешественникам, стремящимся приехать поближе к дому, вследствие доступности и общего удобства путешествий. «Региональные поездки в близлежащие пункты назначения по всей Азии и Европе, вероятно, принесут пользу; однако восстановление дальних поездок из России, вероятно, займет больше времени. Организации и компании, занимающиеся маркетингом мест назначения, должны сосредоточить свое внимание на пропаганде гостеприимства и стимулов для повышения международного спроса на поездки в тех случаях, когда они становятся еще более доступными» Рейсы в Грецию уже выполняются С 8 февраля Россия возобновила прямые рейсы с этой Грецией по маршруту Москва - Афины. Тем не менее, сейчас для россиян установлена ​​квота в 500 человек в неделю, а для всех иностранных туристов обязателен семидневный карантин. Греческая национальная туристическая организация (EOT) продвигает острова, свободные от Covid, все жители которых прошли вакцинацию. «По моим оценкам, в этом году Грецию посетят около 500 000 российских туристов», - заявил на прошлой неделе представитель московского офиса EOT Поликарпос Эфстатиу.